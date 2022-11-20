Как фаундеру строить отношения с командой: топ-5 правил

Какой бы перспективной ни была идея, на которой фаундер строит свою компанию, для ее реализации очень важна команда. А эффективность команды зависит от того, как основатель выстраивает коммуникации в ней.
Основательница коммуникационного агентства Zecomms Agency Евгения Заславская собрала принципы и правила внутренней коммуникации в команде от основателей компаний и экспертов по стартапам.
Антон Кушнер
Основатель и генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю»
- «Зажигать» команду. В отличие от наемного менеджера, управляющего налаженным бизнесом, фаундер должен «зажигать» коллектив — постоянно мотивировать и вдохновлять команду.
- Выстраивать уважительные отношения. Чтобы все члены команды росли и развивались, внутренняя коммуникация должна строиться на отношениях взрослый — взрослый, где все участники уважительно относятся друг к другу и несут равную ответственность.
- Быть честным с собой и с сотрудниками. Нужно избегать двойных стандартов, подкреплять слова действиями и поступать в соответствии со своими убеждениями. В маленьких коллективах, где нет барьеров между фаундером и сотрудниками, любая ложь станет разлагающим фактором для бизнеса.
- Учитывать интересы сотрудников. Фаундеру нужно применять коучинговый подход к управлению командой: строить мотивацию сотрудников, базируясь не только на планах компании, но и на интересах работников. Если сотрудник в процессе работы будет достигать своих собственных стремлений, то и задачи компании будут лучше выполняться.
- Признавать ошибки. Бесценное качество фаундера — умение признавать, если был не прав, и извиняться. То есть придерживаться в компании системы меритократии, управления на основе ценностей.
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Наталья Красильникова
Основательница онлайн-сервиса по переработке золота MoneyGold
- Общаться на равных. Если фаундер общается с сотрудниками сверху, встает в родительскую позицию, то подчиненные будут вести себя как дети. Как только мы начинаем видеть в сотрудниках взрослых людей, они поворачиваются к нам взрослой стороной — и взаимодействие выходит на качественно новый уровень.
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Быть открытыми. Не стоит копить обиды, чтобы потом на эмоциях «вылить» их все на других людей — нужно обсуждать проблемы и недовольство по мере возникновения.
Это начинается с собственника — если он замалчивает все проблемы и предстает перед командой как непогрешимый идеал, то и команда будет все замаливать и выдавать вам красивые отчеты, которые могут не отражать действительность.
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Получать удовольствие. Нужно, чтобы все сотрудники получали от работы, кайфовали на рабочем месте — это положительно влияет на доходы компании. Задача собственника — наблюдать за командой и замечать, в каком состоянии сотрудники.
Также его задача объяснить сотрудникам, что если они не в состоянии или не в настроении работать в этот момент, лучше просто не выходить на работу, а если пришли на работу, то надо делать ее хорошо и получать от этого удовольствие.
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Коммуницировать эффективно. Очень важен принцип эффективных коммуникаций. Простой пример: кому-то из сотрудников нужна помощь. Можно просто задать вопрос «в воздух» в рабочем чате — это пример неэффективной коммуникации.
А вот эффективная коммуникация: отметить в беседе конкретного человека, который может помочь в ее решении, задать конкретные вопросы, спросить, в какие сроки человек может помочь, если задача срочная — объяснить, почему ее желательно сделать быстро.
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Брать ответственность. Нужно понимать, что вы ответственны за все, что с вами происходит. Для фаундера это значит, что, если его сотрудники допускают много ошибок, это его ответственность — например, он нанял не тех людей, неправильно выстроил процессы и т.д.
Для команды это работает так же — если я опоздал к клиенту, пропустил встречу, это моя ответственность, значит, я что-то сделал не так и где-то недоработал. Такой подход позволяет быстро делать выводы из разных ситуаций и при этом не скатываться в самобичевание.
Вадим Рыдкин
Эксперт по стартапам и внутреннему предпринимательству, директор программ в торговой сети «Пятерочка»
- Вдохновляться и вдохновлять. Лидер мотивирует не кнутом и пряником — это дрессировка — а через создание и поддержку общего видения работы. Он вдохновляет на работу, повышает уровень сознательности членов команды и ценит усилия каждого.
- Не лезть с непрошенными советами, но уметь вовремя вмешаться. Нужно всегда советовать и помогать только тогда, когда вас об этом просят, или тогда, когда вы предлагаете помощь, и на нее соглашаются.
- Помогать, но не навязывать. Не нужно предлагать своих решений — только выбирать один из вариантов, предложенных командой. Так сохраняется участие и ценностный вклад каждого из группы.
- Защищать свою команду. Нужно защищать своих сотрудников от агрессивной внешней среды — не допускать ее прямого влияния на команду, отстаивать миссию команды и созданный ею продукт. Любые провалы и неудачи лидеру надо брать на себя, недопустимо перекладывать ответственность на команду или оставлять людей один на один с внешней проблемой.
- Благодарить и вести за собой. Когда-то для меня стала откровением идея из книги-манифеста Кьелла Нордстрема и Йонаса Риддерстрале «Бизнес в стиле фанк»: лидеры будущего — это шоумены, которые развлекают и ведут за собой.
Павел Кулаков
Основатель и гендиректор дата-центра и облачного провайдера Oxygen
- Соблюдать баланс. Важно найти баланс между ролью руководителя как лидера и самостоятельностью самих сотрудников. Фаундер отвечает за бизнес перед сооснователями, инвесторами, самими сотрудниками. При этом важно уметь делегировать ответственность и полномочия.
- Отказаться от излишней вертикальности в коммуникациях. Сотрудники должны иметь возможность общаться между собой напрямую, а не только через руководителей или тимлидов. Это ускоряет внутрикорпоративные процессы, в том числе принятие решений.
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Оценивать работу, а не человека, но не работать с токсичными людьми. Важно сохранять объективный взгляд на то, что человек делает для компании, независимо от того, как он себя позиционирует вне работы. Для этого может быть полезна некоторая дистанция между фаундером и командой.
Но не стоит поощрять токсичное поведение: профессиональный вклад в работу компании токсичного сотрудника нивелируется деструктивной атмосферой, которая влияет на продуктивность всей команды.
- Не вступать в коммуникации под воздействием эмоций. Такое взаимодействие не решает проблему, а усугубляет ее и рождает новые обиды и непонимание. Лучше взять паузу, спокойно обдумать ситуацию и после этого с холодной головой продолжить общение и поиск нового решения.
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Сохранять гибкость. В последние годы рынок, общество, условия ведения бизнеса постоянно меняются — нужно уметь адаптировать правила и принципы к текущей ситуации.
Например, сейчас сложное время как для бизнеса, так и для сотрудников — люди могут испытывать высокий стресс, чувствовать неуверенность в завтрашнем дне. В такой ситуации важно проявлять больше эмпатии.
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Сооснователь и директор по развитию бизнеса в Voximplant
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Соблюдать равенство. Нужно помнить, что мы все, независимо от должности, опыта и зоны ответственности, равны в базовых человеческих правах. Нужно уважать друг друга.
При этом важно помнить, что ответственность и место в корпоративной структуре у всех разное, — несоблюдение этих разграничений может привести к давящей авторитарности в общении или наоборот к панибратству.
- Не тянуть отстающих. Старайтесь вкладывать самый ценный ресурс — время — в тех, кто хочет расти и развиваться, а значит, будет лучше работать. Вы не учитель в школе, чтобы тянуть отстающих — можно подбирать в команду тех, с кем интересно и эффективно работать.
- Общаться «без галстука». Неформальное общение — важная часть рабочего процесса. Так сотрудники лучше узнают свой продукт, а руководитель сможет взглянуть на компанию свежим взглядом, установить контакт с каждым сотрудником и лучше узнать их характер. При этом надо помнить, что вы скорее единомышленники, у которых есть общая цель, чем друзья.
- Найти свой подход к каждому сотруднику. Все сотрудники разные — важно понять, какой подход ближе каждому сотруднику, какие задачи он лучше решает, тогда участники команды будут дополнять друг друга.
- Не управлять, а направлять. Важно обеспечить своих подчиненных поддержкой. Сотрудники должны знать, что они могут встретиться с вами и обсудить назревшую проблему. Руководитель должен вовремя заметить, когда сотруднику нужна помощь, но при этом не мешать им работать самостоятельно и чувствовать себя независимыми.
Фото на обложке: Unsplash
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