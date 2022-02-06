Что делать топ-менеджеру после увольнения

«Вероятно, тебе нужно сменить компанию», «У нас разные взгляды на бизнес, тебе нужно уйти» или ультимативное «Ты уволен!» — эти фразы может услышать любой управленец высшего звена. Как вести себя топ-менеджеру после такого заявления, расскажет Наталия Шкулова, основатель и управляющий директор агентства по подбору руководителей SunPeople Executive search.

Шаг 1: выяснить причину увольнения

Только на прошлой неделе топ-менеджер обсуждал планы на следующий год, а теперь пытается понять, где недоглядел, что сказал или сделал не так и как быть дальше. Это очень эмоциональный момент, поэтому важно собраться и сделать несколько принципиально значимых вещей.

Продемонстрировать сдержанность

Первое, что необходимо предпринять, — постараться остановить поток мыслей и бурю эмоций. Это нужно, чтобы понять и принять причину увольнения, если, конечно, она не касается ущерба, нанесенного компании из-за решений и действий самого управленца.

Кроме того, от любого руководителя ждут умения быть сдержанным, слушать и слышать и — как ни странно — встать и уйти в любое время, обучив и подготовив достойную замену. Да, да, последнее — это главное, что он или она должны уметь, причем с достоинством, абсолютным спокойствием и даже хладнокровием.

Встретиться со своим нанимателем

В связи с этим топ-менеджеру лучше попросить о встрече с тем, кому он подчиняется напрямую. Ее лучше назначить через несколько часов после объявления об увольнении либо на следующий день, чтобы дать себе время подготовить вопросы, раскрывающие причины такого решения.

Есть случаи, когда причина увольнения вообще не касается самого менеджера или касается, но косвенно. Например:

в компании меняется структура, повышают подчиненного и акционеры хотят немного сэкономить, акционеры считают, что конкретно для этого руководителя нет подходящих проектов, и не видят возможности развития в их компании, руководитель уже наладил все бизнес-процессы, новых инвестиций пока нет, и потому акционер не знает, чем его занять.

Действовать быстро

Хочу подчеркнуть: важно получить обратную связь по причинам увольнения и рекомендацию как можно скорее, пока акционеры не потеряли интерес к этому вопросу. Владельцы бизнеса действуют из принципиальных соображений: бывший топ-менеджер их компании уже находится «во внешнем мире», а у них самих есть время только на дела, касающиеся бизнеса и личной жизни.

По этой же логике они могут не давать рекомендации и держать нейтралитет. Это не плохо и не хорошо, это принцип распределения самого ценного ресурса — времени. С этим можно только смириться.

Шаг 2: взять паузу

Существует расхожее мнение, что новость об отстранении менеджера с высокой позиции — это своего рода реклама среди рекрутеров, что освободился неплохой кандидат для следующих клиентов. На деле ситуация выглядит немного сложнее.

Действительно, когда руководитель освобождается от должности, наступает неплохое время для интервью с рекрутером. Правда, не всегда для этого управленца в момент беседы бывают подходящие проекты.

Что можно посоветовать в этом случае:

Набраться терпения

Обычно рекрутеры начинают работу с топ-менеджерами ещё тогда, когда они трудоустроены, и консультант оказывается одним из первых посвященных во все карьерные изменения кандидата. Но если обе стороны готовы к тому, что подбор вакансии не будет мгновенным, то сотрудничество может быть эффективным.

Иногда рекрутер при беседе осознает, что именно его респондент может подойти конкретной компании, и рекомендует его, даже если нет открытых вакансий, и так тоже случаются интересные трудоустройства.

Позволить себе отдых

Когда понятны все детали и причины увольнения, а также налажен контакт с рекрутерами, разумно взять тайм-аут и отдохнуть.

Средний перерыв в работе для топ-менеджера — 3-6 месяцев, но также приемлемой считается пауза в год и более. Второй вариант подойдет тем, у кого есть достаточная финансовая «подушка». Эти год-полтора дадут возможность не только лучше подготовиться к собеседованиям и новой работе, но и заняться личными делами: доделать ремонт, подтянуть здоровье. Перерыв также может стать поводом для семейного отдыха, встреч с друзьями и знакомыми.

Если же бывший топ-менеджер не работал в найме более 2-3 лет, это знак для рекрутеров, внутренних HR и акционеров, что за это время он уже частично потерял нить рыночных тенденций и какие-то изменения прошли мимо него. В таком случае для трудоустройства придется приложить больше усилий.

Проанализировать свое состояние

Случается и так, что при одном упоминании о сложившейся ситуации и от мыслей о завтрашнем дне возникает сильнейшее раздражение. Бывший управленец не понимает, чем себя занять, чтобы успокоиться. Нередко — что еще хуже — у него обостряются хронические заболевания, появляются головные боли, проблемы с ЖКТ, снижается иммунитет.

В такие моменты лучше не медлить и обратиться не только к профильным врачам, но и к психологу или психотерапевту. Все эти признаки могут быть последствиями хронического стресса и профессионального выгорания.

Понимаю, что в России до сих пор это тема «под запретом», про неё мало говорят. Однако психотерапия — это инструмент, который поможет отпустить ситуацию, успокоиться и к судьбоносной встрече с новым работодателем уже быть во всеоружии.

Шаг 3: приготовиться к поиску следующего места работы

В «постувольнительный» и подготовительный периоды необходимо:

провести ревизию резюме, обновить контакты рекомендателей, изучить рынок и вакансии в открытом доступе, получить доступ к вакансиям в executive search агентствах и закрытых группах в соцсетях, восполнить пробел в необходимых для успешного трудоустройства знаниях.

Все это не так просто, как может показаться. И есть масса поводов прибегнуть к услугам консультантов и профессиональных карьерных коучей. Они помогут, если:

резюме уже 5-7 лет не обновлялось, мысли об интервью вызывают тревогу, есть желание кардинально поменять карьерную траекторию.

Специалисты помогут сформулировать цель и скорректировать все последующие шаги. Консультантов сейчас очень много на любой вкус и кошелек. Единственный совет — выбирать тех, кто:

работал или работает в executive search агентствах с большим количеством клиентов и в разных направлениях; имеет опыт HR-директора (HR Business Partner) в нескольких компаниях и желательно хотя бы в двух отраслях.

Также полезно встречаться за чашкой кофе с коллегами из других компаний и профессионального круга общения, чтобы спрашивать их о том, что происходит на рынке и насколько текущие компетенции ему соответствуют.

Еще период поиска работы — это хорошая пора для развития персонального бренда. Статьи в правильных СМИ, посты и выступления помогут стать заметным специалистом и привести в порядок свой цифровой след. Подтвержденная таким образом экспертность позволит быстрее найти нового и наиболее подходящего работодателя.

Шаг 4: подумать об альтернативах найму

Мы в агентстве заметили, что за последние годы средний срок поиска новой работы для топ-менеджеров увеличился до 6-11 месяцев. При этом успех получения работы почти не зависит от того, ушел кандидат по собственному желанию или был уволен по инициативе работодателя.

Исключение — когда кандидата увольняют за грубые нарушения или решения, которые привели компанию к прямому или косвенному убытку. Дальнейшее трудоустройство таких соискателей действительно проблематично.

Что делать в период ожидания:

Стать членом совета директоров

В ожидании интересных предложений от работодателей можно согласиться на роль члена совета директоров. Эта работа совсем не похожа на решение операционных задач бизнеса. В первую очередь потому, что она занимает всего несколько дней в месяц. Уровень вознаграждения, конечно, будет ниже, чем у топ-менеджмента. Член совета директоров — материально ответственное лицо за все принимаемые советом решения. Но такая работа точно позволяет сохранить связь с бизнесом, расширить опыт в различных отраслях и посмотреть с другой стороны на принимаемые бизнесом решения.

Стать консультантом

Другой вариант карьерного трека — руководство проектами, консалтинг и открытие собственного юрлица, ИП. С одной стороны, это новая возможность для развития — попробовать плыть с другого берега. С другой стороны, она не всем подходит, поскольку часть руководителей привыкли планировать свой график в найме под дела работодателя. По этой причине они потом не вполне понимают, с чего начинать свои первые свободные шаги.

Заняться личным брендом

Желательно также на этом этапе проработать план развития персонального бренда: выделить свои сильные черты и определить, какой теперь продукт топ-менеджер может предложить рынку именно как консультант, какими проектами он хотел бы руководить.

Главный вопрос, который встаёт перед руководителем — кто теперь его целевая аудитория и почему рынок должен покупать его продукты или предложение.

Присмотреться к новым направлениям

Также важно решить, в каком направлении хочется развиваться и какие знания для этого необходимо обновить.

Если экс-топ-менеджер давно грезит собственным кафе, магазином или готов сам заниматься поиском клиентов, развитием своего ценностного предложения, а его «вера и религия» распространяются на собственный путь, — нет никаких преград для совершенно иного поворота.

Кто знает, возможно, этот шаг позволит закончить карьеру в найме и изменить всю жизнь?

Главные мысли

Топ-менеджер должен быть всегда готовым к увольнению, поскольку его главная задача — наладить бизнес-процессы так, чтобы они могли работать без него. Хорошая идея — после увольнения сделать перерыв, чтобы прийти в себя и подготовиться к новой работе. Во время перерыва стоит обратить внимание не только на физическое, но и на ментальное здоровье: увольнение может вызывать серьезный и разрушительный для организма стресс. Период поиска работы — отличное время для обращения к карьерным консультантам и выстраивания своего персонального бренда. Помимо работы в найме бывший топ-менеджер может рассмотреть для себя переход в какую-либо компанию в качестве члена совета директоров или в управление проектами и консалтинг, а также создание своего бизнеса.

Фото на обложке: Danya Gutan / Pexels