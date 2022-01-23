Цифровые доказательства в суде: как компании использовать электронную переписку и log-файлы

Как правильно собирать и представлять цифровые доказательства, чтобы выиграть дело в суде, рассказывает Евгений Царев, управляющий RTM Group.

При этом цифровые доказательства часто играют решающую роль при вынесении вердикта в корпоративных спорах. Особенно эффективны они в делах о нарушении NDA (соглашения о неразглашении) или условий договора, в разбирательствах по правам на интеллектуальные произведения или по утечкам данных, в доказывании причинения финансового ущерба (хищения) или нарушения работы систем в компании.

Количество судебных споров в разных отраслях бизнеса растет. Только в ИТ-сфере за прошлый год число разбирательств выросло на 21% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Содержание материала:

Что такое цифровые доказательства и зачем они нужны

За последние два года в юриспруденции произошел прорыв: суды все чаще принимают цифровые доказательства при рассмотрении дел и все чаще это помогает представляющей их стороне доказать правоту. Зачастую такая информация является единственным подтверждением позиции сторон.

Мы участвуем в более чем 300 судебных разбирательствах в год — и в каждом из них фигурируют цифровые доказательства.

К цифровым доказательствам можно отнести любую существенную информацию, хранимую или передаваемую в электронной форме, которая может использоваться в суде. К этой категории относятся:

переписка в мессенджерах и в электронной почте,

журналы событий операционных систем,

цифровые фотографии,

журналы транзакций банкоматов,

текстовые файлы,

истории посещения интернет-браузеров,

журналы регистрации баз данных 1С,

электронные копии документов,

отслеживание глобальной системы позиционирования,

журналы электронных дверных замков,

цифровые аудио- и видеофайлы,

журналы систем мониторинга информационной безопасности и т.д.

Суд проверяет предоставленные доказательства на допустимость и достоверность, а также на предмет того, насколько они являются всеобъемлющими и исчерпывающими для принятия решения по делу. Так, при нарушении условий поставки по контракту один факт наличия рабочей переписки между сторонами — без упоминания этого вопроса — не может быть достаточным доказательством, он демонстрирует лишь наличие рабочих отношений.

В качестве доказательств могут не принять записи и фотографии, нарушающие действующее законодательство — к примеру, произведенные тайно, без согласия человека. Например, разговоры о частной жизни, содержащие интимные подробности или записанные при помощи скрытой камерой или спрятанного смартфона, считаются нарушением права на неприкосновенность частной жизни (Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 г. №1253-О). Но иногда отказ суда принимать подобные доказательства может быть оспорен.

В случае, если запись разговора касается исключительно вопроса, послужившего предметом спора, суд обязан принять предоставленный материал к рассмотрению.

К цифровым доказательствам предъявляются и другие строгие требования (даты создания и изменения, форма представления, носитель, на котором они хранятся) — так как они легко могут быть сфальсифицированы, подвергнуты модификациям или попросту уничтожены. Пример: «запись с записи» — фото или видео, которые были сделаны на одном устройстве, а затем скопированы функцией записи на другом устройстве, суд не примет.

В чем ценность log-файлов и переписки как доказательств и в каких случаях стоит их использовать

Наибольшую ценность для компаний представляют такие доказательства, как log-файлы и электронная переписка. Почему? Что с их помощью можно доказать? Очень многое.

Для начала определимся с тем, что под log-файлами понимаются журналы регистраций с записями обо всех или о некоторых событиях, которые происходят в какой-либо системе.

С помощью log-файлов можно определить действия пользователей любых корпоративных систем: факт общения с клиентами, постановки задач, обращения к файлам, местонахождения во время осуществления доступа и т.д.

Получается, log-файлы в качестве цифровых доказательств оптимально использовать, если произошли события, повлекшие за собой негативные последствия для бизнес-процессов компании. В том случае, когда нужно разобраться в ситуации, устранить последствия, исключить повторение, найти виновного.

Вот примеры из нашей практики:

Установлен факт финансовых махинаций на рабочем месте в компании.



Фирма понесла значительные финансовые убытки, в базе 1С после увольнения главного бухгалтера были обнаружены ранее неизвестные счета и акты, датированные прошлым годом. Исследование журнала регистрации 1С позволило установить, что спорные документы были внесены бухгалтером в базу задним числом и проведены неоперативно. Эксперты смогли установить, когда именно и кем вносились эти документы в базу, а также полностью подтвердить факт неоднократных финансовых махинаций на рабочем месте в компании главным бухгалтером.





Фирма понесла значительные финансовые убытки, в базе 1С после увольнения главного бухгалтера были обнаружены ранее неизвестные счета и акты, датированные прошлым годом. Исследование журнала регистрации 1С позволило установить, что спорные документы были внесены бухгалтером в базу задним числом и проведены неоперативно. Эксперты смогли установить, когда именно и кем вносились эти документы в базу, а также полностью подтвердить факт неоднократных финансовых махинаций на рабочем месте в компании главным бухгалтером. Установлен факт намеренного нанесения вреда информационной структуре организации.



Эксперт исследовал сетевое оборудование заказчика (сервер, коммутаторы, маршрутизаторы), чтобы найти следы «диверсии» в корпоративной сети. После анализа журналов событий операционных систем серверов, а также файлов системного реестра он установил, что были отключены виртуальные машины с серверами, сброшены настройки маршрутизатора, отключены серверы и сетевые диски, удалены все пользовательские файлы из накопителей. Организация обратилась в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела в отношении бывшего системного администратора.





Эксперт исследовал сетевое оборудование заказчика (сервер, коммутаторы, маршрутизаторы), чтобы найти следы «диверсии» в корпоративной сети. После анализа журналов событий операционных систем серверов, а также файлов системного реестра он установил, что были отключены виртуальные машины с серверами, сброшены настройки маршрутизатора, отключены серверы и сетевые диски, удалены все пользовательские файлы из накопителей. Организация обратилась в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела в отношении бывшего системного администратора. Установлен факт проникновения вредоносного ПО в корпоративную сеть организации по вине сотрудника.



С расчетного счета компании была неправомерно списана крупная сумма. Эксперты содействовали в расследовании инцидента — в процессе исследования журналов событий ОС, а также журналов систем мониторинга информационной безопасности — и определили, что была установлена несанкционированная программа удаленного администрирования. Это сделал штатный сотрудник, а не сторонние злоумышленники. По результатам исследования было возбуждено уголовное дело и пересмотрена политика ИБ компании, чтобы подобный инцидент не повторился.





Теперь поговорим про электронную переписку, под которой подразумеваются не только емейлы, но и сообщения в мессенджерах и SMS — и даже чаты в онлайн-играх и т.д.

Главная особенность этих форм коммуникации в том, что они служат для общения организации и ее сотрудников с внешним миром и содержат договоренности, историю взаимоотношений, передачу текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов. Все это может стать доказательством в суде: показать наличие (отсутствие) определенных договоренностей, отношений, продемонстрировать (не)причастность организации или ее сотрудника к определенному событию во «внешнем» мире: к утечкам данных, к состоятельности претензий третьих сторон, к нарушениям договоренностей.

Вот примеры из судебной практики, демонстрирующие, насколько важна может быть электронная переписка в качестве доказательства:

Подделка электронных сообщений.



При исследовании электронной переписки эксперты смогли выявить несоответствие реального отправителя и отображаемого, что подтвердило факт подделки имени отправителя электронного письма, приведший организацию заказчика к значительным финансовым убытком и потере репутации. Отметим, что эксперты при исследовании заголовков этого поддельного электронного сообщения выявили реальный IP-адрес отправителя подложного письма.





При исследовании электронной переписки эксперты смогли выявить несоответствие реального отправителя и отображаемого, что подтвердило факт подделки имени отправителя электронного письма, приведший организацию заказчика к значительным финансовым убытком и потере репутации. Отметим, что эксперты при исследовании заголовков этого поддельного электронного сообщения выявили реальный IP-адрес отправителя подложного письма. Подтверждение факта непричастности лица к понесенным убыткам.



Организация судилась со своим бывшим генеральным директором касательно понесенных финансовых убытков, был подан иск в Арбитражный суд (дело А40-107587/2020). Директор настаивал, что не его действия стали причиной привлечения Общества к налоговой ответственности и возникновения у Общества убытков в виде штрафа. Основным доказательством в этом случае была электронная переписка, «потерянная» на сервере, но сохранившаяся в телефоне и ноутбуке бывшего директора. Суд отклонил возражения истца (организации) о недопустимости этих доказательств. По результатам рассмотрения спора суд встал на сторону ответчика (директора), в удовлетворении исковых требований было отказано.





Организация судилась со своим бывшим генеральным директором касательно понесенных финансовых убытков, был подан иск в Арбитражный суд (дело А40-107587/2020). Директор настаивал, что не его действия стали причиной привлечения Общества к налоговой ответственности и возникновения у Общества убытков в виде штрафа. Основным доказательством в этом случае была электронная переписка, «потерянная» на сервере, но сохранившаяся в телефоне и ноутбуке бывшего директора. Суд отклонил возражения истца (организации) о недопустимости этих доказательств. По результатам рассмотрения спора суд встал на сторону ответчика (директора), в удовлетворении исковых требований было отказано. Подтверждение факта незаконных требований налоговой службы.



Организация обратилась в Арбитражный суд (дело А79-6533/2019) с заявлением к ИФНС о признании незаконным решения налогового органа в части предложения уплатить НДС и о его отмене. При этом Общество указало на то, что работы, предъявленные ему, были выполнены другим ООО. Подтверждением взаимодействия с контрагентом в долгосрочном периоде является электронная переписка, а IP-адреса отправителя и получателя, сохранившиеся в заголовках, подтверждают их реальное местоположение (Воронеж, Чебоксары). По результатам рассмотрения спора суд встал на сторону истца, решение налоговой службы было отменено.





Что делать с электронной перепиской и log-файлами перед обращением в суд?

Теперь, когда мы увидели, что log-файлы и электронная переписка действительно могут быть мощными доказательствами, стоит сказать, как правильно готовить их для судебного спора.

Не всякое зарегистрированное событие или копия переписки будут приняты официальным органом.

Как уже было отмечено, к цифровым доказательствам предъявляются конкретные технические требования. Кроме того, их необходимо определенным образом исследовать и зафиксировать для последующего присоединения к материалам дела. Речь идет о заверении доказательств, об установлении их подлинности. Этим занимаются нотариусы и компьютерно-технические эксперты. Первые, за редким исключением, не обладают специальными техническими познаниями и могут, к примеру, лишь подтвердить факт наличия переписки между определенными лицами, но не выявить поддельное электронное сообщение. Поэтому лучше сразу идти к экспертам.

При заверении цифровых доказательств эксперт должен подтвердить, что:

Предоставленные на исследование log-файлы и/или переписка в электронном виде действительно имеют отношение к рассматриваемому делу и содержат информацию о произошедшем событии;

В log-файлы и электронную переписку не было внесено изменений — не была осуществлена подделка логов, электронных сообщений и файлов, которые содержатся в переписке.

Эксперты проанализируют ваши материалы на достоверность и соответствие требованиям официальных органов. К примеру, журналы регистрации практически всегда требуют анализа и могут быть однозначно интерпретированы только в совокупности с данными и обстоятельствами. Эксперт исследует все записи событий и подтвердит или опровергнет факт внесения изменений, создаст достоверную картину событий, произошедших в системе.

Log-файлы могут быть представлены как на бумаге (распечатанные журналы регистрации и т.д.), так и на оптических дисках.

Если речь идет об электронных переписках, то эксперту необходимо подтвердить причастность сторон к имеющейся переписке, а также убедиться, что содержание и смысл сообщения (сообщений) позволяют установить спорные моменты.

Важно, что электронная переписка признается судом как доказательство, если есть возможность установить отправителя и получателя сообщений, что также определяет компьютерно-технический эксперт. Он исследует на предмет возможных фальсификаций не только саму переписку, но и различные файлы в ней (фотографии, видеозаписи, электронные документы и голосовые сообщения). Также исследование подтверждает или опровергает факт внесения изменений в электронную переписку или прикрепленные файлы.

При экспертном исследовании заверение электронной переписки происходит путем анализа реквизитов сообщений почты или мессенджера, служебных заголовков почтовых сообщений, резервных копий и данных, содержащихся на серверах мессенджеров, и т.д.

По окончанию экспертизы вы получите заключение, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». С ним уже можно идти в суд и рассчитывать на успех.

Важно знать, что при необходимости эксперта могут вызвать в суд для ответов на вопросы и для пояснений по технической части. За дачу заведомо ложного заключения эксперты несут уголовную ответственность согласно ст. 307 УК РФ.

Основные шаги по работе с цифровыми доказательствами для подачи в суд

Определяем среди имеющихся в распоряжении компании материалов те, что могут иметь отношение к делу — в которых фигурирует лицо (группа лиц), к которым у компании существуют претензии или по которым необходимо дать доказательства невиновности (непричастности);

Фиксируем цифровые доказательства в понятной для представления форме: письма, сообщения из мессенджеров, другую переписку оформляем в виде текста с датами и временем отправления и отправителем-получателем; журналы событий, стенограммы, гео-метки, распечатки с сайтов также оформляем с корректной очередностью, действующими лицами, детализацией;

Представляем доказательства на бумажном носителе или на оптических дисках для нотариального заверения и (или) для исследования и заверения компьютерно-техническим экспертом;

Получаем нотариальный протокол и (или) заключение компьютерно-технического эксперта, оформленное в соответствии с требованиями №73-ФЗ;

Представляем цифровые доказательства в суде с подтверждающими их достоверность заключениями (нотариуса, эксперта);

При необходимости, получаем личную поддержку эксперта, заверившего доказательства, в суде, для прояснения деталей дела или некоторых обстоятельств.

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