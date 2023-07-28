Исследования пользовательского опыта: зачем проводить и с чего начать

Как создать отдел исследований, какие проблемы могут возникнуть в процессе и как грамотно проводить интервью, рассказывает Мария Шевякова, UX-исследователь компании «Биржа грузоперевозок ATI.SU», создавшей за год UX-лабораторию.

Исследования пользовательского опыта играют важную роль в разработке. Они позволяют понять, как пользователи взаимодействуют с продуктами или услугами, выявить болевые точки и сложности на разных этапах взаимодействия, дают ценную обратную связь для их улучшения. Понимая потребности и ожидания пользователей, разработчики могут создавать решения, которые действительно закрывают задачи заказчиков и будут востребованы на рынке.

Нашу биржу грузоперевозок и экосистему сервисов для транспортной логистики ежедневно используют более 350 тысяч пользователей. Последние пять лет исследования среди них обычно проводились после запуска продукта, и он дорабатывался уже по итогу. Чтобы сократить количество мелких изменений, мы решили пересмотреть такой подход. Год назад в отделе дизайна появилась должность UX-исследователя.

Любое исследование начинается с определения целей и вопросов, выбора методов, разработки плана. После сбора информации проводится ее анализ и принимаются необходимые меры по улучшению продукта или услуги. Попробуем разобрать ключевые моменты и этапы.

Инструменты для исследований

У каждого метода есть свои преимущества и ограничения, поэтому лучше выбрать те, которые наиболее соответствуют вашим целям и предпочтениям. Это могут быть:

Короткие телефонные опросы. Они не связаны напрямую с дизайном, но помогают найти быстрые ответы в другой сфере. В нашем случае, например, узнать, как пользователи ищут перевозчиков.

Они не связаны напрямую с дизайном, но помогают найти быстрые ответы в другой сфере. В нашем случае, например, узнать, как пользователи ищут перевозчиков. Глубинные интервью Метод качественных маркетинговых исследований, проводящийся в формате неформальной личной беседы с представителем целевой аудитории. . Их проводим для аналитики рынка или нового продукта перед запуском, проверки гипотез.

Их проводим для аналитики рынка или нового продукта перед запуском, проверки гипотез. «Коридорные исследования» Один из самых простых видов тестирования, при котором тестировщик может проверить макет или прототип своей программы на людях, которых встретил в коридоре или на улице. . Используем в тестировании лендингов и небольших изменений.

Используем в тестировании лендингов и небольших изменений. UX-тестирование интерфейсов. Нужны в случае крупных обновлений. Например, если меняется логика продукта.

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Где искать респондентов

Это могут быть как существующие пользователи, так и совершенно незнакомые с продуктом респонденты. В первом случае можно сделать выгрузки по сегментам из метрик и базы, и обзвонить клиентов. Далее подключаем другие источники.

Друзья респондентов. Спросите после интервью, кто из знакомых пользователя сможет ответить на ваши вопросы. К слову, если респондент сам порекомендует другу пройти опрос, то человек будет больше настроен на беседу с вами.

Спросите после интервью, кто из знакомых пользователя сможет ответить на ваши вопросы. К слову, если респондент сам порекомендует другу пройти опрос, то человек будет больше настроен на беседу с вами. Профильные сообщества в соцсетях, форумы и онлайн-платформы. Мы, например, публикуем посты в различных группах по логистике.

Мы, например, публикуем посты в различных группах по логистике. Знакомые и коллеги из других компаний.

Профильные мероприятия. Нетворкинг никто не отменял — на конференциях и выставках всегда можно не только собрать контакты, но и провести небольшие интервью.

Нетворкинг никто не отменял — на конференциях и выставках всегда можно не только собрать контакты, но и провести небольшие интервью. Обращения в техподдержку. Для нас это настоящая сокровищница респондентов.

Для нас это настоящая сокровищница респондентов. Профильные компании в городах присутствия. Так можно убить двух зайцев — и с потенциальными пользователями познакомиться лично, и исследование с большим количеством участников провести за один день.

Так можно убить двух зайцев — и с потенциальными пользователями познакомиться лично, и исследование с большим количеством участников провести за один день. Еще один способ найти респондентов мы придумали сами. Участникам тестирований выдаем ачивки, которые отображаются у них в профилях. Остальные пользователи, увидев ачивку, могут кликнуть по ней и записаться на участие в исследованиях.

Участникам тестирований выдаем ачивки, которые отображаются у них в профилях. Остальные пользователи, увидев ачивку, могут кликнуть по ней и записаться на участие в исследованиях. И наконец метод для ленивых — обратиться за помощью к профессионалам — сторонним UX-специалистам или агентствам, которые за вас организуют и проведут исследования, подобрав необходимую базу участников.

Как проводить исследования по телефону

Прежде всего нужно организовать установочную встречу с менеджером продукта. Обсудить, что необходимо узнать у пользователей и для чего нужна эта информация.

Далее потребуется проработка гипотез для проверки: что необходимо подтвердить или опровергнуть в ходе опроса.

На третьем этапе готовится примерный скрипт, по которому можно сделать несколько звонков и внести по итогу коррективы. Какие вопросы в него будут включены — зависит от целей исследования.

По нашему опыту, поговорить готовы около 80% респондентов, а на UX-тестирование соглашаются около 50%. Некоторые пользователи могут пообщаться сразу, с остальными договариваемся созвониться в удобное время.

После подготовки скрипта нужно определить сегмент и собрать базу респондентов. Этот этап тоже нужно проводить совместно с менеджером продукта, который подскажет, какие категории пользователей необходимо опросить. Так будет легче понять, где именно искать участников.

В звонках лучше всего участвовать вдвоем: один общается с респондентом, второй — конспектирует ответы и подсказывает дополнительные вопросы, если необходимо.

Как проводить UX-тестирование интерфейсов

Стоит принять как должное, что любые изменения дизайна нужно предварительно показывать пользователям. Ведь главное — не сломать пользовательский путь и то, что и так хорошо работало. В отличие от телефонных исследований, тут нам понадобится видеосвязь и компьютер.

На первом этапе необходимо подготовить кликабельный прототип по отрисованному макету. Например, в Figma или Axure. Если задача срочная и мало времени, можно использовать Miro — вставить скрины, по которым пользователь сможет вести интервьюера в ходе опроса.

Далее нужно найти респондентов, которые ранее пользовались сервисом в старом дизайне. Предварительно обсуждаем, что речь пойдет именно о смене привычного интерфейса.

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В видеозвонке также рекомендую участвовать в паре с коллегой, который будет все фиксировать и помогать. Самый лучший вариант — исследователь и дизайнер или исследователь и менеджер продукта.

Получив макет и задание пройтись по нему, респондент должен прокомментировать свои действия. Так, в нашем случае мы предлагаем найти, как перевезти груз из точки А в точку Б. При этом важно объяснить человеку, что это не тест на логику и интеллектуальные возможности, и все сложности, с которыми он сталкивается — недоработки дизайнеров. А его участие в таком тестировании поможет найти все ошибки и устранить их.

После повторений делаем выводы и дорабатываем макеты. Если в финальную разработку результаты попадут не сразу, можно нарисовать в Miro подробную схему тестирования со всеми выводами, заметками и скринами от пользователей. Так ничего не потеряется и не забудется даже спустя полгода.

Где хранить данные по исследованиям

Slack или любой мессенджер для рабочего пространства. В чате помимо обсуждений с коллегами, удобно хранить записи интервью, вести расписание, планировать и делать доработки. Notion. В таблицах можно сразу фиксировать результаты исследований, базу респондентов, расшифровки разговоров, записывать даты звонков, идентификационные данные пользователя, часовые пояса, контакты и комментарии.



Для нас Notion — это кит, на котором стоит UX-лаборатория компании. По каждому исследованию мы ведем отдельную страницу, еще есть сводная таблица по всем пользователям — по ней мы проверяем респондентов перед звонком. Это помогает отсечь негативно настроенных клиентов, советчиков и болтунов, а также не частить с обзвоном лояльно настроенных пользователей. Miro. На этой платформе удобно делать итоги, собирать нарезки из скринов, прописывать планы, вести разборы видеосозвонов.

Трудности и их решения

Пользователи неохотно соглашаются на интервью. Тут остается только набраться терпения и искать респондентов, готовых ответить на все вопросы. Срывы. По нашей статистике, около 30-40% участников не берут трубку. Уменьшить эту цифру помогает договоренность провести опрос в день звонка или не позже двух дней после, а также напоминание-подтверждение накануне. Техчасть. Не у всех респондентов есть системы видеоконференцсвязи и по разным причинам не все могут их установить. А еще периодически возникают технические сложности с подключением, демонстрацией, звуком.



Если у пользователя проблема с трансляцией, можно начать самим демонстрировать экран и просить респондента вести по нему интервьюера.



При отсутствии звука — позвонить параллельно на телефон и включить громкую связь, отключив звук у всех, кроме звонящего. В этом случае тот же Zoom используется для демонстрации экрана, а телефон — для разговора. Групповые звонки также можно проводить в WhatsApp и Telegram.



Если у респондента нет популярных средств видеоконференцсвязи — Zoom и Skype, то возможно они используют какие-то другие сервисы, например, «Яндекс Телемост», ICQ, Google Meet, Teams и другие. Этот момент нужно уточнять заранее. Принимают за спамеров. С учетом вала звонков от банков, стоматологий, интернет-провайдеров и мошенников, многие просто вешают трубку. Поэтому важно еще в первые секунды сказать, кто вы и откуда звоните. А также рекомендую говорить своим обычным голосом — услышав рекламный тембр, респонденты отключаются.

Что мы получили за год исследований

Во-первых, стали ближе к пользователям и, опираясь на полученную от них информацию, можем отстаивать свою точку зрения перед руководством. Менеджеры умеют общаться с клиентами, не боятся их и начали разбираться в смежных продуктах — на интервью пользователи могут спросить о чем угодно.

Во-вторых, команда собрала много багов, о которых раньше не знала.

В-третьих, UX-исследователи разгрузили менеджеров команд, взяв часть работы на себя. Они сами решают, какое исследование нужно провести, и не зависят от нагрузки коллег.

Кроме того, благодаря выделенным на исследования ресурсам у нас нет предвзятости к проблемам и решениям, только сухие факты.

В качестве резюме

Если сложно и страшно запускать сразу масштабные исследования, можно начать с коротких звонков и маленьких гипотез. Победить страх звонка также помогает работа в техподдержке — хватит даже нескольких дней, чтобы научиться разговаривать с пользователями. Для фиксации респондентов и итогов обзвонов в первое время подойдет обычный Excel.

Все это поможет посмотреть на продукт глазами пользователей и не бояться контактов с ними. Пожалуй, многие хотят помочь и дать совет другим, и клиенты — не исключение.

Фото на обложке: Shutterstock / wee dezign