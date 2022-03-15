Как уехать в Канаду со своим стартапом? Главное о программе Startup VISA

Как в текущих условиях предпринимателю попасть в Канаду по программе Startup VISA? О том, как правильно подавать туда заявку и о чем необходимо знать, рассказал Владимир Бронников, CEO Bronn Consulting Canada .

Из Украины уехало уже более миллиона человек. Отдельные страны ввели упрощенные режим въезда для беженцев. В стране, где находится наш европейский офис, например, на днях появился на свет новый гражданин Испании, рожденный украинкой, которая недавно приехала в страну.

Повальный отъезд коснулся и России. Прежде всего это работники сферы IT и, конечно, стартапы. Мы это заметили уже на второй день. Число заявок на нашем российском сайте выросло в несколько раз.

Несмотря на то, что в сети появилось болшьшое число полезных ресуросв о релокации, переезд в Канаду по программе Startup VISA, которая дает сразу ПМЖ Канады, практически не описан. Имея более чем четырехлетний опыт работы по этой программе иммиграции и большое число успешных кейсов, мы хотим восполнить этот пробел. Подробнее об этой программе можно также прочитать в наших статьях на RB.ru.

Ключевым отличием канадской программы от всех европейских программ является то, что в Канаде вы может получить ПМЖ в течение года, а ВНЖ — в течение нескольких месяцев.

Если вы проходите программу в Европе, то сначала вам дадут ВНЖ, потом несколько лет вы будете жить и работать, чтобы показать реализацию проекта и подать на ПМЖ. При выборе страны стоит учитывать не только начальную стоимость участия в программе, но и стоимость проживания и медицинской страховки, образования детей. ПМЖ Канады дает вам это бесплатно, а статус ВНЖ этого не дает.

Мы хотим сэкономить ваше время и усилия и дать точный ответ, какие сейчас стартапы стоит подавать на программу Startup VISA Canada.

Кто может подать заявку и где это можно сделать?

Программа иммиграции по Startup VISA Canada имеет несколько критериев, по которым вы можете оценить свой проект. И если вы можете подтвердить эти критерии, то можно начинать действовать.

Кто осуществляет отбор проектов и подтверждает, что стартап принят в программу релокации

В соотвествии с законом, есть три типа организаций (Designated Organization), которые дают стартапу письмо поддрежки (Letter of Support) для получения ПМЖ — это инкубаторы, бизнес-ангелы и венчурные фонды. Если вы готовы за небольшие инвестиции (75-200 тыс. долларов) отдать долю компании, можно пойти к инвесторам.

Но чаще всего мы рекомендуем идти через инкубаторы. Выбор инкубатора, подготовка пакета документов и прохождение программы в инкубаторе — это все необходимые этапы для получения письма поддрежки.

Стадия продукта/сервиса

Большинство проектов, которые проходят релокацию, находятся в стадии MVP или в ранней коммерческой стадии (есть продажи).

Если ваша компания уже имеет коммерческий успех на локальном рынке (примерно $500 тыс. в год), это означает, что она может подаваться на программу через бизнес-ангелов или венчурные фонды, в противном случае — через инкубатор.

Масштабируемость продукта/сервиса

Даже имея работающий сервис на локальном рынке (Россия, Европа), вы должны проверить перенос бизнеса на американский рынок и, прежде всего, на канадский.

Показать инкубатору, кто ваш конкурент, каков обьем рынка, каков ваш value proposition и план действий.

Интеллектуальная собственность (IP)

Важным требованием к стартапу является открытие компании в Канаде и передача всех прав на продукт этой компании.

Причем 50% этой вновь создаваемой компании должно принадлежать основателям, кто проходит программу Startup VISA и собирается получать ПМЖ.

Требования по языку

Большинство тех, кто собирается переезжать, изучали английский язык, и вам нужно только подтвердить не самый его высокий уровень — 5.

Помимо экзаменов IELTS, есть другие возможности подтвердить уровень языка. Причем это потребуется только при подаче на ПМЖ, то есть через несколько месяцев после окончания инкубатора.

Но язык лучше проверить уже сейчас, все занятия в инкубаторе идут на английском.

Наличие фондов для прохождения программы

Итак, важный вопрос — сколько денег нужно для прохождения программы Startup VISA Canada?

Большинство инкубаторов, работающих по программе имииграции, берут за свою экспертизу и рекомендацию правительству оплату. Она колеблется и зависит от расположения инкубатора (провинция или мегаполис) и составляет от $10 до $60 тыс. за проект.

Здесь важно понимать, что чем дольше курс инкубатора, тем больше денег он стоит. Конкурс в инкубаторы с коротким курсом и небольшой оплатой может достигать сотен проектов на место.

Нужно учитывать все требования инкубатора к документам и качественно подготовиться к входному интервью, которое проходит вся комнада стартапа. Вас могут и не пригласить на интервью, если вы некорректно ответили на вопросы анкеты, или даже не ответить на запрос.

Наличие фондов для релокации бизнеса и проживания

При любом виде иммиграции вы должны показать 12.5 тыс. канадских долларов на заявителя, и по 3 тысячи на каждого члена семьи.

Это минимум, который показывает на счетах любой кто получает ПМЖ. Это деньги на проживание примерно на год. Потом предполагется, что вы будет развивать свой бизнес.

Для старта компании в Канаде вы должны показать наличие средств на период по крайней мере в год, чтобы компания могла работать в Канаде. Никаких требований по этому фонду нет, и это определяется в бизнес-плане, который вы будете готовить в инкубаторе.

Важное замечание — ПМЖ сохраняется, даже если ваш стартап не сработал по бизнес-плану! Для получения гражданства вам нужно будет прожить в Канаде три года из пяти.

Скрытые платежи

Это то, что обычно не говорят консультанты, поскольку вроде бы каждый знает, что они есть. Но стоит напомнить.

Если вы сами не подаете документы на ПМЖ, то нужно заложить от 5-7 тыс. канадских долларов на иммиграционного адавоката (на семью).

Второй расход не очевиден, но по нашему опыту, большинство инкубаторов (кроме некоторых провинциальных) берут плату за юридический адрес и коворкинг. Это примерно 3-4 тыс. долларов в год за компанию. Такое происходит, когда вы открыли компанию.

Затраты на консультантов

Еще один расход, который нужно учитывать — это сервисы консультационных фирм. Тут нет устоявшегося прайс-листа и многое зависит от вашего кейса.

Здесь нужно учитывать некоторые факторы. Так, работайте с теми, кто имеет положительные кейсы, хорошую экспертизу и не берется делать проекты вместо вас, когда вы даете деньги ($100-200 тыс.), и вам полностью формируют проект. Это рисковое мероприятие, которое противоречит закондательству по программе Startup VISA Canada.

Реальная цена на такой сервис колеблется от $10 до $25 тысяч за проект.

Дорожная карта

Теперь это понятие действительно становится дорожной картой, путь по которому вы можете переместить свой бизнес и близких из России в Канаду.

Проведите анализ своих активов. Персональных активов (деньги на сечтах, недвижимость, другие активы). Постарайтесь найти счета в долларах, которые вы можете использовать для оплаты услуг в Канаде. Если у вашей компании есть счет за рубежом, это самый простой путь осуществления платежей. За последние две недели мы видели проблемы с перечеслением средств. Однако bнкубаторы и консультанты в современных условиях понимаю сложности банковских транpакций и дают гибкие схемы оплаты. Проверьте соответствие вашего стартапа критериям программы (о чем мы писали выше). Если вы имеете возможность, временно переезжайте в страну, где вы можете недорого жить, и проходить программу дистанционно (пока инкубаторы это делают онлайн).

Если вы подали заявку на нашем сайте, то процесс может выглядеть так:

Выбор инкубатора, подготовка документов, загрузка проекта в инкубатор — около 14 дней. Прохождение входного интервью — от 14 дней до 1 месяца. Обучение в инкубаторе — от 1 до 3-х месяцев (мы стараемся минимизировать этот срок). Защита проекта и подготовка бизнес-плана. Получение письма поддержки инкубатора. Примерно 1 месяц. Вы готовы подаваться на ВНЖ/ПМЖ. Существенное замечание. Если вы подаетесь на ВНЖ, чтобы ожидать ПМЖ в Канаде, вы доожны будете показать, что ваша новая компания в Канаде может платить вам зарплату, то есть ВНЖ в этом случае — это рабочая виза, по которой вы можете въехать вместе семьей. Подача документов на ВНЖ/ПМЖ — примерно 2 месяца (справка о судимости и справка о здоровье). Никаких дополнительных интервью с иммиграцинным офисом и рассчета баллов для иммиграции не требуется.

Идеальный кейс

Осталось описать нашего идеального клиента, и если вы не попадаете в это описание, то после заполнения анкеты на сайте вы, скорее всего, получите от нас вежливое письмо, в котором мы укажем, что конкретно не подходит в вашем проекте для программы Startup VISA Canada.

В компании есть 2-3 основателя, и все хотят пройти программу иммиграции.

Компания работает над своим продуктом не менее полугода и имеет доказательство, что продукт может быть востребован на канадском рынке.

Если у вас еще нет MVP, вы можете показать, что вы его сделаете в течении полугода.

У вас есть необходимые фонды в валюте и активы, которые могут быть переведены в течении года в валюту, достаточные для прохождения программы, в обьеме, описанном выше.

У вашего продукта есть защищенное IP (Intellectual Property) в виде патента, индустриального дизайна, алгоритмических решений и т.п. Или вы можете показать, что такое IP есть в продукте и вы будете его защищать в канадской компании после ее открытия.

Фото на обложке: Shutterstock / Aqnus Febriyant