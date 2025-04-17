Как живет российский геймдейв: пример онлайн-игры Stalcraft

Те, кто играют в игры, знают: чтобы преуспеть в постапокалиптической вселенной, нужно анализировать свои ресурсы, правильно оценивать ситуацию и оптимизировать действия. Этим же навыком нужно обладать и независимым студиям, которые занимаются разработкой компьютерных и мобильных игр. Особенно теперь, когда российский рынок геймдева начинает активно развиваться: иностранцы уходят, а государство готово инвестировать в интересные проекты.

Вселенная, которая родилась из мода

Все началось в 2013 году с мода для Minecraft: это была необычная кубическая зона отчуждения в эстетике Чернобыля. Для его создания собралась небольшая команда ребят из разных городов. Через год мы представили первый результат и пригласили внешних участников на закрытый бета-тест, спустя еще время запустили открытый. Так в 2016 году появилась компания Эксбо Север, а в 2019 году мы выяснили, что от остатков мода не осталось ничего - каждая строчка кода была переписана, а сверху добавлено еще столько же.

Мы с командой вдохновлялись компьютерной игрой S.T.A.L.K.E.R. Проблема в том, что это одиночная игра, в нее нельзя поиграть, например, с друзьями или большой компанией. Кроме того, разработка новой части была отменена в 2012 году (был перерыв в 2009 по 2024 годы), хотя все очень ждали продолжения.

Stalcraft и S.T.A.L.K.E.R. — две абсолютно разные игры: хоть и пересекаются по вайбу и вселенной. Главное отличие в игровом процессе. По сути, мы изобрели новый жанр, аналогов которому нет ни у кого в мире. Его можно охарактеризовать как MMO+FPS с элементами RPG, где MMO (massively multiplayer online) — многопользовательская онлайн-игра, FPS (first person shooter) — шутер от первого лица, а элементы RPG (role-playing game) — выбор пути развития и прокачки игрового персонажа. По геймплейной составляющей наших адреналиновых качелей у нас есть что-то общее с игрой Escape From Tarkov, но на этом схожесть заканчивается..

Уникальность — это и наша фишка, и проклятие одновременно.

Мы не можем посмотреть на опыт других игр в похожем жанре, наблюдать за ростом какой-то компании-разработчика, продукта, анализировать чужие ошибки. Зато мы идем первыми по этому пути, то, соответственно, все бонусы — отсутствие конкурентов, высокий уровень удержания, стабильное наращивание аудитории — тоже получаем первыми.

Stalcraft:X пытаются копировать. Так, в 2017 году была допущена утечка исходного кода. Грубо говоря, его украли, чтобы сделать что-то аналогичное сталкрафту. Пока безуспешно: у таких игр обычно максимум 200 игроков за день.

У нас DAU(суточное количество уникальных пользователей) в пике доходит до 183 тыс. Максимальное количество уникальных игроков за месяц (MAU) в августе 2024 года составило 670 тыc. — самый высокий показатель для нашего проекта на данный момент.