Дробление бизнеса: как минимизация налогов превращается в максимальный риск

Примерно 30% юридических лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, могут использовать схему дробления бизнеса для минимизации налоговых выплат, сообщила на днях газета «Ведомости». При этом, как показал пример блогера Елены Блиновской, использование данной схемы может довести предпринимателя до скамьи подсудимых. Адвокат Елена Скрипцова из Адвокатской палаты города Москвы в колонке для RB.RU рассказала о том, по каким критериям налоговый орган может выявить схему дробления бизнеса, и как предпринимателю перестать нарушать закон и избежать наказания.

Юридическая справка

В июле этого года был подписан 176-ФЗ с изменениями в Налоговый кодекс РФ — в нем впервые законодательно закрепили понятие дробления бизнеса и амнистии для налогоплательщиков, использующих эту схему.

Под дроблением бизнеса понимают разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями или ИП), контроль за которыми, по факту, осуществляют одни и те же лица.

Схема направлена исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов — с превышением пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и суммы налогов, предусмотренных статьей 54.1 Налогового кодекса.

Что дает дробление бизнеса предпринимателям

Оно позволяет бизнесменам разделить полученную прибыль на несколько юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Тем самым они сохраняют специальный режим налогообложения: не выходят из установленных лимитов по прибыли, после которых предприниматели обязаны перейти на общий режим.

Специальные режимы налогообложения существенно упрощают жизнь предпринимателям. Среди преимуществ:

отсутствие обязанности исчислять и уплачивать НДС;

упрощенная налоговая отчетность;

привлекательные ставки по налогам 6% от прибыли или 18% от прибыли за вычетом расходов.

Критерии налоговой по выявлению схемы

16 июля 2024 года Федеральная налоговая служба издала письмо, в котором рассказала о признаках дробления бизнеса — его основой стала сложившаяся судебная практика. Список критериев, по которым налоговый орган устанавливает дробление бизнеса, является открытым.

Суммируя все перечисленное в письме, можно сделать вывод, что налоговая может «разоблачить» схему, если руководство и обеспечение деятельности группы организаций осуществляется единым управлением. В частности, признаками дробления является участие одних и тех же лиц:

в оформлении документации от имени всех взаимозависимых организаций;

управлении денежными потоками;

составлении и представлении бухгалтерской и налоговой отчетности всех организаций;

учете административно-хозяйственных расходов;

Есть и другие аспекты:

совместное хранение бухгалтерских и кадровых документов, а также документов по ведению финансово-хозяйственной деятельности по всем взаимозависимым организациям;

использование в деятельности организаций единых номеров телефона и email;

совпадение МАС и IP-адресов компьютеров;

программа 1С, приобретенная на одну организацию;

расчетные счета организаций, открытые в одном банке;

пересечение сотрудников в организациях;

формальный перевод сотрудников из одной организации в другую.

Кроме того, компании, участвующие в схеме дробления бизнеса, часто можно выявить по общим поставщикам и заказчикам.

Письмо ФНС с признаками дробления бизнеса позволило территориальным налоговым органам одинаково применять правовые меры при квалификации схемы.

Риски и последствия

В случае выявления признаков дробления, налоговый орган сначала приглашает руководителя организации или ИП на беседу, где запрашивает необходимые документы, предлагает внести изменения в бухгалтерскую отчетность и доплатить налоги на прибыль и НДС по правилам общей системы налогообложения.

При этом для тех, кто ими облагается, будет считаться консолидированная прибыль всей группы юридических лиц или ИП, участвующих в дроблении бизнеса. Кроме того, налогоплательщику будут начислены соответствующие пени и штрафы за неуплату налогов.

В случае неуплаты налогов более чем на 18 750 000 рублей после трех финансовых лет подряд будет возбуждено уголовное дело. Физическое лицо, контролирующее финансово-хозяйственную деятельность консолидированной группы, будет привлечено к уголовной ответственности. Показательным примером является уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской, которое было возбуждено по фактам выявления схемы дробления бизнеса.

При этом в настоящее время для предпринимателей, участвующих в дроблении бизнеса, предусмотрена амнистия. Она распространяется на 2022-24 годы налоговых периодов.

Для ее применения предпринимателям необходимо добровольно отказаться от дробления бизнеса, перейти на общий режим налогообложения и ликвидировать часть организаций, созданных исключительно для снижения налогов и не участвующих в реальной хозяйственной деятельности.

Также важно произвести оплату налогов из расчета консолидированной прибыли организаций, участвующих в схеме. При добровольном отказе от участия в схеме налогоплательщику не будут начислены пени и штрафы за неуплату налогов.

Как компании продолжают работать при дроблении

Здесь тоже действуют нормы федерального закона от 12 июля 2024 года о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. В соответствии с ним со дня вступления в силу закона приостанавливается принятие решений о привлечении (или отказ в привлечении) к ответственности за совершение налоговых правонарушений по результатам проверок за налоговые периоды 2022-24 годов. В частности, деяний с фактом дробления бизнеса.

Бизнесу предоставлена возможность исправиться: заплатить налоги за период 2022-2024 гг. и избежать доначисления пеней и штрафов, а затем начать работу без схемы дробления бизнеса. Налоговый орган дает на это два года, после будет проведена выездная налоговая проверка. Если по ее результатам за налоговые периоды 2025-2026 годов схема не выявлена, выплачивать налоги, пени и штрафы не нужно.

Однако если выездная налоговая проверка за те же периоды не будет назначена, решение налогового органа, вынесенное 12 июля 2024 года, вступит в силу 1 января 2030.

Также указанным федеральным законом в настоящее время приостанавливаются проверки налогоплательщиков, как камеральные, так и выездные по фактам дробления бизнеса. Такие проверки перенесены на 2025 и 2026 года.

Законное дробление

Есть способ для легализации схемы: предприниматели могут вести хозяйственную деятельность через группу компаний или ИП. Все участники используют общую систему налогообложения, а консолидированная прибыль компаний не превышает лимиты применения упрощенной системы. Тогда у налогового органа будут отсутствовать основания для возложения обязанности по уплате налогов, пеней и штрафов.

Вернемся к Елене Блиновской, которую Арбитражный суд Москвы признал банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

В случае признания налогоплательщиков банкротами, в отношении которых решения налоговой о привлечении к ответственности и доначислении взысканий уже вступили в силу, положения все того же федерального закона от 12 июля 2024 года не предусматривают досрочного прекращения налоговых обязанностей.

Они прекращаются с 1 января 2030, если в период с 1 января 2025 не будет установлено осуществление предпринимательской деятельности с использованием дробления бизнеса в качестве контролирующего лица.

Если же признаки использования схемы дробления бизнеса будут обнаружены, то налоговая обязанность физического лица за налоговые периоды 2022-2024 годов будет возложена в субсидиарном порядке и на созданную группу лиц.

Иными словами, такие предприниматели как Елена Блиновская смогут прекратить налоговые обязательства в результате банкротства исключительно после 1 января 2030 или же с 1 января 2025 года после проведения выездной налоговой проверки и установления отказа от участия в схеме дробления бизнеса.

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