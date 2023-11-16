Стратегии продвижения сайта: как выбрать наиболее эффективный подход

Любой сайт нужно продвигать. Само по себе наличие сайта практически бесполезно — без рекламы о нем никто не узнает. На платформе Nethouse работают тысячи сайтов для малого бизнеса, и мы видим стратегии продвижения, которые используют их владельцы. Самые эффективные из них разбирает Андрей Ермак — директор по маркетингу Nethouse.
1. SEO-оптимизация
SEO-оптимизация улучшает позиции сайта в поисковой выдаче.
Для этого нужно создать контент, проработать технические аспекты и структуру сайта, подобрать ключевые запросы и др. Это работа «надолго», которая в будущем принесет результат при грамотном подходе.
Преимущества:
- Приток органического трафика — пользователи увидят сайт в поисковой выдаче и перейдут на него;
- Экономия средств — органическое продвижение не требует постоянного вливания денег;
- Пролонгированный эффект — сайт сохраняет топовые позиции в выдаче долгое время;
- Конверсия сайта — чем больше целевой аудитории его посетит, тем выше конверсия страницы.
Недостатки:
- Трудоемкость и затраты времени. Продвижение такого типа — это постоянный контроль, анализ и оптимизация;
- Следование алгоритмам поисковиков. Они часто обновляются и важно считаться с ними, чтобы не потерять позиции в выдаче;
- Конкуренция. Некоторые ниши сложно продвигать — на рынке много представителей аналогичной тематики;
- Результат в перспективе. SEO-продвижение не приносит сиюминутных результатов и не подойдет для тех, кому «нужно еще вчера».
2. Контент-маркетинг
Заключается в производстве и рассылке полезного контента. Главное здесь — не продажи в лоб, а информирование о преимуществах продукта или услуги.
Такой подход формирует положительный имидж компании и стимулирует продажи.
Преимущества:
- Привлекает именно целевую аудиторию. Смотреть контент будут только заинтересованные люди, которые хотят приобрести услугу или товар;
- Повышение лояльности — пользователи позитивно относятся к брендам, которые делятся полезным и уникальным контентом;
- Приток органического трафика. Размещение контента и ссылок на сайт на многочисленных ресурсах ведет к увеличению посещаемости страницы;
- Это надолго. Пока информация актуальна, она будет привлекать целевой трафик на сайт;
- Увеличение аудитории. Количество людей, которым нужен продукт или услуга, неуклонно растет.
Недостатки:
- Нужно приложить усилия. Создание контента, который «зайдет», требует знаний и времени;
- Обновление. Регулярная доработка контента необходима, чтобы быть в тренде;
- Не ждите быстрых результатов. Иногда на получение первых результатов понадобится больше времени, чем планировалось;
- Конкуренция. В зависимости от ниши, рынок может быть переполнен. Придется постараться, чтобы завоевать интерес пресыщенной аудитории.
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3. Контекстная реклама
Продвижение в поисковых системах — платная реклама, где каждый переход на сайт стоит денег.
На данный момент настроить рекламу можно через «Яндекс Директ». Пользователь вбивает в поисковую строку запрос и получает поисковую выдачу, среди которой и ваш сайт.
Преимущества:
- Доступ к огромной аудитории пользователей;
- Быстрый результат — эффективность от рекламы можно оценить уже через 3-5 дней;
- Выбор бюджета — можно настроить на любой;
- Аналитика эффективности — рекламный кабинет содержит все необходимые данные для контроля и оптимизации рекламных кампаний.
Недостатки:
- Нужно уметь настраивать. Если не умеете сами — обратитесь к специалисту; в противном случае есть риск «слить» бюджет впустую;
- Конкуренция. Чем она выше в вашей нише, тем больше денег придется потратить для получения результата;
- Подходит не для всех сфер. Если товар не популярен — искать его в поисковике будет мало пользователей.
4. Реклама в социальных сетях
Сегодня наиболее популярной, к тому же и разрешенной, в РФ соцсетью является «ВКонтакте». Здесь можно запустить рекламу по полу, возрасту, интересам пользователя.
Преимущества:
- Объемная аудитория. Здесь обязательно есть те, кому понадобятся именно ваши товары или услуги;
- Настройка по параметрам. Можно выбрать, кто должен видеть рекламу — пол, возраст, предпочтения и др.;
- Затраты на рекламу. Зависят от возможностей и регулируются настройками;
- Диалог с аудиторией. Для этого хорошо подходят отзывы и комментарии.
Недостатки:
- Алгоритмы соцсетей. Они часто меняются и могут негативно влиять на результаты рекламы;
- Необходимость постоянного контроля и оптимизации. Хорошо, если этим будет заниматься опытный специалист;
- Подходит не для всех сфер бизнеса.
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5. Реклама в мессенджерах
Все более популярным становится продвижение в Telegram-каналах.
Здесь есть два варианта: официальная реклама в Telegram Ads и неофициальные «посевы» по договоренности с администраторами каналов. Первый имеет высокий финансовый порог входа, поэтому рассмотрим только второй.
Преимущества:
- Выбор целевой аудитории среди огромного количества каналов;
- Можно договориться о рекламе по очень выгодной цене;
- Высокая вовлеченность аудитории.
Недостатки:
- Поиск каналов для размещения и договоренности с администраторами занимают много времени;
- Некоторые каналы «накручивают» подписчиков и другие показатели, нужно уметь это анализировать на этапе подбора;
- Сложности с маркировкой рекламы в Telegram согласно новому закону.
6. Email-маркетинг
Это рассылка полезного контента на электронную почту текущих и потенциальных клиентов. Для этого нужна база адресов и согласие их владельцев на получение писем.
Преимущества:
- Клиенты про вас не забудут. Регулярные оповещения на почтовый ящик напомнят о товарах и услугах, которые вы предлагаете;
- Низкая стоимость. Такой вид маркетинга требует минимальных финансовых вложений;
- Персонализация. Возможность обратиться к клиенту по имени бесценна.
Недостатки:
- Низкая конверсия. У такого вида рекламы она ниже остальных. Средняя открываемость рассылки обычно не превышает 10-15%;
- Высокая вероятность попадания в «спам». Письма могут попасть в соответствующую папку из-за несоответствия правилам. Определить их туда может и сам адресат, если рассылка будет неактуальной или неинформативной;
- Контроль базы адресов. Она должна быть актуальной и постоянно обновляться;
- Нужно постоянно готовить интересный контент. Неактуальная и бесполезная информация — прямая дорога в папку «спам».
Как выбрать самый эффективный канал?
На сегодня существует несколько наиболее эффективных стратегий, которые можно применить к любой сфере бизнеса, но нет универсальной — для каждой ниши она индивидуальна.
Наши рекомендации:
- Оцените время, которым вы располагаете для получения первых результатов — если надо быстро, то это реклама (контекстная, в ВК и Telegram). Если готовы ждать результат, то SEO-оптимизация;
- Ниша и специфика продукта. Оцените, где может быть больше всего целевой аудитории;
- Финансовые возможности. В стоимость рекламы стоит закладывать рекламный бюджет, а также гонорар специалиста, который будет заниматься настройками и оптимизацией;
Комплексный подход с последующей аналитикой. Так можно приумножить аудиторию, а ещё оценить самый эффективный канал трафика.
Фото на обложке: freepik/Freepik
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