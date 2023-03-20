Частые ошибки предпринимателей на УСН: что учесть, чтобы их не совершить?

Упрощенная система налогообложения (УСН) — специальный режим для малых ООО и ИП. Стандартные льготные налоговые ставки составляют 6% для УСН «Доходы» и 15% для УСН «Доходы минус расходы». С 1 января 2023 года для всех налогоплательщиков обязательным стал единый налоговый платеж. Но несмотря на упрощение многих действий, предприниматели все равно совершают одинаковые промахи. О частых ошибках и способах их избежать рассказал финансовый директор ГК «ЕЮС» Владимир Макухин.

1. Открытие филиала

Запретить масштабироваться бизнесу никто не может. Но предприниматель должен помнить: открывая филиал, он как налогоплательщик теряет возможность использовать УСН. Выход в этом случае один — нужно перейти на иной налоговый режим.

При этом речь идет именно о создании официального филиала. Конечно, если один из сотрудников решает работать в коворкинге в другом офисном здании или встречается там с клиентами, — это не филиал и не противоречит правилам применения УСН.

Можно привести такой пример. Владелец компании, выдающей микрокредиты, решил расширяться. Он открыл филиал в крупном городе в соседнем регионе. Но не сообщил в налоговый орган о масштабировании. Результат не заставил себя ждать: проверка, штрафы и в итоге расчет налогов по новой ставке. Дополнительных штрафных выплат можно было бы избежать, если бы владелец внимательнее изучал правила и законы.

2. Выписывание счет-фактуры с НДС

УСН освобождает бизнес от уплаты НДС. Следовательно, и счет-фактуру клиентам выписывать не нужно. Да, документ можно сделать, но с пометкой «без НДС». Однако в этом случае он не будет иметь смысла для потребителя, ведь счет-фактура нужна именно для получения налогового вычета.

Отказывая в составлении документа, предприниматель должен прояснить этот момент заказчику. В ином случае, если все же пойти на поводу у последнего, бизнесу придется заплатить за свою ошибку рублем. Выставив счет-фактуру с НДС, бизнесмен должен будет его действительно дополнительно оплатить (даже на УСН).

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Так, один предприниматель начал сотрудничество с крупным заказчиком, который хотел приобрести у него большую партию кожаных портмоне. Но в какой-то момент заказчик начал настаивать на предоставлении счета-фактуры, чтобы получить налоговый вычет. Предприниматель пытался объяснить, что он на УСН, но заказчик почему-то отказывался принимать этот довод. Возможно, он плохо знал закон.

Однако бизнесмен не хотел и терять крупного покупателя, и нарушать закон, поэтому предложил такое решение: сделать скидку на сумму налога. В будущем такое сотрудничество все равно принесло бы ему ощутимый доход. В итоге все остались довольны.

3. Игнорирование курсовой разницы

Еще одна частая ошибка предпринимателей — неправильный подсчет валютной выручки. Как правило, деньги сначала зачисляются на транзитный счет, а уже с него — или на валютный, или на рублевый. Но во время таких манипуляций официальный курс может поменяться. В феврале–марте прошлого года все это остро почувствовали.

Поэтому здесь работает простое правило: для расчета налога валютная выручка считается по официальному курсу ЦБ на день, когда деньги были получены от клиента.

4. Уплата налога с любых поступлений

На УСН предприниматель далеко не все поступающие финансы должен указывать как доход для налоговой. Отражать в декларации не нужно, например, займы или доход при переоценке ценных бумаг.

Полный перечень исключений указан в статье 251 НК РФ, он достаточно объемный. При получении денег, если они не напрямую от клиента за товар или оказанные услуги, предпринимателю стоит свериться с Налоговым кодексом. Вполне возможно, что такой доход на УСН не облагается налогом.

Пример: владелица салона красоты только начинала свое дело. Вложенных изначально денег не хватило на закупку нужной мебели, и она решила занять необходимую сумму у друга.

Однако она боялась допустить ошибку и не знала, нужно ли указывать 300 тысяч рублей, взятые у стороннего человека, как доход и платить с этой суммы налог. Она решила проконсультироваться с юристом, чтобы не совершить ошибку. Специалист прояснил, что заем не нужно отражать как доход для налоговой, он не облагается налогом.

5. Завышение суммы расходов в декларации

Для учета расходов предпринимателя нужно, чтобы выполнялся ряд условий.

Расход должен быть оплачен. Платеж должен быть правильно оформлен, по нему должны быть закрывающие документы — акт или накладная. Платеж экономически оправдан. Расход должен быть из перечня в статье 346.16 НК РФ.

Эти условия должны соблюдаться все сразу, а не выборочно. Тогда расход можно отразить в налоговой декларации.

Одна кондитерская не выполнила эти правила и заплатила на 210 тысяч налогов больше. Владельцы кондитерской выбирали между двумя системами: УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы». Остановились на форме «Доходы минус расходы», просчитав, что это выгоднее для них. Однако бизнесмены не поняли или забыли, что расходы нужно подтверждать документами.

Сырье часто покупали за наличные, сохраняя не все чеки. При заполнении отчетности многие расходы подтвердить не удалось. Из-за этой ошибки владельцы заплатили на 210 тысяч больше.

Помимо перечисленных ошибок, бизнесмены совершают и другие промахи. Особенно на этапе старта бизнеса. Так, предприниматели нередко вообще забывают направить заявление на УСН. Человек может оформить ИП, но в течение месяца так ничего и не сообщить в налоговую. Обычно такая «забывчивость» обходится дорого — повышенными налогами, пени или арестом счета.

Другой вариант — когда предприниматель не учитывает налоги в бизнес-плане, тоже «забывая» про них, а потом сокрушается, что дебет и кредит не сходятся. Конечно, это не нарушение закона, но из-за такой ошибки бизнес может ощутимо пострадать. Особенно если дело только встает на рельсы и человек считает каждый рубль.

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Следует отметить, что УСН (как и любая другая форма налогообложения) имеет свои особенности. И предпринимателям стоит внимательно относиться к своим действиям и документации, чтобы не совершать ошибки.

Не нужно идти на поводу клиента и выписывать счет-фактуру с НДС, игнорировать курсовую разницу и платить налог с любых денежных поступлений. Необходимо изучать закон, консультироваться со специалистами, если возникают вопросы, и внимательно обращаться с документами.

Главное

Ошибка — открытие филиала. Открывая филиал, предприниматель теряет возможность использовать УСН. Нужно перейти на иной налоговый режим.

Открывая филиал, предприниматель теряет возможность использовать УСН. Нужно перейти на иной налоговый режим. Ошибка — выписывание счета-фактуры с НДС. УСН освобождает бизнес от уплаты НДС. Следовательно, и счет-фактуру клиентам выписывать не нужно. В ином случае, выставив счет-фактуру с НДС, предприниматель должен будет его действительно дополнительно оплатить (даже на УСН).

УСН освобождает бизнес от уплаты НДС. Следовательно, и счет-фактуру клиентам выписывать не нужно. В ином случае, выставив счет-фактуру с НДС, предприниматель должен будет его действительно дополнительно оплатить (даже на УСН). Ошибка — игнорирование курсовой разницы. Для расчета налога валютная выручка считается по официальному курсу ЦБ на день, когда деньги были получены от клиента.

Для расчета налога валютная выручка считается по официальному курсу ЦБ на день, когда деньги были получены от клиента. Ошибка — уплата налога с любых поступлений. На УСН предприниматель далеко не все поступающие финансы должен указывать как доход для налоговой. Полный перечень исключений указан в статье 251 НК РФ.

На УСН предприниматель далеко не все поступающие финансы должен указывать как доход для налоговой. Полный перечень исключений указан в статье 251 НК РФ. Ошибка — завышение суммы расходов в декларации. Для учета расходов предпринимателя нужно, чтобы расход был оплачен, правильно оформлен, экономически оправдан и входил в перечень ст. 346.16 НК РФ.

Случаются и другие ошибки на этапе старта бизнеса: забыть направить заявление на УСН в течение месяца, оформив ИП; не учитывать налоги в бизнес-плане.



Важно, что УСН имеет свои особенности. Чтобы ничего не упустить, необходимо изучать закон, консультироваться со специалистами и внимательно обращаться с документами.

Фото на обложке: Shutterstock / Stokkete