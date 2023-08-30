Чек-лист для вендора: 10 условий, чтобы попасть в портфолио крупного интегратора

Управляющий директор «Норбита» входит в группу ЛАНИТ Владимир Вертоградов рассказал, какие моменты стоит учесть компаниям-разработчикам, чтобы заинтересовать крупных интеграторов — этот базовый список требований к вендорам он составил на основе опроса 15 экспертов, специалистов и клиентов компании.

Компании, не имея возможности продлевать лицензии на использование западных систем, начали переходить на отечественные аналоги. Чтобы удовлетворить спрос, российские вендоры ищут сильных партнеров с накопленной экспертизой внедрений для заказчиков из разных отраслей.

Базовый чек-лист

По нему компании-разработчики могут проверить свои продукты на соответствие стандартным пунктам. Если решение этим критериям удовлетворяет, скорее всего, интегратор заинтересуется:

поскольку будет понимание, как заработать на предлагаемом продукте,

появится и желание проверить это на практике.

Качественные информационные и маркетинговые материалы о продукте

В задачи интегратора часто входят поставка, доработка и внедрение готового ПО. Если у продукта нет описания или «на его подготовку нужно всего пару недель», для интеграторов это будет первым признаком, что система незрелая и ее придется доводить до ума в процессе первых внедрений.

Готовность к внедрению силами интегратора

Интегратор зарабатывает деньги на услугах и должен иметь возможность самостоятельно показать чужой продукт клиенту, установить и сопровождать его. То, что для демонстрации нужны сотрудники вендора или инфраструктура, создает дополнительные неудобства и трудности в рамках продаж и реализации проектов.

Методология и руководство по внедрению без участия разработчика

Наличие продуманной методологии внедрения снижает проектные риски интегратора и конечных заказчиков. Если вендор не предоставляет четкую инструкцию по внедрению своего продукта, это указывает на отсутствие у компании опыта подобных работ, а возможно, и понимания необходимости таких документов.

Пользовательская документация

Варианты с интуитивно понятным интерфейсом, когда инструкция для работы не нужна, подходят для простых приложений. При этом даже в современных офисных пакетах функция справки часто используется. А в сложных бизнес-системах качественная документация для пользователей действительно обязательна.

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Заказчики всегда требуют ее от интеграторов, соответственно, внедренцы должны получить ее от вендора.

Средства доработки без изменения кода продукта

Хорошо, если ПО подразумевает встроенные возможности настройки функциональности и интеграции с другими системами, которые могут быть реализованы самим клиентом.

Если их нет, доработкой будет заниматься интегратор, что должно быть заранее предусмотрено вендором.

У нас был подобный неудачный опыт, когда мы, как интегратор на проекте могли делать лишь минимальные доработки: настройку отчетности и алгоритмы. Все остальное — только через вендора, у которого на тот момент скопилось много подобных заявок, и каждая требовала времени разработчиков, которое тоже было ограничено. В результате то, что можно было сделать за неделю, занимало месяцы. Приходилось ждать до следующего релизного цикла.

Еще один важный момент: кастомизация изменение решения под запросы конкретного заказчика не должна затрагивать ядро продукта.

Вендор несет ответственность за работоспособность решения вне зависимости от того, какие внешние доработки были применены.

Заключение о применении средств безопасной разработки и отсутствии уязвимостей в коде

Здесь, как кажется, все понятно. Вряд ли в текущих условиях любой интегратор будет готов от своего имени рекомендовать своим клиентам системы, которые не соответствуют требованиям информационной безопасности. Применение непроверенных продуктов опасно и с коммерческой, и с юридической точек зрения.

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Расчет объемов и результатов нагрузочного тестирования

Ответ на вопрос «на каком количестве пользователей тестировался ваш продукт» сразу позволит отличить опытного вендора от желающего им стать. Понятно, что никакое нагрузочное тестирование не гарантирует, что в инфраструктуре заказчика показатели скорости отклика или обработки аналогичных транзакций будут сходными, но наличие методики и результатов проверки позволяет оценить готовность продукта к реальным внедрениям.

Многие российские решения раньше были ориентированы на малый и средний бизнес, поэтому нагрузочные тестирования были редкостью. Сейчас же мы сталкиваемся с кейсами, когда такие готовые коробочные продукты пробуют внедрять уже крупные корпорации и оказывается, что они не предназначены для таких масштабов.

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Если есть желание работать на «большом» рынке, уже должны быть проведены нагрузочные испытания на 1-2 тыс. пользователей, еще до того как к вам придут с таким запросом.

Проработанные этапы вендорской поддержки

В рамках проекта у нас возникает множество вопросов, связанных с особенностями продукта.

Мы должны точно понимать:

кто у вендора,

с какой скоростью,

в каком объеме будет готов нам помогать.

При этом, как и любой интегратор, мы планируем зарабатывать не только на внедрениях, но и на дальнейшем сопровождении и развитии. На этих этапах ценность качественной вендорской поддержки только растет.

На старте внедрения с заказчиком всегда прописываются объемы, сроки и стоимость работ. Понятно, что часть задач на проекте можно выполнить только при непосредственном взаимодействии с разработчиком продукта.

Получается, что если вендор не готов здесь оказать поддержку в определенных временных рамках, все риски за срывы проекта будет нести именно интегратор. И такие прецеденты у нас в практике тоже были.

Наличие патента и свидетельства о госрегистрации

Несмотря на то, что получить подобные документы относительно просто, их отсутствие часто выдает вендоров, у которые есть прекрасные презентации, но в реальности нет готовых продуктов.

Отмечу, что такой пакет часто запрашивают в рамках тендеров.

Регистрация в реестре программного обеспечения Минцифры (РОПО)

За последние несколько лет реестр был хорошо переработан, и попадание в него — следствие целого ряда полезных и правильных шагов, которые должен пройти и продукт, и сам вендор. Пока требование является обязательном только со стороны госзаказчиков и компаний с госучастием, но многие коммерческие компании тоже рассматривают его как определенный знак качества.

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К тому же, продукты из РОПО можно продавать без НДС, что делает их существенно дешевле.

По данным исследования A2:Research, 45% компаний, использующих зарубежное ПО, сейчас активно изучают предложения отечественных вендоров. Упростить им эту задачу можно, сразу предлагая решения, соответствующие их ожиданиям и требованиям. Многие наши партнеры уже ориентируются на чек-лист. Он помог добиться абсолютной прозрачности в коммуникациях: на начальном этапе определены требования к продуктам.

Растет и доверие со стороны клиентов, для которых пре-скрининг уровня зрелости вендора — дополнительная бизнес-ценность.

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