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Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить

Колонки
Олег Перцовский
Олег Перцовский

Директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»

Алина Алещенко

Олег Перцовский, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», рассказал, зачем компании занимаются ESG-тематикой, чем отличается экостартап от других проектов и что ему нужно, чтобы выжить.

Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить

Экология и развитие бизнеса 

Уже давно в корпоративных стратегиях фигурируют такие понятия, как «инновации», «энергоэффективность», «цифровизация», но в последнее время в этом списке все чаще звучат слова устойчивое развитие и экология или шире — ESG-повестка (Environmental, Social, and Corporate Governance — ​​Экологическое, социальное и корпоративное управление).

Но если та же энергоэффективность и цифровизация уже давно вошли в повседневность, то ESG-тематика еще набирает обороты. Ее поле намного шире, и активность вокруг этой темы еще не достигла своего пика ни с точки зрения пиара, ни экономики. 

Многие крупные компании сейчас обратились к ESG-повестке в целом и ее экологическому блоку в частности, и именно роль буквы E, т.е. экологической компоненты, в последние годы растет. Эта тема становится актуальной как на уровне корпораций, так и государства, устанавливающего новые нормативные акты в области экологии и низкоуглеродного развития.

По итогам прошлогоднего опроса компании McKinsey&Co 57% топ-менеджеров заявили, что ESG программы способствуют созданию акционерной стоимости, причем актуальность тематики отметили компании, работающие как в B2C, так и В2В сегменте.

Но ответить однозначно, с чем именно связано такое активное включение в эко-тематику крупных институций, не так просто. Здесь в различной степени участвуют бизнес-логика и элементы PR, но они связаны между собой. 

Еще несколько лет назад обоснование рентабельности проекта в сфере экологии вызывало огромные трудности, по крайней мере, в России. Штрафы за несоответствия определенным экологическим нормам были невысокими, и крупные компании не очень заботили такие суммы.

Сейчас же все значительно меняется. Экологическая повестка приобретает все большую значимость на корпоративном, государственном и межгосударственном уровне.

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Растущие тарифы на вывоз и депонирование отходов, штрафные санкции за нарушение требований в сфере охраны окружающей среды, риск приостановки деятельности предприятия в случае выявления нарушений, ожидающееся в перспективе введение механизма трансграничной углеродной корректировки, который окажет влияние на экспортеров из ряда ключевых отраслей, ведут к быстро растущему количеству технологических решений, которые действительно окупаются.

Кроме того, возможно использование риск-ориентированного подхода к оценке инвестиций с учетом вероятности крупных потерь в случае пусть и маловероятного, но масштабного негативного воздействия на экологию и учет ожидаемых убытков такой ситуации может позволить также изменить оценку инвестиционного решения в сфере экологии.

Таким образом, прямой экономический расчет при корректном учете всех факторов уже зачастую показывает экономическую эффективность реализации проектов в сфере экологии, влияя на финансовые показатели.

Отдельная история связана с влиянием ESG на привлечение финансирования компанией, как акционерного, так и заемного.

Внимание, уделяемое компаниями экологическим, социальным и корпоративным аспектам деятельности, находит отражение в ESG-рейтингах, публикуемых целым рядом рейтинговых агентств.

В последние годы оно также начинает оказывать влияние на стоимость капитала, причем ряд инвесторов, особенно институциональных, начинают включать в свои политики явные ограничения на вложения в компании, не соответствующие ESG-критериям, а стоимость заемного финансирования также может отличаться для компаний с разным отношением к ESG-тематике.

В конечном итоге это может оказывать влияние как на текущие финансовые показатели компаний, так и долгосрочные, связанные с их капитализацией, все больше компаний в мире начинают это понимать.

Кроме того, в современном мире, все больше компаний хотят быть «зелеными», но что за этим стоит?

Одна из причин — восприятие компании стейкхолдерами.

Экологичность компании может влиять на отношение к ней госорганов и местных сообществ, на привлечение клиентов и даже сотрудников. Опросы международных компаний показывают, что профессионалы вполне могут отказаться работать на компанию, которая не придерживается определенных правил и норм, либо закрепленных на уровне государства, либо просто отвечающих современной этике.

Клиенты во многих странах, в свою очередь, также могут сделать выбор в пользу «зеленого» конкурента. Жители региона, в котором расположено «неэкологичное» предприятие, могут повлиять на принятие регулятором решения о выдаче компании лицензий на расширение производства и т.д.

Таким образом, в ситуации с «зеленой» репутацией важно понимание того, что в конечном итоге она может опосредованно влиять на эффективность бизнеса компании.

Учитывая, что эффективная работа с экологическими и отчасти социальными аспектами бизнеса часто связана с технологическими решениями, для стартапов появляется новая широкая повестка, в рамках которой можно предлагать множество новых решений.

 

Такой же стартап, как и другие

Можно ли сказать, что экологические стартапы сильно отличаются от проектов в других сферах? Скорее нет, чем да. Это такие же технологические проекты, которые проходят обычные уровни технической готовности от формирования концепции через создание MVP и опытно-промышленного образца до проведения пилотных испытаний и готового рыночного продукта.

К ним так же приходят клиенты, у них есть те же бизнес-модели. Большая часть проектов в этой сфере использует модели B2B, но есть и те, кто работает с государством или частными клиентами. Они сталкиваются с теми же задачами по привлечению финансирования, защите интеллектуальной собственности и поиску клиентов, что и другие.

Отличаются экостартапы от других проектов, пожалуй, тем, что для них иногда сложнее показать свою экономическую эффективность, так как она не всегда очевидна.

Любой бизнес зависим от заказчика. А тот, в свою очередь, всегда принимает решения на основе понятных ему критериев.

Можно бесконечно говорить про экологическую ответственность, важность заботы об окружающей среде, приближающиеся масштабные экологические катастрофы и, в конце концов, про моду на «зеленое», но в конечном итоге заказчик, как правило, основывается в своих решениях на экономических показателях.

И здесь экостартапу предстоит довольно сложная задача — доказать свою эффективность и экономическую выгоду клиента от его внедрения.

Часто для этого принципиально важно найти «правильного» человека в компании, который заинтересован в развитии экологической тематики, так как далеко не всегда еще все подразделения компаний в достаточной степени погружены в важность этого направления и могут оценить эффекты тех или иных проектов для компании.

И в разных компаниях заинтересованными могут быть разные подразделения — экологи, стратеги, инноваторы, блоки по GR и PR. Отчасти эта проблема подтверждается различием в методиках расчетов ESG рейтингов, то есть в мире только формируется единый подход.

Так, только в середине 2020 года была опубликована официальная таксономия Евросоюза, определяющая, какие проекты соответствуют целям экологически устойчивого развития. Поэтому разработчикам технологий необходимо глубоко погружаться в повестку компаний, причем не только в технологическом и экономическом, но и в регуляторном, медийном, инвестиционном аспекте, а также в логике управления рисками компании.

Надо сказать, что, похоже, многие стартапы, в том числе, российские, не опасаются этого дополнительного усложнения, что видно, например, по результатам программы Greentech Startup Booster, которую второй год подряд проводит Фонд «Сколково» в партнерстве с крупнейшими российскими и международными индустриальными компаниями из разных отраслей промышленности — металлургии, нефтегаза, химии, электроэнергетики.

Количество заявок превысило все ожидания, составив более 850 в прошлом году и более 950 в этом. Но путь их на рынок, как и любых высокотехнологичных стартапов, конечно, не является простым, и на нем надо уделить внимание многим аспектам бизнеса.

 

Курс выживания

1. Задайте себе вопросы: что, для кого и зачем

  • Что вы предлагаете рынку? Это продукт или услуга? Вы будете продавать именно их или интеллектуальную собственность, на основе которой их можно продавать? Это конечный продукт или отдельный элемент/комплектующие? Каковы их ожидаемые характеристики? 
  • Кто потребитель? Это конечный потребитель, инжиниринговая/сервисная компания, производитель конечного продукта? Если разработка применима для различных отраслей, а в экологии это частый случай, то какая отрасль является ключевой с учетом важности решения для отрасли и имеющихся барьеров для входа?
  • Почему этот потребитель приобретет именно мое решение, каково мое ценностное предложение для него? Какую его проблему я решаю? Какой является экономика внедрения решения для заказчика? Сложно ли ему будет перейти на использование моего решения? Какие дополнительные непрямые эффекты с точки зрения экологической повестки заказчик может получить?

Если стартап может ответить на эти вопросы — значительная часть пути уже пройдена. Зачастую компания не до конца понимает, чем она занимается, что делают конкуренты, или же создает решения, не совсем применимые к реальной жизни с учетом сформировавшихся у заказчика технологических процессов. 

Как уже говорилось ранее, для экостартапа несколько сложнее понять, какую «боль» заказчика он решает. Сложность состоит в том, что если формально заказчик, например, не превышает нормативов по выбросам, не факт, что он примет новое экологическое решение какой-то задачи. Зачастую приходится помогать заказчику осознать эффективность новой идеи.

 

2. Дифференциация собственного продукта

Базовая задача для любого стартапа — изучить рынок, понять, кто твои конкуренты (а иногда это не так просто, поскольку многие компании являются закрытыми), в чем твои преимущества, причем желательно количественно их оцифровать.

 

3. Финансовое планирование

Важно оценить ожидаемый cash burn rate и иметь представление, откуда брать деньги, в каких объемах и на каких этапах. При отсутствии финансового планирования велики риски того, что средства закончатся в самый неподходящий момент и будет потеряна команда, или не удастся рассчитаться с подрядчиком.

 

4. Защита интеллектуальной собственности

Еще на начальном этапе необходимо выстраивать модель защиты интеллектуальной собственности. Патентовать или поддерживать режим ноу-хау? Если патентовать, то что конкретно, когда и на каких рынках?

Если поторопиться с патентованием идеи, то надо понимать возможности поддержания патента до выхода на продажи, с другой стороны, есть риск потери приоритета при слишком позднем патентовании. Все зависит от рисков копирования, конкуренции на рынке и затрат на обеспечение защиты.

 

5. Команда

Не стоит упускать такой фактор, как люди, с которыми ты работаешь. Собрать правильную команду — одна из значимых частей на пути к успеху. И наличие только сильной научной команды — не гарантия, что проект выйдет на рынок.

Коллектив должен быть сбалансирован, включая на разных этапах ученых, инженеров, технологов, бизнес-девелоперов и т.д.

 

6. Механизмы поддержки

Изучить все возможные механизмы поддержки. Они существуют во всем мире и со стороны государства, и со стороны корпораций. Инструменты могут быть бесплатными, или на льготных условиях. На ранних стадиях такие инструменты могут дать серьезный толчок, который поможет стартапу в развитии до появления инвестора.

Поэтому, помимо традиционных трех F (Friends, Family, Fools), не нужно забывать про такие механизмы поддержки.

В России ими могут, в частности, стать Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Национальная технологическая инициатива, МСП Банк, Московский инновационный кластер и региональные институты развития, Российский экспортный центр и другие, каждый из которых имеет свои меры финансовой и нефинансовой поддержки стартапов.

 

7. Слушать и слышать

Без умения слушать не обойтись. У многих стартапов формируется собственная концепция, которую они не готовы корректировать, даже если она не проходит испытания действительностью.

Здесь важно привлекать менторов, слушать идеи профессионалов отрасли и стараться понять, как этим грамотно воспользоваться в своих целях. И так же важно слышать заказчиков, понимать их видение, чтобы как можно скорее приступить к запуску первых пилотов.

Казалось бы, все эти пункты являются вполне очевидными и банальными, но опыт показывает, что очень многие основатели стартапов игнорируют те или иные из упомянутых пунктов, что приводит к сложностям в развитии их бизнеса.

Фото на обложке: unsplash.com

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