Теория слабых связей в бизнесе. Как люди зарабатывают на знакомых

Как давно вы общались с кем-то из одноклассников или поздравляли с днем рождения дальних родственников? Оказывается, даже незначительные знакомства могут быть полезны. Максим Лукашов, руководитель международных проектов Solar Staff, объясняет, почему не стоит вычеркивать из жизни людей — и как использовать силу слабых связей в бизнесе.

Сила слабых связей

Концепцию слабых связей представил американский социолог Марк Грановеттер. Согласно ей, наше социальное окружение делится на сильные и слабые связи.

Первые — люди, с которыми мы общаемся постоянно, например, близкие друзья и родственники. Вторые — это соседи, коллеги, знакомые знакомых.

Как ни странно, именно слабые связи оказываются самыми полезными и выгодными. Секрет в том, что с близкими людьми мы похожи: во взглядах, интересах, кругах общения — и у нас примерно одинаковый поток входящей информации. В то время как «просто знакомые» знают то, чего не знаем мы, и таким образом позволяют нам продвигаться по карьерной лестнице.

Например, новый знакомый в фитнес-клубе может рассказать об интересных вакансиях. Так у нас появляются возможности выращивать свой бизнес и новые возможности заработать.

Реферальные программы

Одного лишь качественного продукта бывает недостаточно. Несмотря на все блага интернет-маркетинга, одним из самых эффективных видов рекламы остается сарафанное радио.

Инфлюенсеры — это, конечно, хорошо, но магазины и сервисы заинтересованы в том, чтобы обычные люди советовали их своим знакомым. По данным исследования компании Nielsen, 84% потребителей считают рекомендации друзей и родных самыми надежными.

Вряд ли покупатели просто так будут рассказывать о новом смартфоне, который продается в ближайшем бутике. А вот если владелец бутика пообещает за каждого приведенного друга скидку или наушники в довесок, можно и разослать рекомендацию всем контактам — кому-нибудь да пригодится.

Тинькофф дарит бонусы клиенту, если по его реферальной ссылке был оформлен продукт банка



В той или иной форме реферальные программы существуют на любом рынке. Например, винный сервис Invisible дарит клиенту скидку 500 рублей на следующий заказ за каждого новичка, который пришел по его ссылке на сайт и что-нибудь купил.

Бизнес получает новых клиентов — а клиенты заинтересованы в том, чтобы советовать продукт даже не очень хорошим знакомым.

Хедхантинг в соцсетях

По результатам опроса Лу Адлера на LinkedIn, 85% вакансий закрываются благодаря нетворкингу. И по крайней мере, 70% не выкладываются в общий доступ. Притом чем больше людей вы знаете, тем выше шанс, что сможете порекомендовать подходящего специалиста знакомому — и даже заработать на этом.

В крупных компаниях распространена практика, когда сотрудникам платят бонус, если они приводят в штат подходящего кандидата. И не только в крупных: в социальных сетях часто можно встретить посты с просьбой посоветовать надежного специалиста — лучше с тем, с кем уже работали.

В последнее время практика вышла на новый уровень. Стали появляться сервисы, которые позволяют любому человеку заработать, посоветовав друга на открытую вакансию вне твоей компании. Пример такого сервиса — «Ханти».

Итого. Бизнес получает более лояльных соискателей, так как они приходят «по совету», доверяя отзыву знакомого человека. А также экономит на услугах HR-менеджера — как правило, это дешевле (или вообще бесплатно).

Слышали о «сверхмобильных» командах?

«Сверхмобильные команды» или Liquid Super Teams — новый тренд на Западе среди фрилансеров. Такие команды собираются специально для конкретной задачи на ограниченный период. Поэтому это совершенно другая модель нежели постоянно функционирующий коллектив. Люди думают так: «Я проведу два месяца с ABC, делая XYZ, отдохну месяц, а затем уйду куда-нибудь еще».

Чем больше у человека знакомых, тем проще ему набрать такую команду и сделать сложный масштабный проект. Например, разработчик берет задачу на создание сайта и выполняет ее вместе с другими специалистами, с которыми он когда-то работал: верстальщиками, дизайнерами, другими разработчиками. После проекта люди расходятся и могут больше никогда не работать вместе — или собраться похожим составом на другом проекте.

В США такие команды можно встретить в самых разных областях. Обычно они состоят из специалистов, которые выходят из агентств и уже не хотят работать в штате.

Управляющий партнер West Monroe Мазен Галаини о Джимми Дональдсоне : «Мы можем увидеть первую компанию стоимостью 1 миллиард долларов с одним сотрудником. MrBeast использует ликвидные команды, чтобы расширить свою империю за пределы YouTube»

Какая от этого польза бизнесу? Сверхмобильные команды можно привлекать на разовые проекты, которые отличаются от обычных задач сложностью или масштабом: например, доработать сайт или провести крупную маркетинговую кампанию.

Это проще, чем переучивать сотрудников или нанимать новых. Кроме того, бизнес может предложить своим подрядчикам пригласить знакомых исполнителей для решения задач, которые можно отдать на аутсорс.

Инвестиции в будущее

Люди не просто хотят расширять свою сеть контактов (читай «слабых связей»), но и готовы платить за это. Сегодня появляются сервисы, которые помогут вам познакомиться с кем-то для совместных проектов или обмена идеями за денежный взнос.

Так, Random Coffee предлагает свести юзера с полезными людьми через телеграм-бот. Нужно только ответить на несколько вопросов, а потом раз в неделю списываться с собеседниками, которых подбирает ИИ, договариваться о встрече и обсуждать дела в приятной обстановке. Работает сервис по модели подписки за 750 рублей в месяц.

У сервиса есть и офлайн-мероприятия

Такой формат подходит предпринимателям, которые ищут пути развития бизнеса. Особенно в начале, когда подходящие контакты и партнеры не находятся даже через соцсети. Оформляете подписку, встречаетесь с людьми — нарабатываете контакты, что всегда полезно. А на сопутствующие траты смотрите как на долговременные инвестиции.

Слабые связи. Саммари

Профессора Грановеттера не просто так неофициально номинировали на Нобелевскую премию по экономике. Его теорию слабых связей пытались опровергать, но, как показывает опыт, она работает.

Если вы открыты только для общения с ближайшим кругом друзей, то не видите огромное количество возможностей, которые ждут вас за ним.

Подводя итог, представляем небольшой список. Он поможет понять, когда теория слабых связей полезна для вас:

Вы хотите повысить вовлеченность или нарастить подписную базу, не выделяя при этом больших бюджетов на маркетинг. Обратите внимание на реферальные программы.

У вас есть потребность в кадрах на отдельные вакансии или на проект. Предложите сотрудникам (или подписчикам) награду за хантинг подходящего кандидата — или подумайте над тем, чтобы собрать «сверхмобильную» команду.

Вы планируете выходить на новые рынки или искать клиентов из более высокого ценового сегмента. Рассмотрите слабые связи как рабочий нетворкинг — способ быстрее выйти на нужного человека и получить бонус от того, что вас познакомят.

Появилась задача изучить рынок для b2c-продукта: опросы в личных или брендовых соцсетях можно использовать как срез аудитории.

Следующий шаг — настроить процессы внутри компании. Разрешить сотрудникам приглашать людей, поговорить с эйчарами, создать реферальную программу. Возможности вокруг нас, и их много. Кто знает, какая из них понадобится завтра?

Фото на обложке: Shutterstock / Igor Nikushin