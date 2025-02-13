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Курс доллара на Форекс упал ниже 90 рублей

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Курс доллара на валютном рынке Форекс упал ниже 90 рублей. Это произошло впервые с 12 сентября 2024 года. На минимуме за день американская валюта торговалась по 89,49 рубля.

Курс доллара на Форекс упал ниже 90 рублей
  1. Новости

На 11:15 мск доллар торговался по 90,6 рублей, дешевея на 3,4 рубля к прошлому зыкрытию. Курс евро на Форекс опустился до 94,05 рубля, что на 3,5 рубля ниже цены вчерашнего закрытия.

Официальный курс Центробанка на 13 февраля — 94,05 рубля за доллар и 98,01 рубля за евро.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что рубль укрепился из-за разницы спроса и предложения — из-за санкций и высоких ставок доллар не покупают, а предложение валюты на рынке высокое. Свою роль сыграл и телефонный разговор между президентами России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп провели его накануне и отметили, что готовы встретиться лично. «Рынок акций взлетает на планку, индекс Мосбиржи уже почти 3300 пунктов, а рубль продолжает сильно укрепляться», — отметил аналитик.

Аналитики ПСБ ожидают, что «период крепкого рубля может быть среднесрочным и при благоприятном стечении факторов продлится минимум до середины весны». По их словам, через неделю поддержку рублю начнет оказывать рост активности экспортеров на валютном рынке перед периодом уплаты налогов. «В марте-апреле объемы налоговых платежей заметно вырастут и это может добавить крепости рублю», — добавили эксперты.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что перекупленность рубля высокая, но это какое-то время будет игнорироваться рынком. «С точки зрения доходов бюджета, ЦБ завтра неплохо бы снизить ставку, чтобы остудить рублевых "быков"», — считает аналитик.

Сейчас ключевая ставка составляет рекордные 21%. Заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке назначено на 14 февраля. Аналитики, опрошенные RB.RU, считают, что регулятор на заседании сохранит ставку на том же уровне.

Фото на обложке: Фото: Vladimir Solomianyi / Unsplash

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