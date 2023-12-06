Регистрация товарного знака в Турции

Турция — крупный торговый партнер, с которым у России растет товарооборот. На январь 2023 года компаний с российским капиталом в Турции было создано больше, чем компаний с капиталом из других стран. Для продвижения бизнеса на новом рынке нужно развивать свой бренд. О том, как зарегистрировать товарный знак в Турции, рассказывает патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алена Глазкова.

Способы регистрации товарного знака в Турции

В Турции зарегистрировать свой товарный знак можно через патентное ведомство Turk Patent. Вся информация здесь доступна на английском языке, в том числе основной закон о товарных знаках — «Кодекс промышленной собственности 6769».

В качестве товарного знака можно зарегистрировать обозначение, способное отличать товары или услуги одного продавца от другого. Оно может включать слова, буквы, цифры, цвета или форму товара. Подать заявку могут как юридические, так и физические лица.

Есть два способа оформить права на товарный знак в Турции:

По международной системе. Турция — участник Мадридского протокола, поэтому зарегистрировать товарный знак можно через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Подать заявление можно через Роспатент на английском или французском языках. Но тут есть свои особенности:

Тот же товарный знак должен уже быть зарегистрирован в России или должна быть подана заявка на регистрацию. ВОИС взимает собственные пошлины в дополнение к пошлинам патентного ведомства Турции.

Мадридский протокол обычно используют для регистрации знаков сразу в нескольких странах — всего доступно более 120-ти. Если использовать его для регистрации только в Турции, то этот вариант может быть более дорогим.

По национальной системе. Можно обратиться в TurkPatent напрямую. Лично это могут сделать только лица, постоянно проживающие в Турции или владеющие там бизнесом. Всем остальным придется нанимать патентного поверенного. Выбрать его можно из специального списка на сайте ведомства. На ноябрь 2023 года в нем свыше 1200 записей с контактными данными поверенных.

Этапы регистрации товарного знака в Турции

Регистрация товарного знака в Турции может занять больше года, если заявка столкнется с отказами на каком-то из этапов. Регистрация включает подачу заявления на регистрацию, формальную экспертизу, экспертизу по существу, публикацию, период оппозиции для возражений третьих лиц и только потом — регистрацию. Пошлина уплачивается дважды при подаче заявки и после получения решения о регистрации. Рассмотрим шаги более подробно.

Ниже — официальная схема регистрации от Патентного ведомства Турции, а также её приблизительный перевод на русский язык.

Оригинальная схема регистрации с сайта ведомства

Перевод схемы регистрации товарного знака в Турции

Подача заявления

Подать заявку в ведомство самостоятельно можно онлайн. Чтобы воспользоваться этим способом, нужно сначала пройти идентификацию личности с помощью турецкого номера телефона, номера удостоверения личности, действующей внутри страны электронной подписи или другим способом, недоступным обычным нерезидентам.

Заявления также заполняется на турецком языке. Сначала нужно выбрать тип знака, загрузить его изображение, выбрать классы МКТУ, предоставить информацию о себе и отметить наличие права на приоритет, если оно есть.

Одна заявка может включать в себя только один товарный знак. Классификация товаров и услуг проводится в соответствии с Ниццким соглашением о международной классификации (доступна на сайте ВОИС), аналогичная классификация используется в России (МКТУ).

Требования к заявлению. Они указаны в статье 11 Кодекса. Заявка на регистрацию товарного знака должна включать в себя:

бланк с информацией о заявителе; образец товарного знака; перечень товаров или услуг для которых подается заявка; подтверждение уплаты пошлины за рассмотрение заявления; характеристики товаров или услуг, если заявка касается коллективного или гарантийного товарного знака; в турецком законодательстве есть дополнительные типы знаков: «гарантийный», который является подобием сертификации товара и «коллективный», который может принадлежать сразу нескольким владельцам; подтверждение оплаты пошлины за установление приоритета при использовании приоритетного права; если в обозначении есть не латинские буквы, то их транслитерация латинским алфавитом.

Приоритет. Приоритет важен при потенциальном конфликте между двумя компаниями, претендующими на один и тот же знак. В Турции учитывают два вида приоритета:

Конвенционный. Существует Парижская конвенция, которую подписало 179 стран и которая регулирует международные отношения в сфере интеллектуальной собственности. Если заявка на аналогичный товарный знак была подана в подписавшей конвенцию стране, то в течение полугода на основании ее может быть заявлен приоритет в других странах-участницах. То есть при подаче заявки в Турции датой этой подачи будет считаться тот день, когда была подана первая заявка в другой стране. В случае регистрации охрана знаку также будет предоставляться с этой даты.

Выставочный. Аналогичное право приоритета возникает, если в одной из стран, подписавшей конвенцию, товары с указанным товарным знаком участвовали в официальной выставке. Тогда тот заявитель, который размещал товары на выставке, имеет право указать датой подачи заявки дату участия в выставке. Это может быть важно в случае конфликта с другой компанией, претендующей на сходный товарный знак.

Если требования установления конвенционного или выставочного приоритета поступает от двух лиц, то ведомство отдаст предпочтение тому, кто раньше начал демонстрировать товары под этой маркой. Если демонстрация началась одновременно — тому, кто первым подал заявку.

Формальная экспертиза

Это аналог формальной экспертизы в России. В ведомстве проверяют саму заявку на правильность заполнения и выполнение других требований. Если есть нарушения, о них сообщат, и для исправления будет отведено два месяца.

Экспертиза на предмет абсолютных оснований для отказа

Аналог экспертизы по существу в РФ, где проверяется само обозначение. В соответствии со статьями 5 Кодекса, основания для отказа в регистрации ситуации могут быть следующими:

Обозначение не является товарным знаком и не обладает различительной способностью. Состоит исключительно из характеристики товара или услуги. Например, вид товара, качество, количество, место происхождения. Сходно с другими знаками или заявками, поданными для похожих товаров. Можно регистрировать при наличии нотариально заверенного согласия от правообладателя. Содержит элементы, используемые в торговле всеми участниками рынка или характеризующие участников одного коммерческого или торгового сообщества. Представляет собой исключительно форму товара. Способно ввести потребителей в заблуждение относительно его состава, качества или места происхождения. Противоречит статье 6 Парижской конвенции: сходство с общеизвестными знаками, использование государственных гербов, эмблем без разрешения компетентных органов власти и т. д. Содержит религиозные символы. Противоречит государственной политике или общественной морали. Обозначения включающие зарегистрированное географическое указание.

Предварительно проверить уникальность обозначения можно через базу данных на сайте ведомства. Это не даст гарантий регистрации, но поможет сразу выявить уже зарегистрированные точные совпадения. Поиск можно провести по типу товарного знака, названию, имени владельца, классам МКТУ. Сделать это и получить информацию о товарном знаке можно на английском языке.

Экспертиза, публикация и рассмотрение возражений

Если экспертиза выявила несоответствие заявки требованиям законодательства, то по ней выносится отказ. Его можно оспорить в течение 2-х месяцев через процедуру апелляции. Если товарный знак успешно проходит экспертизу или удалось оспорить отказ через апелляцию, то знак публикуют в официальном бюллетене.

После публикации у любого заинтересованного лица есть два месяца, чтобы подать возражение (оппозицию) против регистрации обозначения. Полный перечень оснований для подачи возражения указан в статье 6 Кодекса. Например, к таким основаниям относятся сходство с более ранним знаком, регистрация агентом и/или представителем товарного знака на себя, недобросовестная подача знака, вред репутации другого знака и другие.

Если в течение 2-х месяцев против заявки подано возражение, то после получения уведомления от ведомства заявитель может предоставить свои замечания в ответ на возражение в установленный срок — обычно, в течение месяца.

Заявитель может также потребовать у лица, подавшего возражение, подтвердить использование своего товарного знака в течение пяти лет или указать веские причине его не использовать. Если оппонент не сможет предоставить такую информацию, то ведомство не примет его возражение.

После того как стороны предоставят всю информацию, возражение рассматривает специальный отдел. Его решение также может быть обжаловано и тогда окончательно решение будет принимает отдельное подразделение — департамент повторной экспертизы и оценки. Если и оно не устроит стороны, то можно начать разбирательство в гражданском суде Анкары по интеллектуальным и промышленным правам. На это также отводится два месяца.

Если никаких возражений не поступает в течение 2-х месяцев после публикации в официальном бюллетене, то знак регистрируется. После оплаты пошлины за регистрацию, выдается свидетельство о регистрации в электронном формате.

Сколько стоит регистрация товарного знака в Турции

Тем, кто не может подать заявку самостоятельно, придется оплатить работу патентного поверенного. Также необходимо оплатить пошлины, перечень которых есть на официальном сайте ведомства. Пошлины указаны в турецких лирах — конкретная стоимость для россиян будет зависеть от курса валют. Также ведомство может повышать пошлины. Например, в июле 2023 года это произошло уже второй раз за год. Ниже примерные цены на начало ноября 2023 года:

Размер пошлины за рассмотрение заявки зависит от числа классов МКТУ. Для первых двух классов она составляет по 1030 TL ($36,35 или 3400 руб.), для каждого последующего класса — по 1142 TL ($40,31 или 3750 руб.) Пошлина за регистрацию составляет 2536 TL ($89,51 или 8350 руб.) вне зависимости от числа классов МКТУ. Регистрация приоритетного права обойдется в дополнительные 1253 TL ($44,23 или 4150 руб.).

Копии документов, внесение изменений и другие дополнительные действия и услуги облагаются дополнительными пошлинами. Продление товарного знака сейчас обходится в 3162 TL. Товарный знак действует 10 лет, но если не начать использовать его в первые пять лет, то он может быть аннулирован. Продлевать охрану нужно в течение 6 месяцев до истечения срока ее действия. Также можно продлить в течение 6 месяцев после завершения срока, но придется уплатить дополнительную пошлину.

При регистрации знака по Мадридской системе также нужно оплатить работу Роспатента — 4900 рублей, сборы ВОИС — 653 или 903 швейцарских франка за черно-белый или цветной знак соответственно, и пошлины, предусмотренные ВОИС для регистрации в Турции. С 9 августа 2023 года они составляют 125 швейцарских франков за регистрацию и один класс МКТУ, 35 франков за второй класс и 40 франков за третий и последующие.

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