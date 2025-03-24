Анонимности больше не существует: зачем нужна Единая биометрическая система

Бизнес — особенно банки, ритейл, транспорт и телеком — заинтересован в ускорении клиентского пути. Чем меньше касаний, чем быстрее идентификация — тем выше конверсия и удовлетворенность. Мы живем в экономике внимания, где главный ресурс — время пользователя. Чем быстрее и проще он получает услугу, тем выше его лояльность и вероятность вернуться.

Система биометрии позволяет упростить каждое действие: вход в приложение, оплата покупки, авторизация в сервисе. Не нужно доставать карту, вспоминать пароль, проходить многоступенчатую проверку. Достаточно одного взгляда и слова.

Также в офлайн-среде (в торговых точках, банках, транспорте) скорость авторизации может быть критическим конкурентным преимуществом. С точки зрения безопасности биометрия уже превосходит традиционные методы: банковские карты подвержены краже, пароли — взлому, а биометрические данные уникальны.

Биометрия – переходный этап к нейроинтерфейсам. Биометрическая оплата тестировалась в магазинах Amazon Go (пока они не закрылись). Visa и Mastercard активно разрабатывают свои системы. В Китае и ОАЭ биометрия интегрирована в аэропорты: паспорт не нужен, скан лица равно посадка в самолет.

В России через биометрию доступен вход на «Госуслуги» и подтверждение личности, а также сейчас рассматривают удаленную идентификацию для голосования, медицины, госреестров. Face Pay используется в метро Москвы, в ряде магазинов (например, оплата по улыбке), в банках — вход в приложение по лицу и отпечатку пальца. Многие крупные экосистемы — от финтеха до маркетплейсов — строят пользовательский опыт вокруг бесконтактного, почти незаметного взаимодействия. Те, кто адаптируются к этой модели первыми, получат стратегическое преимущество.

Зачем обществу

Однако не менее важно не только как работает система, но и как она воспринимается пользователем. Для человека в повседневной жизни появление биометрии означает освобождение от необходимости носить с собой документы, банковские карты, запоминать пароли и логины. Единая биометрическая система позволяет получать доступ к сервисам, опираясь исключительно на личную идентичность.

Во-первых, в условиях усложняющейся цифровой среды это очень актуально. Не все пользователи владеют техническими навыками или способны управлять множеством цифровых профилей. Биометрия предлагает интуитивно понятный и естественный способ подтверждения личности, минимизируя барьеры и упрощая доступ.

Во-вторых, это вопрос оперативности. В ряде жизненных сценариев — от медицинских экстренных случаев до систем городского транспорта — скорость идентификации бывает критична. ЕБС позволяет обеспечить мгновенный доступ к нужной информации даже в отсутствие у человека документов или телефона.

В-третьих, — прозрачность и равенство доступа. В ситуации, когда уровень цифровой оснащенности у разных слоев населения существенно различается, биометрическая идентификация дает возможность участвовать в цифровом обществе на равных условиях.

Единая биометрическая система, как и любая технология идентификации, неизбежно воспринимается обществом как инструмент контроля. Люди интуитивно насторожены к постоянному наблюдению, но готовы пожертвовать частью приватности ради комфорта.

Это создает психологическую дилемму: биометрия воспринимается как удобство здесь и сейчас, а потенциальные риски отложены. В этом скрыта новая зависимость: если технология даст сбой или окажется недоступной, человек может быть исключен из необходимых для себя процессов.

Кроме того, возникает вопрос доверия: как повлияет на поведение людей осознание того, что они постоянно находятся в поле зрения? Это может привести к формированию «цифрового стресса» — ощущения, что за тобой следят 24/7. Поэтому принципиально важным остается соблюдение прозрачности и добровольности.

Люди должны понимать, в какой момент и с какой целью происходит сбор данных, а также иметь возможность управлять этим процессом, а также иметь альтернативные способы подтверждения. Будущее таких систем — в персонализации: биометрия должна учитывать не только внешние признаки, но и контекст. Адаптироваться к человеку как интеллектуальный помощник, а не просто как сканер.

Как работают с биометрическими данными

Система работы с ЕБС функционирует по трем ключевым этапам.

Сбор включает фиксацию уникальных биометрических параметров пользователя — таких как изображение лица, отпечатки пальцев, радужка глаза, голос, а также поведенческие характеристики (походка, мимика, стиль взаимодействия с устройствами). Эти данные могут быть собраны как через физическое оборудование (терминалы, камеры, сенсоры), так и в цифровой среде — через мобильные приложения и онлайн-сервисы.

Хранение биометрической информации может осуществляться в централизованных или децентрализованных базах данных. При этом ключевое внимание уделяется шифрованию, разграничению доступа и использованию многоуровневых систем защиты. Наиболее современные подходы предполагают не только шифрование, но и распределенное хранение по различным узлам, что минимизирует риски взлома и несанкционированного доступа.

Использование происходит при обращении пользователя к системе. В момент запроса проводится сравнение текущего биометрического сигнала с эталонной записью, хранящейся в базе. В случае совпадения система подтверждает личность и предоставляет доступ к соответствующей услуге, системе или действию.

Основной риск, связанный с биометрией, — это невозможность замены биометрических данных в случае их утечки. Если пароль можно изменить, то лицо или отпечаток — нет. Поэтому развиваются решения нового поколения: динамическая биометрия, при которой каждый раз создаётся уникальный идентификатор, и архитектуры временного хранения, в которых данные не сохраняются в постоянном виде, а существуют только в момент сеанса. Это позволяет повысить уровень безопасности.

Меры поддержки бизнеса и участие города

Переход к биометрии требует цифровой трансформации бизнеса, в том числе внедрения новых цифровых решений для работы с клиентами. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы уже сейчас активно поддерживает малый и средний бизнес в процессе цифровизации, предлагая субсидии на IT-решения и участие в пилотных проектах:

Возможность получения субсидий на внедрение биометрических систем в торговле и финансовом секторе

Упрощенный доступ к государственным цифровым платформам для бизнеса через биометрическую идентификацию

Пилотные проекты по внедрению бесконтактных сервисов в сфере торговли и транспорта

Поддержка города позволит предпринимателям быстрее адаптироваться к новым стандартам идентификации и повысить безопасность клиентских данных.

Как изменится мир с развитием ЕБС

Какие существуют вероятные сценарии развития ЕБС на основе трендов?

Через 2–3 года биометрия станет частью повседневного опыта для миллионов людей. Появятся магазины нового формата без касс и продавцов, где оплата будет осуществляться автоматически — достаточно пройти мимо камеры, и средства спишутся с привязанного счета. В медицинских учреждениях пациент сможет попасть на прием без предъявления полиса или паспорта — система распознает его при входе и автоматически предоставит врачу доступ к истории болезни.

Значительно упростится взаимодействие с государственными платформами: оформление документов, получение пособий и подача заявлений по биометрии станут быстрой и легкой процедурой.

Через 5–7 лет биометрическая идентификация станет преобладающим способом авторизации и оплаты. Банковские карты и привычные способы подтверждения личности будут вытесняться распознаванием по лицу и голосу. В транспорте исчезнут физические проездные — система будет фиксировать перемещение пассажира автоматически, списывая оплату по факту использования.

Биометрическое голосование может стать реальной альтернативой традиционным избирательным процедурам. Кроме того, доступ в офисы, дома и другие охраняемые объекты станет возможен без ключей и пропусков — достаточно будет биометрической авторизации. Это повысит удобство и уровень безопасности.

Через 10–15 лет произойдут фундаментальное изменения. Физические удостоверения личности — паспорта, СНИЛС и другие документы — могут быть полностью заменены цифровыми биометрическими профилями. Система будет распознавать человека мгновенно, без дополнительных действий с его стороны. Параллельно будет развиваться поведенческая и нейронная биометрия.

Она научится идентифицировать человека не только по лицу или голосу, но и по мимике, стилю речи и даже эмоциональному состоянию. Это значительно повысит точность распознавания, но поднимет вопросы о границах допустимого вмешательства в личное пространство.

Наконец, появятся виртуальные личности, управляемые через биометрические ключи. Это цифровые аватары — юридически признанные и привязанные к конкретному человеку — которые смогут взаимодействовать от его имени в различных системах: подписывать документы, вести переписку, управлять финансами.

Биометрия трансформируется из способа идентификации в инфраструктуру цифрового присутствия, влияющую на все ключевые сферы жизни человека.

Об анонимности и цифровых правах

Биометрия — это не про «цифровой концлагерь», не технология контроля ради контроля, и уж тем более она не противоречит ни религии, ни традиционным ценностям, ни культурным нормам. Речь идет исключительно о комфорте для человека, удобстве и скорости. Как когда-то появились мобильные телефоны, а затем разблокировка по отпечатку пальца или лицу — не потому что нас к этому принуждали, а потому что это оказалось быстрее и эффективнее. Чтобы не тратить время на рутину: на пароли, бумажные документы и бесконечные подтверждения.

Биометрия — это инструмент, не больше и не меньше. И как любой инструмент, он должен работать в интересах человека, быть добровольным и понятным. Он не заменяет личность и не посягает на самобытность — он помогает освободить ресурсы для действительно важных вещей.

Отдельно стоит затронуть тему, которую часто обходят стороной: анонимности в интернете больше не существует. Даже если человек формально не передавал свои биометрические данные, это не значит, что они недоступны злоумышленникам. Как только вы ответили на звонок или оставили след в мессенджере — базовые цифровые идентификаторы уже могут быть скомпрометированы. Это данность сегодняшнего дня.

Поэтому вопрос стоит не об анонимности, а о приватности. Приватность — это право человека на свою цифровую целостность. На то, чтобы управлять своими данными, своим образом, своей идентичностью в сети. Чтобы не появлялись дипфейки, фальшивые аватары или цифровые двойники. Или наоборот — чтобы они появлялись только тогда, когда это соответствует воле человека. Это его выбор, и он должен быть защищен.

В этой связи особенно важно на уровне государства вводить строгие и жесткие правила. Утечка данных — это не просто сбой, это разрушение доверия. Если произошла утечка — компания должна нести полную ответственность вплоть до закрытия. Только так можно заставить бизнес вкладываться в настоящую защиту. Штрафы должны быть не символическими, а оборотными — такими, чтобы не было соблазна экономить на безопасности.

Таким образом, разговор о биометрии — это не про страхи, а про зрелую позицию. Про то, как выстроить инфраструктуру, в которой технологии работают на человека, а не наоборот. Где есть выбор, защита, правила и уважение к цифровой личности. И именно такой подход необходимо развивать сегодня.

Основные риски

Риски, связанные с использованием биометрических систем, подчеркивают необходимость комплексного подхода к их безопасности — с одновременным применением технологических решений, технических мер и формированием цифровой грамотности у пользователей. Рассмотрим несколько реальных примеров.

Уязвимость к утечкам данных

В 2015 году была выявлена уязвимость в системе оплаты картой «Тройка». Программист Игорь Шевцов, исследуя работу приложения «Мой проездной», установил, что данные о балансе карты хранились в незашифрованном виде. Это позволило вмешаться в систему и использовать поддельный баланс для бесплатного проезда в общественном транспорте. Несмотря на то, что этот случай не связан напрямую с биометрией, он наглядно демонстрирует последствия недостаточной защиты персональных данных.

Для биометрических систем подобные угрозы особенно критичны, поскольку биометрические данные, в отличие от пароля, невозможно заменить в случае утечки.

Для минимизации рисков нужно использовать децентрализованную архитектуру хранения — распределение данных между различными независимыми узлами с ограниченным доступом. Также эффективны современные криптографические методы — в частности, симметричное и асимметричное шифрование.

Дополнительно, все более широкое распространение получают модели динамической идентификации, при которых биометрические шаблоны не хранятся постоянно, а формируются и используются только в момент запроса.

Ошибочная идентификация

Точность биометрических систем стремится к высоким значениям, однако в ряде случаев возможны ошибки распознавания. Так, в 2021 году пользователи системы Smart-ID столкнулись с проблемами при биометрической регистрации — по ряду причин происходили сбои в распознавании лиц или некорректное считывание документов. Такие случаи могут приводить к временной потере доступа к сервисам или задержке срочных операций.

Для повышения надежности необходимо использование многофакторной идентификации — сочетания биометрии с дополнительными параметрами: одноразовыми кодами, PIN-паролями, физическими токенами и другими факторами. Также внедрение антиспуфинг-технологий позволяет защититься от попыток подмены и повысить устойчивость системы к атакам.

Формирование цифровой зависимости

Полная зависимость от биометрических механизмов может создать уязвимость нового типа — ситуацию, при которой человек теряет доступ к ключевым сервисам из-за сбоя системы или отказа распознавания. Это особенно критично в условиях, когда биометрия является единственным способом идентификации, а резервные методы не предусмотрены.

Для предотвращения таких рисков необходимо сохранять возможность альтернативной авторизации — через пароли, PIN-коды, мобильные устройства или документальное подтверждение. Кроме того, важно обеспечить достаточный уровень информирования пользователей о возможных сценариях отказа и вариантах действий в таких случаях. Это способствует формированию культуры цифровой безопасности и снижает зависимость от конкретного технологического решения.

Возможно ли общество без паролей и документов

Биометрия позволяет полностью отказаться от бумажных удостоверений и цифровых логинов, но такой переход должен быть плавным и добровольным. Биометрия создает новые риски, связанные с контролем, слежкой и уязвимостью данных. Развитие системы должно учитывать баланс между удобством и конфиденциальностью, чтобы пользователи могли сохранять контроль над своими персональными данными.

Биометрия может стать полностью интегрированной в сознание человека, что обеспечит беспрецедентное удобство, но также поставит перед обществом вопрос контроля над личностью. Самое важное — чтобы система идентификации адаптировалась к человеку, а не наоборот. И чем более гибкой и защищенной будет эта система, тем увереннее люди смогут себя чувствовать в мире цифровых технологий.

Я поддерживаю внедрение биометрии как логичный шаг к более удобной, быстрой и прозрачной цифровой среде. ЕБС действительно может упростить повседневные процессы, сократить рутину, снять нагрузку с человека в большом количестве бытовых и профессиональных вопросов.

Но при этом у меня есть ряд принципиальных сомнений — и я сознательно сохраняю их. Потому что именно эти сомнения сегодня могут уберечь нас от ошибок завтра. Речь не только о технологических рисках, а о более глубоком — о доверии, этике, границах вмешательства в личную жизнь. Биометрия — инструмент, и он должен работать в интересах человека, а не превращать его в объект системы. Необходимо, чтобы у человека всегда было право выбора, понятные правила, и если ответственность за его данные будет не формальной, а реальной. Слишком высока цена, чтобы делать это «на авось».

Фото на обложке: da-kuk / Getty Images