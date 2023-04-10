Быстро меняющийся ландшафт рынка видеонаблюдения: что нужно знать

В 2022 году российский рынок видеонаблюдения пережил серьезные потрясения: производители камер уходили с рынка, иностранные дата-центры закрывали доступ, стоимость комплектующих и камер росла на фоне волатильности валютных курсов, менялась структура спроса и предложения. Как эти события отразились на рынке и какие тенденции определяют его развитие сейчас, рассказал Заур Абуталимов, операционный директор Ivideon .

В последнее десятилетие произошел прорыв в технологическом развитии систем видеонаблюдения. Так, благодаря интегрированным аналитическим модулям на базе компьютерного зрения современные платформы способны закрывать различные потребности частных пользователей и бизнеса: анализировать поведение покупателей, отслеживать товарные запасы, оптимизировать рабочие процессы в ритейле, банкинге и других отраслях.

Наряду с технологическим развитием мы наблюдали и коммодитизацию систем видеонаблюдения: камеры, мониторы, датчики и другое оборудование стало более доступным, также на рынке появились быстроразворачиваемые системы облачного видеонаблюдения и аналитики по модели подписки.

2022 год стал своего рода точкой бифуркации: критическое состояние рынка видеонаблюдения, неустойчивость казавшихся долгосрочными тенденций роста, неопределенность со стороны бизнес-клиентов и, как следствие, технологическая перестройка.

Китай продолжает доминировать в сегменте камер наблюдения

Высокий уровень неопределенности с февраля пришелся в первую очередь на рынок камер и компонентов: из-за резкого скачка курса иностранной валюты стоимость товаров возросла. Некоторые производители, такие как Dahua, исторически занимавшие значительную долю рынка, из-за опасений санкций объявили о приостановке поставок — сегодня они выполняют только ранее открытые заказы.

Европейские производители — Axis, Bosch — вовсе прекратили свою деятельность, и их уходом воспользовались китайские производители, в дальнейшем заняв их доли. Так, Hikvision, которая вместе с Dahua контролирует около 60% мирового рынка камер наблюдения, укрепила свою гегемонию совместно со своим подбрендом Hiwatch.

В этих условиях дистрибьюторы пополняли запасы во избежание дефицита, в ожидании еще более серьезного роста цен, а также предвидя логистические трудности и увеличение сроков поставок. С клиентской стороны бизнеса в этот период наблюдалось замораживание проектов по внедрению систем видеонаблюдения.

По оценкам сентября 2022 года российский парк камер должен был достигнуть 21 млн штук. При этом анализ данных таможенной статистики по ввозу камер показывает, что к концу года их импорт снизился примерно на 20% по сравнению с 2021 годом — как в натуральном, так и в денежном выражении; всего в 2022 году в Россию не был импортирован почти один миллион камер, что значительно для российского рынка. Одновременно с этим позиции крупных игроков упали почти вдвое в импорте — к ним относятся Dahua, Uniview, RVI.

Однако изменения в динамике рынка не привели к перераспределению рыночной конкуренции. Китайские производители не только укрепили свои позиции, но и продолжают сохранять свое доминирующее положение благодаря экономически эффективным технологиям производства, чему отчасти способствовала поддержка китайским правительством индустрии безопасности. Так, большинство камер, продающихся на российском рынке, по-прежнему поставляются китайскими производителями.

Растет спрос на системы домашнего видеомониторинга

Согласно уже упомянутым данным таможни, число ввезенных в Россию камер для домашнего видеомониторинга в прошлом году увеличилось на 24% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом, что свидетельствует о растущем интересе к подобным системам у россиян. Однако важно отметить, что доля таких камер составляет лишь пятую часть от общего числа импортных устройств.

Движущим фактором покупки систем для частных пользователей является не только возросшая озабоченность безопасностью, но и доступность, которую обеспечивают поставщики облачных решений. Они еще активнее продвигают удобные инструменты удаленного мониторинга и упрощенные сценарии их использования. Стремительный рост числа B2C-клиентов происходит и за счет низкого ценового барьера для входа: мы в Ivideon отслеживаем эту тенденцию, и она подтверждается результатами года.

Провайдеры также реагируют на требование упрощения пользовательского пути, и сегодня установить систему домашнего мониторинга проще, чем когда-либо: камеры, иногда в комплекте с сервисом, можно купить на маркетплейсах и самостоятельно установить, на регистрацию и настройку системы уйдет несколько минут. И да, предприниматели также перенимают и адаптируют эти решения.

Телеком-операторы укрепляют позиции в сегменте облачного видеонаблюдения

В этом году усилились позиции телеком-компаний на рынке облачного видеонаблюдения. Исследования показывают, что «Ростелеком» и «ЭР-Телеком» уже занимают значительные доли рынка, за ними идут «Билайн», МТС и «Мегафон», которым еще предстоит раскрыть потенциал своей абонентской базы и рекрутинга бизнес-клиентов.

Операторы добавляют видеонаблюдение к существующим услугам и комплексным предложениям наряду с интернетом и телевидением не только для увеличения среднего чека от продажи интернет-услуг (ввиду необходимости интернет-канала для облачного видеонаблюдения), но и для снижения риска оттока пользователей.

Среди других причин, по которым операторы стремятся расширить свое присутствие на рынке видеонаблюдения, — наличие инфраструктуры для предоставления таких услуг. Кроме того, обширная абонентская база, включающая как частных, так и корпоративных пользователей, дает значительные возможности для расширения аудитории систем видеонаблюдения. Все это открывает телеком-компаниям привлекательные перспективы для диверсификации предложений и извлечения выгоды из растущего спроса на решения видеонаблюдения.

В свою очередь поставщики систем видеонаблюдения создают модели технологического партнерства, которые позволяют операторам ускорить коммерческий запуск, о чем свидетельствуют сделки слияния и поглощения в отрасли. Технологические партнерства помогают решать важнейшие задачи операторов, включая разработку и обслуживание системы под собственным брендом, соблюдение нормативных требований и правил конфиденциальности.

Выход телеком-компаний на рынок видеонаблюдения — заметное событие с далеко идущими последствиями для традиционных поставщиков.

Увеличилась потребность бизнеса в надежных «умных» видеоаналитических решениях

Корпоративные клиенты ищут проверенные решения в области видеоаналитики и не решаются на экспериментальные проекты с неоднозначными результатами. Бизнес еще строже аудирует окупаемость инвестиций от цифровизации, обращаясь к решениям, которые могут все: от обнаружения и предотвращения краж до мониторинга поведения покупателей и выявления кассовых нарушений, что позволяет компаниям оптимизировать работу точек и эффективность персонала.

Речь идет, прежде всего, о растущем спросе на ставшую уже почти классической видеоаналитику, основанную на распознавании лиц. Эта технология сегодня начала реализовывать свою отложенную с момента возникновения возможность революционизировать работу бизнеса. А одновременно с развитием технологий ИИ можно ожидать скорого оснащения систем аналитики «рекомендациями к применению» — за этим я вижу и долгосрочный тренд в видеонаблюдении.

Системы видеонаблюдения смогут, например, предоставлять информацию о работе каждой точки сети кафе, анализировать структуру трафика посетителей и производительность сотрудников, выдвигать предложения по внедрению улучшений.

Яркий пример такой функциональности — Ivideon Analytics Box. Решение разработано для сетевых предприятий, заинтересованных в анализе метрик бизнеса с фокусом на конверсию воронки посетителей в клиентов. И хотя функция рекомендаций пока находится в бета-версии, уже сейчас понятно, что она существенно расширит возможности систем видеоаналитики для бизнеса.

Что дальше

В перспективе следует ожидать, что рынок видеонаблюдения и видеоаналитики продолжит расти устойчивыми темпами. Его, как прогнозируется, будет стимулировать растущий спрос на решения видеоаналитики, которые могут дать представление о поведении клиентов и общей эффективности бизнеса.

Технология распознавания лиц будет оставаться ключевым направлением, а продолжающиеся разработки в области искусственного интеллекта еще больше расширят возможности систем видеонаблюдения.

Ожидается также рост спроса на кастомизированные решения видеоаналитики, которые отвечают уникальным потребностям предприятий различных отраслей. Кроме того, при разрешении инфраструктурных задач облачные решения, вероятно, будут набирать популярность, обеспечивая большую масштабируемость и гибкость для расширения бизнеса и внедрения новых технологий.

В целом рынок видеонаблюдения и видеоаналитики готов к росту и инновациям, что обусловлено растущим спросом на передовые решения, инвестиционной привлекательностью и поддержкой государственных проектов, обеспечивающих ощутимые преимущества всем участникам бизнеса.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock