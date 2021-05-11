Продакт-менеджер: чем занимается, сколько получает, как им стать

Однако на продакт-менеджера нельзя выучиться в вузе, а сама специальность предполагает наличие кросс-компетенций, полученных в ходе активной практики. Разбираемся, какие задачи стоят перед продакт-менеджером, в каких сферах помимо IT можно работать и как войти в профессию.

Интерес к профессии продакт-менеджера растет: только на портале hh.ru сегодня можно найти более 90 тыс. резюме. Спрос на них есть и у работодателей, и, по мнению Михаила Карпова, исполнительного директора и сооснователя ProductStar , бывшего директора по продукту Skyeng, руководителя мультимедиа-сервисов «ВКонтакте» и «Яндекса», в ближайшие три-пять лет он будет стремительно увеличиваться.

Кто такие продакт-менеджеры?

Менеджер по продукту (product manager) — актуальная и молодая профессия, но для людей не из IT-сферы часто непонятная. Продакты отвечают за жизнеспособность и успех на рынке любого вида продукта, необязательно технологического.

Пока профильного направления в классических вузах нет, в профессию переходят из совершенно разных областей: начиная от аналитики и разработки, заканчивая маркетингом, продажами или дизайном. Главное, что требуется от сотрудника, — это коммуникационные навыки и склонность к систематизации знаний и данных.

Продакт-менеджер отвечает как за процесс создания продукта, так и за достижение бизнес-метрик, включая монетизацию. В обязанности входит:

разработка долгосрочной стратегии продукта и возможных ее изменений;

работа с командой разработки и аналитиками;

получение обратной связи от пользователей, контроль сроков разработки и т. д.

Когда перед компанией стоит задача вывода продукта на рынок, в процесс включаются интересы самых разных сторон: владельцев бизнеса, которые рассчитывают на прибыль, маркетологов, которые обязаны обеспечить соответствие продукта ожиданиям аудитории, разработчиков, ведь им придется воплощать задуманное в жизнь, и многих других.

Глобальная задача продакт-менеджера состоит в том, чтобы объединить пожелания, возможности и усилия всех сторон на пользу общему делу. Кроме того важно грамотно расставить приоритеты и понять, чем может пожертвовать разработка в пользу маркетинговой составляющей, и наоборот.

Есть ли спрос на продакт-менеджеров вне IT?

В сложном бизнесе, который работает на массовый рынок, все более значимым становится фактор скорости, а time to market (промежуток времени, за который продукт попадает на рынок) сжимается до предела. И даже если продукт очень хорош, конкуренты могут обойти компанию буквально на полкорпуса и свести все усилия бизнеса по запуску на нет. Эта конкурентная гонка, охватившая все рынки с высокой динамикой — от телекома и финансов до ритейла и FMCG — и диктует постоянно растущий спрос на менеджеров по продукту.

Мир быстро катился по цифровым рельсам, но 2020 год по понятным причинам сделал переход в digital для всех отраслей буквально мгновенным, но не всегда безболезненным. Именно продакт-менеджер помогает бизнесу понять конкурентов и отстроиться от них, монетизировать продукт, поставить задачи всем от дизайнеров до разработчиков, управлять всей вовлеченной в процесс командой и продуктом не только на стадии MVP (минимально жизнеспособной версии), но и дальше по всему жизненному циклу.

Среди отраслей, где уже внедряется продуктовый подход:

IT и Telecom;

E-Commerce и retail;

банки и финансы;

Education и EdTech;

большой сегмент различных магазинов и кофеен у дома, шоурумов, новых ярких брендов;

и даже правительственные организации.

И поскольку в цифре теперь все — нужны люди, способные поддержать запуск новых массовых продуктов.

Сколько получают продакт-менеджеры?

О востребованности продакт-менеджеров и средней зарплате на необычной новой должности можно судить на основании объективных индикаторов. На момент написания статьи в базе портала HeadHunter было 2152 вакансии на продактов в Москве и более четырех тыс. по всей России. Средние зарплаты приводим в графике ниже.

По данным «Хабр.Карьера», по итогам второго полугодия 2020 года средняя зарплата продакт-менеджера составляла 150 тыс. рублей, а верхняя планка приближалась к 240 тыс. Поскольку за второе полугодие 2020 года зарплаты айтишников выросли на 2,7%, то и размер оплаты труда продакт-менеджера также постоянно идет в гору. Интересно, что по зарплатному уровню продакты обходят менеджеров проектов, что отображено на диаграмме, и вплотную приближаются к топ-менеджерским вакансиям в отрасли, например, к IT-директорам.

С западным рынком сравнивать российские зарплаты пока сложно. IT-отрасль за рубежом более зрелая, да и уровень компетенций специалистов в целом не сопоставим, но все-таки посмотреть на зарубежный опыт интересно.

По данным Pragmatic Institute, менеджер на позиции продакта сразу после обучения может претендовать на $112,5 тыс. в год (традиционно в США рассчитывается годовой доход специалиста, в пересчет на рубли и месячный заработок — это около 712 тыс. рублей), спустя восемь лет работы — $129,1 тыс. в год (около 818 тыс. рублей в месяц).

И еще пару любопытных цифр можно посмотреть по этой ссылке — индекс зарплатного уровня продактов в компании Google. Как видим, топовые специалисты этой категории уверенно пробивают психологическую отметку в $1 млн в год (правда, вместе с акциями компании и бонусами). Но все равно данные впечатляют.

Для нас эти цифры говорят о том, что продакт-менеджер во всем мире является высокооплачиваемой профессией. Интерес к ней подогревается еще и тем, что она дает хороший карьерный трамплин в digital тем, кто не готов глубоко прорастать в программирование и разработку и не имеет сильных математических скиллов, но при этом хочет разобраться в бизнесовой части вопроса. Вот почему продакт-менеджер сегодня одна из наиболее привлекательных профессий в IT без специальных навыков.

Что должен знать продакт-менеджер?

На практике можно встретить совершенно разные описания вакансий продакт-менеджеров: различия связаны в первую очередь с тем, что компании выбирают продактов под свои конкретные цели. Будучи профессионалом на стыке разных областей, продакт-менеджер должен не только хорошо разбираться в маркетинге, но и иметь четкие представления о законах того рынка, куда он выходит со своим продуктом.

Именно поэтому нельзя стать грамотным продактом сразу после получения диплома вуза: нужен еще и отраслевой бэкграунд. Анализу рынку, основам ценообразования и продвижению можно научиться в теории, но опыт приобретается только в поле.

Кстати, по данным Pragmatic Institute, образование продактов может включать даже MBA. Но общий вход в профессию открыт только с высшим образованием:

40% продакт-менеджеров имеют диплом специалиста (мастера в международной классификации);

43% довольствуются дипломом бакалавра;

68% из работающих продактов имеют от одного до трез дополнительных сертификатов (профильных образований или курсов о прохождении дополнительных образовательных дисциплинах).

В России ситуация схожая: высшее образование вам потребуется, но в профильную категорию продакта можно перейти за 12-14 месяцев специального обучения — онлайн-курсы предлагают большинство крупных школ IT-профессий. Когда будете искать для себя курсы, обратите внимание, что предлагает вам компания кроме стандартных базовых лекций и семинаров. Это могут быть:

учебные модули, посвященные soft skills и искусству коммуникаций;

маркетинг;

создание MVP и работа с проектной командой;

актуальные дисциплины по направлениям бизнеса, в котором хотите работать;

постоянный персональный куратор или проектный руководитель группы;

партнерские компании и преподаватели-практики;

возможная помощь с трудоустройством в партнерские компании;

официальное разрешение на проведение образовательной деятельности и диплом гособразца.

И в завершение хочется сказать о перспективах работы в продакт-менеджменте. По нашим оценкам, спрос на продакт-менеджеров в ближайшие три-пять лет будет стремительно расти не только за счет IT, но и в первую очередь из-за развития смежных отраслей, которые после 2020 года находятся в процессе цифровой трансформации.

Также будет развиваться онлайн-образование, поскольку возможность получить билет в профессию не выходя из дома особенно актуальна для регионов. Сейчас 50% вакансий продактов открыты в компаниях в Москве, но спрос на специалистов этой сферы в регионах определенно будет расти в ближайшие годы. Думаю, к 2025 году большинство компаний России перейдет на продуктовый подход.