Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить

Олег Перцовский, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», рассказал, зачем компании занимаются ESG-тематикой, чем отличается экостартап от других проектов и что ему нужно, чтобы выжить.

Экология и развитие бизнеса

Уже давно в корпоративных стратегиях фигурируют такие понятия, как «инновации», «энергоэффективность», «цифровизация», но в последнее время в этом списке все чаще звучат слова устойчивое развитие и экология или шире — ESG-повестка (Environmental, Social, and Corporate Governance — ​​Экологическое, социальное и корпоративное управление).

Но если та же энергоэффективность и цифровизация уже давно вошли в повседневность, то ESG-тематика еще набирает обороты. Ее поле намного шире, и активность вокруг этой темы еще не достигла своего пика ни с точки зрения пиара, ни экономики.

Многие крупные компании сейчас обратились к ESG-повестке в целом и ее экологическому блоку в частности, и именно роль буквы E, т.е. экологической компоненты, в последние годы растет. Эта тема становится актуальной как на уровне корпораций, так и государства, устанавливающего новые нормативные акты в области экологии и низкоуглеродного развития.

По итогам прошлогоднего опроса компании McKinsey&Co 57% топ-менеджеров заявили, что ESG программы способствуют созданию акционерной стоимости, причем актуальность тематики отметили компании, работающие как в B2C, так и В2В сегменте.

Но ответить однозначно, с чем именно связано такое активное включение в эко-тематику крупных институций, не так просто. Здесь в различной степени участвуют бизнес-логика и элементы PR, но они связаны между собой.

Еще несколько лет назад обоснование рентабельности проекта в сфере экологии вызывало огромные трудности, по крайней мере, в России. Штрафы за несоответствия определенным экологическим нормам были невысокими, и крупные компании не очень заботили такие суммы.

Сейчас же все значительно меняется. Экологическая повестка приобретает все большую значимость на корпоративном, государственном и межгосударственном уровне.

Растущие тарифы на вывоз и депонирование отходов, штрафные санкции за нарушение требований в сфере охраны окружающей среды, риск приостановки деятельности предприятия в случае выявления нарушений, ожидающееся в перспективе введение механизма трансграничной углеродной корректировки, который окажет влияние на экспортеров из ряда ключевых отраслей, ведут к быстро растущему количеству технологических решений, которые действительно окупаются.

Кроме того, возможно использование риск-ориентированного подхода к оценке инвестиций с учетом вероятности крупных потерь в случае пусть и маловероятного, но масштабного негативного воздействия на экологию и учет ожидаемых убытков такой ситуации может позволить также изменить оценку инвестиционного решения в сфере экологии.

Таким образом, прямой экономический расчет при корректном учете всех факторов уже зачастую показывает экономическую эффективность реализации проектов в сфере экологии, влияя на финансовые показатели.

Отдельная история связана с влиянием ESG на привлечение финансирования компанией, как акционерного, так и заемного.

Внимание, уделяемое компаниями экологическим, социальным и корпоративным аспектам деятельности, находит отражение в ESG-рейтингах, публикуемых целым рядом рейтинговых агентств.

В последние годы оно также начинает оказывать влияние на стоимость капитала, причем ряд инвесторов, особенно институциональных, начинают включать в свои политики явные ограничения на вложения в компании, не соответствующие ESG-критериям, а стоимость заемного финансирования также может отличаться для компаний с разным отношением к ESG-тематике.

В конечном итоге это может оказывать влияние как на текущие финансовые показатели компаний, так и долгосрочные, связанные с их капитализацией, все больше компаний в мире начинают это понимать.

Кроме того, в современном мире, все больше компаний хотят быть «зелеными», но что за этим стоит?

Одна из причин — восприятие компании стейкхолдерами.

Экологичность компании может влиять на отношение к ней госорганов и местных сообществ, на привлечение клиентов и даже сотрудников. Опросы международных компаний показывают, что профессионалы вполне могут отказаться работать на компанию, которая не придерживается определенных правил и норм, либо закрепленных на уровне государства, либо просто отвечающих современной этике.

Клиенты во многих странах, в свою очередь, также могут сделать выбор в пользу «зеленого» конкурента. Жители региона, в котором расположено «неэкологичное» предприятие, могут повлиять на принятие регулятором решения о выдаче компании лицензий на расширение производства и т.д.

Таким образом, в ситуации с «зеленой» репутацией важно понимание того, что в конечном итоге она может опосредованно влиять на эффективность бизнеса компании.

Учитывая, что эффективная работа с экологическими и отчасти социальными аспектами бизнеса часто связана с технологическими решениями, для стартапов появляется новая широкая повестка, в рамках которой можно предлагать множество новых решений.

Такой же стартап, как и другие

Можно ли сказать, что экологические стартапы сильно отличаются от проектов в других сферах? Скорее нет, чем да. Это такие же технологические проекты, которые проходят обычные уровни технической готовности от формирования концепции через создание MVP и опытно-промышленного образца до проведения пилотных испытаний и готового рыночного продукта.

К ним так же приходят клиенты, у них есть те же бизнес-модели. Большая часть проектов в этой сфере использует модели B2B, но есть и те, кто работает с государством или частными клиентами. Они сталкиваются с теми же задачами по привлечению финансирования, защите интеллектуальной собственности и поиску клиентов, что и другие.

Отличаются экостартапы от других проектов, пожалуй, тем, что для них иногда сложнее показать свою экономическую эффективность, так как она не всегда очевидна.

Любой бизнес зависим от заказчика. А тот, в свою очередь, всегда принимает решения на основе понятных ему критериев.

Можно бесконечно говорить про экологическую ответственность, важность заботы об окружающей среде, приближающиеся масштабные экологические катастрофы и, в конце концов, про моду на «зеленое», но в конечном итоге заказчик, как правило, основывается в своих решениях на экономических показателях.

И здесь экостартапу предстоит довольно сложная задача — доказать свою эффективность и экономическую выгоду клиента от его внедрения.

Часто для этого принципиально важно найти «правильного» человека в компании, который заинтересован в развитии экологической тематики, так как далеко не всегда еще все подразделения компаний в достаточной степени погружены в важность этого направления и могут оценить эффекты тех или иных проектов для компании.

И в разных компаниях заинтересованными могут быть разные подразделения — экологи, стратеги, инноваторы, блоки по GR и PR. Отчасти эта проблема подтверждается различием в методиках расчетов ESG рейтингов, то есть в мире только формируется единый подход.

Так, только в середине 2020 года была опубликована официальная таксономия Евросоюза, определяющая, какие проекты соответствуют целям экологически устойчивого развития. Поэтому разработчикам технологий необходимо глубоко погружаться в повестку компаний, причем не только в технологическом и экономическом, но и в регуляторном, медийном, инвестиционном аспекте, а также в логике управления рисками компании.

Надо сказать, что, похоже, многие стартапы, в том числе, российские, не опасаются этого дополнительного усложнения, что видно, например, по результатам программы Greentech Startup Booster, которую второй год подряд проводит Фонд «Сколково» в партнерстве с крупнейшими российскими и международными индустриальными компаниями из разных отраслей промышленности — металлургии, нефтегаза, химии, электроэнергетики.

Количество заявок превысило все ожидания, составив более 850 в прошлом году и более 950 в этом. Но путь их на рынок, как и любых высокотехнологичных стартапов, конечно, не является простым, и на нем надо уделить внимание многим аспектам бизнеса.

Курс выживания

1. Задайте себе вопросы: что, для кого и зачем

Что вы предлагаете рынку? Это продукт или услуга? Вы будете продавать именно их или интеллектуальную собственность, на основе которой их можно продавать? Это конечный продукт или отдельный элемент/комплектующие? Каковы их ожидаемые характеристики?

Это продукт или услуга? Вы будете продавать именно их или интеллектуальную собственность, на основе которой их можно продавать? Это конечный продукт или отдельный элемент/комплектующие? Каковы их ожидаемые характеристики? Кто потребитель? Это конечный потребитель, инжиниринговая/сервисная компания, производитель конечного продукта? Если разработка применима для различных отраслей, а в экологии это частый случай, то какая отрасль является ключевой с учетом важности решения для отрасли и имеющихся барьеров для входа?

Это конечный потребитель, инжиниринговая/сервисная компания, производитель конечного продукта? Если разработка применима для различных отраслей, а в экологии это частый случай, то какая отрасль является ключевой с учетом важности решения для отрасли и имеющихся барьеров для входа? Почему этот потребитель приобретет именно мое решение, каково мое ценностное предложение для него? Какую его проблему я решаю? Какой является экономика внедрения решения для заказчика? Сложно ли ему будет перейти на использование моего решения? Какие дополнительные непрямые эффекты с точки зрения экологической повестки заказчик может получить?

Если стартап может ответить на эти вопросы — значительная часть пути уже пройдена. Зачастую компания не до конца понимает, чем она занимается, что делают конкуренты, или же создает решения, не совсем применимые к реальной жизни с учетом сформировавшихся у заказчика технологических процессов.

Как уже говорилось ранее, для экостартапа несколько сложнее понять, какую «боль» заказчика он решает. Сложность состоит в том, что если формально заказчик, например, не превышает нормативов по выбросам, не факт, что он примет новое экологическое решение какой-то задачи. Зачастую приходится помогать заказчику осознать эффективность новой идеи.

2. Дифференциация собственного продукта

Базовая задача для любого стартапа — изучить рынок, понять, кто твои конкуренты (а иногда это не так просто, поскольку многие компании являются закрытыми), в чем твои преимущества, причем желательно количественно их оцифровать.

3. Финансовое планирование

Важно оценить ожидаемый cash burn rate и иметь представление, откуда брать деньги, в каких объемах и на каких этапах. При отсутствии финансового планирования велики риски того, что средства закончатся в самый неподходящий момент и будет потеряна команда, или не удастся рассчитаться с подрядчиком.

4. Защита интеллектуальной собственности

Еще на начальном этапе необходимо выстраивать модель защиты интеллектуальной собственности. Патентовать или поддерживать режим ноу-хау? Если патентовать, то что конкретно, когда и на каких рынках?

Если поторопиться с патентованием идеи, то надо понимать возможности поддержания патента до выхода на продажи, с другой стороны, есть риск потери приоритета при слишком позднем патентовании. Все зависит от рисков копирования, конкуренции на рынке и затрат на обеспечение защиты.

5. Команда

Не стоит упускать такой фактор, как люди, с которыми ты работаешь. Собрать правильную команду — одна из значимых частей на пути к успеху. И наличие только сильной научной команды — не гарантия, что проект выйдет на рынок.

Коллектив должен быть сбалансирован, включая на разных этапах ученых, инженеров, технологов, бизнес-девелоперов и т.д.

6. Механизмы поддержки

Изучить все возможные механизмы поддержки. Они существуют во всем мире и со стороны государства, и со стороны корпораций. Инструменты могут быть бесплатными, или на льготных условиях. На ранних стадиях такие инструменты могут дать серьезный толчок, который поможет стартапу в развитии до появления инвестора.

Поэтому, помимо традиционных трех F (Friends, Family, Fools), не нужно забывать про такие механизмы поддержки.

В России ими могут, в частности, стать Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Национальная технологическая инициатива, МСП Банк, Московский инновационный кластер и региональные институты развития, Российский экспортный центр и другие, каждый из которых имеет свои меры финансовой и нефинансовой поддержки стартапов.

7. Слушать и слышать

Без умения слушать не обойтись. У многих стартапов формируется собственная концепция, которую они не готовы корректировать, даже если она не проходит испытания действительностью.

Здесь важно привлекать менторов, слушать идеи профессионалов отрасли и стараться понять, как этим грамотно воспользоваться в своих целях. И так же важно слышать заказчиков, понимать их видение, чтобы как можно скорее приступить к запуску первых пилотов.

Казалось бы, все эти пункты являются вполне очевидными и банальными, но опыт показывает, что очень многие основатели стартапов игнорируют те или иные из упомянутых пунктов, что приводит к сложностям в развитии их бизнеса.