На начало 2022 года на HeadHunter представлено почти 12 тыс. вакансий в стартапах: традиционно ИТ-отрасль лидирует по количеству опубликованных предложений работы в стартапах — 3,8 тыс. вакансий, в секторе услуг для бизнеса и финтехе размещено по 500+ вакансий. Удаленную работу предполагают почти 3 тыс. вакансий в стартапах.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва – 4605 вакансий, Санкт-Петербург – 1843 и Свердловская область – 443. Зарплатная вилка в 1000 вакансий вакансий начинается от 250 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку 13 самых высокооплачиваемых вакансий начала года в стартапах.

Топ-13 высокооплачиваемых вакансий начала 2022 года в стратапах