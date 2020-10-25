8 полезных курсов для начинающих управленцев
Николай Хлебинский, CEO & co-founder в Retail Rocket, рассказывает о полезных курсах, которые пригодятся начинающим управленцам.
На третьем курсе института во второй половине двухтысячных я запустил свой первый бизнес (фрилансом, арбитражем и дропшиппингом я промышлял к тому времени давно, но чтобы с юрлицом, бухгалтерией и т.д. — впервые).
Примерно спустя полгода пришло понимание, что:
- А. Я ничего не знаю о том, как делаются дела от слова совсем.
- Б. Высшее образование — бесполезная трата времени, вдалбливаемые в голову знания никак не помогут в жизни.
В этот момент во мне и зародилась жажда к обучению, о которой хорошо знают близкие мне люди. Я не могу точно сказать, сколько я прошел онлайн-курсов на Lynda и NetTutsPlus (Coursera тогда не было), сколько прослушал подкастов и прочитал книг.
Мы живем в уникальное время — любой навык доступен нам из любой точки земного шара. И речь не только о видосах «Как открыть консервную банку без ножа» на YouTube, сегодня онлайн нам доступны все ведущие вузы!
Хочу сделать короткий список курсов, которые я как управленец рекомендую другим начинающим управленцам, потому что проходил их сам когда-то (некоторые включены в карту развития моих сотрудников). Большая часть находится на Coursera.
- Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects. Очень доступное объяснение того, как настроить мозг на наиболее эффективное потребление знаний. Включен в программу развития сотрудников нашей компании.
- Grow to Greatness: Smart Growth for Private Businesses, Part I.
- Grow to Greatness: Smart Growth for Private Businesses, Part II. В этом курсе очень много интересных мыслей по развитию бизнеса, харизматичный профессор и хорошо структурированный контент.
- Business Strategy Specialization. Бандл из пяти курсов. Более классический, академический контент. Больше теории, меньше практики, но все равно полезно.
- Финансы компаний: взгляд инвестора и кредитора. Единственный курс из списка, который я не проходил (к моменту его появления я вложил более 400 часов в изучение финансового менеджмента на MBA), но проходили мои сотрудники и отзывались хорошо. Курс включен в программу развития руководителей компании (у нас каждый бизнес-юнит имеет свой P&L).
- Курс Ивана Замесина по Custdev и управлению продуктом. Входит в программу развития продакт-оунеров компании.
- Code Academy. Все менеджеры Retail Rocket должны пройти базовые курсы по HTML, CSS и JavaScript. Понимание того, как устроены сайты, сразу же выходит на очень высокий уровень.
- Google Analytics Academy. Must have для всех, кто работает в digital. Индвидуальный сертификат по GA можно получить за пару недель.
Фото на обложке: Shutterstock/Prostock-studio
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