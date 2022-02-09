Топ-13 высокооплачиваемых вакансий начала 2022 года в стратапах

На начало 2022 года на HeadHunter представлено почти 12 тыс. вакансий в стартапах: традиционно ИТ-отрасль лидирует по количеству опубликованных предложений работы в стартапах — 3,8 тыс. вакансий, в секторе услуг для бизнеса и финтехе размещено по 500+ вакансий. Удаленную работу предполагают почти 3 тыс. вакансий в стартапах.
В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва – 4605 вакансий, Санкт-Петербург – 1843 и Свердловская область – 443. Зарплатная вилка в 1000 вакансий вакансий начинается от 250 тыс. рублей.
Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку 13 самых высокооплачиваемых вакансий начала года в стартапах.
Senior DevOps Engineer (Linux/K8s/AWS)
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От 5 500 USD до вычета налогов, Санкт-Петербург
ClearScale приглашает DevOps инженера (Linux/K8s/AWS), который сможет включиться в долгосрочный проект по модернизации системы управления мультиоблачной инфраструктурой.
Из требований: опыт работы от 5 лет, операционные системы Linux CentOS/Ubuntu/AmazonLinux, оркестрация: Kubernetes, OpenShift. Работодателю также важен английский язык не ниже intermediate B1.
Senior Backend Engineer (Relocation)
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От 4 000 до 8 000 USD на руки, Москва
Citadel ID Inc. ищет в команду старшего бэкенд-разработчика для релокации в США, Канаду или Великобританию. Предстоит разрабатывать, внедрять и тестировать серверный код на основе облачных технологий.
Для соискателей на эту вакансию необходимо уверенное знание Python и Django, PostgreSQL и опыт работы от 5 лет. Опыт разработки на языке Golang желателен.
Senior Python Developer, Aggregation Protocol
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До 7 000 USD на руки, Москва
WeBill в поисках русскоговорящего старшего Python-разработчика, который будет агрегировать и анализировать данные блокчейна, создавать отказоустойчивый бэкенд для доверенных переводов токенов.
Главные требования работодателя: опыт разработки на Python не менее 2-х лет, знание популярных протоколов DeFi и высокое внимание к деталям.
DevSecOps Engineer
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От 5 000 USD до вычета налогов, Филиппины, Манила
Coins.ph ищет инженера с опытом работы в области разработки программного обеспечения, автоматизации или DevOps. Среди требований к будущему специалисту: умение работать с API и плагинами для интеграции инструментов безопасности в установленные конвейеры CI/CD.
Предстоит внедрение и автоматизация контроля безопасности приложений, создание и ведение документации. Работа удаленная, при желании возможен переезд на Филиппины в штаб-квартиру в Маниле.
Senior product manager
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До 6 500 USD на руки, Москва
Международный стартап Osome приглашает на работу Product-менеджера. Среди главных требований компании: английский язык не ниже upper intermediate, опыт работы от 3 лет и примеры успешных кейсов.
Необходимо уметь проводить интервью с пользователями, исследовать рынок, понимать тенденции и структурировать задачи.
Team Lead Java Developer
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От 350 000 руб. на руки, Ульяновск
Международный социально-игровой стартап Gameram в поисках Team Lead Java-разработчика, который будет отвечать за разработку высоконагруженного бэкенда, принимать архитектурные решения и управлять командой разработки.
Работодатель ожидает опыт работы от 5 лет, знание алгоритмов и структур данных, а также умение писать легко читаемый код.
Senior iOS разработчик
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До 6 000 USD на руки, Москва
Hoodies приглашают в команду IOS-разработчика на международный проект для работы с приложениями. Кандидату необходимо иметь опыт коммерческой разработки на Swift от 3 лет, понимать архитектуру MVVM, а также знать, где использовать микроанимации.
QA Team Lead
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До 6 000 USD до вычета налогов, Москва
Soveren в поисках QA Team Lead на удаленный формат работы. Специалист будет возглавлять направление обеспечения качества, развивать QA-команду и автоматизировать процессы тестирования.
Из требований: опыт работы от 3 лет, глубокие знания основных принципов и подходов в QA, опыт построения тестовой инфраструктуры и высокий уровень технической экспертизы.
Senior Android Developer
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От 300 000 до 450 000 руб. на руки, Москва
Sweatcoin находится в поисках опытного Android-разработчика с возможностью релокации в Лиссабон.
Главное требование к специалисту — опыт в одной из нативных платформ (Android, iOS), разговорный английский, баланс между автономностью и умением работать в команде.
Lead VR/AR developer
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От 350 000 до 400 000 руб. до вычета налогов, Москва
Цифровая лаборатория Softline приглашает в команду ведущего разработчика VR/AR. Сотрудник будет работать с архитектурой и документацией проектов, распределять и контролировать техническую реализацию задач, разрабатывать бизнес-гипотезы.
Будущему специалисту необходимо хорошее знание рынка VR/AR-технологий, знание аппаратных решений и навыки эффективного взаимодействия с бизнес-подразделениями и внешними партнерами.
Full-Stack Team Lead (удаленная работа)
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От 300 000 до 450 000 руб. на руки, Москва
OQTACORE в поисках Full-Stack Team Lead, который будет нести ответственность за техническое состояние и стабильную работу ПО, проводить аудит кода, распределять задачи в команде и вести отчет о состоянии разработки проекта. Работодатель ожидает от соискателя опыт работы более 6 лет.
Senior Python разработчик
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До 5 000 EUR на руки, Екатеринбург
InvestEngine ищет Python-разработчика с опытом работы от 3 лет. Новому сотруднику предстоит взять на себя лидерство одной из команд, улучшать инструменты разработки и повышать внутреннее качество продукта.
Кандидату необходимо иметь представление, как устроен современный фронтенд (BEM, React, автоматизация).
Sr Java Developer
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От 5 000 USD до вычета налогов, Санкт-Петербург
Tango Me приглашает в команду Java-разработчика, который хочет влиять на развитие продукта/платформы и делиться экспертизой. Главные требования к специалисту: опыт более 3 лет, готовность приносить пользу.
Фото на обложке: Shutterstock / New Africa
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