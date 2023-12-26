Способы, которые помогут сохранить трафик на сайт при замене иностранных товаров на российские

Из России продолжают уходить иностранные бренды. Бизнес теряет постоянных поставщиков и деньги, которые раньше приносила продажа популярной продукции. Это приводит к тому, что в интернет-магазинах исчезают страницы с товарами, что ведёт к падению поискового трафика на сайты. SEO-специалист digital-агентства Bquadro Ксения Самсыгина рассказывает, как не потерять трафик из поисковых систем при переходе бизнеса на новые, менее раскрученные бренды.

Разбираемся на примере

Многие компании столкнулись с запретом на ввоз в Россию продукции иностранных брендов. Особенно это коснулось промышленной сферы: оборудования и запчастей к нему.

Расскажем, как решить проблему, на примере компании «Фэнко», которая занимается поставкой энкодеров и промышленных счетчиков. Наша задача — перенаправить пользователей на новые, менее раскрученные бренды и познакомить с аналогами.

Благодаря своевременному продвижению системы аналогов, начиная с весны 2022 года, поисковый трафик по всему каталогу не просел, а даже немного вырос. Несмотря на то, что многие бренды, с которыми сотрудничала компания, ушли из России.

Что делать, чтобы не потерять трафик: коротко

Распространенная ошибка многих компаний — убрать с сайта информацию об ушедших брендах и карточки товаров тех производителей, с которыми больше не работают.

Плохо, если при этом не настраивается 301-редирект на удаленные страницы. Получается, что мы сразу теряем трафик из поисковых систем по ушедшим брендам, так как такие страницы поисковая система быстро выкидывает из индекса.

Мы также провоцируем пользователя уйти с сайта, если он переходит по ссылке на товар, а страница не открывается и отдает 404 ошибку. Такая ситуация негативно влияет на поведенческие показатели сайта в целом и на позиции сайта по другим разделам в частности.

Первое и главное правило — не спешите убирать с сайта страницы брендов и карточки товаров, которые больше нет возможности поставлять.

После этого внедрите систему аналогов таким образом, чтобы трафик приходил не только на старые бренды, но и на новые. Важно понимать, что потенциальные покупатели, привыкшие к популярным брендам, в первую очередь будут искать остатки товаров. Особенно, если найти замену этим товарам непросто.

Пользователи еще не знают, какие бренды предоставляют аналогичные товары. Наша задача — привести таких посетителей на сайт и показать им альтернативу.

Что делать, чтобы не потерять трафик: развернуто Для того чтобы не потерять трафик необходимо: оставить на сайте страницы ушедших брендов и их карточки товаров.

сделать на детальной странице бренда акцент на производителей, предлагающих аналоги;

на странице карточки товара, который больше не можем поставлять: изменить статус товара на «нет в наличии» и добавить блок с карточками аналогов;

заменить кнопки «купить» и «в корзину» на «подобрать аналог».

Пример блока с вариантами аналогов на сайте компании «Фэнко»









Пример блока с альтернативными товарами на сайте компании «ВсеИнструменты»

На сайтах с промышленными товарами при нажатии на кнопку «подобрать аналог» рекомендуем делать попап с формой обратной связи. Так как здесь, скорее всего, подобрать подходящую замену товара сможет только профессиональный консультант. Еще попап полезен, если на сайте не размещен блок с аналогами.



Пример попап-формы для подбора аналога товара на сайте «Фэнко»

В B2C продажах можно внедрять якорную ссылку на кнопку «подобрать аналог», которая перенаправит пользователя на блок с аналогичными товарами. В интернет-магазинах в данный блок можно автоматически добавлять товары со схожими характеристиками. Если в каталоге много продукции со статусом «нет в наличии» то, чтобы не заполнять каталог без возможности заказа, можно убирать эти позиции из списка. Таким образом, они будут доступны только при переходе из поисковой выдачи или по прямому переходу по ссылке. Ссылки на эти товары нужно добавить в карту сайта. Что делаем дальше: добавить или оставить, если уже есть описание, характеристики и всё, что необходимо для внутренней оптимизации карточки товара;

добавить в описание вхождения: «аналог» и «замена». Это позволит карточкам товара выйти в топ 10 по низкочастотным запросам по типу «название карточки товара» и «аналог+название карточки товара». Но это при условии, что все другие факторы ранжирования вы учтете и проведете оптимизацию сайта. Следом за этим: Создаем страницы новых брендов и аналогов. Проводим их внутреннюю оптимизацию и добавляем ссылки на эти товары в блок аналогов в соответствующих карточках. В меню выделяем бренды, которые вы не можете больше поставлять и показываем, что у вас есть аналоги. Это увеличит доверие посетителей к сайту, покажет открытость компании и сделает акцент для пользователей, которые ищут замену.



Пример отображения аналогов ушедших брендов в меню каталога Примеры поисковой выдачи по бренду Яндекс: Google: Пример поисковой выдачи по карточке товара Яндекс: Google: Мы внедрили раздел «аналоги» на сайте «Фэнко» в мае 2022 года. С того момента мы наблюдаем стабильный рост поискового трафика в категории «аналоги». Трафик по категории «аналоги» Трафик по каталогу (без аналогов) Где можно еще использовать систему аналогов Система аналогов пригодится как один из способов раскрутки нового бренда или товара, который еще неизвестен на рынке. В карточке популярного товара пользователь увидит альтернативу, перейдет по ссылке , возможно, заинтересуется товаром. Так мы можем улучшить поведенческие показатели сайта. Главное — грамотно оформить карточку товара и ответить на все вопросы пользователя. В интернет-магазинах в карточки товара часто добавляют блок «похожие товары», который формируется из позиций этого же раздела по различным схемам: по кругу, по принципу предыдущий — следующий и так далее. Но не всегда эти товары являются полной заменой текущего. Этот функционал можно расширить. Например, внедрить блок «аналоги», который будет отображаться только в товарах со статусом «нет в наличии». То есть там, где популярный товар раскупили, но пользователи продолжают заходить на страницу карточки. Пример ситуации с офисной бумагой. В 2022 году резко увеличился спрос на офисную бумагу Svetocopy, так как у производителя возникла проблема с поставкой химических реагентов. Поисковый спрос по бумаге резко возрос, так как пользователи искали остатки продукции.







В такой ситуации для компании важно: Наличие посадочной страницы под карточку товара на сайте. Оптимизированная карточка товара и хорошая видимость по запросу. Предложение альтернативы товару. Тогда компания сможет получить целевой трафик, увеличить конверсии и продать аналогичные товары. Если вы можете предложить пользователю альтернативу или замену, не отключайте старые страницы, а приведите на них своего потенциального покупателя и покажите ему аналог товара. Таким образом, вы не потеряете целевого клиента. Более того, способ поможет провести внутреннюю перелинковку на сайте, повысить удобство как для покупателей, так и для менеджеров компании. Поэтому внедрение на сайт функционала с аналогичными товарами полезно не только тем, кто работает с иностранными брендами, но и продавцам российской продукции. Фото на обложке: Freepik