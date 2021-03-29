Облачный гейминг: что предпринять, чтобы игроки пользовались сервисом

Пандемия привела к росту популярности всех категорий цифровых продуктов — от онлайн-образования до облачного гейминга. Так, по данным Coursera, число пользователей платформы весной увеличилось с 1,6 до 10,3 млн. Однако основная проблема — удержание новой аудитории, которая готова исследовать продукты конкурентов.

Набрать аудиторию на старте

Успех цифрового сервиса или продукта напрямую зависит от числа пользователей и того, сколько времени они в нем проводят. Хорошая иллюстрация — индустрия компьютерных игр. Если коэффициент удержания низкий спустя месяц после релиза, значит, игра провалилась. Такой принцип распространяется на большинство цифровых сервисов, поэтому компаниям нужно всеми силами поощрять пользователей как можно больше времени проводить внутри продукта.

Тем не менее при неправильно выстроенной системе монетизации такая стратегия может привести к убыточности сервиса. Если экономика отрицательная, пользователи будут масштабировать убыток.

Например, в начале Playkey проходил через стадию дешевых безлимитных тарифов. Низкая цена подписки помогла создать ядро аудитории, но привела к работе в минус. Сервис жил благодаря частным и привлеченным инвестициям. Однако этот шаг позволил нарастить число пользователей, приобрести популярность на рынке и со временем выйти в прибыль.

Параллельно с привлечением аудитории IT-сервисам стоит искать бизнес-модель, которая позволит зарабатывать (ваш кэп). Для нас золотой серединой стала комбинация из депозитов, то есть пакетов игровых часов, и достаточно дорогой безлимитной подписки. Этот формат мы ввели осенью 2020 года. Он привел к росту выручки в полтора раза.

Нащупать прибыльную бизнес-модель помогли изучение и сегментирование аудитории. Такие исследования имеют прикладной характер. Когда мы думали над введением безлимитных тарифов, то разделили аудиторию на группы по количеству игровых часов. Это помогло смоделировать ситуацию: понять, не перейдут ли все пользователи на безлимит, что привело бы к перегрузке серверов.

Использовать инструменты для поощрения пользователей

Рабочий способ поощрения — активности с элементами геймификации. Эффективно сработает внедрение рейтингов. Например, награждение пользователей, которые провели внутри сервиса больше всего времени за определенный период. При этом важно выбрать такую награду, которая будет ценна для аудитории.

Один из примеров — акция «Новогодний марафон». В прошлом декабре мы анонсировали церемонию награждения по трем номинациям: самое большое игровое время за всю историю существования сервиса, за месяц и за неделю. Пользователи могли получить настоящие подарки, например, игровую гарнитуру или даже ноутбук. Конечно, среди призов были и игровое время, и сами игры.

В результате марафон позволил вернуть большое количество пользователей. По нашим оценкам, после конкурса пришли две тыс. игроков, которые не заходили в сервис три месяца и больше. Это число вернувшихся пользователей принесло около 1 млн рублей выручки. Многие из пришедших купили безлимитные тарифы. Планируя активность, мы считали, что успехом будет возвращение хотя бы 200 подписчиков, так что результат превзошел ожидания кратно.

Такая простая механика легла в основу эффективной программы лояльности. Она позволила увеличить средний чек и LTV пользователя. Кроме того, часть вернувшихся игроков, скорее всего, надолго останется в сервисе.

Другой пример удачной геймификации — программа «Гран-при 2019» от Steam, которую площадка запустила для продвижения летней распродажи. Всех участников конкурса разделили на пять команд, каждую из которых символизировало животное: корги, свинья, черепаха, заяц и какаду. Каждая покупка членов команды учитывалась в общих достижениях.

Площадка ежедневно выбирала команду победителей и награждала ее бонусными играми. В результате компания случайным образом выбрала пять тысяч человек, которые получили по одной игре из списка желаемого. Это позволило увеличить вовлеченность пользователей и их лояльность к площадке.

Один из важных элементов систем поощрения — прозрачность. Можно завести простую табличку с рейтингом участников в Google Docs, доступную для просмотра всем пользователям. Открытость данных позволит подстегнуть соревновательный дух и поможет пользователям ориентироваться на победный результат.

Перед активностями или изменениями в бизнес-модели, направленными на поощрение пользователей, IT-сервисам стоит подготовиться к дополнительным нагрузкам. Так, после введения безлимитных тарифов время игровых сессий увеличилось — серверы выдерживали нагрузку со скрипом. На новогодних праздниках начались очереди, но дополнительные мощности мы начали готовить заранее и сравнительно быстро справились с наплывом игроков.

Несмотря на расходы в моменте (на призы и дополнительные серверы), такие активности все равно становятся прибыльными. После затяжных праздников или каникул пользователи начинают играть меньше, но остаются подписчиками, то есть расходы компании снижаются при сохранении выручки.

Итак, чтобы максимизировать результат нужно:

Не бояться на старте уходить в убыток ради создания ядра аудитории. Подписчики будут решать свои задачи с помощью вашего сервиса. Найти прибыльную бизнес-модель. Использовать эффективный способ поощрения. Даже простая механика привлечет новых пользователей и вернет ушедших. Продумать мотивационную кампанию. Соревновательность, прозрачность отбора победителей и важные для аудитории награды — главные составляющие. Подготовиться к дополнительным нагрузкам и затратам в период активности. Но в дальнейшем они окупятся.

Фото на обложке: MR Gao/shutterstock.com