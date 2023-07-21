В какие стартапы вкладывать частным инвесторам: разбор на примере участников четвертого потока Sber500

Анна Морозова, бизнес-ангел и сооснователь клуба венчурных инвесторов «Синдикат», проанализировала участников акселератора и выделила проекты, которые будут наиболее интересны частным инвесторам.

Сейчас в разгаре четвертая волна международного акселератора Sber500. «Сбер» отобрал 25 перспективных стартапов, которые уже через несколько недель выступят на демо-дне и смогут привлечь инвестиции и новых клиентов.

Стадии

Сегодня на мировой рынок пришла «венчурная зима»: инвесторы охладели к стартапам поздних стадий, так как оценки большинства из них перегреты, а держатели капитала в нынешних условиях не готовы идти на высокий риск. Поэтому они либо сосредотачиваются на поддержке текущего портфеля, либо смотрят на стартапы ранних стадий — именно к ним сейчас повышенный интерес со стороны частных инвесторов.

Этот тренд подтверждают и участники, отобранные в Sber500: 60% из них — на стадии seed, 40% находятся на стадии А. Все участники акселератора имеют рабочий MVP и сформированную команду, однако бэкграунд полученных инвестиций у всех разный.

Инвестиции

Больше половины стартапов (64%) Sber500 к моменту участия в акселераторе уже привлекали инвестиции. На текущий момент общая сумма инвестиций и грантов, полученных участниками четвертой волны, составляет 175 млн рублей и $9 млн. Преимущественно привлекали инвестиции стартапы, создающие разработки в сфере Blockchain, Data Analytics and Big Data. Примечательно, что треть проектов привлекала средства в стрессовом 2022 году.

Технологии

Sber500 отобрал стартапы из разных технологических направлений и индустрий — от DeFi и Web3 до HealthTech, E-commerce и ESG. Это обусловлено широтой интереса «Сбера» и его партнеров.

Чаще всего стартапы предлагают решения на основе искусственного интеллекта — в текущей программе они составляют около половины от общего числа участников. Это, действительно, самая хайповая технология сейчас: стартапы активно используют ее, а инвесторы — следят. По данным Dsight, в 2022 году российские стартапы с применением ИИ привлекли $159 млн.

Если говорить об оценке потенциального успеха, то, например, несмотря на то, что российский рекламный рынок по-прежнему крупный, из-за сокращения вариативности инструментов проектам в MarTech приходится сложно. А у проектов, которые работают с большими данными, перспектив достаточно — это направление будет только расти.

Также здесь много ресурсов: рынок Big Data в России, по оценке Ассоциации больших данных, уже в 2021 году составил 170 млрд рублей; прогнозируется, что к 2024 году он вырастет почти вдвое — до 319 млрд рублей. Это то, что я называю будущим. Хотя, конечно, все зависит не от индустрии, а от конкретного стартапа и его решения.

Можно выделить и проекты в DeepTech — это сложная ниша, оценить идею проекта может только профессионал, человек с техническим образованием. Однако если такой проект начинает зарабатывать деньги, то зарабатывает сразу много. И в этом смысле история кажется очень инвестиционно привлекательной.

Главное — не ошибиться в начале. Ниша рискованная, но там «единороги». Особенно что касается космических разработок, возобновляемой энергетики и здравоохранения.

Регионы

15 из 25 стартапов-участников Sber500 (60%) ориентируют свое решение на рынки стран СНГ и Ближнего Востока. Второй по популярности регион — Европа: здесь продолжает оперировать почти треть участников. Стартапы также работают с Северной Америкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Помимо российских фаундеров в этом батче два основателя из Индии.

У всех проектов уже есть пул клиентов. 88% работают по модели B2B, B2C и B2G — в меньшинстве.

Весь список из 25 стартапов можно посмотреть на сайте, а ниже представлены те проекты, которые мы уже рассматриваем на инвестиционных комитетах клуба «Синдикат»:

Smart Data Hub — платформа для автоматизации сквозной и бизнес-аналитики, в основе которой — ИИ и инструменты для сбора, обработки, визуализации и анализа данных;

MUST — платформа для грузовых автопарков, которая предлагает комплексные решения для снижения аварийности и оптимизации затрат на автопарк;

Bimar System — система цифровой маркировки, основанная на алгоритмах компьютерного зрения, которая позволяет контролировать проектирование, производство, логистику и монтаж изделий из любой точки мира;

Directual — no-code-платформа, которая предоставляет возможность создавать сложные ИТ-продукты, Web- и Web3-приложения без программирования.

Я отсматриваю большое количество проектов — как российских, так и международных — и могу сказать, что проекты Sber500 на уровне: фаундеры нашли интересную нишу и показывают хороший первоначальный трекшн.

Мне как инвестору приятно видеть, когда основатель глубоко копает и ищет рынок. Потому что бывают истории, когда приходят проекты и говорят: «Подскажите, что сделать, и мы сделаем» — вот это очень грустно. Ведь инвесторам хочется видеть, как в головах людей рождается мир будущего, в котором все мы вскоре будем жить.

Фото на обложке: Pepi Stojanovski / Unsplash

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