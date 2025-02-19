Курс доллара на Форекс упал ниже 89 рублей впервые с сентября
Курс доллара на валютном рынке Форекс упал ниже 89 рублей впервые с 5 сентября 2024 года. На минимуме за день американская валюта торговалась по 88,78 рубля.
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В 19:45 стоимость доллара к рублю была минимальной за день и составила 88,78 рубля, дешевея к предыдущему закрытию на 2,62 рубля. Курс евро на 19:45 составил 92,52 рубля, подешевев к предыдущему закрытию на 3,09 рубля.
Курс доллара, установленный Центробанком на 19 февраля, составляет 90,42 рубля, евро — 94,08 рубля.
Управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов в беседе с РБК заявил, что укрепление рубля связано с «успешным стартом переговоров» между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине и нормализации дипломатических отношений, а также с последующими «сильными комментариями» Дональда Трампа.
Кроме этого, накануне в Минфине заявили о скором принятии мер по предоставлению иностранным инвесторам разрешения выводить инвестиции с российского фондового рынка. По мнению эксперта Промсвязьбанка, «настрой властей говорит о многом и допускает дальнейшее укрепление рубля в кратко- и среднесрочной перспективе».
Во вторник, 18 февраля, высокопоставленные лица России и США во время первых за три года переговоров в Эр-Рияде обсудили урегулирование конфликта на Украине. Они также договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне. Кроме этого, стороны обсудили подготовку ко встрече президентов России и США, которая, по словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, «вряд ли состоится на следующей неделе».
Фото на обложке: Frederick Warren / Unsplash
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