8 полезных курсов для начинающих управленцев

На третьем курсе института во второй половине двухтысячных я запустил свой первый бизнес (фрилансом, арбитражем и дропшиппингом я промышлял к тому времени давно, но чтобы с юрлицом, бухгалтерией и т.д. — впервые).

В этот момент во мне и зародилась жажда к обучению, о которой хорошо знают близкие мне люди. Я не могу точно сказать, сколько я прошел онлайн-курсов на Lynda и NetTutsPlus (Coursera тогда не было), сколько прослушал подкастов и прочитал книг.

Мы живем в уникальное время — любой навык доступен нам из любой точки земного шара. И речь не только о видосах «Как открыть консервную банку без ножа» на YouTube, сегодня онлайн нам доступны все ведущие вузы!

Хочу сделать короткий список курсов, которые я как управленец рекомендую другим начинающим управленцам, потому что проходил их сам когда-то (некоторые включены в карту развития моих сотрудников). Большая часть находится на Coursera.