«Настроения могут измениться»: что происходит с рублем в 2025 году

В основном перепады курса связаны с потеплением отношений между Россией и США. Однако есть и другие факторы, которые влияют на укрепление и ослабление рубля к доллару. Александр Суетин, кандидат экономических наук и преподаватель ИМЭС, рассказал Русбейс о причинах нестабильности валюты и влиянии курса на ускорение инфляции.

Поведение курса рубля к доллару в текущем году вызывает особый интерес. Если 10 января $1 стоил 102 рубля, то уже в марте американец торговался в среднем за 85-90 рублей. Только с 19 по 22 марта он подешевел до 81,5 и резко подорожал до 84,6 рублей.

Поведение доллара в начале года

В январе 2025 года доллар показал одну из самых высоких цен за весь свой период – около 113 рублей, а уже в середине марта – 81 рубль. Интересно, что же произошло за этот период и как долго будет продолжаться снижение.

С 13 июня 2024 года Центробанк устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе отчетности кредитных организаций — по итогам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени.

Формирование курса происходит не на бирже, и является в той или иной степени не совсем рыночным.

Основной причиной снижения курса доллара многие аналитики видят улучшение геополитической обстановки и связанных с этим позитивных ожиданий. Следует отметить, что данные ожидания носят преждевременный, авансовый характер. Пока не произошло реальных существенных позитивных изменений в этом направлении, а, напротив, вводятся новые санкции в отношении российских предприятий.

Следовательно, как только кредит доверия инвесторов будет исчерпан, курс доллара может не только вернуться к прежним значениям, но и превзойти его, так как позитивные настроения могут измениться на крайне негативные.

Другая сторона вопроса – долго ли продержится такой относительно низкий курс доллара? Весна, в частности, апрель – это время традиционно низкого спроса на доллары. Изучая прошлое, видно, что летний период за годы показал тенденцию к слабому росту. А вот август, осень и начало зимы – неблагоприятное время для рубля. Поэтому курс доллара, возможно, будет следовать сложившейся традиции поведения.

Главный фактор поведения курса доллара в России – это решение Центробанка по его курсу. Какой будет курс доллара, насколько сильно он будет отличаться от текущего, если его вернуть на биржевые торги – неизвестно и трудно прогнозируемо.