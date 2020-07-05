Челленджи, чаепития и дни рождения: что такое волонтерский фандрайзинг и как стать его частью

Волонтерский фандрайзинг — один из инструментов благотворительных фондов. Директор «Подари жизнь» Екатерина Шергова рассказывает о том, что это такое и как к нему присоединиться.

Что такое волонтерский фандрайзинг и чем он полезен

Чем волонтерский фандрайзинг отличается от классического сбора средств? Любой человек может помочь фонду пожертвованием: зашел на сайт, ввел данные карты или просто отправил SMS. Но многие благотворители хотят по-настоящему креативить.

Люди начали организовывать собственные благотворительные мероприятия, приглашая на них своих друзей и коллег. Уже не один человек, а целая компания или огромный коллектив вместе помогают фонду.

Сам фонд в этом случае берет на себя только координационную функцию: например, предоставляет площадку для создания кампаний, обеспечивает организаторов информационными брошюрами.

Помощь фондам позволяет лично влиять на фундаментальные изменения в обществе и решать вопросы, которые актуальны именно для вас. Многие люди, которые раньше не участвовали в благотворительности, хотят внести личный вклад в преодоление глобальных проблем: будь то бедность или борьба с тяжелыми болезнями. Но их отталкивает тяжесть тем, в которые не хочется погружаться, и отсутствие удобных форматов для фандрайзинга.

Волонтерский фандрайзинг — это комфортный и универсальный способ участия в благотворительности для тех, кто долго планировал, но не знал с чего начать.







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Все началось со спорта

Родиной волонтерского фандрайзинга считают США, где первые кампании стартовали еще в конце 90-х. Почти все они были связаны со спортом, что вполне понятно и объяснимо: соревновательный дух, преодоление себя.

Игровая составляющая и полезное дело в основе мероприятия позволяли быстро привлекать новых участников. Чаще всего это были забеги и марафоны. Одним из знаковых мероприятий того времени можно считать марафон 3-Day for the Cure, целью которого был сбор средств на исследование рака молочной железы.





Челлендж принят

Спустя годы народную любовь завоевали челленджи. Некоторые из них, наиболее грамотно и своевременно организованные, становились флешмобами.

Прогремевший в соцсетях Ice Bucket Challenge — один из самых успешных примеров волонтерского фандрайзинга.

Его целью было повышение осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе и финансирование фондов, которые занимаются исследованием болезни.

Участник должен был опрокинуть на себя ведро ледяной воды, перечислить в благотворительный фонд ALS Association 10 долларов и бросить вызов еще трем друзьям. Участниками Ice Bucket Challenge стали многие зарубежные и российские знаменитости: Илон Маск, Эминем и Рианна, Билл Гейтс, Доктор Дре, Дима Билан, Иван Ургант, Ксения Собчак. Не испугались ледяной воды и соучредители фонда «Подари жизнь» Дина Корзун и Чулпан Хаматова.





Фандрейзинг стал объединять родных и друзей

На Западе волонтерский фандрайзинг быстро набрал популярность из-за развитых и сплоченных локальных комьюнити. Организатору кампании по сбору средств легче объединять не незнакомцев, а своих собственных друзей, родственников и соседей, которых он видит каждый день, знает и разделяет их ценности и интересы.

Например, крупнейшая акция World's Biggest Coffee Morning, о которой сегодня знает весь мир, начиналась в маленьком английском районе — его жители угощали друг друга утренним кофе и перечисляли деньги в фонд Макмиллана, который оплачивал лечение их соседки. В России волонтерский фандрайзинг развивается иначе. Чаще в кампаниях участвуют друзья, коллеги или одноклассники.





Как чаепитие помогает спасать жизни

Наш фонд пошел по пути развития нишевого фандрайзинга, который объединяет группу людей с профессиональными или личными интересами.

Главным инструментом для волонтерского фандрайзинга стала платформа «Друзья фонда». Именно там в 2014 году была запущена акция «Безумное чаепитие». Теперь ежегодно, 26 ноября, в свой день рождения, фонд устраивает масштабную акцию в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. Все желающие могут устроить дружеское чаепитие и собрать средства на лечение подопечных фонда. К чаепитию присоединились около сотни населенных пунктов в России и мире от Улан-Удэ до Мельбурна. Только в 2019 году удалось собрать больше 2,4 млн рублей.





Нишевый фандрайзинг и спорт

Первым нишевым мероприятием стал благотворительный забег юристов Legal Run, который прошел в 2014 году в Москве. Позже к забегу присоединилось профессиональное сообщество из других городов.

Теперь забег ежегодно проводится в разных городах мира. Участие принимают как российские, так и иностранные юридические фирмы, студенты и преподаватели юридических факультетов — всего больше 12 тыс. юристов из более чем 100 городов и 20 стран.

Сбор взносов проходит во время онлайн-регистрации на забег, при этом деньги напрямую попадают на счет «Подари жизнь» и других локальных фондов. Первый забег был приурочен к 150-летию российской адвокатуры и Дню защиты детей. В рамках проекта удалось собрать больше 500 тыс. рублей. Их потратили на помощь Ансорджону Асророву — двухлетнему мальчику с диагнозом ретинобластома.

Организаторы Legal Run решили не останавливаться на одном успешном проекте и уже через четыре года, в 2018, появился Legal Chess — благотворительный шахматный турнир для юристов. В 2019 году в рамках проекта Legal Chess удалось собрать порядка 500 тыс. рублей, которые направили на лечение подопечных фонда Сони Болотовой и Гриши Григорьева.

Карантин и самоизоляция принесли фонду новые достижения: марафон «Вместе» объединил несколько фитнес-студий, которые решили проводить онлайн-тренировки в пользу подопечных фонда. Было собрано не так много денег, но это только первая акция объединения.







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Как отпраздновать день рождения с пользой

Еще один интересный пример нишевого волонтерского фандрайзинга — дни рождения бизнесменов. Предприниматели организуют кампании в честь своего дня рождения, а профессиональное сообщество, коллеги и сотрудники активно откликаются и вместо подарков делают пожертвование в фонд.

В таких мероприятиях высок процент доверия к организатору, поэтому собранная сумма обычно превосходит ожидаемый результат, иногда даже в несколько раз.

Это мотивирует профессиональное сообщество активно вовлекаться в благотворительность в удобном для них формате.

Одним из желающих помочь фонду стал Мирон Исаакович Гориловский, президент группы «Полипластик». В честь своего юбилея он создал кампанию, призвав своих друзей не дарить ему подарки, а пожертвовать деньги на лечение детей. Целью было собрать 3 млн рублей, но неожиданно для всех удалось собрать на 400 тыс. рублей больше.





Каждый может присоединиться

Основной тренд последних лет во всем мире — развитие волонтерского фандрайзинга онлайн. Почему? Множество обыденных действий происходит в интернете — это удобно, легко и привычно. Мы узнаем новости, листая соцсети за утренним кофе, оплачиваем счета и налоги, покупаем билеты в кинотеатры и на концерты в интернете.

Несколько лет назад в России начали появляться онлайн-платформы для организации волонтерских фандрайзинговых кампаний. Наш фонд одним из первых создал такой инструмент, который делает фандрайзинг более понятным и удобным.

Подобная площадка есть у фонда «Синдром любви», она создана для того, чтобы любой желающий мог организовать собственный сбор пожертвований для поддержки людей с синдромом Дауна.

В России есть платформы-агрегаторы, которые поддерживают сразу несколько фондов.

Например, Благо.ру, которая объединяет 129 благотворительных организаций и фондов в 26 регионах и городах России. Некоторые крупные коммерческие организации имеют онлайн-платформы для волонтерского фандрайзинга, например «Сбербанк вместе». Есть подобные сайты, которые ориентированы на спортивные мероприятия. Хороший пример — «Сделай», созданный по аналогии Virgin Money, который спонcирует Лондонский марафон.

Что можно сделать, чтобы присоединиться к волонтерскому фандрайзингу? Все площадки работают по схожему принципу.

Вы можете организовать любое мероприятие, которое предполагает вовлечение людей: будь то день рождения, спортивное соревнование, экскурсия. Зарегистрировать мероприятие на платформе. Необходимо будет придумать название, описание, сроки проведения мероприятия, ориентировочную сумму, которую вы готовы собрать (это ни к чему не обязывает, но поможет оценить эффективность события). Мероприятие попадет на модерацию и окажется на выбранном сайте. Практически каждая платформа поддерживает шеринг в соцсетях, что позволит вам рассказать о своей инициативе друзьям и призвать поддержать мероприятие участием и донатами. Все средства будут поступать на счет выбранного фонда, а у вас будет возможность в реальном времени отслеживать количество собранных денег.

Благотворительность в России давно выросла в профессиональную отрасль и сегодня в фондах работают специалисты, которые прекрасно знают свое дело и постоянно придумывают и внедряют новые инструменты, упрощающие жизнь благотворителем.

Люди, которые занимаются волонтерским фандрайзингом, повышают уровень доверия к фондам.

Благодаря простым средствам они делают большую и эффективную работу, часто вкладывая не только деньги, но и нематериальные ресурсы: личное время, знания и дружеские связи. К счастью, с каждым годом увеличивается количество людей, которые активно действуют, желая менять мир вокруг к лучшему.





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