Топ-10 нейросетей в помощь SEO-специалистам

Дмитрий Трепольский, директор по развитию PRonline , говорит: «Наверное, не осталось вебмастера, который не слышал бы об использовании искусственного интеллекта в SEO. При грамотном подходе ИИ может выполнять практически все задачи при создании нового сайта: от поиска тем до написания контента, от создания дизайна макета до его верстки». Эксперт совместно с «Юла Group» составил список из 10 нейросетей для продвижения и оптимизации сайтов.

В настоящее время нейросети применяются в самых разных сферах цифрового мира, и SEO — не исключение. Искусственный интеллект (ИИ) способен анализировать данные, создавать контент, генерировать названия и мета-теги.







RoboGPT

Эта нейросеть обучена поисковой оптимизации и может выдавать практически все — от изображения до SEO-оптимизированного текста на любую тему. Сервис поддерживает 10 языков, включая русский. Уникальность сгенерированного материала достигает 100%.

Использовать сервис можно для написания самого разного материала: цепких заголовков, статей для блогов, постов для соцсетей, рекламных заголовков, текстов для сайтов и лендингов. ИИ также поможет создать эффективные email-рассылки и информативные карточки товаров для маркетплейсов. Тональность текста можно выбрать из 16 вариантов — от вдохновляющего до юмористического.

Мы попросили RoboGPT придумать кликбейт-заголовок на тему «Как ИИ изменил сферу маркетинга» — и вот что он нам выдал

RoboGPT будет полезен не только SEO-специалистам, но и копирайтерам, блогерам, риэлторам, бизнесменам, SMM-менеджерам и маркетологам.

Стоимость: Годовая подписка стоит от 524 рублей в месяц (50 000 слов). Также можно купить 10 000 слов за 215 рублей. Есть пробный период — 2000 слов на 5 дней.

Gerwin

Этот сервис поможет создать текстовый контент любого размера — от названия бренда до полноценной статьи. Личный кабинет не перегружен, меню выглядит достаточно просто и понятно. Для новичков есть экскурсии по основным функциям сервиса. Отдельно хочется отметить отзывчивую техподдержку сервиса, которая быстро реагирует на все вопросы.

Gerwin хорош в написании коротких текстов, отзывов, характеристик товаров и названий бренда. Кроме того, этот сервис умеет генерировать изображения в разных стилях — фэнтези, иллюстрация, фотореализм, коцепт-арт и т.д.

Если с заголовками и описаниями товаров «Гервин» справляется практически без нареканий, то в длинных текстах на сложную тему может встречаться неточная или недостоверная информация. В этом случае тексту можно поставить «дизлайк» и отправить на перерасчет символов.

Стоимость: Купить пакет из 10 000 символов можно от 330 рублей, а если повезет поймать скидку — от 80 рублей. Новички могут запросить в телеграм-боте сервиса бесплатный промокод на 10 000 знаков.

AiWriteArt

Продвинутый сервис, который способен генерировать практически любой текстовый контент — от продающих анонсов до карточек товаров, оптимизированных под SEO. Нейросеть отлично справляется с созданием кратких SEO-заголовков для страниц сайта, а также поможет создать список значимых ключевых слов.

Попросили AiWriteArt придумать SEO-заголовок на тему «ИИ в SEO»

Из интересных функций — генерация креативных заголовков для рекламы, написание шуток и текстов песен. Сервис поддерживает 29 языков, включая русский, английский и китайский.

Стоимость: Есть пробная версия на 2 000 слов. Далее сервис предлагает три тарифных плана, самый доступный из которых стоит 290 рублей в месяц и включает в себя 10 000 слов и 50 изображений.

Airuco

Легко и быстро генерирует SEO-тексты, ключевые слова и заголовки. Сервис предлагает широкую линейку шаблонов для создания контент-плана, описаний товаров, отзывов и хэштегов. Если вы не нашли в списке нужного шаблона, просто напишите в чат нейросети.

Создание уникальных изображений — пока не самая сильная сторона сервиса, зато Airuco хорошо справляется с генерацией статей и рерайтом текстов. Есть функция по созданию ответов на вопросы (FAQ), SEO-оптимизированных мета-описаний, списка ключевых слов и идей для SEO-продвижения.

Сгенерировали с помощью Airuco идеи нового контента на тему «Нейросети для SEO-специалиста»

Стоимость: 10 000 символов предоставляются бесплатно, далее их нужно покупать. Например, 50 000 знаков стоит 190 рублей.

TurboText

Многофункциональный сервис, который может перевести текст на 89 языков, написать правдоподобные отзывы, нарисовать картинку, создать кликабельный заголовок и многое другое.

Сделали рерайт одного из абзацев нашей статьи. Весьма достойный результат!

Сервис отлично справляется с задачей дописать информационный текст, подстраиваясь под стиль изложения автора. Чтобы искусственный интеллект сработал правильно и не выдумывал несуществующие факты, начало текста должно быть логичным и описывать какое-либо событие.

Стоимость: Есть бесплатный тариф, который дает ограниченный доступ ко всем базовым функциям (две генерации в день). На платном тарифе пользователям доступно до 200 генераций (один день стоит 150 рублей, подписка на год — 19 160 руб.).

CopyMonkey

Эта нейросеть подходит для генерации описаний товаров и категорий, отзывов и комментариев. Для интернет-магазинов предусмотрена удобная функция — массовая генерация описаний товаров. Веб-мастерам пригодится генерация текстов для веб-сайтов и лендингов.

Чтобы наполнить сайт убедительными и креативными текстами, достаточно указать описание компании и ключевые слова

Готовые шаблоны не так разнообразны, зато есть универсальный AI-помощник, который поможет решить любую задачу в формате диалога.

Стоимость: Зарегистрированным пользователям доступно три бесплатных генерации в день. Если этого недостаточно, придется докупить один из пакетов (от 1590 рублей).

Kandinsky 2.0

Поможет создать уникальное изображение по описанию. В отличие от зарубежных аналогов, работает на территории России без VPN и прочих сложностей, поскольку является разработкой Сбера.

Эту картинку создала нейросеть по запросу «Искусственный интеллект создает сайт»

Нейросеть понимает широкий набор понятий и генерирует яркие и красочные изображения, которых до сей поры не существовало.

Стоимость: бесплатно.

Writersonic

Эта нейросеть пишет неплохие SEO-оптимизированные тексты. В целом, у этого сервиса те же функции, что и у аналогов. Однако есть один инструмент, который особенно понравится SEO-специалистам, — это генерация мета-тегов Title и Description.

Попросили Writersonic сгенерировать теги для страницы «Рейтинг нейросетей для SEO-специалистов»

Стоимость: Первые 10 000 слов — бесплатные. Далее сервис доступен по подписке (от 16 долларов в месяц).

Fusion Brain

Еще один сервис для создания уникальных изображений. Работает на основе ИИ-модели Kandinsky. Регистрации и подтверждения аккаунта не требуется. Для генерации картинки достаточно перейти в редактор, ввести описание и выбрать один из 20 стилей.

Картинка по запросу «Искусственный интеллект создает сайт» (где-то мы такое уже видели)

Из интересного — функция дорисовки и замена частей изображения.

Стоимость: бесплатно.

GTranslate.io

Этот удобный инструмент поможет быстро и достаточно качественно перевести сайт на другой язык и расширить вашу глобальную аудиторию. В платных версиях используется нейронный перевод, отличающийся высокой точностью по сравнению с машинным.

Тем не менее, весь переведенный контент стоит перепроверить еще раз, поскольку неточности все же встречаются.

Стоимость: Первые 15 дней пользователям доступен бесплатный машинный перевод сайта. За нейронный перевод придется заплатить от 9,99 долларов в месяц.

Доверять искусственному интеллекту создание сложного контента пока рано, так же как и ждать от него принципиально новых идей. А вот автоматизировать рутинную работу, освободив время для решения более сложных и нестандартных задач, можно и даже нужно.

Фото: Unsplash.