Время RPA: зачем бизнесу нужны роботы

Сегмент RPA, или роботизированная автоматизация процессов, еще в 2019 году был отмечен аналитиками Gartner как наиболее быстрорастущая категория корпоративного ПО. Но инвесторы и крупные корпорации по-настоящему заинтересовались этим рынком только сейчас. Антон Аликов — инвестор в искусственный интеллект, RPA, образование, финтех и космос — поделился своим взглядом на события в секторе RPA и рассказал, почему этот рынок уже сейчас может быть интересен инвесторам и стартапам.

Почему рынок RPA растет сейчас

В прошлом году стало понятно, что малому и среднему бизнесу необходимо срочно сокращать издержки, а роботы надежнее в ситуациях, когда люди массово болеют и долго восстанавливаются.

Переход персонала на удаленную работу позволил компаниям пересмотреть полезность многих задач и рабочих мест, не вызывая значительного напряжения среди сотрудников.

Сами же технологии RPA дозрели, начали использовать искусственный интеллект и стали интереснее для заказчиков.

Пандемия заострила внимание на необходимости и ускорила процесс развития решений для автоматизации рутинного труда. По оценке wikibon.com, в 2007–2017 годах в США и 15 странах Европы темпы ежегодного прироста производительности рабочей силы снизились с 1,5 - 2,5% до 0,5 - 1,0%, что отчасти может быть объяснено повсеместной компьютеризацией и использованием интернета на рабочих местах.

Технологии RPA способны повысить производительность персонала, позволив сотрудникам сконцентрироваться на сложных задачах, а также сократив риск человеческой ошибки в простых.

Рынок RPA в цифрах

К концу 2020 года рынок RPA-технологий оценивался все еще в $1,5 млрд. Ожидается, что после окончания пандемии из-за большого технологического сдвига, который она вызвала, рынок будет расти более чем на 30% в год и достигнет к 2027 году размера в $19,5–25,6 млрд.

Затраты на разработку и установку программного обеспечения составляют примерно 40–50% этого рынка; остальное приходится на расходы по интеграции. Первый компонент является основным драйвером роста в индустрии, его темп прогнозируется на уровне 60–70% в год.

Если смотреть более глобально, то RPA-технологии, искусственный интеллект и low-code будут главными драйверами гиперавтоматизации предприятий в ближайшем будущем.

Аналитики Gartner считают, что рынок вырастет на четверть с 2020 по 2022 годы, до почти $600 млрд.

Приходит понимание что внедрение роботизации процессов — это уже не альтернатива, а экономическая необходимость. Но рынок растет не только за счет новых клиентов. По данным Deloitte, на начало 2020 года в России роботизацию так или иначе начали внедрять 42% компаний-участников исследования, в мире — 53%.

Интересно, что в России только 4% опрошенных автоматизировали более 50 процессов; большинство компаний же начинает роботизацию своего бизнеса с одного-трёх процессов. При этом Deloitte говорит о практически глобальной автоматизации уже через пять лет, если текущие темпы внедрения RPA сохранятся.

Помимо глубины проникновения роботизации, потенциал роста рынка связан с выходом в смежные сегменты. Такими могут быть интеллектуальное управление бизнес-процессами и интеграционные платформы как услуга.

Дальнейшее развитие RPA-технологий будет смещаться в более сложные области: цифровую трансформацию бизнес-процессов и системы автоматического принятия решений.

В 2020 году начались и заметные поглощения на рынке RPA, которые продолжаются и в этом году: Microsoft купила Softomotive, IBM — WDG Automation, ServiceNow — Intellibot. Корпорации спешат занять свое место на потенциально многомиллиардном рынке.

Кто и для чего использует RPA

Чаще всего RPA-решениями интересуются финансовые организации, телеком и ИТ, розничная и оптовая торговля, энергетика и добывающая промышленность. В прошлом году индустрии фармакологии и здравоохранения заняли четвертое место среди отраслей, в которых RPA был наиболее распространен.

Стартап Olive, например, использовал комбинацию компьютерного зрения и RPA, чтобы упростить ручной ввод данных при тестировании клиентов на коронавирус. А госпиталь в Дублине использовал RPA, чтобы обрабатывать тесты на коронавирус и получать анализы быстрее, чем при ручной обработке.

Автоматизации поддаются как простые процессы, подчиняющиеся заданному набору правил, так и сложные задачи, требующие от разработчиков создания самообучающегося искусственного интеллекта.

Обычно роботизируют бухгалтерские, HR- и IT-задачи. Исследование McKinsey показывает, что по крайней мере треть процессов в 60% должностей может быть автоматизирована.

Deloitte говорит о том, что организации, испытав технологии RPA на простых процессах, становятся смелее и начинают внедрять уже когнитивные технологии, которые воспроизводят человеческие функции.

Ключевые игроки на рынке

Среди разработчиков продуктов RPA есть как отдельные компании, такие как UiPath, Automation Anywhere, NICE, Blue Prism, AntWorks, Appian, Datamatics, Nintex, Rocketbot, так и мировые софтверные гиганты, развивающие RPA-направление в рамках собственного бизнеса, например, Microsoft, IBM и SAP.

Всего сегмент насчитывает около 80 вендоров.

В 2021 году успех технологий RPA признал и фондовый рынок, когда компания UiPath, самый крупный игрок сектора с долей рынка 27%, провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, собрав $1,4 млрд. За последние семь месяцев только двум другим софтверным компаниям удалось превзойти эту цифру. Рыночная капитализация компании UiPath составила $29,1 млрд. Среди ее инвесторов — CapitalG and Sequoia Capital, а список клиентов включает такие имена, как Amazon, EY и Bank of America.

Другой заметный участник рынка, который сейчас у всех на слуху, — Automation Anywhere. Компания контролирует 19% рынка RPA-технологий. В марте этого года она представила новую программную платформу Automation 360 для унифицированной автоматизации бизнеса с использованием технологий искусственного интеллекта и объявила о стратегическом партнерстве с Google Cloud.

Пока это частная компания, но ее IPO ждут эксперты — Automation Anywhere выглядит сильнее остальных конкурентов. После успеха UiPath рынок стал смелее в своих ожиданиях, инвесторы ищут возможность войти в акционерный капитал Automation Anywhere еще на стадии начального роста.

Это уже сделали Salesforce Ventures, Goldman Sachs и Softbank Vision Fund. Компания была оценена в $6,9 млрд в ходе последнего раунда в 2019 году.

В тройку сильнейших входит и публичная британская компания Blue Prism с оценкой $2,2 мдрд. Это самый старый игрок на рынке, основанный еще в 2001 году. Зрелый продукт позволяет компании стабильно сохранять долю рынка на уровне 8-10%, но цена акций, напротив, отличается волатильностью.