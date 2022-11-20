Какой бы перспективной ни была идея, на которой фаундер строит свою компанию, для ее реализации очень важна команда. А эффективность команды зависит от того, как основатель выстраивает коммуникации в ней.

Основательница коммуникационного агентства Zecomms Agency Евгения Заславская собрала принципы и правила внутренней коммуникации в команде от основателей компаний и экспертов по стартапам.

Как фаундеру строить отношения с командой: топ-5 правил