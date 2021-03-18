Успех в «мужском» бизнесе. Советы от женщины и личный опыт

Елена Кулешова, генеральный директор группы компаний Gekkold , которая занимается разработкой и реализацией систем вентиляции и кондиционирования, а также создает эффективные комплексные решения для систем охлаждения производственных процессов, рассказывает о пяти основных проблемах, с которыми женщинам приходится сталкиваться в мужском бизнесе, и предлагает несколько практических рекомендаций для их решения.

Сегодня уже не принято делить профессии на женские и мужские, даже стыдно задавать вопрос «Как женщине добиться успеха в «мужском» бизнесе?». Тем не менее, нужно признать, что в некоторых сферах этот вопрос всё ещё актуален. Как основать своё собственное дело или хотя бы войти в сферу, которая традиционно считается «мужской»? Это тернистый путь, который нельзя назвать простым и быстрым, но его можно сделать значительно короче, если знать некоторые нюансы.

Проблема №1: Мужчины не воспринимают женщину как делового партнера

До сих пор существует мнение, что мир бизнеса создан мужчинами и должен управляться только ими. К счастью, сегодня женщин, которые успешно ведут собственные проекты, становится всё больше. В том числе они занимают руководящие должности в тех профессиях, которые считаются мужскими, и становятся равноправными деловыми партнёрами с представителями противоположного пола.

К новичкам в этих кругах относятся серьезно и присматриваются к каждому их шагу, поэтому нужно быть готовой к такому вниманию.

В 26 лет я проходила собеседование на должность руководителя подразделения, ведь за плечами имела большой опыт работы. После нескольких этапов финальный разговор должен был проводить совладелец бизнеса.

И вот я стою перед мужчиной, на лице которого вижу надменную улыбку, выражающую полное недоверие к моему профессионализму, и слышу вопрос: «Как вы планируете руководить подразделением с таким детским лицом?».

Поскольку к тому моменту я уже привыкла к подобной реакции, то не растерялась и задала встречный вопрос: «Каких результатов добился взрослый мужчина, который руководил подразделением до меня?». Это смутило моего будущего делового партнёра, а я просто показала схему, следуя которой увеличу результативность работы в пять раз и превращу подразделение в мощную структуру.

Часто в подобных случаях мужчина может отнестись к женщине-коллеге (или партнеру) снисходительно: как будто она пришла на встречу, да и в целом в бизнес, «для красоты». Справиться с этим можно, только если действовать решительно и придерживаться делового стиля во всем: в манере поведения, в одежде и в разговоре. Люди чаще всего избавляются от предубеждений, если не находят им подтверждения в реальной жизни.

Проблема №2: Мужчины не хотят работать под началом женщины-руководителя

Работать под началом женщины не каждому мужчине по вкусу. Им привычнее быть локомотивом, который ведет поезд, а не занимать место пассажира. Пытаясь наладить доброжелательное отношение в коллективе, женщины зачастую стараются стать «своим парнем» в кругу коллег, но это стратегически неверно.

Конечно, скептическое отношение со стороны коллег или подчиненных может быть вызвано гендерными предрассудками.

Однажды в компании, где я занимала руководящую должность, пришлось соединить два подразделения. Второе было под управлением мужчины. Речи о подчинении не было, но он не рассматривал даже возможность сотрудничества. Создавал конфликтные ситуации, вёл себя непрофессионально. Я не реагировала и просто делала свою работу, показывая отличные результаты.

В «мужских» профессиях, как правило, важны упорство и решительность, готовность рисковать и экспериментировать. Не в каждом человеке заложены эти качества с рождения, но их можно развить. Эти приобретенные скиллы помогут вам мыслить иначе, видеть пути решения сложных ситуаций.

Но так называемые «женские» качества, такие как усидчивость, внимательное отношение к каждой детали и нестандартный взгляд на привычные вещи — не меньше помогли мне в работе. Как итог, мой отдел показал большую эффективность в работе, а тот мужчина «проиграл» в собственной борьбе.

Женская «исключительность» в коллективе способна принести множество преимуществ, поэтому даже не думайте отказаться от своей уникальной роли в угоду мужскому протесту. Коллеги могут бунтовать, удивляться вашему положению, но по существу в бизнесе партнёры заинтересованы только в том, чтобы работа была сделана хорошо.

Направляйте свою энергию в дело, а не на противостояние с противоположным полом, тогда вашу эффективность оценят и примут вас как игрока команды.

Проблема №3: Лишние эмоции

Считается, что женщины чересчур эмоциональны и физически слабы. Мол, нечего нам делать там, где требуется сила, уравновешенность и талант руководителя. Женщины могут поддаваться панике и бросать руль во время катастрофы. Только ли мы способны на такие эмоции? Поведенческие особенности, характерные для одного пола, можно увидеть и в представителе противоположного пола.

Стереотип об излишней женской чувствительности сегодня – лишь устаревшая установка. Мужчины также бывают эмоциональны, поэтому иногда их обвиняют в женственности, а властную начальницу называют «мужиком в юбке».

Однозначно можно сказать, что путь женщины в «мужском» бизнесе не прост. Чтобы успешно справляться со своими задачами в карьере, любому человеку вне зависимости от пола, важно понимать, как всё устроено, и какие качества ему необходимы для достижения целей.

Мне тоже было обидно, когда коллеги намеренно мешали мне в работе. Такое встречалось в моей практике. И зачинщиком, как ни странно, был мужчина. Как я справлялась? Научилась воспринимать таких людей как эмоциональный тренажёр. Работать с токсичными коллегами тяжело.

Любому руководителю, будь это мужчина или женщина, важно выработать навык самоконтроля, отказаться от паники в сложных ситуациях.

Избегайте вопроса: «А что, если?», так вы только подогреваете стресс и беспокойство.

Убирайте эмоции и объективно анализируйте сложившиеся обстоятельства. Тренируйте свою стойкость, ставьте в приоритет результаты компании, личное развитие и репутацию. Не тратьте время на ссоры и склоки.

Проблема №4: Мамам вход запрещен

В описаниях вакансий никогда не встретишь формулировку «ищем сотрудника без детей». Но при этом сегодня мы уже не удивляемся, когда работодатели дружно отказывают женщинам в должности, потому что, на их взгляд, ты в любой момент можешь уйти в декрет или будешь постоянно на больничном, если дети у тебя уже есть.

По этой причине женщинам сложно не только идти вверх по карьерной лестнице, а иногда и просто устроиться на работу.

В подобных ситуациях в первую очередь придется запастись терпением. Если вы наёмный сотрудник, женщина-предприниматель или партнер в бизнесе, который признан мужским, то придётся доказывать словом и делом, что вы справитесь с этой ролью. Как заслужить доверие коллег? В таких профессиях работать нужно не меньше мужчин.

И не ждите послаблений. Конечно, будет нелегко. Вам предстоит от чего-то отказаться и посвящать работе то время, которое можно было бы провести в кругу семьи. Зачастую на сон будет оставаться не больше нескольких часов в день.

Но, с другой стороны, помните, что вы сами сделали этот выбор. Выполнение бизнес-задач и ведение коммуникации наравне с партнёрами, достижение новых вершин в бизнесе — все это дает определенную отдачу, в том числе эмоциональную.

Проблема №5: Снисходительное отношение к представительницам «слабого» пола

Мужчины часто говорят, что женская логика слабее мужской. В технических специальностях существует суждение, что женщина здесь не может мыслить разумно. Как бороться со снисходительностью? Ведь у профессионализма нет половой принадлежности.

Если мужчина понимает, что женщина говорит с ним на одном профессиональном языке, то недоверие и снисхождение в скором времени останутся в прошлом. Будьте специалистом в своем деле, постоянно совершенствуйтесь, не бойтесь задавать вопросы более опытным коллегам.

Бывает и так, что женщинам, работа которых связана с технологиями, мужчины с удовольствием дают советы и рекомендации, всё разъясняют и демонстрируют, помогают повысить экспертность. Секрет кроется в том, что здесь нет конкуренции, которая существует между мужчинами, поэтому зачастую общаться даже легче.

Три совета для успешного партнёрства

В конечном итоге, грань между делением профессий на «мужские» и «женские» постепенно стирается, но пока никуда не исчезла. И первые чаще всего связаны либо с техникой, либо с физической силой.

Женщины до сих пор сталкиваются с гендерными предрассудками и сложностями, которые логично возникают из-за устаревших взглядов мужчин. За годы ведения бизнеса в сфере, которая признана мужской, у меня получилось сформулировать три важных совета для выстраивания успешного бизнес-партнерства между мужчиной и женщиной.

Объединяйтесь ради достижения общей цели. Женщинам не стоит бороться с мужским шовинизмом в профессиональных сферах. Важно быть в диалоге с коллегами или партнерами, заранее обговаривать планы и задачи, чтобы понимать, к чему вы стремитесь.

Женщинам не стоит бороться с мужским шовинизмом в профессиональных сферах. Важно быть в диалоге с коллегами или партнерами, заранее обговаривать планы и задачи, чтобы понимать, к чему вы стремитесь. Станьте полноценным игроком команды. Занимайте оптимальную линию поведения в мужском бизнесе — покажите свои профессиональные способности, станьте партнёром и сильным игроком. Не важно, какого вы пола, ведь профессию каждый из нас выбирает, исходя из собственных интересов, скиллов и увлечений. Делайте то, ради чего вы пришли, и занимайтесь делом, которое нравится, без оглядки по сторонам.

Занимайте оптимальную линию поведения в мужском бизнесе — покажите свои профессиональные способности, станьте партнёром и сильным игроком. Не важно, какого вы пола, ведь профессию каждый из нас выбирает, исходя из собственных интересов, скиллов и увлечений. Делайте то, ради чего вы пришли, и занимайтесь делом, которое нравится, без оглядки по сторонам. Откажитесь от шаблона. Мне на пути к успеху помогает бунтарский дух. Бунтари не переносят консервативность и стагнацию, поэтому именно они чаще всего являются активными генераторами идей в бизнесе и качественно выстраивают бизнес-процессы в компаниях. Всегда оставайтесь собой.

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