«Жесткие условия в силе»: что будет с ключевой ставкой и как это скажется на бизнесе

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля, скорее всего, примет решение о сохранении ключевой ставки на рекордном уровне 21%. К такому выводу пришли опрошенные RB.RU 12 аналитиков и экспертов. Некоторые из них допустили повышения ставки до 22-23%. Это почти не скажется на малом бизнесе, который привлекает либо льготные кредиты, либо зарабатывает на росте цен, считают эксперты.

Почему ключевую ставку не снизят

«На следующем заседании ЦБ не будет корректировать ключевую ставку и оставит ее на уровне 21%. Для перехода к смягчению денежно-кредитной политики условия пока не сложились. Банку России важно охлаждать спрос и оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. Думаю, что тенденция может измениться ближе к концу весны, если к тому времени сформируются устойчивые дезинфляционные тренды», — сообщил RB.RU заведующий лабораторией денежно-кредитной политики «Института Гайдара» Евгений Горюнов.

Глава брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко напомнила, что регулятор в недавнем отчете сообщил о снижении темпов инфляции, что означает, что жесткая денежно-кредитная политика приносит результаты. «Таким образом, высокая ставка по-прежнему остается инструментом контроля инфляции и стабилизации экономики и, на мой взгляд, в ближайшее время речь о снижении идти не будет», — заявила эксперт.

Прогнозы аналитиков

Сбербанк — 21%

«ВТБ» — 21%

«Институт Гайдара» — 21%

«Солид Брокер» — 21%

«Финам» — 21% (не исключает роста до 22-23%)

«СДМ-Банк» — 21% (не исключает роста до 22-23%)

«Уралсиб» — 21%

«Совкомбанк» — 21%

«Промсвязьбанк» — 21%

«Русский стандарт» — 21% (не исключает роста до 22%)

Mind Money — 21%

«БрокерКредитСервис» — 21%

Консенсус-прогноз — 21%

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая полагает, что высокие темпы инфляции в ноябре 2024-го — январе 2025 годов и находящиеся на локальных максимумах последних лет инфляционные ожидания населения и бизнеса практически исключают возможность перехода к снижению ставки в феврале.

Если кредитование вернется к темпам роста 2023-2024 годов, может возникнуть необходимость в дальнейшем повышении ключевой ставки, добавил главный экономист ВТБ Родион Латыпов.

В банке «Русский стандарт» также не исключают, что ставка может быть повышена на 100 базисных пунктов. Как пояснил директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко, вариант со снижением ставки даже не рассматривается, но есть вероятность, что произойдет повышение. «Регулятор предельно ясно "коммуницирует" рынку, что высокая ставка с нами надолго и экономика должна адаптироваться к ней», — указал эксперт.

Когда ждать снижения ставки

Эксперты считают, что Банк России может вернуться к теме снижения ставки во второй половине 2025 года.

По мнению главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, ставки по вкладам уже начали снижаться в ожидании послабления. «В базовом варианте ожидаем снижение ключевой ставки в июне, но, возможно, цикл начнется раньше, в апреле, если замедление экономики будет быстрее, чем этого ожидает Банк России. Ключевая ставка к концу года может быть снижена до 16%», — считает эксперт.

По его прогнозу, ставки по кредитным продуктам будут снижаться вслед за ключевой ставкой с лагом два-три месяца.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов тоже не ждет смягчения политики ЦБ раньше второго полугодия. «Сейчас денежно-кредитные условия достаточно жесткие для привлечения новых кредитов бизнесом, особенно малыми и средними компаниями. С учетом прогнозной траектории ключевой ставки (длительное ее удержание на уровне 21% и медленное снижение во втором полугодии до 18% к концу года) бизнес, скорее всего, заметно сократит кредитную активность, что ударит по инвестиционным планам и потребует активизации оптимизационных стратегий», — считает Попов.

Как рекордная ставка влияет на малый и средний бизнес

По словам Горюнова из «Института Гайдара», высокая ставка не оказывает сильного влияния на малые и средние предприятия (МСП), поскольку среди них относительно мала доля имеющих задолженность по кредитам. Кроме того, представители МСП из отрасли сельского хозяйства имеют доступ к льготному кредитованию, напомнил эксперт.

Горюнов добавил, что среди МСП высока доля предприятий торговли, поэтому для них повышенная инфляция последнего времени буквально означает повышенную выручку. «В первом полугодии 2024 года деловая активность, как и общая задолженность МСП, росла, а число предприятий с просроченной задолженностью сокращалось. И это несмотря на то, что уже тогда ставки были довольно высокими. Разумеется, высокая ставка сдерживает совокупный спрос и увеличивает стоимость обслуживания долга для МСП, что вряд ли является благоприятным, с их точки зрения, фактором. Но в целом ситуация для этого сегмента экономики не выглядит критической», — добавил эксперт.

По мнению Юлии Хандошко из Mind Money, влияние ставки на малый бизнес традиционно ограничено. «Кредиты массово им не выдавали и раньше, поэтому текущие уровни ставки для этого сегмента не являются определяющим фактором. Крупные компании уже адаптировались: кто-то получил субсидии, кто-то скорректировал стратегию работы. В целом политика ЦБ остается предсказуемой — жесткие условия остаются в силе, и бизнесу остается либо искать альтернативные источники финансирования, либо пересматривать модели роста и эффективности», — считает эксперт.

Как пояснил Попов из ПСБ, по мере смягчения денежно-кредитных условий, предприятия возобновят интерес к кредитам с целью наращивания объемов деятельности, рефинансирования дорогих займов, а также усиления инвестиционной активности в 2026-2027 годах. При этом часть экономики, которая обладает высокой маржинальностью или доступом к льготным условиям кредитного финансирования, продолжит динамичное развитие.

«Это относится к стратегическим и высокотехнологичным отраслям, активно работающим на выполнение госзаказа, развитие инфраструктуры и укрепление технологического суверенитета», — заключил Попов.

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