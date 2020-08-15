Разбираемся в профессии: кто такой Delivery Manager

Термин Delivery Manager (DM) в употреблении ИТ-специалистов появился не так давно. Сейчас на рынке нет единого понимания, кто это такой и чем он отличается от Project Manager или Solution Architect. Александр Юняев, заместитель директора DMG EPAM, и Юлия Новикова, директор DMG EPAM, помогают разобраться в терминах и загадочной профессии.

В нашей компании мы рассматриваем этот термин как роль и как должность. Delivery Manager — это общее название роли, которая отвечает за доставку результата заказчику в рамках всех ограничений (бюджет, срок, ресурсы, качество, риски).

Исторически мы работали в проектном подходе, поэтому аналогичная роль называлась Project Manager. Но проекты — не единственная форма сотрудничества. Мы можем предоставлять сервис (например, для тестирования), консалтинг (например, разработать стратегию цифровой трансформации) или комбинировать несколько форматов при работе с одним заказчиком. Название роли Delivery Manager позволяет полностью сохранить суть — доставка результата — и абстрагироваться от формата сотрудничества.

Delivery Manager как должность предъявляет требования глубокого погружения в технологии, архитектуру, продукты и управление.

Руководитель в должности Delivery Manager хорошо разбирается в архитектуре программных продуктов и платформ, может даже разработать ее с нуля. Он знает современные технологии, может предлагать заказчику подходящие для решения бизнес-задач, влияет на стратегию развития продукта и помогает бизнесу, менеджерам продуктов и владельцам продуктов разрабатывать планы и бэклоги развития продуктов.





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Чем Delivery Manager отличается от других ролей

Отличие DM от других ролей проще всего раскрыть в сравнении, перечислив ключевые роли и рассказав, в чем их основное назначение — кто за что отвечает.

Product Manager формирует требования к продукту, который позволит клиенту достичь целей.

Solution Architect проектирует решение, которое позволит разработать продукт, соответствующий требованиям, атрибутам качества и ограничениям.

Resource Manager помогает сотрудникам развиваться, чтобы каждый член команды смог максимально полно раскрыть свой потенциал.

Account Manager развивает бизнес, решает финансовые вопросы и выстраивает долгосрочные отношения с заказчиком.

Delivery Manager отвечает за то, чтобы в рамках совместной работы всех вышеперечисленных (и не только) ролей заказчик получил результат, который позволяет ему достичь своих целей.

DM — это дирижер, который организует работу команды для достижения результата.

При этом DM должен хорошо разбираться во всех указанных выше аспектах, чтобы при необходимости погрузиться в детали проблемы и помочь команде ее решить, а еще лучше — предвидеть и предотвратить.

Если провести аналогию со стартапом, Account Manager (AM) — это директор по развитию бизнеса, а Delivery Manager — директор по производству. AM работает с заказчиками и приносит заказы, DM исполняет эти заказы под ключ.





Чем занимается Delivery Manager

Delivery Manager — это не специалист, а в первую очередь руководитель, конечной целью которого является доставка результата заказчику. Именно Delivery Manager видит всю картину целиком, от начала до конца, интегрирует результаты работы отдельных рабочих центров в целостное решение. Отсюда и основные задачи Delivery Manager:

Продукт. Delivery Manager должен сделать так, чтобы заказчик и каждый член команды четко понимали, какой продукт или сервис и для решения каких бизнес-задач они разрабатывают.

Delivery Manager должен сделать так, чтобы заказчик и каждый член команды четко понимали, какой продукт или сервис и для решения каких бизнес-задач они разрабатывают. Планы. Когда требования выявлены, Delivery Manager должен организовать работу по оценке и планированию. В результате появляется календарный и ресурсный планы, из которых становится понятно — какие роли нужны для доставки результата, сколько человек каждой роли, когда каждый человек должен начать и закончить работать, какие результаты и когда будут получены.

Когда требования выявлены, Delivery Manager должен организовать работу по оценке и планированию. В результате появляется календарный и ресурсный планы, из которых становится понятно — какие роли нужны для доставки результата, сколько человек каждой роли, когда каждый человек должен начать и закончить работать, какие результаты и когда будут получены. Команда. При наличии планов и подтверждения о старте работ Delivery Manager собирает команду, которая будет доставлять результат. Часто ключевые специалисты подключаются на более ранних этапах — фазах анализа и планирования, потому что без них невозможно сформировать требования и спланировать работы.

При наличии планов и подтверждения о старте работ Delivery Manager собирает команду, которая будет доставлять результат. Часто ключевые специалисты подключаются на более ранних этапах — фазах анализа и планирования, потому что без них невозможно сформировать требования и спланировать работы. Архитектура. В небольших проектах Delivery Manager может самостоятельно спроектировать решение. В средних и крупных проектах разработкой архитектуры решения занимается архитектор — один или в составе команды.

В небольших проектах Delivery Manager может самостоятельно спроектировать решение. В средних и крупных проектах разработкой архитектуры решения занимается архитектор — один или в составе команды. Процесс. Организация работы коллектива людей над единым результатом — непростое дело. И эта задача тоже лежит на Delivery Manager. Он должен спроектировать рабочий процесс, поставить его и улучшать.

Организация работы коллектива людей над единым результатом — непростое дело. И эта задача тоже лежит на Delivery Manager. Он должен спроектировать рабочий процесс, поставить его и улучшать. Заказчик. Делая все, что описано выше, двигаясь к достижению результата, Delivery Manager должен всегда помнить о заказчике — как о его бизнесе и целях, так и о конкретных людях, с которыми он ежедневно работает.

В зависимости от ситуации (формата сотрудничества, объема работ, наличия специалистов нужного профиля в нужное время, экспертности DM) Delivery Manager может выполнять перечисленные функции самостоятельно или делегировать их экспертам.

Слово Manager в названии роли говорит о том, что при прочих равных предпочтение необходимо отдать делегированию и фокусироваться на организации совместной работы команды, в противном случае сотрудник рискует превратиться в «менеджера-снежинку», рост которого будет сильно ограничен.





Где востребован Delivery Manager

Последние годы подавляющее большинство компаний проводит цифровую трансформацию своего бизнеса. ИТ уже давно из центра затрат стало одним из ключевых драйверов. Поэтому Delivery Manager востребован и будет востребован практически в любой компании:

как роль — всем надо непрерывно доставлять результаты и достигать целей;

как должность — продукты становятся все более и более технологичными и сложными, без понимания деталей очень сложно обеспечивать доставку результата в жестких условиях конкуренции.





Как стать Delivery Manager

Специализированные курсы для Delivery Manager еще не появились. Но это не значит, что стать DM нельзя — всегда есть возможность освоить необходимые навыки и набраться опыта. Delivery Manager должен комбинировать в себе две составляющих — навыки управления и глубокое понимание технологий. DM — это в каком-то роде технологический лидер команды. Поэтому хороший способ развития — это приобретение знаний, навыков и опыта в управлении и технологиях.

Непрерывная практика и постоянное освоение новых знаний, участие в новых инициативах, работа с ментором над реальными задачами — тот путь, который позволит вам стать Delivery Manager.





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Как достичь максимума

Delivery Manager — незаменимая роль, потому что именно он отвечает за доставку результата заказчику и оркестрацию работы всей команды.

Delivery Manager — это технологический лидер команды, он хорошо разбирается в архитектуре программных решений, технологиях и инженерных практиках.

Delivery Manager должен уметь организовать работу команды таким образом, чтобы из «ничего» был получен результат, который решает бизнес-задачи заказчика и удовлетворяет его ожиданиям.

Чтобы стать Delivery Manager надо практиковаться в управлении, технологиях и иметь глубокие теоретические знания в этих областях.

В век цифровых технологий Delivery Manager нужен всем, везде и всегда.





