Зачем российским специалистам релоцироваться в Узбекистан и как найти работу

О том, почему российских специалистов очень ждут на рынке труда Узбекистана, как они помогают местному бизнесу и что нужно учесть при переезде, рассказывает CEO маркетингового агентства InMarketing Фарход Камилов.

В Узбекистане не хватает квалифицированных специалистов. Рынок развивается не так быстро, как в России — и бизнес растёт быстрее, чем экспертиза сотрудников. Согласно международному бизнес-рейтингу DoingBusiness , за три года (с 2017 по 2020) Узбекистан поднялся на 18 пунктов. Государство входит в топ-10 по простоте регистрации юрлица. При этом за 2021 год в Узбекистане открылись 2 335 предприятий с российскими капиталом.

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Почему на рынке труда кадровый голод

Узбекский рынок находится в процессе становления. Бизнес строят как умеют, а не как правильно — но при этом эффективно. Многие специалисты работают по наитию — лишь бы угодить руководителю. Но рынок становится конкурентным, и перед бизнесом становится выбор: меняться или работать в прежних условиях, приняв риск в дальнейшем потерять долю на рынке.

Компании, которые решили меняться, испытывают затруднения в формировании стратегии развития, в том числе и маркетинговой стратегии.

Владельцы бизнеса или ЛПР, не понимая важность маркетингового планирования, ждут сиюминутного результата и выбирают тактику, эффективную только в краткосрочной перспективе — например, занимаются SMM, запускают таргетированную рекламу, размещают наружку. Поскольку на рынке мало квалифицированных маркетологов, способных строить цельные стратегии, компании ограничиваются двухходовыми решениями.

Более того, пока не сформирован и клиентский опыт. Например, в Узбекистане в зависимости от региона работают все виды маркетинга: начиная от флаеров, заканчивая таргетированной рекламой. Только сейчас начинают появляться ростки более зрелого, правильного маркетинга, основанного на причинно-следственных связях, исследованиях и аналитике.

Такой подход распространен не только в маркетинге. То же самое происходит больше чем в 90% сферах бизнеса. При этом Узбекистан — густонаселённый перспективный регион, где еще нет высокой конкуренции, зато есть большой процент аудитории, готовой к потреблению.

Это главная причина, почему в последние годы в стране активнее развивается бизнес. Но хороших специалистов по-прежнему недостаточно. Приходится привлекать сотрудников из России и Беларуси.

В каких сферах нужны специалисты на рынке

Маркетинг; Продажи; IT; Промышленность (например, часто привлекают наладчиков, у которых есть опыт работы на больших производствах).

Как иностранцам искать работу в Узбекистане

Для поиска работы есть несколько площадок: hh.uz, olx.uz, superjob.uz; rabota.uz.

Самый эффективный способ — отправлять резюме напрямую в большие компании и заявлять о себе. В Telegram есть много каналов, где размещают вакансии. У каждой компании есть также свой Telegram-канал, куда можно отправить резюме. Самый крупный ресурс — это «Дружба народов. Работа», где можно разместить вакансию.

В связи с последними событиями создано много групп, которые помогают с релокацией в Узбекистан, где также есть разделы с работой. Хороших специалистов отрывают с руками и ногами.

Для тех, кто не хочет работать в найме, есть ещё один вариант — открыть свой бизнес. Как я уже сказал, в Узбекистане пока нет высокой конкуренции, зато есть огромный спрос на потребление товаров и услуг.

Российский предприниматель может открыть предприятие с иностранными инвестициями и получить налоговые льготы (если сумма вложений выше $300 тысяч). Можно открыть бизнес с местным партнёром. Оформляется все быстро — без бюрократии и проволочек.

Какие документы нужны для трудоустройства граждан РФ и Беларуси

Для граждан России и Беларуси, у которых нет ВНЖ в Узбекистане, нужно сделать разрешение на трудовую деятельность. Для этого нужны:

заявление от работодателя;

анкета сотрудника с фотографией;

проект трудового договора/контракта;

чек об оплате пошлины (приблизительно $24);

сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции у иностранца.

Такое разрешение выдается на 1 год, потом нужно получать новое разрешение. Все документы — забота работодателя.

Граждане СНГ могут находиться в Узбекистане без визы до 90 дней. Для дальнейшего пребывания нужно пересечь границу.

Как мы с помощью российских специалистов перевыполнили план по лидам и в два раза повысили вовлечённость

На нашем рынке можно с горем пополам найти исследователей, CRM-маркетологов, продажников, веб-аналитиков. Поскольку у российских специалистов больше экспертизы и опыта и — самое главное — чек такой же, как у нас, естественно, мы делаем выбор в пользу сотрудников из РФ.

Например, для разработки маркетинговой стратегии IT-академи Astrum мы привлекали российскую исследовательницу, которая через Zoom провела больше 50 качественных опросов и сделала тщательный анализ конкурентов. На основе полученных данных мы сформировали стратегию маркетинга с детальным планом действия, что помогло команде Astrum привлечь на первый поток более 500 студентов из 300 запланированных.

Для компании Easybooking (это аналог Aviasales в СНГ, Грузии, Турции и странах Ближнего Востока) специалист по исследованию сформировала CJM-проект, арт-директор разработал визуал, SMM-менеджер на аутсорсе смогла оживить ленту. Все это помогло увеличить вовлечённость почти в три раза — с 4% до 11,6%. Сейчас команда веб-аналитиков настраивает сквозную аналитику.

Средняя зарплата российского специалиста в Узбекистане

Квалифицированные специалисты будут получать либо столько же, сколько в России, либо больше.

Например, хороший маркетолог получает около $2 тыс. В маркетинге, в продажах, в IT оплата проектная.

Если специалист берет несколько проектов, он, естественно, будет больше зарабатывать. Если же сотрудник работает на окладе, получатся примерно те же деньги, что и в РФ.

К чему готовиться, если собрались переезжать в Узбекистан?

Для работы в Узбекистане необязательно сюда переезжать. До обострения ситуации многие работали на удаленке. В основном люди, которые принимают решение о релокации, делают это все же по другим причинам. Офлайн-сотрудникам мы рады больше: так выше эффективность работы, совсем другая энергетика.

Если вы решили переезжать в Узбекистан, вот что нужно знать.

Сколько стоит жизнь в Узбекистане

Ехать нужно однозначно в Ташкент. Регионы пока не готовы к наплыву гостей. В любом случае, Узбекистан — не Россия, за час можно долететь до любого конца страны. За $600-800 в столице можно найти хорошую квартиру.

Средний чек на еду — $4-6 в день. Одна поездка на такси за 4-5 км в среднем стоит $1,5.

Если компании заинтересованы в специалисте, они помогут с релокацией: решат бытовые вопросы, найдут риэлтора, выплатят подъемные. Такое условие должен ставить сам сотрудник при переезде.

Везде принимают карты (в том числе «МИР»), работают все платежные системы. Для россиян сейчас доступен способ перевода валюты в Узбекистан — есть приложение KoronaPay, через которое можно перевести валюту с российского счета на местный.

Язык и русофобия

В Ташкенте многие говорят на русском языке, для работы узбекский тоже не нужен. Проблемы с русским начинаются в регионах. Можно выучить базовые фразы: «Здравствуйте», «Спасибо», «До свидания» и так далее. В крайнем случае — «Google Переводчик» хорошо владеет узбекским языком.

Отношение к русскоязычным у нас уважительное. Мы гостеприимный народ. У нас нет русофобии, шовинизма, национализма.

Во время Второй мировой войны в Среднюю Азию эвакуировали детей эшелонамм. Ни один ребёнок не попал в детский дом. Для нас это долг — помочь всем, кто бы ни приехал.

Полезные ссылки

Дружба народов. Работа — канал, где можно разместить резюме;

Релокейшн в Узбекистан — канал, где можно найти все о переезде в Узбекистан;

Узбекистан — чат для переезжающих в Узбекистан;

http://gumiog.uz/ru — сайт Главного управления миграции и оформления гражданства МВД РУз.

Фото на обложке: Shutterstock / em_concepts