Курорт с господдержкой: какие субсидии может получить туристический стартап

В 2024 году государство выделило регионам 6,2 млрд рублей на развитие туризма. Краснодарский край стал одним из лидеров в конкурсном отборе на предоставление субсидии. Как получить госпомощь небольшой туристической фирме и на что она может их потратить в Краснодарском крае, рассказала Александра Ной, генеральный директор ООО «СЗ «ГОА», специализированный застройщик АО «Турбаза „Волна“».

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На что можно получить субсидию

В рамках единой государственной субсидии на 2024 год Краснодарский край получил 275 млн рублей. Местные власти долго решали, куда направить деньги, и объявили о распределении субсидии одним из последних. В итоге субсидию на развитие туристской инфраструктуры можно потратить на создание и развитие:

пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов;

национальных туристских маршрутов;

туристической инфраструктуры действующих ИП и компаний.

Пляжи и лежаки

Насколько комфортны пляжи, можно определить по флагам. Прибрежным зонам с минимальным оборудованием в России присваивают флаги желтого цвета, самым комфортным — синие. По словам главы Туапсинского района Сергей Бойко, синий флаг присвоен девяти из 18 пляжей, которые прошли такую классификацию в соответствии с приказом Ростуризма. Повысить класс пляжа или организовать его с нуля можно с помощью госсубсидий. Они распространяются на несколько видов трат:

Строительство туалетов и душевых кабин, фонтанчиков для питья и мытья ног, кабин для переодевания и любое другое переоборудование пляжа, предусмотренное национальным стандартом России ГОСТ Р 55698-201З «Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования». Он введен приказом Росстандарта от 8 ноября 2013 года №1345-ст. Организация детских и спортивных зон отдыха. Создание комфортной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Например, можно организовать за счет госсубсидии прокат спасательных жилетов, комфортных лежаков и sup, парк аттракционов, поле для волейбола, купить мусорные контейнеры и проложить пляжные дорожки.

Важно! Нельзя запрашивать средства на катамараны, лодки, понтоны, причалы.

Национальные тропы и глэмпинги

Если вы хотите создать экскурсионный маршрут или глэмпинг, можно обратиться за субсидией по направлению «Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры туризма». Здесь средства выделяются по нескольким направлениям:

Турмаршруты. Маркировка и навигация вдоль туристического и национального маршрута, а также создание выделенных зон отдыха. Круглогодичные бассейны и расширение их доступности для людей с ограниченными возможностями — например, приобретение подогрева и мобильных погружных устройств. Развитие инклюзивного туризма и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, в том числе закупка подъемников, вспомогательных средств для слабослышащих и слабовидящих туристов.

С помощью такой субсидии можно запустить авторский хайкинг-маршрут или организовать забеги, похожие на марафон Медок во Франции. В этом случае на пути следования нужно посещать фермерские хозяйства для дегустации местной продукции. Еще один вариант — организовать ретрит-маршрут.

Что именно можно закупить в рамках обустройства туристического маршрута:

стенды информации, указатели, таблички, маршрутные марки;

настилы, мосты, лестницы, подпорные стенки, перила, материалы для укрепления и отсыпки троп;

оборудование для смотровых площадок и мест стоянок, а также укрытия на случай плохой погоды: беседки, козырьки, навесы;

туалеты, урны и мусорные контейнеры.

Этот вид господдержки возможно использовать прозаически — например, оборудовать чужой маршрут платными уборными. Это тоже вписывается в условия субсидии и является хорошим способом заработка.

Важно! Организовывать и обустраивать маршрут можно только на земле, которая принадлежит получателю субсидии. Вид разрешенного использования (ВРИ) этой земли должен позволять создание туристской инфраструктуры.

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Гостиницы и отели

В России заметен дефицит номерного фонд четырех и пяти звезд. Например, в Туапсинском районе классифицировано около 230 средств размещения, в том числе по системе «все включено» и «ультра все включено». Но туроператоры отмечают, что большинство предложений представлено именно в бюджетном сегменте. В итоге инвесторы постепенно начинают выводить на рынок новые премиум-проекты.

Например, в поселке Агой на 2024 год запланировано строительство курортного комплекса пяти звезд с возможностью единовременного размещения на 2,5 тысячи туристов. Если вы также планируете запустить небольшой премиум-отель, то госпомощь отельерам реализуется через механизмы льготного кредитования как на федеральном, так и на региональном уровне:

Программа Минэкономразвития «1764». По ней ставка кредита равна ключевой ставке Банка России плюс 2,75 или 3,5%, но сумма кредита не превышает 2 млрд (зависит от размера предприятия и его целей). Совместная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП «ПСК + Программа 1764». Она позволяет взять кредит со ставкой 9% — для малого и микробизнеса и 7,5% — для среднего. Сумма возможного заема составляет от 50 млн до 2 млрд рублей, а сроки возврата — до 10 лет. Региональные программы МСП. Например, Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставляет местным МСП в сфере туризма кредиты в размере от 100 тысяч до 5 млн рублей. Процентные ставки — от 1% до 6,5%, сроки возврата — 3-36 месяцев (зависит от цели кредита).

Владельцы гостиниц также могут воспользоваться субсидиями по направлению «Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры туризма». За их счет можно оборудовать входные группы и зоны обслуживания, пути движения, номера и санузлы. Например, поставить пандусы, подъемники, поручни, значки доступности, переоборудовать лестницы, автостоянки, лифты, пороги и т.д.

Важно! Все эти работы и покупки должны соответствовать регламентам, принятым в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов. Кроме того, средствами субсидии нельзя оплачивать обучение сотрудников, покупку колясок и обустройство детских площадок.

Как получить субсидию и льготные кредиты

Заявки на субсидии на развитие туристской инфраструктуры можно подавать прямо сейчас. Прием идет до 8 июля 2024 года 00:00 по мск. Период рассмотрения заявок продлится с 8 по 23 июля 2024 года. Приоритет имеют претенденты, которые подали заявку раньше. Сделать это можно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Как правило, заявка содержит следующие сведения:

Информация о заявителе, в том числе ФИО и паспортные реквизиты, название юрлица, регистрационные данные компании или ИП, ОГРН и ИНН, контактные телефоны и т.д. Согласие на публикацию заявки на едином портале и официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Наименование и характеристики проекта. Визуальная презентация приобретаемого оборудования и схемы его размещения. Сумма запрашиваемой субсидии и описание предполагаемого результата. Сумма собственных средств, вложенных в реализацию проекта. Подается вместе с расчетами. Гарантийное письмо, подтверждающее наличие собственных средств на реализацию проекта. Письменное обоснование необходимости финансовой поддержки. Подается вместе с расчетами. Кадастровые номера земельных участков и объектов недвижимости, на которых планируется реализовать проект. Копии свидетельств о собственности на земельные участки и объекты недвижимости или разрешение на их использование. При покупке оборудования для лиц с ограниченными возможностями необходимы свидетельства, что оно соответствует сводам правил о доступности зданий и сооружений (СП 59.13330.2020), жилой среде с планировочными элементами (СП 35-103-2001) и требованиям к тактильным указателям (ГОСТ Р 52875-2018). При переоборудовании пляжей потребуется копия заявления-декларации по форме приказа МЧС России от 30 сентября 2020 года № 732. Предварительно ее должны зарегистрировать в подразделении ГИМС МЧС России. При организации туристического маршрута необходимо подтвердить, что он касается объектов культурного наследия, природных заповедников или традиционных мест народных художественных промыслов. Конкретные категории описаны в подпункте «е» пункта 10 постановления правительства России от 29 ноября 2021 года № 2086.

Объем личных инвестиций предпринимателя должен составлять не менее 30%. Засчитываются все средства, потраченные им с 1 января 2024 года. Подаваться можно с несколькими проектами, но предельный размер субсидии составляет 10 млн рублей. Заявки формируются посредством ГИИС «Электронный бюджет» и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

Чтобы получить льготный кредит по программам МСП, необходимо обращаться к партнерам госпрограмм. К ним относятся не менее 49 российских финорганизаций, включая Сбербанк и ВТБ. Подавать заявки на микрозаемы можно на региональном портале фонда микрофинансирования Краснодарского края.

Подведем итоги

По моим оценкам, популярность внутреннего туризма продолжит расти. Бизнесу однозначно нужно заходить на этот рынок. Начинающие предприниматели могут упростить свой путь, если обратят внимание на менее популярные туристические локации и освоят эти территории с использованием государственной финансовой поддержки.

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