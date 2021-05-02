Как минимизировать риск утечки персональных данных для компании

Как пользовательские данные могут утечь в сеть, чем это может обернуться для компании и как минимизировать риск утечки? Аналитический отдел Falcongaze разобрался в этой проблеме.

Компании оперируют миллионами строк данных пользователей своих услуг. Эти данные являются лакомым кусочком для злоумышленников, ведь их можно использовать в своих целях большим количеством способов. Поэтому количество кибератак и утечек данных постоянно растет. А это, в свою очередь, наносит все больше ущерба компаниям.

Как пользовательские данные утекают в сеть

Причин утечек данных, на самом деле, достаточно много. Но их можно разделить на условные две группы:

Внешние;

Внутренние.

Внешние причины — это все, что не относится к системам компании и ее персоналу. Как правило, это такие действия злоумышленников, как фишинговые атаки, попытки подбора учетных данных для входа в систему, использование уязвимостей программ, которыми пользуется компания или даже попытки физического проникновения.

К внутренним же можно отнести все, что может позволить информации утечь, и находится внутри компании. Например, это может быть подкупленный злоумышленниками сотрудник (инсайдер) или неправильно настроенный сервер, который случайно индексируется поисковыми системами и дает доступ к базам данных, которые на нем хранятся.

На самом деле, нередко утечку вызывают одновременно и внешние, и внутренние утечки. Например, злоумышленники провели фишинговую рассылку с вредоносным вложением по сотрудникам компании и халатные или необученные цифровой гигиене сотрудники открыли это письмо и скачали вредонос на рабочий компьютер.