5 необычных способов прокачать качества тимлида в начале IT-карьеры

Чтобы прокачать навыки и стать хорошим тимлидом, подойдет не только стажировка — еще во время учебы или вначале карьеры можно найти разные способы развить навыки и сделать это качественно и интересно.

Участвуйте в хакатонах

Хакатоны, то есть мероприятия, на которых разработчики, дизайнеры, проджект-менеджеры и другие специалисты за короткое время создают реальные продукты, помогают стать хорошим лидером. Хакатоны — это по сути симуляция реальных процессов, которая позволяет участникам развивать различные навыки в различных областях: от работы в условиях неопределенности до презентации готового продукта.

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Тимлиду в условиях стресса нужно координировать действия членов команды, быстро принимать решения и поддерживать мотивацию участников — все как в настоящих проектах.

Кроме того, участвуя в хакатонах, можно:

познакомиться с экспертами,

разобраться в нюансах технологий,

конечно, получить хорошую строчку в резюме.

Узнать о ближайшем хакатоне можно в разделе Chance на RB.RU или в соцсетях своего университета.

Запланиров участие, узнайте о правилах подачи заявки, соберите команду, распределите роли. Возможно, организаторы хакатона предусмотрели предварительные консультации — советуем не пропускать!

Станьте ассистентом преподавателя

Начинать прокачивать навыки тимлида можно еще в университете, например, став ассистентом преподавателя.

Ассистенты помогают планировать учебный процесс, работают с группой и взаимодействуют со студентами — этот опыт пригодится не только в академической среде, но и в индустрии.

Опыт ассистирования можно включить в резюме, работодатели оценят такую инициативность.

Кроме того, став ассистентом сильного преподавателя, можно получить доступ к уникальному набору знаний и даже стать соавтором научных работ.

Узнать, есть ли в вашем вузе вакансии ассистентов, можно на официальном сайте университета или у секретаря интересующей кафедры.

Однако в ассистенты берут не всех — чтобы доказать, что вы готовы взять на себя эти обязанности, нужно показать отличные результаты в учебе по выбранному предмету, ответственность и хорошие коммуникативные навыки.

Уже в процессе ассистирования вы научитесь выстраивать доверительные отношения со студентами, выступать в роли ментора и давать грамотную обратную связь. Эти soft skills будут полезны и тимлидам, которые должны уметь:

доступно объяснять сложные темы,

управлять коллективом,

совмещать разные виды деятельности.

Кроме того, ассистентская работа может иметь финансовое вознаграждение: заработная плата, скидка на обучение в вузе или специальная стипендия от «Яндекса» в рамках программы ассистентов преподавателей IT-дисциплин — она доступна студентам, прошедшим конкурсный отбор и обучение, которое включает онлайн-курс из пяти блоков и трехдневный интенсив в офисе компании.

Занимайтесь волонтерством

Тимлиды могут развиваться не только в IT-сфере, это можно делать, занимаясь волонтерством в другой области — от руководства спортивной командой до организации благотворительных мероприятий.

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Полученный во время такой деятельности опыт пригодится и в больших корпорациях, и в стартапах.

Кстати, технологические решения и сами по себе помогают людям. Например, компьютерное зрение помогает поисковому отряду «ЛизаАлерт» спасать потерявшихся людей. Алгоритмы быстро проверяют тысячи снимков, сделанных дронами с высоты 40-50 метров во время поисков в лесу, сильно упрощая работу волонтеров. А фонд «Ночлежка» разработал CRM-систему, которая подсказывает социальным работникам рекомендуемые шаги по адаптации бездомных.

Вакансии для волонтеров можно найти:

На специальных платформах — например procharity, «IT-волонтер»; В профильных телеграм-каналах, например, Sustanabilityjobportal.

Обычно достаточно оставить заявку и рассказать о своих умениях и навыках — организаторы с вами свяжутся и определят вашу роль в проекте.

Создайте пет-проект

Еще одна возможность продемонстрировать свои лидерские качества и отточить навыки управления — создать вместе с коллегами или друзьями пет-проект в свободное от основной работы время.

Пет-проекты учат правильно формулировать задачи, приоритизировать проблемы и находить оптимальные пути решения.

Как найти идею для пет-проекта?

Можно обратиться к общим интересам участников команды (например, создать сервис для геймеров) или попробовать решить важную социальную задачу (например, сделать приложение для поиска дог-ситтеров).

Можно просто попытаться исправить проблему, которая причиняет неудобство — например,один из моих коллег в свободное время создал «умный» органайзер для электронных компонентов, чтобы избавиться от хаоса в размещении деталей на рабочем месте.

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Кстати, создание инструментов, которые помогают в рабочих процессах, автоматизируют их, обычно получают поддержку от работодателей.

Поэтому обязательно:

Расскажите о своем проекте руководителю.

Объясните, что эта деятельность не повлияет на вашу эффективность в рамках текущих задач (если, конечно, это действительно так).

Поделитесь своими целями — возможно, ваш начальник даст ценный совет или даже поможет с ресурсами для его реализации.

Пет-проекты позволяют поэкспериментировать с технологиями, укрепить отношения с командой и улучшить стиль общения и лидерства. А еще они могут привлечь внимание потенциальных работодателей или инвесторов, ведь пет-проекты иногда становятся успешными стартапами: популярный веб-сервер с открытым исходным кодом Nginx появился именно так.

Учитесь у лучших

У опытных тимлидов можно многому научиться. Например, можно найти себе ментора в индустрии, более опытный специалист поможет быстрее вырасти в профессии, расскажет о потенциальных проблемах и посоветует неочевидные решения.

Запросы к менторам могут быть:

как общие, скажем, посоветовать полезные курсы и книги,

так и предельно конкретные: какую технологию выбрать, как научиться работать с обратной связью и тому подобное.

Прежде чем обратиться к потенциальному наставнику с предложением стать ментором, сформулируйте свой запрос — какие у вас цели, задачи, и чем данный специалист может быть полезен вам. Подумайте, чем вы можете быть полезны своему ментору — возможно, помогать выполнять какие-то задачи, которые не требуют большой квалификации: так вы освободите немного времени у наставника для общения с вами.

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Не бойтесь обращаться за советом к более опытным специалистам, но будьте готовы к отказу — возможно, у сотрудника уже есть несколько подопечных джунов, или он не готов на данном этапе взять на себя данную роль.

Ментора можно найти как в своей компании (если вы уже работаете), так и за ее пределами — на конференциях, в чатах, на образовательных программах.

Мы активно привлекаем сотрудников в качестве менторов школы разработки интерфейсов, бэкенд-разработки и других образовательных проектов. Такой процесс полезен и для самих менторов — они получают новый опыт, прокачивают собственные soft skills и занимаются нетворкингом.

К слову о нетворкинге — это еще один способ перенять опыт у коллег по индустрии. Посещайте отраслевые конференции и семинары по лидерству, общайтесь с другими профессионалами и ищите возможности учиться у тех, кто уже добился успеха.

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Например, можно создать свой блог и брать для него интервью у состоявшихся тимлидов. Обращаясь к их опыту и знаниям, вы сможете избежать распространенных ошибок и ускорить свой рост как руководителя команды.

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