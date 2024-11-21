Как перестать раздражать пользователей? Секреты ненавязчивой рекламы

Что делать в такой ситуации маркетологам и как взаимодействовать с аудиторией, чтобы не вызывать негатив, рассказала Татьяна Михалевская, управляющий партнер и генеральный директор рекламной сети MoeVideo.

Реклама навязчива и мешает просмотру — так считает большинство потребителей. Они стремятся всячески избавиться от надоедливых роликов и баннеров: используют расширения-блокировщики в браузере, вносят специальные настройки в смартфонах, а во время рекламы по ТВ готовят бутерброды и кофе.

Специалисты по рекламе и продвижению продуктов давно борются с рекламной «слепотой» и придумывают новые нативные способы привлечения внимания аудитории. По данным CNews c отсылкой на исследование Platforma:

34% россиян больше всего раздражает реклама в начале и середине ролика;

26% не любят автоматический обзвон ботами;

20% — всплывающие окна.

Также респонденты отметили, что им не нравится реклама с «желтыми» и кликбейтными заголовками. По этим причинам почти 60% из них пользуются блокировщиками. Тем не менее, 83% опрошенных хотя бы один раз покупали что-то по совету блогера или в результате просмотра рекламы.

Сильнее всего на решение о покупке влияет несколько реклам:

43% пользователей обращают внимание на нее на сайтах;

36% — на рекламу по ТВ;

21% россиян рассматривают вывески.

Самым неэффективным рекламным каналом оказались печатные издания: нужные предложения в газетах и журналах ищут всего лишь 5% читателей. В интернете лидером антирейтинга оказалась реклама с автовоспроизведением звука.

Многим знакома ситуация, когда во время запуска браузера с несколькими открытыми вкладками начинает воспроизводиться рекламный ролик. Не сразу понятно, какой из сайтов его проигрывает. Если это происходит в людном месте — всё внимание автоматически приковывается к источнику звука.

Если такая реклама только раздражает, зачем ее размещают рекламодатели? Некоторые интернет-маркетологи считают, что ролик с автовоспроизведением привлекает внимание и, как следствие, увеличивает количество просмотров. Но, скорее всего, это связано с тем, что люди переходят на вкладку, чтобы побыстрее отключить звук, и случайно нажимают на объявление.