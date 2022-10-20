Видео для продвижения на российских площадках: специфика и советы по размещению

Как создать видео, которое привлечет клиентов и какие площадки можно использовать для продвижения вместо заблокированных, рассказывает Анна Хлебникова, руководитель студии видеопродакшена Videoset-insta .

По данным Wyzowl Research, 8 из 10 пользователей принимают решение купить продукт или услугу после просмотра видео о нем. 83% маркетологов говорят, что использование видео и наглядная демонстрация товара помогли повысить продажи в компании.

Содержание:

Продвижение видеоформата

Почему мы говорим именно о видеоконтенте для продвижения? Потому что видим устойчивый тренд: видео в соцсетях цепляют внимание пользователей и нравятся им. Даже те, кто всегда был на стороне текстов, начинают смотреть ролики, рилс или сторис от экспертов, компаний и любимых блогеров. Почему?

По статистике По статистике Wyzowl Research , 8 из 10 пользователей принимают решение купить продукт или услугу после просмотра видео о нем, и участвовавшие в опросе интернет-маркетологи это подтверждают. 83% маркетологов говорят, что использование видео и наглядная демонстрация товара помогли повысить продажи в компании.

Видео создает ощущение личного знакомства и вызывает доверие к говорящему. Зрителям любопытно, кто стоит за кадром, кто делает бизнес, что это за человек, как он рассуждает и какие у него манера разговора, темперамент, харизма.

Свой он или чужой, стоит ли у него что-то покупать.

Если включаете видео в свою контент-стратегию, нужно правильно подобрать площадки для размещения.

Какие площадки с видеоконтентом доступны в России сейчас

После блокировки запрещенных площадок часть аудитории перешла на сайты, для работы которых не нужен VPN. Не всем этот переход дается безболезненно:

где-то нет привычных видеоформатов,

где-то иначе работают алгоритмы,

где-то сложнее взаимодействовать с аудиторией.

Но в целом картина на момент написания статьи выглядит так:

Формат/ площадка Видеоролики Сторис Короткие форматы (рилсы/ клипы/шорты) Трансляции/ Live VK + + + + Telegram + — — + Tenchat — + — — «Дзен» + - + — Rutube, YouTube + - + +

Мы видим, что если бизнесу нужна площадка для хранения видео, то наряду с YouTube можно использовать Rutube или VK. Если при продвижении вы привыкли общаться в сторис, можно присмотреться к этому инструменту в VK или Tenchat. А если эфиры и лайвы были частью вашей контент-стратегии, то сейчас они доступны на Youtube, в VK и Telegram.

Особенности видеоформатов и бизнес-задачи, которые они решают

Мы условно делим весь видеоконтент для продвижения на три формата:

короткие видео до 15 секунд;

ролики длительностью до минуты;

обычные видеоролики от минуты до часа (и дольше).

Кроме того видео для продвижения могут быть как вертикальными, так и горизонтальными — это тоже стоит учитывать до того, как вы приступите к съемке и размещению роликов.

Прошло больше полгода с тех пор, как флагманские соцсети оказались заблокированными в РФ, и вот что мы видим по опыту нашей студии видеопродакшена и кейсов клиентов.

Короткие форматы видео, такие как shorts YouTube или клипы VK, дают возможность обходиться без рекламы.

Дело в том, что алгоритмы площадок показывают их не только подписчикам (как например, сторис), но и новой аудитории.

Короткие видеоролики в VK пока не выстрелили так, как этого от них ждали. Но и их охваты не упали.

Длинные видео в VK сами по себе не очень хорошо продают и вовлекают зрителей, зато это один из самых выигрышных форматов для использования в автоматической рассылке.

Пользователь подписывается в поисках ответа на свои вопросы, автор высылает серию небольших полезных видео, которые на них отвечают. У зрителя возникает эффект общения в личной переписке с экспертом, лояльность растет.

Истории (сторис) в новых соцсетях есть, но непривычны.

Еще ни одна площадка не смогла переплюнуть «Нельзяграм» в том, что касается охватов и удобства в создании сторис.

Но у нас есть гипотеза, что привычки смотреть и снимать короткие видео перекочуют вместе с пользователями в новые соцсети, а сами площадки постепенно подстроятся и разовьют функции, которых не имели раньше.

Получается, чтобы освоиться на новой площадке с видеоконтентом, нужно каждое видео подстраивать под требования и ограничения соцсетей? А вот и нет. Достаточно знать и применять общие принципы качественной съемки и грамотной подачи информации в видео.

Специфика съемки видео для продвижения

Чтобы снимать видео интересно, нужно соблюдать несколько базовых правил.

Правило 1. Ведите зрителя за руку по этапам узнавания

Вне зависимости от площадки видео должно последовательно проводить зрителя по лестнице узнавания — «знаю, хочу, верю, плачу́». С помощью видео мы:

Повышаем информированность

Обозначаем проблему и говорим о последствиях, показываем, что ее можно решить, что выход есть, а то и не один.

Мотивируем зрителя

Подаем личный пример, говорим о результатах, возможностях, о различных сценариях достижения целей. Вселяем уверенность, что если попробовать, все обязательно получится.

Вызываем доверие

Показываем свои ценности, отношение к работе и подход. Демонстрируем социальные доказательства: переписку, запросы, отзывы, бэкстейджи, внутреннюю кухню проекта.

Правило 2. Используйте приемы удержания внимания на протяжении всего ролика

Шортсы, рилсы и TikTok-ролики научили зрителя быстро смахивать видео, если оно не цепляет с первых секунд.

Чтобы снять ролик, который будут смотреть и досматривать, нужно:

В первые же секунды зацепить внимание. Обозначить проблему зрителя. Дать лаконичный ответ на его вопросы или их часть. Сделать призыв к действию.

Но: знание этой стандартной формулы — еще не все. Конверсию в досмотры видео повышают.

Человек в кадре

Как только в видео появляется герой, внимание зрителя фокусируется на нем. Контакт «информация-зритель» превращается в «ведущий-зритель», а между людьми устанавливается эмоциональная связь. Поэтому-то мы с таким интересом следим за тем, что производит в жизни у любимых блогеров, видя их на экране своих мобильных, мы причисляем их к кругу «своих» людей.

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Движение в кадре

Сравните свой интерес к видео со статичной «говорящей головой» и к котикам, которые играют, бегают и прыгают на шторы. Наверняка котики победят — и не потому что они милые. Так уж мы устроены: ждем от видео динамики и охотней смотрим ролики, где есть движение.

Музыка при монтаже

Она способна задавать настроение и делать видео более виральным.

Монтажные приемы

Мы рекомендуем менять картинку в ролике для соцсетей каждые две секунды. Это удержит внимание зрителя и мотивирует его досмотреть ролик.

Правило 3. Используйте крючки и триггеры в определенные моменты видео

Мало привлечь внимание зрителей на первых секундах, нужно учитывать и то, как они потребляют контент дальше.

Например, по наблюдениям, люди часто пропускают первые 30% видео, поскольку считают вступление не очень важным для понимания смысла.

Не разочаровывайте их, давайте им насыщенную структурированную информацию на протяжении всего видео.

Я много лет работала на телевидении и могу сказать, что у телевизионщиков есть негласное правило: в длинных видео каждые семь минут (а в соцсетях эта цифра может быть меньше) устраивать зрителю встряску:

говорите о том, что они увидят дальше,

делайте динамичные врезки,

вставляйте цитаты и любопытные факты,

дробите информацию и отделяйте смысловые блоки заставками.

В общем, используйте приемы удержания внимания.

7 советов, как использовать видеоконтент рационально

Площадок много, а руки у нас одни. Поэтому нужно максимально оптимизировать процесс съемки и публикации видео и, конечно, снимать не просто «чтобы было» и «потому что надо», а делать каждую единицу контента мощным инструментом для продвижения. Вот несколько советов, как облегчить производство видеоконтента и использовать ролики более рационально.

Ориентируйтесь на съемку вертикальных видео

Если ваша аудитория постоянно пользуется смартфонами и чаще ищет ответы на вопросы с мобильных устройств, чем с компьютера, снимайте вертикальные видео или адаптируйте горизонтальные ролики под вертикальный формат. Доля мобильного трафика растет каждый год.

К примеру, в РФ к концу 2021 года она составила уже 83%. После взлета TikTok и сторис в заблокированной площадке все идет к тому, что и остальные соцсети подхватят тренд и подкрутят алгоритмы под вертикальные видео.

У вас есть время влиться в тренд и научиться снимать и монтировать вертикальные видео.

Снимайте пакетно и каждое видео адаптируйте для разных площадок

Сняли рилс или клип, отнесите в «Дзен» или загрузите в YouTube и наоборот. Не привязывайтесь к площадке, продумывайте сценарий и текст ролика так, чтобы его можно было использовать где угодно. А пакетная съемка сэкономит время.

Если вы уже отвлеклись от работы, настроили свет, нашли удачный фон или локацию, снимите не одно видео, а несколько простых. Например, хорошо снимаются сериями видео с перечислением фактов, советами, секретами или развенчанием мифов.

Короткие видео используйте для привлечения внимания и прогрева, более длинные — для продаж

Не пытайтесь продать в рилс или клипе. Задача — сделать удачный ролик, который алгоритмы соцсети заметят и покажут большему количеству людей. Эти люди ничего о вас не знают, они не готовы покупать.

Поэтому просто зацепите их — вовлеките, мотивируйте подписаться и продолжить коммуникацию.

Делайте призыв к действию

Всегда. В каждом ролике. Зацепите и направьте зрителя, помогите ему сделать следующее действие. Если нужно подписаться на ваш аккаунт — так и скажите. Если нужно посмотреть продолжение — дайте ссылку на него. Дали в видео два совета, пообещайте остальные три дать в профиле или в постах.

Используйте субтитры в коротких видео и таймкоды в длинных

Около 85% людей смотрят видео в соцсетях без звука. И если эксперт или блогер вещает только голосом, есть вероятность, что эти видео пролистнут. Это не значит, что нужно слово в слово записывать свою речь текстом, но дать тезисы или общее представление о содержании очень важно.

Если человеку интересны детали, он найдет способ прослушать видео со звуком или вернуться к нему позднее. То же самое с таймкодами. Они помогают сориентироваться в содержании видео и перейти к наиболее интересной его части.

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При публикации видео уделяйте внимание и тексту тоже

Например, цепляющее описание на YouTube должно включать ключевые запросы — а еще оно может подтолкнуть зрителя найти вас на других площадках, подписаться или даже купить продукт. А в постах VK текст и вовсе стоит на первом месте, до картинок и видео. Поэтому важно не только видео, но и подводка к нему, и призыв к действию в тексте.

Используйте обложки для каждого ролика

Качественная обложка — визуальный триггер. Она притягивает внимание и сообщает зрителю, о чем пойдет речь в видео.

Давайте проведем эксперимент. Посмотрите на эти обложки и скажите, чем пойдет речь в видео?

Не очень понятно, правда? А теперь взгляните на эти две обложки:

Здесь видны:

формат видео, содержание, люди, о которых пойдет речь, пара кадров из видео.

Плюс ко всему обложки выдержаны в едином стиле и цветах бренда — это работает на узнаваемость.

В создании видеоконтента кроме всего прочего важна насмотренность. Поэтому универсальный совет: обращайте внимание на то, как сняты и поданы видео, которые вы смотрите сами, которые вам нравятся и которые вас по какой-то причине зацепили.

Если слышите, что в клипе используется какая-то трендовая музыка, выпишите название и используйте у себя. Если в ленте попадается вирусный ролик, проанализируйте, что именно в нем такого интересного и попробуйте применить это у себя.

Отслеживайте трендовые темы, ловите обсуждаемые инфоповоды, делайте ролики на злобу дня — все это поможет вашему видеоконтенту быть интересным и актуальным.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash / Sam McGhee