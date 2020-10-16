«Стратсессия» — полезный инструмент, а не потраченное время. Что делать, если у вас не так

Во многих публикациях нередко мелькает мысль, что любой компании надо проводить стратегические сессии. При этом они часто проходят впустую из-за отсутствия должной подготовки, неправильной организации и непонимания цели мероприятия в целом.

Что такое стратегическая сессия

Стратегическая сессия — это совещание высшего руководства и ключевых сотрудников, где принимаются важные для компании решения относительно рынков, клиентов, партнеров, направлений развития и бизнес-модели.





Цель стратегической сессии

Тут все индивидуально, у каждой компании она своя. Чаще всего цель — принятие решения о развитии организации. Это и вопросы, связанные с конкретными проблемами, и генерация идей на будущее, и выбор новых направлений развития.

Для своей стратегической сессии мы обозначили следующие цели как приоритетные:

сформулировать стратегию Студии на три года;

сформировать единое видение развития компании;

повысить вовлеченность, мотивацию и сплоченность участников сессии.





Признаки того, что пора провести сессию

Как правило, встречаются такие факторы:

Изменения внешней среды. Пандемия поменяла рыночные реалии.

Обновление команды. Мы, например, по сравнению с прошлым годом сильно выросли с точки зрения руководящего состава и линейных специалистов.

Необходимость синхронизировать общее видение дальнейшего развития. Каждое подразделение занимается выполнением своих задач, но при этом должно стремиться к достижению общих целей.





Кто участвует

Заказчиком всегда выступает собственник компании. Обычно он и определяет состав участников. Важно, чтобы соблюдался принцип охвата всех стратегически важных направлений организации.

Кто, как правило, присутствует на сессии:

собственник;

исполнительный директор;

коммерческий директор;

HR-директор;

руководители бизнес-подразделений;

руководители внутри бизнес-подразделений;

в отдельных случаях — ключевые эксперты компании.

В нашем случае участвовали и топ-менеджеры, и сотрудники с грейдом middle. Последние постоянно контактируют с линейными специалистами, поэтому могут рассказать о положении дел, а сами мотивированы транслировать стратегические цели подчиненным и способствовать их реализации.







Кто должен вести стратегическую сессию

Для того чтобы сессия прошла эффективно, роль ведущего стоит доверить эксперту-фасилитатору, у которого есть опыт проведения таких мероприятий с компаниями, схожими по масштабу и запросу.

Это представитель третьей стороны, который не предлагает конкретные решения, а помогает участникам сессии выработать их самостоятельно в рамках отведенного времени. Отдать функцию фасилитатора собственнику или кому-то из остальных — идея провальная. Исполнять роль арбитра и при этом полноценно участвовать в обсуждении не получится.

На что мы обращали внимание при просмотре портфолио:

сертификация в области фасилитации, тренерской работы, коучинга команд;

опыт работы на управленческой позиции внутри бизнеса;

опыт проведения стратегических сессий для компаний численностью от 100 сотрудников.





Подготовка к стратегической сессии

Сначала фасилитатор задает вопрос собственнику: «Что вы хотите получить в результате сессии?» В нашем случае озвучили задачу по выработке стратегической цели на три года. Затем выделили три блока:

развитие новых направлений;

люди;

бизнес-процессы и их автоматизация.

Всем руководителям предложили проработать их для составления плана реализации стратегии. После этого фасилитатор провела анонимный онлайн-опрос участников предстоящей сессии, чтобы понять видение по поводу:

дальнейшего развития компании;

сильных сторон и зоны роста;

возможных действий для реализации стратегии.

После этого создали сценарий мероприятия, который финально согласовывался с Олегом.





Организационные вопросы

Чтобы сессия прошла комфортно и продуктивно, мы соблюдали несколько правил:

Дата. Не выбирайте рабочий день, чтобы не отвлекаться на ежедневные операционные задачи.

Место. Даже не рассматривайте вариант офиса. Необходимо просторное светлое помещение, где есть весь необходимый реквизит: проектор, флипчарты, маркеры. Каждый фасилитатор готовит райдер материалов в соответствии со сценарием.

Возможность свободного перемещения между командами. Приятно во время перерывов выходить на свежий воздух.

Питание. Приготовьте большое количество воды, организуйте полноценные кофе-брейки и обед.

Отсутствие отвлекающих факторов. Не забудьте попросить всех выключить звук на своих смартфонах.





Что происходит на стратегической сессии

У нас мероприятие стартовало с выступления собственника, где он представил результаты работы компании за последние пять лет, рассказал о причинах проведения сессии и озвучил результаты, к которым необходимо прийти.

Работа поделилась на несколько этапов:

формулирование видения работы компании до 2023 года включительно;

SWOT-анализ;

генерация идей для реализации стратегии и их приоритизация;

постановка целей по SMART, составление планов их реализации с указанием сроков и ответственных лиц.

По этим этапам прорабатывались все три блока:

развитие новых направлений;

люди;

бизнес-процессы и их автоматизация.

Во время сессии команды перемещались и перемешивались. В итоге мы получили несколько исписанных флипчартов с идеями и проработанными планами их реализации по всем направлениям.



На что обращать внимание во время сессии

Следовать таймингу и инструкциям фасилитатора. Он держит ритм, следит за ходом обсуждения и вовремя подключается, чтобы дать следующее задание.

«Парковать» выявившиеся вопросы. Обычно фасилитатор фиксирует несрочные вопросы на доске, а участники затем ставят себе в план их решение за пределами сессии.

Не критиковать предложения участников. Важно, чтобы каждый мог спокойно высказать даже нестандартные идеи и при этом тут же не получить в ответ критическое замечание от остальных.

Ответственность за активность группы лежит на ее участниках. Фасилитатор готовит сценарий и контролирует его соблюдение, но не несет ответственности за личную включенность и заинтересованность.





Что происходит после сессии

После успешной сессии важно воплотить принятые решения в жизнь. Увы, часто происходит так, что команда снова погружается в операционные задачи, а дела стратегические откладываются на потом.

Мы уже начали реализовывать следующее:

презентация итогов стратегической сессии всем сотрудникам;

контроль реализации планов на ежеквартальной основе тем же составом участников и проведение корректирующих действий.





Основные выводы

Что мы отметили для себя по итогам:

Синергетический эффект в деле. Каждый понял, что лучшие решения находятся при работе в команде. Например, коллега из смежного подразделения видит картину со стороны, дополняет ее новыми решениями и подходами.

Достижение целостности видения. Все участники отвлеклись от текущих задач своего подразделения, переключились на общие цели и увидели, как результаты собственные и отдельно взятой команды влияют на деятельность всей компании.

Оценка навыков команды. Собственник видит, как мыслит каждый из руководителей, и благодаря этому понимает уровень управленческого потенциала всей команды. Поэтому после сессии часто проводятся соответствующие обучающие мероприятия. Например, HR-отдел совместно со Школой креативных навыков Chulakov School сейчас запускает курс по управленческим скилам для middle-менеджмента.

Сформированная стратегия развития компании. Определились с вектором движения до 2023 года включительно, разработали и уже реализуем план действий по всем приоритетным направлениям.

Ввод в курс дела остальных сотрудников. Провели презентацию стратегии для всей команды.





Как достичь максимума

Стратегическая сессия — это совещание высшего руководства и ключевых сотрудников, где принимаются важные для дальнейшего развития компании решения.

Причинами для проведения очередной сессии могут быть: изменения внешней среды, обновление команды, необходимость синхронизировать общее видение дальнейшего развития.

В мероприятии принимает участие собственник и руководители направлений. Стоит задуматься и о приглашении middle-менеджмента.

Обязательно наймите фасилитатора. Отдавать эту роль кому-то из своих не стоит, потому что вести сессию и полноценно участвовать в ней вряд ли получится.

Сценарий сессии прописывается конкретно под компанию.

Следуйте таймингу и инструкциям фасилитатора, придерживайте выявившиеся проблемы и вопросы, не спешите с критикой идей других участников, будьте активны.

Продолжайте работу и после завершения сессии: делитесь итогами с сотрудниками, контролируйте выполнение планов.



Фото на обложке: Shutterstock/Peshkova

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