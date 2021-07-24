Фаундеру нужен фаундер: как устроены венчурные тусовки в Европе

Чтобы успешно выйти на европейский рынок и быстро развиваться, стартапу нужны не столько инвестиции, сколько правильная репутация и хорошие связи. Как их приобрести и где искать нужные знакомства, рассказал Алексей Поспехов, основатель компании Missiontech.co, которая помогает российским стартапам в релокации в Европу.

Для развития бизнеса в Евросоюзе критически важна репутация — кто ты, откуда, членом каких ассоциаций являешься, какие о тебе и о проекте выходят статьи и в каких СМИ, кто в команде. Для стартапа особенно важно выстраивать коммуникации продуманно, быть в правильном сообществе, знать нужных людей.

Хорошая новость — познакомиться с ними и оказаться в нужное время в нужном месте не так сложно. В странах Европы хорошо развит нетворкинг, люди открыты к общению. Существуют разные форматы венчурных «тусовок», на которых можно и найти партнеров, и познакомиться с инвесторами, и начать оказывать влияние на местных регуляторов.

Комьюнити

В каждой стране и в каждом городе есть свои сообщества предпринимателей. Они бывают как неформальные, так и объединенные общей идеей или сферой деятельности (например, отраслевые). Сообщества открывают доступ к классным мероприятиям и возможностям для развития и продвижения стартапа.

Есть небольшие закрытые комьюнити, которые создавались вокруг конкретных людей, а есть объединения, включающие в себя целую экосистему ключевых игроков рынка: от акселераторов и университетов до крупных предприятий.

К примеру, есть всемирно известное комьюнити для наукоемких стартапов Hello Tomorrow. Они проводят startup competitions, где помогают проектам, нацеленным на создание новых рынков, найти менторов и инвестиции, составляют списки грантовых программ.

Еще один пример крутого полезного сообщества — Join Odin. Изначально оно выросло вокруг тематической рассылки. А сейчас это, во-первых, объединение людей вокруг классного контента (подписка на закрытый телеграм-канал стоит 15$). Во-вторых, это синдикат, который позволяет раньше других заходить в сделки и открывает возможности интро с нужными людьми и инвесторами. Скоро у ребят появится собственная платформа.

Членство во многих европейских стартап-сообществах бесплатно (например, Startup Grind и Silicon Alley в Берлине) или в них можно вступить за символический взнос. Например, участие в рижском TechHub обойдется в 75€ в месяц — и за них вы получите доступ в коворкинги в нескольких странах ЕС.

Попасть во все эти сообщества несложно — все они охотно делятся контактами, информация доступна на их сайтах: смело пишите!

Чтобы успешно находить партнеров и инвесторов через такие сообщества, важно вписываться в контекст — разбираться в местных особенностях и правилах коммуникации. Это и про какие-то местные фишки, и про правила межкультурной коммуникации в целом.

Например, финны встречаются в саунах, в Латвии встреча может состояться в вечернем баре, а во многих других странах Европы в коммьюнити пьют вино. В Англии много закрытых венчурных сообществ — там исторически присутствует культура закрытых мужских клубов, которая была сформирована на рубеже 18-19 веков. Членство в топовых комьюнити Великобритании стоит безумных денег, может доходить до десятков тысяч фунтов.

Где находить нужные комьюнити? Например, в закрытых и платных отраслевых рассылках, а их можно выбрать на ресурсе Substack. Кроме того, в Европе все еще популярен Twitter, и хештеги до сих пор в ходу. Хорошо работают отраслевые группы в LinkedIn.

Еще сообщества в Европе часто складываются на базе университетов. Но пытаться искать выходы в сообщество выпускников Гарварда нет смысла — стать там своим парнем и вписаться в контекст будет сложно.

А вот получить дополнительное образование может быть полезным не только с точки зрения новых знаний. В Латвии, например, есть отделение Стокгольмской школы экономики, которое часто устраивает лекции для всех желающих. Там можно познакомиться с активными ребятами из разных отраслей.

Помимо различных неформальных в Европе есть и формальные сообщества, которые выступают проводником между бизнесом и регуляторами — это торговые палаты и стартап-ассоциации.

Торговые палаты

Торговая палата — негосударственная организация, которая объединяет предпринимателей и различные бизнес-организации для представления и защиты их законных интересов. Участники вырабатывают общие правила и стратегии развития отрасли, обмениваются опытом, находят новые рынки и разрешают споры, лоббируют общие интересы в кругах власти.

В Европе действуют около 2 тысяч региональных торговых палат, а в США — почти 8 тысяч. Все они действительно влияют на рынок и способствуют развитию и поддержке предпринимательства.

Торговые палаты насчитывают огромную историю, как следствие в них больше представителей традиционного бизнеса, таких как, например, лесопереработка. Но сейчас в них очень активно входят и стартапы, так как для многих их них стратегически важно влиять на законотворческий процесс. Кроме того, именно торгово-промышленные палаты со стороны государства часто ответственны за распределение инновационных бюджетов, за коммуникацию со стартапами.

Членские взносы в торгово-промышленной палате Евросоюза для участников из Эстонии

Членство в торговой палате может стоить от ста до нескольких тысяч долларов в год. Правил входа как таковых часто нет — большинство из них очень рады видеть новые компании.

Локальные стартап-ассоциации

Ассоциации выступают посредниками в коммуникации между предпринимателями и представителями местной власти. Часто они могут представлять и защищать интересы бизнеса не только на уровне города, но коммуны и даже государства. Поэтому с помощью локальных стартап-ассоциаций также можно лоббировать необходимые законодательные изменения.

К примеру, стартап-ассоциация Латвии StartinLV принимала участие в принятии закона об опционах в прошлом году. Ассоциация была инициатором введения возможности раздавать опционы ключевым сотрудникам. Для этого проводились широкие общественные дискуссии, в которых участвовали стартап-сообщество, отраслевые группы и министерство экономики Латвии.

Все ассоциации открыты для участия, но вход всегда платный, причем иногда достаточно дорогой. Личный опыт — только по одному из наших бизнес-проектов мы состоим в четырех ассоциациях, членство в каждой стоит порядка 400€. Не всем ребятам из России очевидно, зачем нужны такие траты, но эти инвестиции быстро окупаются.

Во-первых, ты получаешь доступ к новым возможностям: это законодательные новации, тестовые финтех-песочницы и другое. Но самое главное — это возможность заработать имя, зарекомендовать себя, что открывает доступ к европейским грантам и следующему уровню нетворкинга.

Кому и когда это нужно?

Найти подходящие комьюнити и попасть в них с первых дней важно в любой стране Европы. Я рекомендую вступать в подходящую под ваши цели торговую палату и в местную и профильную ассоциации, а также искать подходящие неформальные сообщества для нетворкинга.

Вы получите доступ к возможностям, о которых еще не знаете. Возможно, прямо сейчас местные власти собирают мнение игроков рынка о новом законе, который напрямую отразится на будущем вашего стартапа. Или, например, крупная компания ищет подрядчика на контракт, который идеально подходит именно для вас.

Деньги, вложенные в членство в ассоциациях и торгово-промышленных палатах, время и силы, инвестированные в построение репутации в сообществах, всегда приносят дивиденды. Это та самая волшебная таблетка, которая позволяет в нужный момент оказаться в нужном месте, да еще и говорить с важным для вашего стартапа человеком на одном языке.

Чек-лист на примере Латвии: с кого начать, чтобы точно не потеряться?

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