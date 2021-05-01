Умное патентование: как бизнесу избежать ошибок в сфере интеллектуального права

Чтобы этого не произошло, грамотно документировать все права нужно в самом начале пути. Александр Левкин, CEO компании «Царская привилегия» и эксперт в области управления интеллектуальной собственностью и автоматизации этих процессов, рассматривает самые распространенные ошибки, которые предприниматели допускают в отношении интеллектуального права, и рассказывает, как их можно избежать.

Каждый клиент, который обращается в компанию «Царская привилегия», которая занимается стратегиями патентования, опаздывает — минимум на несколько лет. Как правило, стартапы первые 2-3 года не уделяют интеллектуальной собственности никакого внимания и задумаются о таком «второстепенном» вопросе только тогда, когда у основателей появляется свободное время или деньги. Проблема только в том, что вопрос вовсе не второстепенный — суды по интеллектуальным правам могут тянуться годами и обходиться компаниям в миллионы долларов. Но даже если до суда не доходит, мы сразу предупреждаем, что разбираться с запутанным клубком вклада каждого члена команды в работу стартапа, тяжело и дорого.

Не фиксировать права каждого члена команды

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются наши клиенты, — это потеря технологий, бизнеса или какой-то его части. Как это происходит? Когда над проектом работают несколько человек, а отношения между ними никак не формализованы, все совместные наработки могут просто уйти к наиболее активному участнику команды, который откроет новую компанию и продолжит развивать проект самостоятельно.

Все допускают одну и ту же ошибку — из-за неформальных взаимоотношений на ранних стадиях развития продукта не фиксируют договоренности, результаты интеллектуальной деятельности, вложенные средства. Это касается любого бизнеса: software, hardware, индустриальных разработок — неважно. Через подобные ситуации проходило и немало известных компаний. Из онлайн-сервиса покупки билетов AnyWayAnyDay ушел ключевой разработчик, в 2011 году основал свою компанию «OneTwoTrip» и перетянул половину рыночной доли AnyWayAnyDay.

Срока исковой давности у дел по нарушению прав автора нет — проблема может всплыть хоть через 30 лет. Теоретически автор разработки, который давно ушел из компании, не подписав никаких документов, может начать судиться за свои права.

Практически — такие суды есть, и компании теряют миллионы долларов. Например, в 2019 году Приморский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил требования работника одной компании о признании авторских прав на разработанную им во время работы (2012-2017 годы) программу. Помимо запрета на использование программы любым способом, компании пришлось выплатить бывшему сотруднику более 20 миллионов рублей.

Бывает и наоборот — приходится судиться с сотрудниками за то, что они, сами того не зная, нарушили права компании. В качестве примера могу привести кейс Avtec Systems. Руководство компании объявило внутренний конкурс на создание ПО, Джеффри Пейффер сделал программу Orbit, с помощью которой можно было вычислять орбиты для спутников. За свое решение он получил $5000 в качестве поощрения, а продукт стал использоваться для отдельных клиентов компании. Параллельно Джеффри сделал вторую версию программы, которая могла работать как отдельный рыночный продукт. Он договорился со сторонней компанией и стал получать от продажи версии прибыль. В Avtec Systems заметили это и подали на сотрудника в суд. Суд установил, что Пейффер работал на двух работодателей в ущерб Avtec, его обязали выплатить 15% полученного дохода за коммерческую версию Orbit и впредь выплачивать эти 15% Avtec Systems.

Как этого избежать? С самого начала документируйте всю цепочку возникновения бизнеса и технологий, лежащих в его основе. Составьте чек-лист по каждому сотруднику и каждой разработке и постоянно с ним сверяйтесь — понимаете ли вы права всех членов команды и свои собственные?

Чтобы застраховать права компании, составьте регламент об интеллектуальной деятельности, о конфиденциальности и неконкуренции, в котором четко прописано, что сотрудники автоматически передают компании права на разработки, получая взамен вознаграждение. Все сервисы, в которых ведется работа, должны быть зарегистрированы на компанию, а у всех сотрудников (в том числе внештатных) должен быть рабочий адрес электронной почты для доступа к этим сервисам. Также стоит оценить и поставить на баланс результаты интеллектуальной собственности (РИД) — тогда в случае кражи сотрудником РИД вы сможете предъявить ему эту конкретную оценочную стоимость в качестве ущерба.

Подавать заявки на патенты до того, как готова реальная версия продукта

Второй большой блок ошибок — это несвоевременная подача заявок на регистрацию прав. Многие торопятся и начинают заботиться о патентовании, когда у них нет ресурсов, серьезного отношения к происходящему, но самое главное — нет понимания конечного продукта.

Допустим, вы придумали концепцию стула с ручками — впервые в мире добавили к табуретке спинку и ручки. В базовой заявке вы излагаете этот концепт и получаете огромный патент — теперь любой стул с ручками будет попадать под действие патента. Но вдруг вы понимаете, что стул-то может быть и без ручек, да и вообще они не сильно кому-то и нужны. Однако ваш патент уже не исправить, и все конкуренты законно производят стулья без ручек, оставляя вас в стороне.

Как это избежать? Подавайте заявки на регистрацию изобретения тогда, когда уверены в его реальном воплощении в виде продукта, функционале и покупателях, которые будут готовы за него заплатить. Ответьте себе на вопрос: вам точно нечего убрать? Тогда стоит регистрировать.

Не изучить, что уже изобретено и кем

Как правило, до начала серьезных разработок никто не проводит патентных исследований. В результате многие изобретают велосипед — то, что уже было сделано и что уже нельзя запатентовать.

Есть и другое последствие. Часто команда тратит ресурсы на решение какой-то проблемы, которая не дает им двигаться дальше, но она давно уже раскрыта в чужих патентах. Такие кейсы были и в нашей практике — ребята несколько месяцев разрабатывали химическую формулу, а потом мы нашли английский патент 1982-го года, где прямо по шагам, с цифрами и таблицами было изложено, как это сделать.

Как этого избежать? Изучите рынок и патентные базы еще на стадии идеи. Не найдете подобные продукты — хорошо, можно начинать их разработку. Найдете — еще лучше, так как не потратите время и деньги на то, что уже давно запатентовано.

Потерять право на международные патенты, забыв про сроки

При любых раскладах, даже если продукт сразу будет выходить только на зарубежный рынок, фаундер по закону вынужден сначала подать заявку на регистрацию патента в своей стране. Эта заявка называется базовой.

После этого можно патентовать продукт за рубежом, но сроки регламентированы. В течение года фаундер должен подать заявку по международной патентной системе Patent Cooperation Treaty, PCT. После этого, в течение еще 18 месяцев стартап может патентовать изобретения в других странах. То есть всего на процесс можно потратить 2,5 года — для технологического стартапа это очень немного.

Однако фаундеры зачастую не знают о сжатых сроках международного патентования. Они подают базовые заявки, начинают спокойно работать и пропускают описанные выше дедлайны. Проходит 3-4 года, они готовы патентовать за рубежом, но это уже становится практически невозможным — новое изобретение будет конкурировать с вашей же базовой заявкой.

Вернемся к примеру со стулом. Как мы помним, любой стул с ручками будет попадать под действие патента. Но чтобы получить новый патент, вам придется уточнить какую-то характеристику — например, сделать спинку изогнутой или мягкой. Так, ваш объем прав сильно сузиться — любой конкурент сможет выпускать стулья с ручками, вы сможете запретить выпускать только стулья с особой спинкой. В реальной жизни часто перепатентовать свою же заявку практически невозможно, чтобы это оставалось действительно целесообразным.

Как этого избежать? Заранее узнайте все особенности зарубежного патентования: проверьте сроки, проконсультируйтесь с патентным поверенным, отметьте нужные даты в календаре и внимательно следите за каждым словом в патентной заявке, чтобы ваши изобретения не мешали друг другу.