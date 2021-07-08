Чем занимается UX-дизайнер и как им стать

Юлия Кулиш, ведущий UX-дизайнер агентства-интегратора MST , соавтор курса по основам UX-проектирования на платформе Grow Heads, рассказала об особенностях своей профессии и поделилась ценной информацией, которая поможет в начале пути.

Содержание:

Что такое UX-дизайн

UX-дизайн — относительно новое направление. С английского User Experience буквально переводится как «опыт пользователя». Отметим, что это опыт, который пользователь получает при взаимодействии с вашим продуктом. Таким образом, UX-дизайнер — это специалист, который занимается проектированием продукта с ориентацией на пользователя.

Это человек, который берет на себя ответственность сделать все для создания комфортных условий при взаимодействии с продуктом.

Мы с вами говорим о дизайне для цифровой среды, поэтому под продуктом понимаем сайты или приложения. UX-дизайнер учитывает все потребности и задачи пользователя, все возможные сценарии (например, поиск товара в интернет-магазине по названию или определенным характеристикам, оформление заказа с выбором различных способов оплаты и доставки и др.) и задачи бизнеса и технические ограничения.

Чем UX-дизайнер отличается от UI-дизайнера

Как видим, UX-дизайнер — непривычный в нашем понимании дизайнер, он больше погружен в потребности пользователей и проблемы бизнеса. Пока ни слова не было о визуальном оформлении. Дело в том, что есть еще отдельное направление — UI-дизайн.

UI — User Interface, «пользовательский интерфейс». Этот интерфейс может быть графическим (это привычные нам элементы: меню, баннеры, кнопки и др.), голосовым (вспоминаем голосовых помощников: «Алису», Siri), тактильным (например, отклик в виде вибраций на экране смартфона).

На практике дизайнеры чаще работают с графическим интерфейсом. Таким образом, UI-дизайнер — дизайнер интерфейсов, который отвечает за визуализацию: отрисовывает различные элементы (кнопки, формы, иконки и др.) и их состояния, собирает их в гармоничный макет в заданной стилистике.

На практике на внутреннем рынке многие компании ищут UX/UI-дизайнеров. Такой специалист должен развиваться в обоих направлениях, так как в работе будут задачи и на проектирование, и на визуализацию. Мы рассмотрим основные требования к UX-дизайнеру и какую базу нужно иметь в UI-дизайне, чтобы претендовать и на должность UX/UI-дизайнера.

Какие требования к UX-дизайнеру

Основные требования к UX-дизайнеру:

понимание и умение описать пользователей;

желание вникать в бизнес-процессы заказчика;

проведение опросов, интервью, юзабилити-тестов и обработка их результатов;

проработка пользовательских сценариев;

анализ конкурентов;

аудит текущих проблем в интерфейсе и предложение решений;

проектирование структуры и навигации сайта/приложения;

подготовка низкодетализированных прототипов (вайрфреймов), иллюстрирующих основные сценарии и переходы между экранами;

умение работать с готовыми элементами дизайн-системы, UI-kit’ом;

разработка интерактивных прототипов.

Если вы претендуете на позицию UX/UI-дизайнера к этим требованиям добавятся:

подготовка детализированного прототипа;

анимация интерфейсов;

описание макетов для передачи в разработку;

создание и поддержка библиотеки компонентов для UI-kit и дизайн-систем;

контроль за реализацией интерфейсов разработчиками.

И, конечно, важно отметить личные качества, которыми должен обладать UX-дизайнер. Мы вместе с HR среди них выделяем:

умение работать в команде. Вы будете взаимодействовать с другими дизайнерами, разработчиками, аналитиками, менеджерами, в том числе и со стороны заказчика;

аналитическое и критическое мышление. Как вы уже убедились выше, вам предстоит работать с большим объемом информации. Кроме того, важно уметь ее обрабатывать и структурировать таким образом, чтобы с ней было легко работать не только вам, но и другим участникам команды;

креативное мышление. Оно должно помогать вам в поиске решения, не останавливаться на одном варианте в самом начале;

эмпатия. Вы работаете с людьми и интерфейсы проектируете для людей, поэтому нужно постоянно развивать это качество.

wee dezign/shutterstock.com

Как стать UX-дизайнером

Начните с изучения материалов по теме. Самое важное на первом этапе — погрузиться в дизайн-среду через прочтение профессиональной литературы (список мы рассмотрим позже), тематических блогов, просмотр уроков (например, на YouTube: «Наука Дизайна», Disarto).

Собирайте коллекцию различных дизайн-решений на Dribbble, Behance, Pinterest. Они пригодятся вам в дальнейшем. Заведите себе страницу на Dribbble, Behance, где позже будете размещать свое портфолио.

Будьте в курсе мероприятий по теме дизайна. Сейчас проходит огромное количество вебинаров от различных школ. Присмотритесь: даже на таких бесплатных мероприятиях можно узнать что-то новое или найти спикера по душе, у которого захотите учиться.

Вебинары по теме:

Skillbox. Вебинары по направлению «Дизайн». Среди них есть и записи по UX/UI-дизайну. Нетология. Вебинары по направлению «Дизайн и UX». Для предстоящих вебинаров требуется регистрация. Записи доступны и незарегистрированным пользователям. GeekBrains. Все мероприятия: анонс предстоящих и записи прошедших. Требуется регистрация, в том числе и для просмотра записей.

Еще хорошая практика для будущего дизайнера — участие в хакатонах. С каждым годом их все больше. Ищите — это отличная возможность поработать бок о бок с разными специалистами (разработчиками, аналитиками, менеджерами) и решить интересную и актуальную задачу (которую позже вы можете оформить как кейс в портфолио).

Где учиться на UX-дизайнера

Вы можете выбрать путь самообучения или записаться на один из многочисленных курсов по UX-, UI-, UX/UI-дизайну. Подробнее остановимся на ресурсах, которые будут полезны, если вы решите осваивать дизайн самостоятельно или пока не имеете возможности обучаться на платных курсах.

Для получения основ вы можете записаться на бесплатные обзорные курсы. Например:

«Как стать дизайнером» («Нетология»). На курсе вы познакомитесь с основными направлениями и составите карту своих навыков и план развития на год. «UX-компетенции. PROдвинутый курс» (Grow Heads). Бесплатно доступны два модуля, из которых вы узнаете, как устроен процесс работы дизайнера в digital-агентстве, какие навыки нужно развивать, как провести брифинг, анализ конкурентов и приступить к разработке визуальной концепции. «Обзор главных инструментов дизайнера» («Нетология»). Вы научитесь основам работы с Figma, Photoshop, Illustrator, After Effects. «Основы Figma» («Нетология»). Курс содержит практические задания, благодаря которым вы сможете создать первые макеты и добавить их в свое портфолио.

Также существуют более длительные и объемные курсы с бесплатным доступом (в основном на английском языке). Если владеете хотя бы разговорным уровнем и умеете обращаться со словарем, гугл-переводчиком — можете смело пробовать этот вариант.

Future Learn. На платформе есть курсы по развитию UX-навыков. Большинство из них бесплатны для самостоятельного прохождения. Coursera. Также содержит курсы по UX. Если вам не нужен сертификат, обучение бесплатно.

Еще одним источником знаний по UX являются тематические блоги и каналы:

UX Journal — блог о продуктовом дизайне. UXpub содержит статьи по UX/UI-дизайну. UX Guide — статьи и переводы по UX/UI. UX Horn — telegram-канал с подборками статей и полезных материалов на русском и английском языках. UX Notes — telegram-канал со статьями о дизайне с уклоном в UX.

Какие книги есть по UX-дизайну

Небольшая подборка книг для получения базы:

Как UX-дизайнеру составить резюме

Резюме не должно быть слишком длинным. Достаточно одной, максимум двух страниц, на которых будет перечислен ваш опыт работы по профессии. Если вы раньше не работали в этой сфере, включайте названия мероприятий и проектов, в которых нарабатывали портфолио, и распишите, что вы делали в каждом из них.

Обязательно укажите контакты (телефон, e-mail) и не забудьте добавить рабочую ссылку на ваше портфолио.

Отправляя резюме, не поленитесь составить сопроводительное письмо. В нем кратко распишите, что вас привлекло в вакансии и чем вы можете быть полезны компании: по словам нашего HR-отдела, это выгодно отличает кандидатов на вакансию. Также продублируйте ссылку на ваше портфолио.

REDPIXEL.PL/shutterstock.com

Как UX-дизайнеру правильно составить портфолио

Лучше, если это будет не документ, а ссылка на профплощадки (Behance, Dribbble) или ссылка на интерактивную презентацию в Figma.

Сколько работ включать в портфолио

Достаточно трех-пяти работ, которыми вы реально гордитесь, понимаете, что проделан большой объем работы, вы довольны результатом и ниже этого качества вы давать не готовы.

Какие работы включать

Добавляйте в портфолио те проекты, которые связаны с выбранным направлением (UX- или UI-дизайн) и наиболее полно отражают навыки, указанные в резюме. Постарайтесь не только показать, что вы сделали, но и рассказать о процессе. Опишите, какая задача перед вами стояла, поделитесь, как вы ее пытались решить и к какому результату в итоге пришли.

Для UX-дизайнера это может быть проект с качественно проработанным User Flow, где вы показываете, как продумали контент и навигацию между экранами. Это могут быть экраны с невысокой степенью детализации (вайрфреймы — «каркасы» будущего интерфейса).

Еще одним вариантом проекта в портфолио может стать подробный аудит ключевых сценариев сайта/приложения с предложением по улучшению пользовательских взаимодействий.

Что делать, если у меня нет опыта работы, нет проектов

Придумайте свой проект. Выберите сайт/приложение, в которых вы обнаружили проблемы. Покажите, как их можно решить, как упростить жизнь пользователю.

Поищите в сети примеры тестовых заданий. Некоторые компании публикуют их в открытом доступе. Таким образом, у вас появится и проект для портфолио, и выполненное задание, которое вы сможете отправить вместе с резюме.

Где UX-дизайнеру искать стажировки

Для развития навыков и наработки портфолио вы можете поискать стажировки в компаниях, которые вам интересны. Обычно эта информация содержится в разделе «Вакансии» или «Карьера». Также можно напрямую написать HR по указанным на сайте контактам и уточнить, есть ли возможность пройти стажировку в данной компании.

Еще одним вариантом для создания работ в портфолио и своеобразной стажировкой является участие в конкурсах. Например, конкурсы на 99designs, dizkon, FL. Там дается бриф на задачу и определенный срок выполнения.

В процессе вы делитесь своими решениями и можете получить обратную связь от заказчика. Этот вариант позволяет прокачать навык коммуникации, умение реагировать на критику, аргументировать свои решения и ускорить процесс работы.

Как UX-дизайнеру пройти собеседование

Как уже было отмечено выше, многие компании, в том числе и MST, практикуют этап с тестовым заданием перед назначением собеседования. Им важно не только видеть готовый результат, но и понять ваш подход к решению задач, примерную скорость, ваше умение работать с обратной связью, в том числе и профессиональной критикой.

Ведь дизайн — это непрерывный процесс, направленный на постоянное улучшение, и правки, особенно на начальном этапе, — нормальная история, со временем их будет меньше.

После того, как вы выполнили тестовое задание и спустя некоторое время получили приглашение на собеседование, приступайте к подготовке. Относитесь к собеседованию, как к переговорам. Определите свои цели и ожидания от будущей работы. Изучите вакансию, сайт компании, ее соцсети, посмотрите отзывы. Запишите, какие у вас появились вопросы после более детального знакомства с компанией.

На собеседовании будьте готовы рассказать о себе и об одном-двух проектах из портфолио. Расскажите, чем вас привлекла компания, какие навыки вы рассчитываете развить, работая на этом месте, какую пользу можете принести компании.

Модели работы UX-дизайнеров

Кроме привычной работы в штате среди дизайнеров также популярны следующие форматы сотрудничества с компаниями:

фриланс;

аутсорс;

аутстафф.





Фриланс — самостоятельный поиск задач и проектов на дизайн через фриланс-биржи, социальные сети и другие каналы. Преимущества фриланса:

полная независимость и свобода выбора заказчика, с которым хотите работать;

доход выше, чем в офисе;

можно оформиться как самозанятый и в зависимости от типа клиента (физлицо или юрлицо) платить 4% или 6% от дохода. С зарплаты же отчисления составляют 13%.

Недостатки фриланса:

вы занимаетесь не только дизайном, но и поиском и привлечением клиентов;

вы сами оплачиваете налоги и страховые взносы;

ненормированный рабочий день, который не ограничивается восемью часами;

на начальных этапах доход может быть низким;

некоторые заказчики предпочитают работать с ИП, поэтому, возможно, потребуется оформление. Обычно это прописано в условиях проекта.

Аутсорс — предполагает подбор и предоставление персонала компании-заказчику.

Рассмотрим на примере агентства, которое в данном случае выступает посредником между вами и заказчиком. Вы по-прежнему остаетесь штатным сотрудником агентства и по договору между агентством и компанией выполняете свои обязанности в рамках конкретного проекта в течение определенного срока.

Для компании-заказчика этот вариант удобен, когда в ней не хватает специалиста с определенной экспертизой. Ей нет смысла оформлять сотрудника в штат, работу проще вести попроектно. За счет этого компания сокращает свои издержки на кадровый учет и налогообложение и получает компетентного специалиста на проект. Налоги и страховые взносы за вас по-прежнему платит агентство.

Преимущества аутсорса:

возможность поработать над крупными и интересными проектами, не покидая штат агентства;

гарантированная загрузка на определенный период, обозначенная в договоре между агентством и компанией-заказчиком;

сохранение соцпакета;

вас рассматривают как эксперта в вашей области.

Недостатки аутсорса:

проект может быть с большим бюджетом, чем обычно, а оплата труда остается на прежнем уровне.

Аутстафф — временный наем сотрудников без расширения собственного штата.

Здесь также идет речь о посредничестве агентства, которое заключает с компанией-заказчиком договор аутстаффинга и берет на себя обязательства по кадровому учету и уплате налогов и взносов. По договору сотрудники агентства на время выполняют функции, которые есть в компании заказчика, но в данный момент не хватает исполнителей.

По сути, вы становитесь временным сотрудником компании-заказчика. В нашей сфере возможен удаленный формат сотрудничества по этому договору. В других областях на время действия договора сотрудники работают в офисе компании-заказчика. Все больше технологических компаний сейчас переходят на эту модель работы, и наше агентство-интегратор тоже реализует эту практику.

Преимущества аутстаффа:

возможность поработать над крупными и интересными проектами, не покидая штат агентства;

гарантированная загрузка на определенный период, обозначенная в договоре между агентством и компанией-заказчиком;

сохранение соцпакета.

Недостатки аутстаффа:

проект может быть с большим бюджетом, чем обычно, а оплата труда остается на прежнем уровне;

в компании есть другие специалисты, выполняющие похожие функции, к ним как к штатным сотрудникам доверие выше. Цепочка согласований ваших решений может вырасти.

iJeab/shutterstock.com

Сколько зарабатывают UX-дизайнеры

В разных компаниях UX-дизайнеры получают по-разному. Многое зависит от сферы и региона. Наиболее высокие зарплаты у продуктовых дизайнеров (от 80-100 тыс. рублей в месяц), еще выше — в зарубежных компаниях (так, по данным Payscale, в США она в среднем составляет $75 тыс. в год).

На старте важно понять, насколько вам интересна сама сфера, а также уделить время развитию навыков. Если вы хотите строить карьеру в этом направлении, не упускайте возможностей получить опыт.

В самом начале зарплата может быть ниже, но это может компенсироваться вашим интересом к проекту, бесплатным участием в профильных мероприятиях, возможностью поработать в команде профессионалов, где вы будете расти быстрее.

Кто среди признанных UX-дизайнеров

Рассмотрим мэтров UX-дизайна, у которых учатся не только начинающие дизайнеры. Это люди, оставившие ценный вклад для нашей отрасли, поэтому ознакомиться с их трудами точно не будет лишним:

Стив Круг — эксперт по юзабилити, написавший книгу-бестселлер «Не заставляй меня думать!». Он активно ведет страницу в twitter @skrug и не так давно принял участие в записи подкаста, в котором рассказал о жизни во время пандемии, истории появления своей книги, эволюции UX-дизайна. Дон Норман — когнитивист, дизайнер, преподаватель и соучредитель Nielsen Norman Group (консалтинговой фирмы в области исследований пользовательского опыта). На сайте компании начинающий дизайнер может найти статьи по разным аспектам UX-дизайна. Дон Норман также является автором «Дизайна привычных вещей» и «Эмоционального дизайна», входит в совет директоров международной образовательной платформы для UX-дизайнеров Interaction Design Foundation. Якоб Нильсен — консультант по веб-юзабилити и исследователь человеко-компьютерного взаимодействия, основатель Nielsen Norman Group. В 90-х он выделил 10 эвристик, которые используются в разработке любого продукта. Данный список позволяет проводить проверку юзабилити интерфейсов дизайнерам уже на протяжении 30-ти лет. Лаура Клейн — инженер, дизайнер, менеджер по продукту, более 20-ти лет помогает компаниям узнавать больше о своих пользователях, чтобы они могли создавать продукты, которые нравятся людям. Лаура — автор книг UX for Lean Startups: Faster, Smarter User Experience Research and Design и Build Better Products: A Modern Approach to Building Successful User-Centered Products (на русском не издавались). Скотт Дженсон — руководитель проекта Physical Web для Chrome, а в прошлом он был UX-директором в Google, Symbian и Apple. На своем персональном сайте он размещает статьи и выступления по теме UX.

Подведем итог. UX-дизайнер — это специалист, который занимается проектированием продукта с учетом потребностей и задач пользователя. Часто многие компании ищут UX/UI-дизайнера, в зону ответственности которого входит и проработка визуального решения для проектируемого интерфейса.

Для получения крепкой базы в начале пути не упускайте возможности изучить как можно больше материалов по теме: посещайте бесплатные вебинары, ознакомительные курсы, читайте специализированную литературу и телеграм-каналы. Если поймете, что это «ваше», присмотритесь к платным курсам, которые нацелены на практику и предусматривают обратную связь преподавателя или куратора.

Также рекомендуем присмотреться к достижениям признанных UX-дизайнеров. Некоторые из них изложили свой опыт в книгах, кто-то ведет Twitter или персональную страницу. На русском можно почитать Стива Круга «Не заставляй меня думать!», Дона Нормана «Дизайн привычных вещей», «Эмоциональный дизайн».

При поиске вакансии важно понять, какое направление наиболее интересно вам, и начать собирать портфолио в этой сфере. Большинство компаний обращает внимание не только на резюме, но и смотрят на портфолио, а также предлагают выполнить тестовое задание.

Дизайнер может работать как в штате агентства или студии, так и на фрилансе. При работе в штате работодатель может реализовывать также и модели аутстафф или аутсорс. Их преимущество — в возможности поработать над крупными сложными проектами с командой заказчика и получить стабильную загрузку.

На фрилансе дизайнер сам ищет проекты, нарабатывает клиентскую базу, то есть кроме непосредственно дизайна он занимается еще и продажей своих услуг. И у этого способа тоже есть преимущество: при ответственном подходе к своему портфолио и планированию времени можно выйти на доход выше, чем в офисе.

Фото на обложке: Chaosamran_Studio/shutterstock.com