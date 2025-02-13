Курс доллара на Форекс упал ниже 90 рублей

Курс доллара на валютном рынке Форекс упал ниже 90 рублей. Это произошло впервые с 12 сентября 2024 года. На минимуме за день американская валюта торговалась по 89,49 рубля.

На 11:15 мск доллар торговался по 90,6 рублей, дешевея на 3,4 рубля к прошлому зыкрытию. Курс евро на Форекс опустился до 94,05 рубля, что на 3,5 рубля ниже цены вчерашнего закрытия.

Официальный курс Центробанка на 13 февраля — 94,05 рубля за доллар и 98,01 рубля за евро.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что рубль укрепился из-за разницы спроса и предложения — из-за санкций и высоких ставок доллар не покупают, а предложение валюты на рынке высокое. Свою роль сыграл и телефонный разговор между президентами России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп провели его накануне и отметили, что готовы встретиться лично. «Рынок акций взлетает на планку, индекс Мосбиржи уже почти 3300 пунктов, а рубль продолжает сильно укрепляться», — отметил аналитик.

Аналитики ПСБ ожидают, что «период крепкого рубля может быть среднесрочным и при благоприятном стечении факторов продлится минимум до середины весны». По их словам, через неделю поддержку рублю начнет оказывать рост активности экспортеров на валютном рынке перед периодом уплаты налогов. «В марте-апреле объемы налоговых платежей заметно вырастут и это может добавить крепости рублю», — добавили эксперты.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что перекупленность рубля высокая, но это какое-то время будет игнорироваться рынком. «С точки зрения доходов бюджета, ЦБ завтра неплохо бы снизить ставку, чтобы остудить рублевых "быков"», — считает аналитик.

Сейчас ключевая ставка составляет рекордные 21%. Заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке назначено на 14 февраля. Аналитики, опрошенные RB.RU, считают, что регулятор на заседании сохранит ставку на том же уровне.

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