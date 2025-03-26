«Настроения могут измениться»: что происходит с рублем в 2025 году
Поведение курса рубля к доллару в текущем году вызывает особый интерес. Если 10 января $1 стоил 102 рубля, то уже в марте американец торговался в среднем за 85-90 рублей. Только с 19 по 22 марта он подешевел до 81,5 и резко подорожал до 84,6 рублей.
В основном перепады курса связаны с потеплением отношений между Россией и США. Однако есть и другие факторы, которые влияют на укрепление и ослабление рубля к доллару. Александр Суетин, кандидат экономических наук и преподаватель ИМЭС, рассказал Русбейс о причинах нестабильности валюты и влиянии курса на ускорение инфляции.
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Поведение доллара в начале года
В январе 2025 года доллар показал одну из самых высоких цен за весь свой период – около 113 рублей, а уже в середине марта – 81 рубль. Интересно, что же произошло за этот период и как долго будет продолжаться снижение.
С 13 июня 2024 года Центробанк устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе отчетности кредитных организаций — по итогам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени.
Формирование курса происходит не на бирже, и является в той или иной степени не совсем рыночным.
Основной причиной снижения курса доллара многие аналитики видят улучшение геополитической обстановки и связанных с этим позитивных ожиданий. Следует отметить, что данные ожидания носят преждевременный, авансовый характер. Пока не произошло реальных существенных позитивных изменений в этом направлении, а, напротив, вводятся новые санкции в отношении российских предприятий.
Следовательно, как только кредит доверия инвесторов будет исчерпан, курс доллара может не только вернуться к прежним значениям, но и превзойти его, так как позитивные настроения могут измениться на крайне негативные.
Другая сторона вопроса – долго ли продержится такой относительно низкий курс доллара? Весна, в частности, апрель – это время традиционно низкого спроса на доллары. Изучая прошлое, видно, что летний период за годы показал тенденцию к слабому росту. А вот август, осень и начало зимы – неблагоприятное время для рубля. Поэтому курс доллара, возможно, будет следовать сложившейся традиции поведения.
Главный фактор поведения курса доллара в России – это решение Центробанка по его курсу. Какой будет курс доллара, насколько сильно он будет отличаться от текущего, если его вернуть на биржевые торги – неизвестно и трудно прогнозируемо.
Позитивные факторы укрепления рубля
В качестве реального, существенного позитивного фактора для курса рубля в настоящее время может выступить положительная характеристика российской экономики со стороны президента США, глав развитых европейских стран. Важен их настрой на снятие санкций и, конечно, подтверждение этого на практике.
Как только указанные выше явления будут отмечаться в СМИ, тенденция в положительном направлении будет подтверждаться практически путем отмены санкций, курс доллара имеет большие шансы на снижение.
Снижение курса доллара будет объясняться притоком средств от иностранных инвесторов. Они будут заинтересованы в покупке ценных бумаг российских предприятий, открытию новых компаний и развитию бизнеса.
Сейчас этот поток долларов в Россию практически иссяк, так как иностранные инвесторы опасаются не только сложности ведения бизнеса, возможного изъятия их вложенных средств российскими властями, но и включения в санкционные списки со стороны западных государств.
Негативные факторы
Прежде всего, это ухудшение геополитической обстановки. Любая негативная новость оказывает давление на реальный курс доллара.
В цене доллара уже учтены предыдущие санкции и разногласия с западными странами. Если будут появляться новые, то и курс будет расти.
Причем имеет значение не очередной абстрактный пакет санкций, а его чувствительность для наиболее важных элементов российской экономики. Так, ужесточение санкций относительно танкерного флота может очень сильно осложнить реализацию добытой нефти. Напомним, что именно продажа нефти является основной статьей поступления валюты в Россию.
Снижение объемов реализации нефти приведет не только к снижению поступления валюты, но и вынудит нефтедобытчиков консервировать скважины, так как им негде хранить добытую нефть. Консервация скважин в достаточно большом ряде случаев будет тождественна их закрытию, так как расконсервирование – дорогая технологическая операция, а в районах с суровым климатом может быть и вовсе невозможна.
Это не только снизит объем поступающей валюты в краткосрочном периоде, но и придаст данной проблеме долгосрочный характер, снизит доходность нефтедобычи, заложит повышенные затраты в нефтяной сектор на перспективу.
Кому выгоден высокий курс валюты
Он выгоден всем экспортерам — тем же нефтедобытчикам. Растущий курс позволяет дорого продавать товары на экспорт и дешево покупать ресурсы на их производство внутри России.
Напротив, падающий курс вынуждает экспортеров ориентироваться на российский рынок, так как цены внутри России остаются стабильными, а долларовые – падают.
Для нефтяного сектора внутренний рынок России не достаточен для реализации всей добытой нефти. Без экспорта не обойтись.
Высокий курс доллара также крайне важен и для Минфина. Формирование российского бюджета сильно зависит от экспорта углеводородов, особенно сырой нефти. Экспортеры по закону обязаны продавать 100% полученной валюты, что они и выполняют. Получая от них налоговые отчисления, наполняется российский бюджет.
Если же курс падает, то рублевые отчисления снижаются, и наполняемость бюджета становится хуже. Учитывая наличие большого количества статей расхода бюджета, можно прогнозировать, что курс доллара будут стимулировать к росту хотя бы только ради их выполнения.
Инфляция
Курс доллара оказывает непосредственное влияние на инфляцию: импортные товары в основной массе закупаются именно за доллары. Рост курса будет увеличивать их рублевую стоимость. Дорогой доллар, даже в текущих условиях, когда многие экономические процессы регулируются государством и Центробанком, все равно будет приводить к росту инфляции.
Одна из мер по снижению инфляции – это стабилизация курса валюты. Причем ее цена является вторичным фактором, по сравнению с более важным – стабильностью.
Более ровный курс позволяет предприятиям вести грамотную, реально исполняемую плановую работу, населению – рассчитывать свои финансовые возможности для реализации своих потребностей. Курс доллара может иметь некоторые тенденции к росту или наоборот, к снижению.
Крайне важно, чтобы это происходило постепенно. Любые резкие изменения носят негативный характер. Даже если курс вдруг снизился, как сейчас, и вроде бы присутствуют позитивные настроения, то для многих владельцев долларов это плохая ситуация — продажа валюты по текущему курсу нанесет им убыток. Вероятно, они будут ждать более дорогого доллара. Это может их привести к дефициту оборотных средств или просрочкам по кредитам.
Чтобы подготовиться к подобным изменениям курса валюты, предприятиям следует диверсифицировать инвестиционный портфель. Суть заключается в распределении своих средств в разных ценных бумагах, депозитах, других финансовых инструментах.
Еще стоит обратить внимание на хеджирование. В качестве примитивного хеджирования можно рассмотреть покупку доллара США с одновременным открытием фьючерса на его падение на такую же сумму. Конечно, при таком хеджировании придется нести затраты на комиссию по данным операциям и брокерское обслуживание. Это в значительной мере защитит владельца валюты как от резкого роста, так и от падения ее курса, что выглядит гораздо лучше внезапных убытков из-за изменения курса валюты.
Юань как замена доллару
В качестве альтернативы доллару иногда предлагают рассмотреть китайский юань.
Юань в настоящее время в расчетах не способен заменить доллар США. Самая главная причина этого – юань не является свободно конвертируемой валютой.
Как это проявляется: допустим, покупатель, имеющий юани, приобретает товар в другой стране (не Китае) за их местную валюту. При этом практически гарантированно придется юань конвертировать в доллар США, а затем доллар – в местную валюту. Что не только не позволит избежать долларов в расчетах, но и придется нести повышенные затраты из-за использования кросс-курса валюты.
Также это не позволит обойти санкции в полной мере, именно из-за отсутствия свободной конвертации юаня. Следует иметь в виду, что Китай использует два вида юаня – для внутренних расчетов и для внешних. Что накладывает дополнительные ограничения на их использования даже для покупок внутри самого материкового Китая.
Товары и курс доллара
Возникшее снижение курса доллара отразилось в цене далеко не всех товаров: наиболее оперативно реагируют товары краткосрочного хранения (например, продукты) и товары с быстрым оборотом (недорогая электроника). Они снизилсь в цене достаточно ощутимо. Например, смартфоны – до минус 15-20% стоимости.
Товары более длительного использования, особенно приобретенные продавцами заранее на весенне-летний сезон могут и вовсе не подешеветь, так как были куплены в декабре-январе по высокой цене доллара. Ряд продавцов держит цену на свои товары, так как считают, что потребитель уже привык к ним, а также прогнозируют скорый рост курса доллара.
Подведем итоги
Кратко отметим:
- снижение курса доллара носит авансовый характер, для его укрепления следует ждать новых позитивных новостей и реальных действий как внутри России, так и за рубежом;
- низкий курс доллара не выгоден Минфину и экспортерам. Это очень влиятельный фактор в пользу роста курса доллара;
- китайский юань способен заменить доллар лишь частично;
- некоторые импортные товары подешевели, но в основной массе продавцы держат цены и ждут роста курса доллара;
- для снижения отрицательных последствий скачков курса доллара следует применять диверсификацию и хеджирование.
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