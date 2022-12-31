Эффективные способы восстановить силы на выходных и легко вернуться в рабочее состояние

Однако часто наши ожидания не оправдываются, и мы испытываем спад настроения после окончания рождественских каникул. Из-за чего это происходит и как провести праздники, чтобы не жалеть об упущенном времени и вернуться на работу с новыми силами, разбираемся с онлайн-школой психологических профессий «Психодемия» .

Каждый год мы ждем новогодних праздников как долгожданную возможность отдохнуть. В конце года у всех накапливается усталость, а предновогодняя суета и дедлайны на работе усугубляют состояние.

Почему не получается отдохнуть на праздниках?

Несмотря на все наши надежды восстановиться на праздниках, часто бывает так, что новогодние праздники пролетают незаметно, и мы возвращаемся на работу, чувствуя себя так, как будто вообще не отдыхали.

Можно выделить несколько причин, почему так происходит:

Слишком много планов на праздники.

Возможно, празники вы ждете как возможность наконец сделать дела и реализовать желания, на которые обычно не хватает времени: сделать ремонт; посетить все музеи и театры, которые давно планировали; съездить к родителям в другой город.

К моменту, когда праздники наступают, у вас уже расписан каждый день. В итоге, несмотря на то, что вы не работаете в эти дни, вы всё равно постоянно заняты. Не стоит удивляться, что к окончанию праздников вы не почувствуете себя отдохнувшими и полными сил.



Биологические причины: нарушение распорядка дня, питания, алкоголь также могут влиять на качество отдыха в худшую сторону.





Алина Максимова,

Психолог, сексолог, семейный консультант «Психодемии»

«Чувства разочарования и грусти после праздников могут вызывать и биологические причины. Биологические причины связаны с нарушением привычного распорядка дня, перевозбуждением, перееданием, употреблением алкоголя и стрессом, который многие испытывают из-за покупки подарков и организации праздника для родных»

Завышенные ожидания.

Стыд за за своё поведение после праздников.

Если переусердствовать с ожиданиями от праздника, можно столкнуться с разочарованием. Например, из-за того, что праздник прошёл не по плану; вы не почувствовали атмосферы волшебства, которой ждали; не получили желанные подарки; не встретились с людьми, которых хотели бы видеть, а, наоборот, вынуждены были общаться с не самыми приятными для вас знакомыми.

Алина Максимова, психолог

«Люди, с юности склонные к контролю, в новогодние праздники нередко позволяют себе расслабиться. Тогда их внутренний Ребёнок, выйдя из-под власти внутреннего Родителя проводит время бурно, так, что после бывает неловко и стыдно. К неприятным воспоминаниям и сожалению о содеянном присоединяется разочарованный Родитель в виде тоски, вины, жалости к себе, обвинений в никчемности».

Огорчение из-за большого количества потраченных денег.

Канун Нового года и новогодние выходные могут провоцировать неуемные траты на развлечения и подарки. Как следствие, возможны проблемы в финансовой сфере, большое количество тревоги и самобичевание, которые тоже портят настроение после праздников.

Может быть мы вообще разучились отдыхать?

Многие люди действительно не умеют отдыхать. Это одна из острых проблем нашего времени, с которой психологам часто приходится работать.

Клиенты часто обращаются к психологам с жалобами на постоянную усталость или прокрастинацию, но в процессе работы выясняется, что люди действительно банально нуждаются в отдыхе, а за прокрастинацией скрывается бунт организма против постоянного напряжения.

Неудивительно, что в последнюю версию Международной классификации болезней ВОЗ, которая вступила в силу с января 2022 года (МКБ-11), включили диагноз «Синдром эмоционального выгорания на работе».

Выгорание происходит не только непосредственно из-за большого количества работы, но и из-за недостатка отдыха.

Из-за перенасыщенности информацией, большого количества возможностей вокруг, культуры достигаторства и продуктивности людям становится тяжело расслабиться.

Например, человек может лежать на диване и смотреть ютуб или листать ленту соцсетей, и считать, что он в это время отдыхает, но на самом деле он продолжает получать и обрабатывать информацию, и тем самым не дает мозгу расслабиться.

Отдыхать нам также мешает такое явление как fear of missing out (FOMO) – страх что-то упустить. Из-за того, что мы все пользуемся соцсетями и демонстрируем там наиболее яркие события жизни, легко почувствовать, что все вокруг успешнее тебя или проводят время интереснее и насыщеннее, чем ты.

Во время новогодних праздников такое давление может усиливаться. Мы смотрим, как отдыхают наши знакомые в социальных сетях, и нам кажется, что они проводят праздники интереснее, чем мы.

Друзья и родственники могут куда-то звать во время выходных, и мы соглашаемся на встречи и вечеринки, не задумываясь о том, хотим ли мы туда на самом деле. Возможно, по-настоящему нам хочется просто отлежаться дома.

Чтобы отдохнуть более качественно, следует внимательно прислушиваться к своим желаниям и наблюдать за тем, после каких видов отдыха мы чувствуем себя лучше, а после каких нам хочется ещё больше отдохнуть.

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Как восстановить силы на праздниках

Собрали несколько рекомендаций от психологов, как провести праздники, чтобы после них чувствовать себя отдохнувшим:

Реалистично подойдите к планам на новогодние праздники. Чтобы успеть восстановиться, пассивный отдых тоже нужно планировать. Поэтому у вас должно остаться свободное время между всеми делами, посещениями гостей и мероприятий, которое вы сможете посвятить себе и «ничегонеделанию».

Чтобы успеть восстановиться, пассивный отдых тоже нужно планировать. Поэтому у вас должно остаться свободное время между всеми делами, посещениями гостей и мероприятий, которое вы сможете посвятить себе и «ничегонеделанию». Не заставляйте себя делать то, что вам не хочется, только потому что «надо». Вы имеете право отказаться идти на семейный ужин, если там будут родственники, с которыми у вас плохие отношения. Вместо этого лучше проведите время так, как нравится вам самим: пригласите близких людей в гости, сходите с друзьями в бар, погуляйте по лесу или посмотрите кино с семьей.

Вы имеете право отказаться идти на семейный ужин, если там будут родственники, с которыми у вас плохие отношения. Вместо этого лучше проведите время так, как нравится вам самим: пригласите близких людей в гости, сходите с друзьями в бар, погуляйте по лесу или посмотрите кино с семьей. Употребляйте алкоголь и жирную пищу в умеренных количествах , чтобы избежать ощущения тяжести и грусти, вызванной биологическими причинами. Если переедание всё же случилось, устройте себе разгрузочный день.

, чтобы избежать ощущения тяжести и грусти, вызванной биологическими причинами. Если переедание всё же случилось, устройте себе разгрузочный день. После новогодней ночи добавьте физическую активность в последующие дни : отлично подойдет поход на каток или посещение лесопарка на лыжах. Не стоит пренебрегать простой пешей прогулкой, если обычно вы не гуляете. Если обычно вы ходите много, увеличьте время соразмерно своей нагрузке.

: отлично подойдет поход на каток или посещение лесопарка на лыжах. Не стоит пренебрегать простой пешей прогулкой, если обычно вы не гуляете. Если обычно вы ходите много, увеличьте время соразмерно своей нагрузке. Чтобы избежать разочарования, связанного с большими ожиданиями от праздников, стоит взять ответственность за то, как будут проходить ваши праздники, на себя. Самостоятельно заняться организацией торжества, заранее продумать программу на выходные и обсудить ее с близкими.

Самостоятельно заняться организацией торжества, заранее продумать программу на выходные и обсудить ее с близкими. Также чтобы не расстраиваться из-за ненужных подарков, можно заранее озвучить свои ожидания близким , потому что даже самые родные люди не умеют читать мысли и угадывать подсказки. Попробуйте составить список того, что вам хотелось бы получить с вещами разной ценовой категории. Тогда человек сможет что-то выбрать сам, опираясь на свои возможности, а для вас подарок всё равно частично останется сюрпризом.

, потому что даже самые родные люди не умеют читать мысли и угадывать подсказки. Попробуйте составить список того, что вам хотелось бы получить с вещами разной ценовой категории. Тогда человек сможет что-то выбрать сам, опираясь на свои возможности, а для вас подарок всё равно частично останется сюрпризом. Если вы чувствуете стыд за то, что делали в праздники, единственный выход – принять свое поведение.

Алина Максимова, психолог

«Важно обнаружить в себе внутреннего Взрослого и не позволить Родителю усугубить состояние детской части личности. Стоит просто погрустить, принять тот факт, что прошлое не изменить. Если нужно, исправить ситуацию: извиниться, компенсировать неудобства и отметить для себя, что такое поведение неприятно».

Пересмотрите свое отношение к тратам в праздники.

Алина Максимова, психолог

«Чтобы не испортить себе праздничное послевкусие, стоит сделать две вещи. Первая — это отделить себя от денег. Если их в моменте нет, это не характеризует вас, как человека никчемного. Поддержите себя, сказав что-то вроде: я зарабатывал(-ла) до праздников, заработаю и после; нормально потратиться в этот период, я верю в себя и всё наверстаю. Вторая — не обесценивать события и подвести итоги: подарки подарены, продукты закуплены, гардероб обновлен, бары посещены, удовольствие получено. Это время для того, чтобы расслабиться, а не заниматься самобичеванием».

Как вернуться в рабочие будни без страданий, что отдых закончился

Для более мягкого возвращения можно использовать простой способ: в последний рабочий день составить себе план того, что вам нужно будет сделать, когда вы вернетесь после праздников.

Такой план должен содержать не глобальные задачи, а простые действия, например: проверить почту, назначить встречу с коллегами для планирования.

Ещё хорошим способом будет перед праздниками зафиксировать для себя, чем вы занимались в последние дни, чтобы когда вы вернетесь к работе, вам было легко вспомнить, на чем остановились.

Также для профилактики послепраздничной хандры по возвращению в офис в последний рабочий день можно убрать все новогодние украшения из рабочего пространства. Тогда вернуться в привычный ритм будет приятнее и эмоционально проще.

Это нормально, что нам всегда немного тяжело возвращаться в рабочий режим после отдыха, но работа не должна вызывать ужас и отторжение.

Однако, если это всё-таки происходит, и одна мысль о выходе на работу после праздников повергает вас в ужас, это повод задуматься: довольны ли вы своей работой? Нравится ли вам то, что вы делаете?

Может быть, у вас на работе есть конкретные факторы, из-за которых вы не хотите туда возвращаться после праздников?

Можно обратиться к специалисту, чтобы с его помощью понять, что именно вам не нравится и что вы готовы менять в текущей ситуации.

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