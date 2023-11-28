Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать

Екатерина Жуленева — финансовый директор «Нескучных финансов», дипломированный бухгалтер — внедрила управленческий учет более чем в 25 компаниях среднего и крупного сектора. В этой статье Екатерина рассказывает о понятии точки безубыточности.

Компания « Нескучные финансы» помогает предпринимателям использовать финансовые показатели для увеличения прибыли, учит работать с отчетностью и финансовыми инструментам, а также планирует выручку с точностью до 80%.

Содержание:

Что такое точка безубыточности

Точка безубыточности — это то минимальное количество денег, которое бизнес должен заработать, чтобы собственник не ушел в минус.

Другими словами, это объем продаж, при котором бизнес самостоятельно обеспечивает собственные затраты.

Возможны три варианта развития событий:

Выручка больше, чем точка безубыточности

В таком случае бизнес можно считать выгодным, так как он не только покрывает свои расходы, но и приносит прибыль. Выручка равна точке безубыточности

Бизнес покрывает свои расходы, но не приносит прибыль, «работает в ноль». Выручка ниже, чем точка безубыточности

Бизнес не справляется со своими расходами, не приносит прибыль и не сможет работать без дополнительных вложений.

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Зачем считать точку безубыточности

Если совсем просто — чтобы указать оптимальную цену на товары/услуги, которые вы уже реализовываете или планируете предложить своим клиентам.

Вы определяете, сколько денег уйдет на производство, работу менеджера, упаковку, рекламу, а потом формируете цену с учетом всех расходов, налогов и собственного процента.

Но этот показатель полезен не только при ценообразовании, предприниматель использует ее, чтобы определить:

Минимальный объем продаж в месяц;

Срок окупаемости бизнеса;

Прибыльность бизнеса;

Нижнюю границу финансовой устойчивости.

Все эти показатели необходимо учитывать и при управлении существующим бизнесом, и при открытии нового дела.

Практика: как использовать точку безубыточности в работе с финансами компании

Рассчитывать точку безубыточности бывает полезно в разных ситуациях и состояниях бизнеса. Например:

Если вы только планируете начать дело, то расчет точки безубыточности поможет грамотно составить финансовую модель и оценить перспективность идеи.

Если вы уже ведете бизнес, то этот показатель важен при оценке текущей ситуации в компании.

Даже если бизнеса уже нет, оценка точки безубыточности полезна при анализе совершенных ошибок.

Составление плана по реализации товаров и услуг. Расчет точки безубыточности дает понимание, сколько необходимо заработать, чтобы не уйти в минус. А также позволяет скорректировать план, если в расходах и доходах компании произошли существенные изменения. Составление бюджета компании, или план/факт. Точка безубыточности показывает, насколько объем выручки соответствует постоянным и переменным расходам и насколько реалистичен был наш прогноз. Оценка финансовой безопасности компании. Этот показатель помогает довольно точно определить, насколько компания близка к банкротству или далека от него, с помощью коэффициента запаса финансовой прочности. Составление финансовой модели. Точка безубыточности является обязательным показателем при оценке рентабельности нового или существующего проекта. При покупке или продаже компании. С помощью точки безубыточности вы не рассчитаете стоимость компании, но сможете оценить ее рентабельность и выгоду от ее возможного приобретения.

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Как рассчитать точку безубыточности: этапы

Расчет точки безубыточности можно условно поделить на три этапа.

Во-первых, необходимо определиться, какой результат вы хотите получить. Точку безубыточности можно выразить как в денежном значении, так и в количественном — это зависит от специфики бизнеса.

Например, вы можете определить количество рублей, которые должен заработать бизнес, а можете рассчитать количество реализованного товара или успешных сделок.

Во-вторых, нужно собрать необходимые показатели для расчета по формуле — об этом поговорим в следующей части текста.

И в-третьих, произвести сами расчеты — ниже приведем формулы, на которые вы можете ориентироваться.

Какие показатели нужны для расчета точки безубыточности

Для расчетов необходимы следующие показатели:

Выручка — все деньги, которые заработал бизнес, или объем проданных товаров и услуг.

Переменные затраты — точная сумма зависит от количества реализованных товаров и услуг. Например, расходы на сырье и доставку. Чем больше продали или произвели, тем выше эти расходы.

Постоянные затраты — эта сумма не зависит от того, сколько продукции вы продали или сколько услуг оказали клиентам. Например, зарплаты, аренда, коммунальные платежи.

Формула для расчета точки безубыточности в натуральном выражении

Точка безубыточности в натуральном выражении позволяет четко определить, сколько товаров или услуг нужно продать, чтобы покрыть работу бизнеса.

Показатель в натуральном выражении удобен в том случае, если компания производит только один товар или услугу.

А вот как это выглядит в реальности:

Показатель Пример расчета Постоянные расходы Это может быть аренда, РКО, ЗП персонала и другие расходы 200 000 руб. Переменные расходы на единицу продукции Это себестоимость, затраты на доставку, упаковку, бонусная часть зарплаты, которая зависит от выручки 105 руб. Цена за ед. товара Продажная цена, по которой реализуем товар 240 руб. Маржинальный доход на ед. товара (Маржа) Цена за ед. товара — переменные расходы на единицу товара 240 — 105 = 135 руб. ТБУ в натуральном выражении Постоянные расходы / маржинальный доход на ед. товара 200 000/135=1481 ед. необходимо реализовать, чтобы компания сработала в «ноль»

Формула для расчета точки безубыточности в деньгах

Точка безубыточности в деньгах определяет сумму, которую бизнес должен заработать, чтобы покрыть расходы на производство.

А вот как это выглядит в реальности:

Показатель Пример расчета Постоянные расходы Это может быть аренда, РКО, ЗП персонала и другие расходы 200 000 руб. Переменные расходы на единицу продукции Это себестоимость, затраты на доставку, упаковку, бонусная часть зарплаты, которая зависит от выручки 105 руб. Цена за ед. товара Продажная цена, по которой реализуем товар 240 руб. Объем продаж количество проданного товара 2000 ед. Выручка Цена за ед. товара х Объем продаж 240 х 2000 = 480 000 руб. Переменные расходы Переменные расходы на единицу продукции х Объем продаж 105 х 2000 = 210 000 руб. Маржинальность (выручка — переменные расходы)/выручка (480 000 — 210 000)/480 000 = 0,56 ТБУ в денежном выражении Постоянные расходы/Маржинальность 200 000 /0,56 = 357 143 руб.

Вывод: если компания продаст товара на 357 143 рублей, то она сработает в ноль, если на меньшую сумму — останется в убытке, а если на большую — получит прибыль.

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Как рассчитать точку безубыточности в Excel или других таблицах

Те же расчеты можно произвести и в Excel / Google Таблицах / Яндекс Таблицах.

Пример расчета точки безубыточности в натуральном выражении:

Чтобы получить количество единиц товара, которые необходимо реализовать, чтобы компания сработала в «ноль» (B9), поделите Постоянные расходы (B3) на Маржинальный доход на ед. товара (Маржа) (B8).

Чтобы получить Маржинальный доход на ед. товара (B8), вычтите из Цены за ед. товара (B6) показатель Переменные расходы на единицу продукции (B4).

Самостоятельно необходимо заполнить поля:

Постоянные расходы,

Переменные расходы на единицу продукции,

Цена за ед. товара.

Пример расчета точки безубыточности в деньгах:

В этом случае необходимо самостоятельно заполнить поля:

Постоянные расходы,

Переменные расходы на единицу продукции,

Цена за ед. товара,

Объем продаж.

Поля: выручка, переменные расходы, маржинальность, ТБУ в денежном выражении можно рассчитать по заданным формулам:

Выручка Цена за ед. товара х Объем продаж

=B6*B8 Переменные расходы Переменные расходы на единицу продукции х Объем продаж

=B4*B8 Маржинальность (выручка — переменные расходы)/выручка

=(B9-B10)/B9 ТБУ в денежном выражении Постоянные расходы/Маржинальность

=B3/B11

Шаблон для Google Таблиц или Excel можно скопировать здесь.

Анализ точки безубыточности

Полезно анализировать точку безубыточности в двух аспектах: сравнивать с ней текущую ситуацию в компании и анализировать показатель в динамике.

Так, в первом случае нужно сравнивать сумму текущей выручки в период времени с точкой безубыточности. Чем раньше компания достигает ее, тем выше ее финансовая безопасность.

Например, если бизнес достиг точки безубыточности в первую неделю месяца, можно задуматься о расширении. А если только к концу месяца — стоит принять меры по увеличению продаж или снижению расходов.

Расчет и анализ изменения точки безубыточности от периода к периоду позволяют отследить динамику расходов и доходов бизнеса и вовремя отреагировать на них.

Например, если точка безубыточности от месяца к месяцу растет, а выручка — нет, стоит пересмотреть расходы или найти новые способы реализации товара или услуги.

Фото на обложке: freepik/Freepik