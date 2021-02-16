Стратегия развития: как ERP-системы помогают малому бизнесу

По данным ComNews, 23% российских компаний используют ERP-системы. Существуют как минимум три разных формата работы с такими платформами. О том, в чем плюсы и минусы каждого из них и как подобрать оптимальное решение для своего бизнеса, расскажет Барно Турсунова, сооснователь сети «умных» автосервисов «Вилгуд».

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Зачем бизнесу ERP

Основная задача внедрения ERP-систем – сокращение объема ручной работы за счет создания единого пространства для планирования и управления. Благодаря таким платформам компании минимизируют издержки, эффективно контролируют работу сотрудников и даже улучшают уровень клиентского сервиса. В совокупности это формирует условия для эффективного масштабирования бизнеса.

Фактически ERP – это оцифрованная экосистема компании. Ее можно подключить тремя способами: приобрести готовый «коробочный» сервис, разработать собственную платформу либо воспользоваться облачным SaaS-решением. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Виды ERP-систем

Классическая ERP – «коробочное» решение

Один из самых распространенных способов внедрить ERP-систему – приобрести готовое «коробочное» решение. Такие платформы могут быть как общего назначения (например, «1С»), так и отраслевыми. Последние создаются под особенности конкретной ниши, поэтому бизнес все чаще выбирает их.

Когда мы начинали работать в авторемонтной отрасли в 2012 году, то сразу поняли, что нам нужна эффективная система оптимизации бизнес-процессов. Мы решили начать с приобретения отраслевого решения «1С: Альфа-Авто». Тогда для нас было актуально наличие встроенной CRM-платформы, а также возможность контролировать учет запчастей, настраивать систему скидок и автоматизировать рабочее место сотрудника.

Плюсы коробочных решений

Гибкость тарифной линейки – многие разработчики сегодня предлагают различные форматы сотрудничества: купить лицензию сразу на год либо арендовать систему на месяц. Кроме того, за отдельную плату можно расширить количество рабочих мест и приобрести дополнительные сервисы. Все данные хранятся на сервере компании, а доработка и техподдержка ведутся штатными сотрудниками. Это значительно снижает риски возможных утечек важных данных (платежная информация, клиентские базы и так далее).

Минусы коробочных решений

Унифицированность таких систем может быть как их плюсом, так и минусом. Например, если функционал не позволяет реализовать все потребности компании, бизнес встает перед выбором: либо настраивать платформу под стандарты организации, либо пытаться приспособить бизнес-процессы под механизмы ERP-системы. Коробочное решение подразумевает обязательную установку программы на компьютере, что лишает маневренности и затрудняет использование системы на удаленке.

Собственная ERP-система

Для бизнеса, серьезно занимающегося автоматизацией и оптимизацией процессов, коробочные ERP-решения не могут закрыть все потребности. Именно поэтому многие предприниматели вкладываются в разработку собственных IT-систем. Так, для «Вилгуда» решение «1С Альфа-Авто» помогло оптимизировать часть процессов на СТО, однако достаточно большое количество операций требовало доработки. Поэтому мы решили создать собственную IT-систему, соответствующую нашим потребностям и отражающую нашу философию. Новое решение получило название Wilgood IS. В нем мы значительно переработали и дополнили функционал привычной ERP-системы, добавив систему мотивации, полный контроль всех этапов заказа и другое.

В результате мы смогли увеличить операционные показатели в два раза и сократили затраты на ФОТ с 80% до 50% от работ. Система также стала нашим ноу-хау при разработке франшизы.

Плюсы собственных ERP-систем

Возможность написать ПО, полностью соответствующее запросам и потребностям конкретной компании и рынка. Это создает оптимальные условия для дальнейшего масштабирования. Как и в случае с «коробочными» решениями, все данные хранятся на сервере компании, и ответственность за их сохранность не передается третьим лицам.

Минусы собственных ERP-систем

Инвестиции. Создание ERP-системы требует приглашения команды высококлассных IT-специалистов, соответствующей инфраструктуры, и, конечно же, вложений. Не всем компаниям это доступно. Расход временных ресурсов. Необходимо потратить значительно больше времени, чем на покупку и адаптацию уже существующего решения.

SaaS-решение

У малого бизнеса с небольшими оборотами, как правило, недостаточно средств на разработку или адаптацию полноразмерных ERP-платформ. Мы видели это на примере наших франчайзи, поэтому стали размышлять над тем, как сделать наше решение доступным для более широкого сегмента рынка.

Так мы пришли к идее запуска облегченной платформы Wilgood IS Light. Мы решили реализовать ее в формате SaaS (Soft as a Service – с английского «ПО как услуга»). Таким образом, любой автосервис может «арендовать» систему и платить ежемесячную оплату за ее использование. Мы считаем, что наше решение поможет СТО при минимальных затратах оптимизировать существующую бизнес-модель и выйти на более высокие показатели.

Плюсы Saas-решений

Для клиентов SaaS выгоден низкой стоимостью владения – заказчики платят только за использование сервиса. Им нет необходимости тратить средства на разработку ПО, покупку серверов и оплату труда технических специалистов. В большинстве случаев такие онлайн-сервисы размещаются в облачном хранилище, к которому подключаются пользователи и настраивают личный кабинет. Благодаря этому его можно использовать удаленно, без привязки к конкретному рабочему месту и необходимости установки ПО. Доступ регламентируется количеством оплаченных конкурентных лицензий, которые позволяют большому количеству пользователей работать в системе по очереди. Внедрение SaaS-решений проходит значительно быстрее и легче за счет отлаженных процессов и сценариев. Кроме того, большинство разработчиков таких систем предлагают техподдержку и обучение работе с ПО.

Минусы SaaS-решений

Как правило, все данные находятся на облаке. Пользователь не управляет серверами, операционными системами, сетью, хранением данных и даже некоторыми возможностями приложений. В результате обязанность по обеспечению информационной безопасности практически полностью ложится на провайдеров таких систем. Поэтому при выборе SaaS-решения важно выяснить, какими способами разработчик минимизирует риски утечек важных данных. SaaS-система – не самое оптимальное решение для компании, которая быстро масштабируется. Со временем ей требуется все больше рабочих мест и более детальная настройка платформы. В результате стоимость годовой аренды и обслуживания может достичь расходов на полноценную ERP-лицензию. Нам удалось частично решить эту проблему: автосервисы, которые показывают устойчивые темпы роста, могут вступить во франшизу «Вилгуд» и получить доступ к полной версии IT-системы и пакету поддержки франчайзи.

В целом можно отметить, что российские компании стремительно движутся в сторону цифровизации. В последние годы малый бизнес также все чаще приходит к необходимости автоматизации бизнес-процессов при помощи ERP-систем. Один из способов сделать это с ограниченным бюджетом и небольшими ресурсами – воспользоваться IT-аутсорсингом и подключить SaaS-решение.





Фото на обложке: whiteMocca / Shutterstock