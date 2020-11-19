Как университету заработать на технологиях: выводим разработки на рынок

Вениамин Кизеев, эксперт по управлению проектами и инновациями WINbd, партнер стартап-студии «Открытые инновации», рассказывает про коммерциализацию технологий и этапы, которые необходимо пройти университету, чтобы в этом преуспеть.

Одна из приоритетных задач образовательных и научных организаций — трансфер технологий из лабораторий в реальную жизнь. Но сейчас есть трудности с выходом университетских разработок на рынок.

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Университеты и рынок: как их связать

Потребности рынка находятся не в мире университетов. Инновационный процесс усложняется, а его стадии накладываются друг на друга. Чтобы университеты могли зарабатывать, нужно связать университет и рынок и ускорить инновационный процесс. Для этого на самой ранней стадии создайте среду, в которой будут одновременно и создаваться, и отбираться идеи.

Вам предстоит связать трех лидеров: научного, технологического и рыночного.

Научный лидер — это университет, в котором есть исследования и технологии мирового уровня.

Технологический лидер — компания которая обладает передовым технологическим решением. Она отвечает только за свое технологическое решение, а не за конечный продукт. Научный и технологический лидер объединяют свои технологии и методики. Так получается продукт с добавленной ценностью. Теперь мы добавляем к этой связке еще и представителя рынка.

Рыночный лидер — это компания, которая обладает существенной долей рынка в сегменте. У нее есть доступ к клиентам.

Создание среды для взаимодействия научного, технологического и рыночного лидера — это сложный процесс. Необходимо знать все три сообщества, говорить на их языке, но если у вас получится организовать такую связку, это сэкономит годы работы.

Пример кооперации. В одном университете создали лабораторию промышленной робототехники, и в рамках лаборатории образовались научные коллективы с нужными компетенциями. Затем оттуда выделился стартап «Инспаир», который начал работать с компаниями и вузами на коммерческой основе, стал интегратором роботов Kuka. Стартап-студия «Открытые инновации» получила долю в «Инспаир», за что помогает стартапу с поиском грантов и инвестиций, занимается маркетингом, продвижением, развитием бизнеса.





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Алгоритм действий

Как развивать инновационную деятельность в университете? Мы предлагаем воспользоваться матрицей зрелости инновационной деятельности. В ней пять этапов, лучше всего продвигаться по ним последовательно.





Определение фокуса ключевых научных направлений

На этом этапе важно определить текущий статус научно-технической деятельности и выбрать фокус университета. Не стоит распыляться: по опыту, на рынке звучат те, кто явно позиционирует себя. Оцените сильные и слабые стороны университета, востребованность технологий на рынке.

Фокус на ключевых направлениях не означает, что придется закрыть остальные научные лаборатории и кафедры. Это значит, что на ключевые направления и рынки необходимо делать акцент при распределении ресурсов, сил и внимания.

Как только вы выберете пул ключевых технологий, нужно определить перспективные рынки и отрасли для развития и продвижения проектов. Уже на этом этапе уделите время позиционированию университета и разработайте сайт с описанием ключевых технологий учреждения.





Создание центра привлечения финансирования на НИОКР

Финансирование переходит на конкурсную основу для отбора наиболее сильных научно-технических команд. Поддерживайте в актуальном состоянии календарь конкурсов и грантов, постоянно взаимодействуйте с институтами развития, фондами. Научные коллективы не успевают контролировать календарь подготовки конкурсных заявок, этим должна заниматься отдельная команда.

Команда привлечения финансирования работает как продажники: они готовят заявки на конкурсы и гранты, участвуют в тендерах. Чем активнее команда подает заявки, тем лучше результат. Команде нужна мотивация на основе количества успешных заявок, а не дальнейшей реализации проекта. Хороший пример такого центра привлечения финансирования — университет Иннополис: за 2019 год они привлекли 1,8 млрд рублей, в портфеле университета 63 коммерческих и грантовых проекта на сумму 3,2 млрд рублей.





Создание отдела по работе с индустриальными партнерами

Ваша цель на этом этапе — привлечь средства через совместные проекты с индустриальными партнерами. Почти все примеры успеха университетов или отдельных технологических центров сводятся к одному: коллеги задействовали весь потенциал и харизму, совершали максимальное количество командировок и встреч с индустриальными партнерами, выясняя задачи и проблемы индустрии. Так они получали заказы для университета. Прямые отношения с индустрией сейчас конвертируются в больший объем денег, чем истории, связанные со стартапами.





Вам нужен технологический менеджер

Технологические менеджеры, которые владеют инструментами коммерциализации технологий и способны выстроить коммуникацию представителей университета и рынка, развить продукт до высоких степеней зрелости и появления прототипов — необходимый элемент на пути к коммерциализации технологий и инновациям.

Проблема в том, что на рынке практически нет специалистов, выполняющих функцию технологических менеджеров, отвечающих за связку «ученый — технологический лидер — представитель рынка». Если вы начнете развивать такие компетенции сейчас, это даст серьезное преимущество.

В мире есть практика создания центров компетенций, которые готовят технологических менеджеров. В России теперь тоже есть такой центр. Он реализован на базе Центра комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий Западно-Сибирского НОЦ. Школа руководителей научно-технических проектов ЦРК стала хорошим примером развития человеческого капитала в сфере исследований и разработок, это опыт, который всем стоит перенимать и тиражировать.





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Создание сервиса сопровождения проектов

Университету нужны люди, которые будут управлять развитием проектов. Именно они станут гарантией для индустрии и покажут, что университет работает прозрачно, по понятному алгоритму.

После того как деньги поступят в университет, отдел сопровождения проектов будет учитывать цикл закупок, синхронизировать научные кафедры и развивать проект дальше. Как тратятся финансы, какие закупки прошли, как идет контрактование, выполняется ли план, какие есть отклонения — все эти вопросы попадут в их сферу ответственности.





Создание отдела по продаже РИД. Создание отдела венчурного сопровождения

Процессы по продаже РИДов выстроены в вузах крайне слабо. Вам нужны специалисты, которые будут сопровождать работу с результатами интеллектуальной собственности: передача лицензий, формирование совместных предприятий, создание стартапов. Затем следует определить РИДы с наибольшим коммерческим потенциалом, проработать стратегию коммерциализации для них и запустить переговоры с потенциальными заказчиками.

Аналогичная схема актуальна и для отдела венчурного сопровождения:

Соберите команду из 3-5 человек. Определите проекты, на основе которых могут быть запущены стартапы с участием университета. Сформируйте базу потенциально заинтересованных венчурных фондов. Разработайте механизм акселерации и продажи стартапа.

В разных университетах по всему миру реализована одна из двух моделей: либо собственный центр коммерциализации университета, либо общий центр трансфера, который обслуживает несколько крупных университетов.

Упрощенный способ этой пошаговой оценки реализован в тесте.





Стартап-студии

В университетах есть исследования, технологии, очень редко — продукты, готовые для рынка, но обычно нет стартапов, где проработана еще и коммерческая составляющая.

Изначально университеты недостаточно хорошо структурированы для коммерциализации, изобретатели не хотят оставлять свои позиции в университете, чтобы посвятить себя стартапу целиком и обычно они не подходят на роль основателя стартапа. При этом финансы университета направлены на исследования, а не на превращение исследования в продукт. Поэтому мы хотим рассказать про стартап-студии, которые помогут в преодолении упомянутых трудностей.

Стартап-студия — это сервис, который дорабатывает проект вместе с ученым, запускает пилоты с предприятиями, достраивает коммерческую часть проекта, привлекает инвестиции.

Студии ускоряют процесс создания продукта и создают больше ценности для него. В студию можно прийти с частично готовым проектом, чтобы довести его до рыночной стадии. Студия займется коммуникацией с инвесторами и станет площадкой для общения профессионалов из разных корпораций и индустрий, которые дают фидбэк и варианты продаж продукта.





Будущее уже наступило

Уже существуют проекты, которые помогут университетам обучать своих сотрудников необходимым компетенциям, делиться опытом и взаимодействовать с представителями рынков и инвесторами.

Развитие университетов для успешной коммерциализации и трансфера технологий — это масштабный проект, в рамках которого придется перестроить многие процессы, но именно он будет формировать будущее нашей науки, рынков и общества в целом.



Фото на обложке: Shutterstock/mangpor2004