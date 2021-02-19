Почему стартапам не обязательно перебираться в столицу

Стартап-экосистема расширяется, и теперь предпринимателям ради успеха не нужно ехать в Москву. Локация теряет свою значимость: подать заявку на акселерационную программу можно онлайн, а собрать команду и получить доступ к инфраструктуре, бизнесу, науке, государству — в региональных инновационных научно-технологических центрах (ИНТЦ).

Москва перестает быть центром притяжения для стартапов

Москва стабильно входит в топ городов с наибольшим количеством стартапов и инновационных проектов. Так, в глобальном рейтинге инновационных экосистем StartupBlink, подготовленном агентством инноваций Москвы, столица занимает девятую строчку. Для сравнения, Санкт-Петербург находится на 147 месте из 1000, а Казань — на 341-м.

При составлении рейтинга учитывалось количество стартапов, акселераторов и коворкингов в регионе, а также бизнес-климат. С этой точки зрения Москва действительно лидирует — по данным BCG город занимает третье место в мире по числу технологических компаний на ранней стадии развития, уступая только Лондону и Нью-Йорку. Кроме того, столица — один из лидеров по уровню развития технопарков.

Акселерацией проектов Москва занимается на муниципальном уровне. Например, Агентство инноваций города Москвы, которое входит в структуру Департамента предпринимательства и инновационного развития, работает со стартапами и помогает им находить заказчиков. Такой формат поддержки особенно важен hardware-стартапам, которые хотят выйти на мировые рынки. Поэтому на раннем этапе развития им важно находиться в Москве или периодически приезжать в столицу, проводить встречи, необходимые для развития, заключения сделок. Как вариант, один из сотрудников переезжает в Москву и находится там постоянно, а основная часть команды разработчиков остается в другом городе или в стране.

Однако для многих стартапов сегодня Москва перестает быть центром притяжения. Так, некоторые изначально ориентируются на глобальный рынок. Особенно это касается сфер, популярность которых выросла на фоне пандемии.

В первую очередь, это компании в сфере био- и медтехнологий, цифровизации и образования.

Российская платформа «Учи.ру», например, увеличила охваты в десять раз с февраля прошлого года. Несмотря на локдаун, многие компании смогли найти новые рынки и адаптироваться под потребителя: вырос спрос на наборы продуктов с рецептами от российского стартапа Elementaree, Hotplate теперь позволяет поварам продавать домашние блюда в интернете, а Rally и Together Video Chat занимаются удаленным общением. Большинство из них может координировать процессы дистанционно, находясь в любом городе России.

Закономерно, что доля стартапов, базирующихся в регионах, растет. По данным исследования «Стартап Барометр», в 2019 году московские стартапы составляли половину технологических проектов, а в 2020 их доля снизилась до 37%.

Акселераторы перешли в онлайн

Еще одна причина роста регионального стартап-рынка — это развитие онлайн-технологий. Как показал 2020 год, многие процессы можно практически безболезненно перевести в онлайн. Сегодня технологии в большинстве своем позволяют предпринимателям сразу выходить на глобальные рынки. Конечно, если они не привязаны к локации и не ограничены только языком определенного круга пользователей.

Акселерационные программы и программы взаимодействия с молодыми компаниями во всех сферах переходят на «цифровые рельсы», появляются сервисы и платформы, которые позволяют собирать компании из разных регионов и общаться с ними в очном или удаленном режиме. Это полностью сняло ограничения на то, где стартап должен быть локализован. Уже достаточно давно компании, ориентированные на глобальный рынок, сразу выходят на международные программы акселерации.

За последний год инфраструктура многих программ стала открыта для всех. Y Combinator, например, в связи с пандемией COVID-19 перевел свою работу полностью в онлайн-режим. А подача заявок в Techstars Anywhere Accelerator изначально была виртуальной.

Региональные источники финансирования и поддержки

Получить инвестиции от российских и международных фондов можно, не меняя дислокацию. В 2019 году акселератор ФРИИ инвестировал 31,1 млн рублей в 13 проектов, из которых девять были представлены региональными командами, в отличие от предыдущего года, когда большинство проектов, получивших инвестиции, были из Москвы.

Особенно сильные экосистемы инновационного предпринимательства представлены в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде, Якутске, Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Воронеже, Перми, Ижевске.

Своим технологическим потенциалом известна Казань с ее знаменитым «Иннополисом» и широкой системой технопарков, акселераторов и инвестиционных фондов. Здесь же базируется международный венчурный фонд Pulsar VC, также имеющий представительства в Ирландии, США, ОАЭ и Сингапуре. А Якутия сейчас считается одним из центров притяжения ИТ-компаний страны: здесь базируется международный сервис перевозок InDriver, у которого также есть офис в Калифорнии, и разработчик известных на весь мир мобильных игр MyTona.

Сегодня довольно сложно создать востребованный на глобальном рынке продукт в гараже, как это когда-то удалось Уильяму Хьюлетту и Дэвиду Паккарду.

Чтобы технологический стартап имел все шансы выйти на мировые рынки, предпринимателям нужна подходящая инфраструктура. Онлайн-инкубаторы или акселераторы с этим не всегда могут помочь. Тут на помощь приходят инновационные научно-технологические центры на базе вузов и исследовательских центров. Мировая практика показывает, что едва ли не все технологические прорывы случаются в университетской или околоуниверситетской среде: это и Snapchat, и Coursera, и Skyeng.

Инновационные научно-технологические центры становятся площадкой для диалога науки, бизнеса и государства. В регионах подобные проекты достаточно хорошо развиты, а порог входа в них ниже. Сегодня статус ИНТЦ есть у «Сириуса» в Сочи, «Воробьевых гор» при МГУ и «Русского» на базе ДВФУ. А вскоре инновационная экосистема появится и в Санкт-Петербурге. По инициативе Университета ИТМО здесь строится новый комплексный проект ИТМО Хайпарк.

Центр оснастят инфраструктурой для экологического мониторинга, анализа пассажиропотока и трафика. В состав будут входить три взаимосвязанные части: технологическая долина — зона для развития предпринимательства, второй кампус Университета ИТМО, где студенты и аспиранты будут учиться и работать совместно с резидентами «Техдолины», бизнес-парк — деловая зона, в которой планируется создать бизнес-инкубатор и объекты деловой и культурной инфраструктуры.

Здесь займутся развитием информационно-коммуникационных технологий, фотоники, медицины, новых материалов и нефтехимии. Проекты будут разрабатываться на базе R&D-центров компаний-резидентов и лабораторий. За научную часть отвечает научно-образовательный центр, а бизнес сможет выступать прямым заказчиком научных проектов и разработок, влиять на формирование образовательных программ, обучать будущих сотрудников, заниматься акселерацией стартапов и небольших проектов. Для апробации новых технологий здесь создадут тестовые полигоны и площадки для мелкосерийного производства. Поэтому для региональных hardware-компаний появление инновационного научно-технологического центра в регионе — большое преимущество.

В целом, в разных регионах у инновационных центров своя специфика. Так, например, в Сочи будут вестись исследования и разработки в области генетики и наук о жизни (life sciences), информационных технологий и искусственного интеллекта, когнитивных наук. В Москве займутся развитием биомедицины, нанотехнологий, робототехники, исследованиями космоса и науками о Земле. А на острове Русском будут изучать Мировой океан, информационно-коммуникационные и биотехнологии.

Таким образом, инновационные научно-технологические центры становятся точками притяжения для активных инноваторов, создающих опережающие технологии и научные открытия в регионах, обеспечивая их равномерное распределение.

Какие возможности есть у стартапов из регионов и как получить от них максимум:

Доля российских стартапов из регионов растет с каждым годом, поэтому возможностей для развития становится больше. Если вы создаете digital-продукты, ехать в столицу не обязательно. Если компания разрабатывает электронику, лучше организовать в Москве офис или перевести в столицу хотя бы одного сотрудника.

с каждым годом, поэтому возможностей для развития становится больше. Если вы создаете digital-продукты, ехать в столицу не обязательно. Если компания разрабатывает электронику, лучше организовать в Москве офис или перевести в столицу хотя бы одного сотрудника. Изучите, какие программы поддержки стартапов есть в вашем регионе. Это могут быть акселераторы, инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ) при вузах, мейкерспейсы и лаборатории в технологических парках или кампусах университетов. Часто такие проекты помогают предпринимателям найти партнеров и инвесторов, а также предоставляют бесплатный доступ к необходимым инструментам и инфраструктуре.

какие программы поддержки стартапов есть в вашем регионе. Это могут быть акселераторы, инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ) при вузах, мейкерспейсы и лаборатории в технологических парках или кампусах университетов. Часто такие проекты помогают предпринимателям найти партнеров и инвесторов, а также предоставляют бесплатный доступ к необходимым инструментам и инфраструктуре. Не бойтесь подавать заявки на международные акселерационные программы — из-за пандемии многие стали работать в онлайн-формате, поэтому у стартапов появилось больше шансов попасть в программу.

подавать заявки на международные акселерационные программы — из-за пандемии многие стали работать в онлайн-формате, поэтому у стартапов появилось больше шансов попасть в программу. Обратите внимание на российские и международные фонды, которые оказывают поддержку стартапам. Ежегодно они выделяют десятки миллионов рублей на гранты для технологических компаний, причем часто организаторы отдают предпочтение именно проектам из регионов. У некоторых фондов есть представительства в крупных городах России — например, Pulsar VC базируется в «Иннополисе».

на российские и международные фонды, которые оказывают поддержку стартапам. Ежегодно они выделяют десятки миллионов рублей на гранты для технологических компаний, причем часто организаторы отдают предпочтение именно проектам из регионов. У некоторых фондов есть представительства в крупных городах России — например, Pulsar VC базируется в «Иннополисе». Учитывайте, что у каждого региона своя специфика — например, в Новосибирске или Томске развиты фундаментальные науки, а Иннополис делает ставку на IT-проекты и разработки в сфере автоматизации. Иногда специфику определяет географическое положение — так, на острове Русском проводятся исследования Мирового океана. В некоторых случаях имеет смысл открыть офис компании именно в том регионе, который отвечает вашей специализации. В этом случае вы получите доступ не только к ресурсам, но и к сообществу и единомышленникам.

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