Как перестать контролировать сотрудников и увеличить эффективность рабочих процессов

В период пандемии девелоперская компания COLDY перешла на работу по методу ROWE (Results Only Work Environment), что в дословном переводе означает исключительно результативная рабочая среда. И эта система оказалась настолько эффективной, что ее решили оставить и после снятия жестких ограничительных мер. Что такое ROWE и как работает, рассказала Евгения Лемехова, HR-директор.

Что такое система ROWE и как она работает

Система ROWE была разработана в США HR-консультантами Кали Ресслер и Джоди Томпсон как ответ на назревший запрос наемных работников по созданию условий, позволяющих эффективно совмещать работу и личную жизнь.

В основе метода — пересмотр подхода к выстраиванию рабочего процесса и создание альтернативы устаревшему режиму фиксированного рабочего графика для тех сотрудников, для кого он не обязателен. Авторам методики удалось доказать, что практическая реализация ROWE способствует достижению большего результата за счет создания комфортных условий работы сотрудников и доверительных отношений с ними.

Суть этого метода проста: сотрудник сам выбирает, где и сколько ему работать. При этом четко оговариваются объемы работ, необходимый результат и дедлайн. Таким образом, формально оставаясь в режиме восьмичасового рабочего дня, коллектив COLDY работает в той среде и том графике, который каждый выбирает для себя сам: в офисе, коворкинге, квартире или в загородном доме на берегу озера.

ROWE-принципы позволяют бороться с повышенной тревожностью в коллективе и купировать «синдром тревоги воскресного дня». Он заключается в том, что в выходные перед началом трудовой недели сотрудник испытывает острое ощущение апатии и пессимизма. При этом он может иметь высокие показатели выполнения должностных обязанностей.

Этот феномен поведения офисных работников был зафиксирован еще в 1919 году и остается с нами по сегодняшний день. Ощущение тревоги и апатии снижает производительность труда сотрудников и лояльность к работодателю.

Система ROWE, в свою очередь, устанавливает в организации принципиально иную атмосферу, основанную на доверии, результативности и получении удовольствия от выполнения поставленной задачи. При этом сотрудник получает большую свободу действий. Если он хочет прийти на работу в 14.00, никто не сделает ему замечания. Важно только своевременное выполнение объема работ.

При реализации ROWE-метода мы изменили менеджерский подход к организации рабочего процесса. Он сводится к тому, что руководитель ставит задачу, оговаривает дедлайн и устанавливает принцип взаимодействия (необходимость или отсутствие необходимости быть на связи, например). Процесс выполнения находится на персональной ответственности исполнителя. Если полный объем работ выполняется в срок или более оперативно, принимается решение о премировании таких сотрудников.

Какие предпосылки были к внедрению ROWE в COLDY

Система ROWE универсальна и может применяться практически в любых отраслях: IT, маркетинге, СМИ и даже в таких консервативных, как девелопмент. Но эффективность ее применения напрямую зависит от аспектов уже установленной в компании кадровой политики.

Так, формирование трудового коллектива COLDY изначально предусматривало наличие у сотрудников высоких навыков самоорганизации — не только у руководящего состава, но и у рядовых специалистов. У многих работодателей это качество соискателей зачастую остается недооцененным. Но для максимальной результативности ROWE-системы крайне важна преобладающая доля самостоятельных штатных сотрудников.

Большую роль приобрели менеджерские качества руководителей middle- и top-уровней, которым предстояло пересмотреть бизнес-процессы и наладить удаленное взаимодействие с подчиненными.

За период пандемии в COLDY на 30% были сокращены бизнес-задачи, что позволило коллективу сконцентрироваться на выполнении только самых основных из них, определяющих результативность компании в целом.

Дополнительно были изменены подходы к внутрикорпоративному взаимодействию. Общение в мессенджерах и проведение Zoom-конференций заменили очные совещания, увеличив при этом эффективность и оперативность выполнения текущих задач.

Немаловажный аспект — высокая готовность IT-систем, от которых зависит оперативность организации удаленных рабочих мест и безаварийная функциональность программного обеспечения. К примеру, на момент установления жестких ограничений 2020 года коллективу COLDY потребовалось всего два рабочих дня для организации удаленной работы сотрудников.

Система ROWE также регулирует уровень сплоченности коллектива. И для того, чтобы не потерять командный дух, мы увеличили количество корпоративных мероприятий. Это и регулярные пятничные соревнования по настольным играм, и более массовые спортивные состязания.

Уже первые результаты оценки эффективности внедрения ROWE в COLDY продемонстрировали, что 90% штатных сотрудников позитивно оценили нововведения. Несмотря на возможность не посещать офис, 85% сотрудников делают это регулярно.

Свобода выбора места работы не привела к массовому уходу на удаленку: сотрудникам стало проще совмещать работу с личной жизнью, и при этом они по-прежнему выбирают преимущественно очное взаимодействие с коллегами в офисе.

Эффективные примеры максимально удаленного режима работы в COLDY тоже есть. Один из наших сотрудников посещает офис несколько раз в месяц для участия в совещаниях, а работает в загородном доме.

Какие изменения произошли в политике работы с соискателями

ROWE-подход с возможностью удаленной работы и гибкого графика увеличивает привлекательность COLDY как работодателя не только у молодого поколения. Даже если в дальнейшем сотрудник принимает решение о работе в классическом графике работы, доверие со стороны работодателя позволяет с начала сотрудничества выстроить продуктивные трудовые взаимоотношения.

Опыт COLDY демонстрирует, что соискатели лучше реагируют на такие критерии, как здоровая атмосфера, комфортные условия работы в офисе. У нас к этим вопросам относятся очень щепетильно, поэтому, как показывают опросы вовлеченности, наши сотрудники предпочитают работать при очном контакте из офиса.

Сегодня 40% наших сотрудников младше 30 лет, а 55% относятся к возрастной группе от 30 до 40 лет. У наметившейся тенденции омоложения коллектива есть закономерное объяснение. Наибольшую заинтересованность в работе в стиле ROWE демонстрируют представители поколения Z — нынешние 24-летние соискатели.

Для этого сегмента работников в COLDY действует ряд программ, в том числе для студентов и практикантов. Наш опыт свидетельствует, что помимо гибкого графика для них важна возможность самостоятельного выбора места работы и дресс-кода. Эти факторы для них первичны, а зарплата уходит на второй план.

Мы тщательно проанализировали результаты внедрения ROWE-метода, и обнаружили, что большинство наших сотрудников отметили ощущение баланса между работой и домом. Им не нужно отпрашиваться у руководителя, чтобы посетить врача, занятие йогой или встретить курьера с доставкой продуктов.

Одному из наших сотрудников удалось за полтора месяца работы в режиме ROWE полностью закончить ремонт в квартире, не потеряв при этом продуктивность и выполнив все задачи в установленные сроки. Наш опыт показывает, что снижение чувства тревоги из-за невыполненных домашних дел, качественно отражается на состоянии сотрудников.

Как получить максимум

ROWE — это не просто гибкий график работы, а изменение подхода к организации современного бизнеса, ориентированное на соблюдение баланса интересов работодателя и работника. И эффективность реализации будет зависеть от того, насколько сотрудники всех уровней будут понимать характер изменений.

Если в организации заведен корпоративный кодекс, при внедрении ROWE его необходимо актуализировать и довести до сведения всех сотрудников. Определите достижимые показатели бизнеса, которые должны быть достигнуты благодаря внедрению ROWE и расскажите о них своей команде.

Работайте с руководителями структурных подразделений. От их умений делегировать и расставлять приоритеты будет зависеть эффективность перехода на ROWE.

Постарайтесь совместить изменения в подходе к работе с пересмотром содержания бизнес-процессов компании в целом для максимального сокращения задач, не являющихся ключевыми для достижения результата. В комплексе эти действия положительно скажутся на результативности сотрудников.

Составьте реалистичную смету затрат для перехода штата на ROWE. Не стоит секвестировать расходы на офисные помещения. В зависимости от отраслевой специфики компании и особенностей рабочих коммуникаций сотрудники в большей или меньшей степени сохранят офис как главную локацию для профессиональных коммуникаций.

Дополнительное финансирование стоит предусмотреть для оборудования удаленных рабочих мест, в том числе на приобретение программного обеспечения, оргтехники и транспортировки. Кроме того стоит увеличить количество внутрикорпоративных мероприятий, которые совсем не обязательно делать очень дорогими.

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