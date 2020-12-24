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Цифровые путешествия: как туристический бизнес осваивает онлайн во время пандемии

Колонки
Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Основатель «Купибилет»

Анастасия Удальцова

2020 год стал настоящим челленджем для туристического бизнеса. И хотя с лета турпоток начал постепенно восстанавливаться, компании столкнулись с необходимостью подстраиваться под новые запросы клиентов, которые в первую очередь связаны с развитием цифровых сервисов. Сергей Пирожников, основатель «Купибилет», рассказал, какие изменения ждут всех участников рынка, и какие технологии необходимо использовать компаниям, чтобы оставаться конкурентоспособными в будущем.

Цифровые путешествия: как туристический бизнес осваивает онлайн во время пандемии

Выход в цифру

С пандемией расстановка сил полностью изменилась: за несколько месяцев ограничений люди успели привыкнуть к онлайн-покупкам — тем более, что этот способ оказался более безопасен за счет исключения контактов с другими людьми. 

Кроме того, необходимость перевести часть сотрудников на работу из дома вынудила ряд агентств перейти на удаленный формат. В интернет сместились и продажи в сфере делового туризма: по подсчетам «Сбериндекса», онлайн-покупки билетов на авиарейсы в этом сегменте составили почти 94%.

В результате важным конкурентным преимуществом для участников рынка стало наличие развитых онлайн-инструментов. Сюда относится не только возможность дистанционной оплаты, но и удобные системы поиска, собственные мобильные приложения, функциональный сайт, а также возможность оперативно внести изменения в тур и понятная система отмены и возврата денег. 

Особое внимание пришлось уделить и онлайн-поддержке: в случае отмены поездки покупатель хочет быстро связаться с компанией, а перегруженные колл-центры не всегда это позволяют. 

Поэтому так важны стали системы быстрой связи клиента с организацией: сервисы обратного звонка, онлайн-консультации, виджеты и аккаунты в мессенджерах для чата с сотрудниками.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Большой потенциал есть и у более нестандартных технологических сервисов: как показало исследование компании Booking, больше половины респондентов хотели бы воспользоваться инновационными инструментами, которые помогли бы усилить впечатления от отдыха — например, цифровыми гидами. 

Кроме того, потребители ждут, что турагентства будут предоставлять им персонализированные предложения: так, 41% участников опроса заинтересованы в использовании искусственного интеллекта для анализа их предыдущих поездок и подбора подходящих туров.

 

Больше независимости

Большая часть спроса на цифровые сервисы идет со стороны самостоятельных путешественников: они покупают билеты на рейсы и бронируют отели с помощью онлайн-агентств, таких, как «Купибилет», фиксируют план поездки в Google Trips и ищут автомобиль на GetTransfer

В условиях пандемии интерес к таким поездкам сильно вырос: это связано как с ростом доли внутреннего туризма, так и со стремлением перестать зависеть от посредника. 

В связи с этим увеличилась и востребованность digital-инструментов для самостоятельных путешествий — в частности, конструкторов интересных маршрутов, мобильных приложений для экскурсий и, конечно, ресурсов с аудиогидами. 

Так, летом, с началом ослабления ограничений, платформы уличных и музейных аудиогидов отметили скачок спроса на гиды по локальным достопримечательностям и местам, куда легко съездить на выходные. 

Среди самостоятельных путешественников востребованы также технологии, которые помогут сделать поездку более комфортной: по данным Booking, 57% туристов хотели бы иметь возможность отслеживать багаж через мобильное приложение, а 31% заинтересованы в общении с «виртуальным турагентом», который может давать консультации об организации отдыха.

Особенно важной в 2020 году стала и возможность выбрать и приобрести в онлайне туристическую страховку, включающую покрытие от коронавируса, а в идеале — еще и выплаты в случае отмены поездки. 

Так, популярный онлайн-агрегатор предложений по страхованию путешественников, платформа «Черехапа», еще в начале пандемии стал показывать, включена ли в страховку компенсация расходов, связанных с COVID-19. 

 

Стратегии безопасности

Стремление снизить риск заражения во время отдыха повысило спрос на бесконтактные технологии. 

В аэропортах бумажные посадочные талоны уступают место электронным, а пассажиры все чаще регистрируются онлайн, чем на стойках: так, в ноябре электронную регистрацию на рейсы S7 Airlines в Домодедово прошли 62,6% пассажиров — на 10,3% выше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Но авиаперевозки — не единственный сегмент рынка, где технологии позволяют заменить физические носители на цифровые сервисы: в ближайшем будущем регистрацию в отеле можно будет проходить, минуя ресепшн. 

Идентифицировать гостя будут помогать биометрические данные — систему таких решений под названием Traveler ID развивает компания Amadeus. Идея появилась еще до пандемии: с помощью оцифрованных данных человека можно будет идентифицировать на протяжении всего путешествия, что позволит избежать очередей на паспортном контроле, выходах на посадку и долгих регистраций в гостиницах.

Кроме того, больше не нужно будет носить с собой документы и бояться перед поездкой забыть паспорт дома.

 

Резюмируя

Эти и многие другие цифровые решения в туризме с большой долей вероятности продолжат развиваться и после окончания пандемии. 

Потребители стали больше доверять онлайн-инструментам и e-commerce и перенесли часть своих привычных действий в цифру. Конечно, это не значит, что офлайн уйдет в прошлое: в офисах агентств всегда будут свои посетители — в частности, мы также рассматриваем возможность открытия имиджевого шоурума «КупиБилет» в Петербурге и Москве. 

Но цифровизация станет обязательным условием для развития на туристическом рынке, поэтому тем, кто хочет сохранить конкурентоспособность, придется так или иначе выходить в онлайн.

Фото на обложке: Africa Studio/Shutterstock

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