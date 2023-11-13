10 фраз, которые лучше не использовать в рекламе, чтобы не нарваться на серьезные штрафы

Каких фраз и формулировок рекламных материалов избегать, чтобы не нарушить закон, рассказала Анастасия Подгрудкова — юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты и управляющий партнер компании BNP Consulting.

Законом предусмотрено, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. Если реклама не отвечает этим критериям, она незаконна и за нее могут привлечь к ответственности тех, кто ее распространяет.

Фразы

«У всех преподавателей нашей языковой школы есть дипломы государственного образца!..»

Что не так? Недостоверной может считаться реклама, содержащая сведения, не соответствующие действительности.

При условии, что хотя бы у одного сотрудника отсутствует диплом, такая фраза может быть основанием для привлечения компании к ответственности за недостоверную рекламу.

«Будьте лучше и продуктивнее ваших коллег — покупайте рабочий стол у нас!»

Что не так? Эта реклама также будет незаконной: она формирует негативное отношение к лицам, которые не пользуются рекламируемым товаром.

«Только в первую неделю октября все товары в магазине по 100 рублей»

Что не так? Указание на рекламном щите будет недостоверной рекламой в любом из двух случаев: если покупатели заметят в магазине товары по другой цене либо если срок реализации товаров по обозначенной стоимости не соблюдается.

По теме: Тренды digital-рынка 2023: как пиарить сложную услугу

«Доставка продуктов в течение 40 минут»

Что не так? Лозунг может быть еще одним примером недостоверной рекламы.

Раньше службы доставки именно так привлекали клиентов, но любое зафиксированное несоблюдение обозначенного срока станет основанием для жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Поэтому сейчас в ходу другая формулировка — «Доставка продуктов от 40 минут».

«Наша мебель на 100% состоит из экологически чистых материалов»

Что не так? Опрометчиво со стороны рекламодателя будет использовать данные о составе товара, если они не в полной мере соответствуют действительности.

Информацию можно опровергнуть с помощью экспертизы, результаты которой могут использовать конкуренты.

«Товар №1 в своей нише»

Что не так? Крайне популярная в рекламе формулировка. Если у рекламодателя отсутствует подтверждающая это статистика, реклама будет нарушать закон.

По теме: Провал в коммуникации. 7 способов стать «плохим предпринимателем»

«Устраняет головную боль»

Что не так? Реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие препарата, а также его безопасность и отсутствие побочных эффектов.

Фраза «Устраняет головную боль» в рекламе препарата прямо нарушает указанную норму, и за это компанию могут привлечь к ответственности. Однако фраза «Борется с головной болью» полностью соответствует требованиям закона.

«Скажи хеллоу путешествию в Китай!»

Что не так? Закон запрещает использовать в рекламе иностранные слова и выражения, которые могут привести к искажению ее смысла.

Подобная фраза в рекламном ролике турагентства будет примером незаконной рекламы. Важно, что незаконным будет использование иностранных слов как в оригинальном написании, так и в транскрипции — если оно не сопровождается переводом на русский язык.

«Не плати кредиты! Мы все спишем»

Что не так? Набирает популярность реклама о банкротстве, которая гарантирует прощение всех долгов.

В такой рекламе обычно есть фразы вроде: «Не плати кредиты! Мы все спишем». Эта реклама незаконна.

Во-первых, граждан призывают к совершению противоправных действий: законом прямо предусмотрено, что стороны должны в полной мере исполнять обязательства по договору.

Во-вторых, реклама вводит потребителей в заблуждение — полномочия по списанию долгов возложены исключительно на суд, поэтому обещать списать долги рекламодатели не могут.

Ответственность

За соблюдением норм Закона о рекламе следит Федеральная антимонопольная служба.

За нарушение требований закона предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа:

на физических лиц — в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей,

на должностных лиц — от 4 до 20 тыс. рублей,

на юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей.

На размер штрафа может влиять несколько факторов, в том числе характер нарушения, личность виновного, его материальное положение.

В некоторых случаях штраф для юридического лица может быть уменьшен до 50% от минимального размера штрафа, установленного конкретной статьей (однако минимальный размер штрафа за конкретное нарушение должен быть не менее 100 тыс. рублей).

Такие случаи могут быть связаны с имущественным и финансовым положением юридического лица или с характером правонарушения, а также действиями привлекаемой к ответственности компании.

Если рекламодатель оперативно реагирует на предупреждения ФАС, проявляет добросовестность, это может расцениваться в качестве основания для снижения штрафа.

По теме: 4 лучшие практики сегментации в CRM-маркетинге, которые помогут создать идеально персонализированные коммуникации

Фото на обложке: zimmytws/Shutterstock