Уведомление об исчисленных налогах и взносах: как правильно подготовить и подать

С 2024 года все юрлица платят ключевые налоги через систему Единый налоговый платеж. Из-за этого предпринимателям приходится отдельно предоставлять налоговым органам расчёт по уплаченным налогам и взносам. Когда и как нужно его подавать, рассказала София Гуцаева, руководитель консалтинговой компании «КГ Аутсорсинг».

Содержание:

Для чего нужен этот документ

Для избежания ошибок налоговой службы при распределении финансов по различным бюджетным статьям, полученных в виде Единого налога на вмененный доход (ЕНВД), необходимо предоставить уведомление о рассчитанных суммах налогов.

Раньше, изучив квитанцию, можно было выяснить, на какие цели направлены ваши финансы, а также какой конкретный налог уплачен. Сейчас все платежи аккумулируются на унифицированном налоговом счету. По нему неочевидно, за какой конкретно налог произведен платеж. Чтобы разобраться в этом, нужно запросить специальное уведомление, где всё чётко прописано.

В некоторых случаях налоговые органы самостоятельно рассчитывают сумму налога и списывают средства в установленный законодательством срок. Типичными примерами являются патентная система налогообложения или страховые взносы, вносимые индивидуальными предпринимателями за себя.

Но чаще всего налоговая служба списывает средства с единого налогового счёта, основываясь на предоставленных налогоплательщиком декларациях. Это связано с обновлёнными нормами подачи отчётности, согласно которым декларации подаются до 25 числа. При этом уплата большинства налогов производится не позднее 28 числа каждого отчётного периода.

Однако предварительные платежи осуществляются до подачи финансовой отчетности. В отдельных случаях, согласно законодательству, декларации не нужно подавать. Например, при уплате налога на имущество юридических лиц, исходя из кадастровой оценки.

С помощью уведомления об исчисленных налогах вы информируете налоговую инстанцию о размере и назначении вашего налогового платежа. Иначе денежные средства могут оставаться неидентифицированными в системе Единого налогового счета.

Начиная с 2024 года, все юридические лица уплачивают ключевые налоги через систему Единый налоговый платеж. По этой причине предпринимателям приходится отдельно представлять налоговым органам расчёт по уплаченным налогам и взносам.

Уведомление об исчисленных суммах налогов в 2024 служит информационной основой для налоговых органов, указывая на точный размер средств, которые должны быть перечислены со счета упрощенной налоговой системы (ЕНС) в качестве платежа по определенному налогу или взносу.

Когда предоставляется уведомление об исчисленных налогах:

дата платежа налога (авансового взноса) или дата уплаты социальных взносов предшествует дедлайну подачи декларации по этому налогу/взносу;

подача налоговой отчетности не предписана действующими нормативными актами.

Пунктуальная подача уведомления об исчисленных налогах критична для корректного распределения уже уплаченных денежных средств в рамках Единого налогового платежа среди бюджетов по Кодам бюджетной классификации и Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.

Период отправки нотификации универсален и должен осуществляться не позже 25-го дня месяца, соответствующего дате уплаты налогового обязательства.

По каким налогам и взносам юрлицам и ИП нужно представлять уведомление

Подача уведомления об исчисленных налогах и страховых взносах необходима по таким налогам:

Налог на доходы физических лиц, удерживаемый и перечисляемый налоговым агентом на регулярной ежемесячной основе. Страховые взносы, начисленные на заработную плату работников и иные выплаты физическим лицам за первый и второй месяцы каждого квартала. В третьем месяце каждого квартала уведомление об исчисленных налогах не требуется, так как дата его представления синхронизирована с дедлайном сдачи отчета РСВ за прошедший квартал. Предварительные платежи по упрощённой системе налогообложения (УСН) за первый, второй и третий кварталы текущего года. Предварительные взносы индивидуального предпринимателя налога на доходы физических лиц за первый, второй и третий кварталы финансового года. Предварительные платежи за отчетные периоды, а также общая сумма налога по окончании налогового периода по налогу на имущество организаций. Предварительные взносы в течение отчетных периодов и общая величина налогового обязательства по окончании налогового периода по налогу на транспортные средства. Предварительные платежи в рамках отчетных периодов и общая сумма земельного налога в конце налогового периода. Предоплата за первое полугодие по упрощенной системе налогообложения в сельскохозяйственной деятельности.

По теме. Косвенные налоги: что к ним относится, как начисляются и почему их не всегда видно

Когда уведомление подавать не нужно

В соответствии с объектами, отображёнными в декларации по налогу на имущество предприятий за 2023 год, уведомление об исчисленных налогах за прошедший налоговый период 2023 года в 2024 году не высылается из-за корректировки временных рамок подачи декларации.

Если налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), не получает доход или понес убытки, что освобождает его от необходимости вносить авансовые платежи, подача уведомления об исчисленных суммах налогов не требуется.

Нулевое уведомление об исчисленных налогах и взносах не стоит подавать и в ФНС.

По каким налогам уведомление не нужно

Не понадобится уведомление для налогов, по которым сперва подаётся отчётность, а потом наступает срок уплаты. Например, по НДС или налогу на прибыль все декларации сдаются раньше, чем платится налог. Уведомление не нужно.

Также уведомление не подаётся, если сумма и дата уплаты налога известны. Например, страховые взносы ИП перечисляют в утверждённой сумме до конца года. Взносы 1% свыше 300 тыс. рублей ИП платят до 1 июля, и их всегда можно посчитать из известного дохода. А данные для налога при ПСН инспекция берёт из патента.

Как заполнить уведомление об исчисленных налогах

Титульный лист

Заполните поля, предназначенные для ИНН и КПП (при его наличии), укажите код вашего учреждения Федеральной налоговой службы, а также количество страниц уведомления. В разделе, подтверждающем точность и полноту предоставленной информации, проставьте цифру 1, в случае, если документ будет подписан индивидуальным предпринимателем или же главой организации. Ниже введите полностью фамилию, имя, отчество подписывающего лица. Не забудьте оформить вашу подпись и указать дату, когда документ был подписан.

Раздел «Данные»

Раздел сформирован из идентичных секций, предназначенных для разнообразных налогов, сборов и страховых платежей. В каждой содержится шесть рядов:

КПП из налоговой декларации или расчёта. Организация, у которой есть обособленные подразделения, указывает тут их КПП. ИП в этом поле ставит прочерки. ОКТМО — код, обозначающий муниципальное образование, к которому относится налогоплательщик. Его можно узнать в сервисе ФНС. Если в вашем ОКТМО восемь знаков, в свободных ячейках справа поставьте прочерки. Классификатор бюджетных расходов. С наступлением 2023 года обновился актуализированный список КБР. Сумма налога, авансов по нему, сбора или страховых взносов. Коды в уведомлении об исчисленных налогах. Коды отчётных периодов из приложения № 2: 21 — первый квартал, 31 — полугодие, 33 — девять месяцев, 34 — год. По ежемесячным авансовым платежам через дробь укажите порядковый номер квартального месяца: 01, 02, 03 или 04. Например, по НДФЛ за период с 23 января по 22 февраля будет 21/02, с 23 по 31 декабря — 34/04. По ежеквартальным авансовым платежам укажите порядковый номер квартала. Например, по авансовому платежу по УСН за первый квартал будет 34/01. Отчётный (календарный) год — тот, за который начислен налог, авансовый платёж по налогу, сбор или страховой взнос.

В рамках унифицированного уведомления об исчисленных налогах предоставляется возможность консолидации информации по всем обязательным налоговым и страховым платежам, включая данные за различные отчётные периоды.

Допустим, стоимость уплаты транспортного налога остаётся стабильной на протяжении всего календарного года, что позволяет оформить единое уведомление за весь год, аккуратно зафиксировав каждый налоговый период: 24/01, 34/02, 34/03 и 34/04.

При подаче уведомления об уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2022 год, который выплачивается в 2023 году, следует указать в пятой строке код периода — 34/04, а в шестой строке — отчетный год — 2022.

Компании имеют возможность представить единое заявление, касающееся обязанностей всех их филиалов.

В случае некорректного заполнения, подайте в налоговую службу повторное уведомление, касающееся того платежа, где была допущена ошибка. Возможность корректировки уведомлений сохраняется до момента подачи налоговой декларации или расчета.

Как исправить ошибку в уведомлении

При обнаружении некорректных данных в реквизитах уведомлений необходимо предоставить корректировку уведомления об исчисленных налогах и взносах. При этом корректировка должна касаться только тех налоговых обязательств, где была зафиксирована ошибка.

При обнаружении некорректной записи в разделе «Сумма налога, авансовых платежей, сборов и страховых взносов», необходимо подать уведомление, содержащее идентичные данные обязательства, но с корректировкой на актуальную сумму.

Как исправить ошибку:

указать верные данные обязательств и в разделе «Размер налогов, предварительных взносов, пошлин, взносов на страхование» зафиксировать значение 0;

зафиксировать установленную обязательность с точными данными и определенной суммой налога (предварительного взноса по налогу, сбора, страховых вкладов).

Когда налогоплательщиком была совершена ошибка при заполнении поля, касающегося кода ОКТМО, ему необходимо подать соответствующее уведомление. В этом уведомлении необходимо условно разделить должностные обязанности на две категории.

Первая категория связана с ошибочно указанным ОКТМО. В этом случае в строке, относящейся к размеру налоговых обязательств, предварительно рассчитанных авансов, налогов, различных сборов и страховых взносов, следует поставить сумму 0.

Вторая категория касается должностных обязанностей с правильно указанным кодом ОКТМО. Для этого случая предписывается указывать конкретную сумму должного к уплате налога, предварительных платежей по нему, а также нужные суммы сборов и страховых взносов.

В случае обнаружения ошибки после подачи декларации (расчёта) плательщиком повторная отправка уведомления за тот же отчётный (расчётный) период по данной налоговой обязанности не требуется.

Для предотвращения неверного начисления сумм по налогам, авансам, сборам и страховым взносам на основании расчетов советуем верифицировать правильность данных в уведомлениях с использованием контрольных коэффициентов, указанных в обращении Федеральной налоговой службы РФ от 17 марта 2023 года, № ЕА-4-15/3132.

Как подать документ в налоговую инспекцию

Уведомляется налоговая служба по адресу регистрации юридического лица (или по адресу проживания индивидуального предпринимателя). Существует предел времени для этой процедуры — до 25-го числа того месяца, когда необходимо осуществить платежи, такие как налоги, предварительные взносы, пошлины, взносы на социальное страхование.

Оформить уведомление можно:

в цифровом виде через ТКС с использованием ЭЦП;

через персональный раздел на сайте налоговой службы (индивидуальные предприниматели имеют право предоставить уведомление, оформленное документом с применением усиленной неквалифицированной ЭП).

В отношении налога на собственность организаций, налога на транспорт и налога на землю обязательно предоставление уведомления в налоговый орган по регистрации организации. В случае использования бумажного метода представления отчетности допускается отправка уведомления в письменной форме. Приказ Федеральной налоговой службы России от 2 ноября 2022 года № ЕД-7-8/1047 установил форму, правила заполнения и стандарт подачи уведомления.

Что будет, если не подать уведомление об исчисленных суммах налогов в 2024

К началу 2024 года завершился процесс изменений. С первого января исключаются платежные поручения с маркировкой 02 и указанием определённого КБК, оставляя их только для отдельных операций, не попавших в рамки Единого налогового платежа.

При этом взимание штрафов за нарушения, касающиеся подачи соответствующих уведомлений, в году, следующем за 2023, сохранит свой статус-кво. Это конкретизировано в документе, выпущенном российским кабинетом министров под номером 2315.

Недавно фискальные службы оповестили плательщиков налогов о завершении преференциального периода, предупреждая о стандартном начислении штрафов за нарушения, связанные с ЕНП-сообщениями. Однако было принято решение отложить этот момент до 2025 года с возможностью дальнейшего продления данной льготы правительством.

Отмена штрафных санкций за несвоевременные платежи по уведомлениям в 2024 году обещает стать значительной поддержкой для предпринимательства. Величина таких пеней прямо коррелирует с ключевой процентной ставкой ЦБ РФ на момент их начисления, которая на данный момент достигает отметки в 16%.

По нововведению, с 31-го дня просрочки размер взыскиваемых пеней для юридических лиц увеличивается в два раза по сравнению с суммой, начисленной до 30-го дня. Для индивидуальных предпринимателей данный механизм нарастания пеней не применяется.

Наложит ли ФНС штрафы за допущенные просчеты в уведомлениях об исчисленных налогах, пока неясно.

Фото на обложке: Freepik / Freepik