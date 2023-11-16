Стратегии продвижения сайта: как выбрать наиболее эффективный подход

Любой сайт нужно продвигать. Само по себе наличие сайта практически бесполезно — без рекламы о нем никто не узнает. На платформе Nethouse работают тысячи сайтов для малого бизнеса, и мы видим стратегии продвижения, которые используют их владельцы. Самые эффективные из них разбирает Андрей Ермак — директор по маркетингу Nethouse.

1. SEO-оптимизация

SEO-оптимизация улучшает позиции сайта в поисковой выдаче.

Для этого нужно создать контент, проработать технические аспекты и структуру сайта, подобрать ключевые запросы и др. Это работа «надолго», которая в будущем принесет результат при грамотном подходе.

Преимущества:

Приток органического трафика — пользователи увидят сайт в поисковой выдаче и перейдут на него;

Экономия средств — органическое продвижение не требует постоянного вливания денег;

Пролонгированный эффект — сайт сохраняет топовые позиции в выдаче долгое время;

Конверсия сайта — чем больше целевой аудитории его посетит, тем выше конверсия страницы.

Недостатки:

Трудоемкость и затраты времени. Продвижение такого типа — это постоянный контроль, анализ и оптимизация;

Следование алгоритмам поисковиков. Они часто обновляются и важно считаться с ними, чтобы не потерять позиции в выдаче;

Конкуренция. Некоторые ниши сложно продвигать — на рынке много представителей аналогичной тематики;

Результат в перспективе. SEO-продвижение не приносит сиюминутных результатов и не подойдет для тех, кому «нужно еще вчера».

2. Контент-маркетинг

Заключается в производстве и рассылке полезного контента. Главное здесь — не продажи в лоб, а информирование о преимуществах продукта или услуги.

Такой подход формирует положительный имидж компании и стимулирует продажи.

Преимущества:

Привлекает именно целевую аудиторию. Смотреть контент будут только заинтересованные люди, которые хотят приобрести услугу или товар;

Повышение лояльности — пользователи позитивно относятся к брендам, которые делятся полезным и уникальным контентом;

Приток органического трафика. Размещение контента и ссылок на сайт на многочисленных ресурсах ведет к увеличению посещаемости страницы;

Это надолго. Пока информация актуальна, она будет привлекать целевой трафик на сайт;

Увеличение аудитории. Количество людей, которым нужен продукт или услуга, неуклонно растет.

Недостатки:

Нужно приложить усилия. Создание контента, который «зайдет», требует знаний и времени;

Обновление. Регулярная доработка контента необходима, чтобы быть в тренде;

Не ждите быстрых результатов. Иногда на получение первых результатов понадобится больше времени, чем планировалось;

Конкуренция. В зависимости от ниши, рынок может быть переполнен. Придется постараться, чтобы завоевать интерес пресыщенной аудитории.

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3. Контекстная реклама

Продвижение в поисковых системах — платная реклама, где каждый переход на сайт стоит денег.

На данный момент настроить рекламу можно через «Яндекс Директ». Пользователь вбивает в поисковую строку запрос и получает поисковую выдачу, среди которой и ваш сайт.

Преимущества:

Доступ к огромной аудитории пользователей;

Быстрый результат — эффективность от рекламы можно оценить уже через 3-5 дней;

Выбор бюджета — можно настроить на любой;

Аналитика эффективности — рекламный кабинет содержит все необходимые данные для контроля и оптимизации рекламных кампаний.

Недостатки:

Нужно уметь настраивать. Если не умеете сами — обратитесь к специалисту; в противном случае есть риск «слить» бюджет впустую;

Конкуренция. Чем она выше в вашей нише, тем больше денег придется потратить для получения результата;

Подходит не для всех сфер. Если товар не популярен — искать его в поисковике будет мало пользователей.

4. Реклама в социальных сетях

Сегодня наиболее популярной, к тому же и разрешенной, в РФ соцсетью является «ВКонтакте». Здесь можно запустить рекламу по полу, возрасту, интересам пользователя.

Преимущества:

Объемная аудитория. Здесь обязательно есть те, кому понадобятся именно ваши товары или услуги;

Настройка по параметрам. Можно выбрать, кто должен видеть рекламу — пол, возраст, предпочтения и др.;

Затраты на рекламу. Зависят от возможностей и регулируются настройками;

Диалог с аудиторией. Для этого хорошо подходят отзывы и комментарии.

Недостатки:

Алгоритмы соцсетей. Они часто меняются и могут негативно влиять на результаты рекламы;

Необходимость постоянного контроля и оптимизации. Хорошо, если этим будет заниматься опытный специалист;

Подходит не для всех сфер бизнеса.

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5. Реклама в мессенджерах

Все более популярным становится продвижение в Telegram-каналах.

Здесь есть два варианта: официальная реклама в Telegram Ads и неофициальные «посевы» по договоренности с администраторами каналов. Первый имеет высокий финансовый порог входа, поэтому рассмотрим только второй.

Преимущества:

Выбор целевой аудитории среди огромного количества каналов;

Можно договориться о рекламе по очень выгодной цене;

Высокая вовлеченность аудитории.

Недостатки:

Поиск каналов для размещения и договоренности с администраторами занимают много времени;

Некоторые каналы «накручивают» подписчиков и другие показатели, нужно уметь это анализировать на этапе подбора;

Сложности с маркировкой рекламы в Telegram согласно новому закону.

6. Email-маркетинг

Это рассылка полезного контента на электронную почту текущих и потенциальных клиентов. Для этого нужна база адресов и согласие их владельцев на получение писем.

Преимущества:

Клиенты про вас не забудут. Регулярные оповещения на почтовый ящик напомнят о товарах и услугах, которые вы предлагаете;

Низкая стоимость. Такой вид маркетинга требует минимальных финансовых вложений;

Персонализация. Возможность обратиться к клиенту по имени бесценна.

Недостатки:

Низкая конверсия. У такого вида рекламы она ниже остальных. Средняя открываемость рассылки обычно не превышает 10-15%;

Высокая вероятность попадания в «спам». Письма могут попасть в соответствующую папку из-за несоответствия правилам. Определить их туда может и сам адресат, если рассылка будет неактуальной или неинформативной;

Контроль базы адресов. Она должна быть актуальной и постоянно обновляться;

Нужно постоянно готовить интересный контент. Неактуальная и бесполезная информация — прямая дорога в папку «спам».

Как выбрать самый эффективный канал?

На сегодня существует несколько наиболее эффективных стратегий, которые можно применить к любой сфере бизнеса, но нет универсальной — для каждой ниши она индивидуальна.

Наши рекомендации:

Оцените время, которым вы располагаете для получения первых результатов — если надо быстро, то это реклама (контекстная, в ВК и Telegram). Если готовы ждать результат, то SEO-оптимизация;

Ниша и специфика продукта. Оцените, где может быть больше всего целевой аудитории;

Финансовые возможности. В стоимость рекламы стоит закладывать рекламный бюджет, а также гонорар специалиста, который будет заниматься настройками и оптимизацией;

Комплексный подход с последующей аналитикой. Так можно приумножить аудиторию, а ещё оценить самый эффективный канал трафика.

Фото на обложке: freepik/Freepik