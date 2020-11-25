Продвинуть услуги и закрыть HR-голод: зачем компаниям запускать онлайн-курсы

Тарас Пустовой, основатель Фонда развития онлайн-образования (ФРОО) — российского OPM-провайдера и партнера Coursera. Он делится своим опытом и рассказывает, как онлайн-курсы помогают компаниям продвигать услуги и закрывать HR-голод.

Онлайн-курсы как инструмент маркетинга

Сегодня существует великое множество маркетинговых инструментов. Но каждая компания старается тестировать максимальное количество источников, чтобы понять, что принесет компании прибыль, что даст нулевой эффект, а что уведет в минус.

Давайте разберемся на примере онлайн-обучения. Сегодня в этом сегменте очень высокая конкуренция, а источники привлечения студентов для всех одни и те же: реклама в Facebook, в Telegram, контекстная реклама, блоги, собственные клиентские базы, партнерский маркетинг и новые источники (вроде «Яндекс.Дзена»).

Компании бьются за каждого пользователя, увеличивая бюджеты на рекламу, придумывая программы лояльности. Для образовательного сегмента ресурсоемкость более ограничена, но аналогичная история прослеживается в любом b2b.

Внутри бизнеса ежедневно приходится решать массу задач: это не только вопросы прибыли, но и узнаваемость бренда (а для начала его создание), HR, повышение качества и удобства продукта или услуги при снижении себестоимости их производства. И вот здесь на первый план выходит мало задействованный инструмент — онлайн-курсы.





Unsplash





Зачем компании создавать онлайн-курс

Практически любой бизнес рано или поздно сталкивается с проблемами, которые можно решить, запустив онлайн-курс:

монетизация знаний и опыта компании;

работа с брендом и HR-брендом компании;

недостаток кадров, текучка, борьба за таланты;

обучение распределенных сотрудников;

популяризация продукта или услуги компании.

Работу с кадрами или их обучение можно существенно оптимизировать, используя уже готовый контент. Это большой плюс, так как образовательный продукт уже прошел проверку временем и студентами. Небольшой недостаток выбора готового продукта в том, что он не адаптирован под запросы компании, если есть задача именно внутреннего обучения. Но эта проблема легко решается, если создать практические задания, основанные на бизнес-практике заказчика.

Рассмотрим кейс. Масштабная задача — подсадить максимальное количество пользователей в процессе обучения на свой продукт. Например, компания производит софт для бухгалтеров или юристов. Она все знает про работу в этой области, является держателем компетенций и знаний. Профессиональное сообщество доверяет. Требуется увеличение продаж ПО.

Решение: создать онлайн-программу, где обучение будет проходить с использованием ПО компании. Здесь мы говорим не об обучении, как пользоваться программой, а об образовательном продукте, например, по бухгалтерскому сопровождению для малого бизнеса. И уже в рамках курса вставляется блок про ПО, а обучение проходит на ПО компании-автора.

На время прохождения курса пользователям предоставляется триал со всеми возможностями. В дальнейшем, выходя на работу, бывший студент будет устанавливать то программное обеспечение, на котором он обучался и о котором все знает. Компания сможет предлагать специальные условия для приобретения корпоративных пакетов. Аналогично можно решить кейс с бизнесом в сфере услуг.

Обучая студента, бизнес демонстрирует свой профессионализм, а затем побуждает возвратиться к нему уже как к исполнителю задач.

Если задачи бизнеса лежат в плоскости управления персоналом, создание онлайн-курса становится одним из наиболее значимых инструментов HR. Онлайн-обучение — это широкая воронка привлечения потенциальных сотрудников. Можно сделать курс платным, сузив воронку, но получив более замотивированных студентов. Или бесплатным, привлекая аудиторию с более широким потенциалом. В процессе обучения клиент решает реальные бизнес-задачи, а компания пополняет кадровый резерв или находит уникального сотрудника в штат.

Онлайн-курсы дают возможность не только получать живую обратную связь, влиять на результат обучения, отслеживать позитивные и негативные тенденции в сфере бизнеса компании-заказчика (outdoor-мониторинг), но и вовремя вносить изменения в продукт (иногда мы, находясь внутри, не видим очень мелких, но крайне важных недостатков). Через обучение компания заявляет о своей экспертности на рынке и завоевывает доверие клиентов.





Что нужно, чтобы запустить успешный онлайн-курс

Поставить задачу перед бизнесом

Какой вопрос нужно закрыть онлайн-обучением:

продвижение бренда;

наем сотрудников;

обучение сотрудников, студентов;

создание сообщества;

заработок.





Определить тему курса

Тема может быть настолько узкой и специфической, что онлайн-курс не сможет решить поставленную задачу. Да, такое бывает. НО! Для того чтобы это понять, нужно выполнить пункт 3.





Провести исследование рынка

И заказчик, и исполнитель, если он предполагается, должны понимать перспективность темы, ее применимость и потенциал студентов. Исследование должно проводиться как по рынку (анализ конкурентов, профессиональных сообществ, беседы с экспертами), так и внутри аудитории (например, запуск пробной версии курса, опрос аудитории или опрос потенциальной аудитории до запуска для оценки востребованности программы у потенциальных студентов).





Определиться с ресурсами. И это очень важно

Сколько заказчик готов потратить на производство курса, кого он может назначить в качестве администратора проекта, как будет организовано производство, маркетинг, обработка заказов, поддержка. Речь идет о самых разных бюджетах. Безусловно, производство стоит денег, но перед вхождением в проект можно сделать расчеты рентабельности и прогнозы по возврату инвестиций, прибыльности.





Выбрать своего OPM-провайдера

Есть функционал, который заказчик может брать на себя, даже должен, если планирует игру в долгую. Но все-таки лучше всего находить надежного партнера — эксперта, делегировать ему часть работ, чтобы достичь максимальных результатов.

OPM-провайдеры берут на себя все задачи по проверке гипотез, отработке вариантов реализации, производству, упаковке, продвижению, поддержке онлайн-курса. OPM-провайдер может реализовывать и отдельные задачи. Например, оказывать консалтинговые услуги, если заказчик готов сделать все сам.

Но опыт показывает, что долгосрочное и масштабное сотрудничество гораздо эффективнее и выгоднее, ведь OPM-провайдеры уже на практике отработали многие ошибки, оптимизировали продакшн, систематизировали поддержку. А это особенно важно, если заказчик заинтересован в выходе на образовательную платформу.





Unsplash





Выбрать платформу для размещения курса

Необходимо отталкиваться от задач заказчика. Например, Coursera идеальна для брендинга, для выхода на международную аудиторию, для монетизации знаний. Если компания хочет камерности и решения более узких, но не менее важных проблем — обучение лучше проводить на других платформах, например, на Stepik. Платформы такого типа могут быть гораздо эффективнее, например, для корпоративного обучения.





Инал Карданов, DevRel Waves Association

Мы с ФРОО сделали обучающий онлайн-курс на Coursera. Осваивать инновационные технологии и решения непросто, для этого требуются специальные знания. А в нашем случае дополнительной сложностью становится глобальный масштаб протокола, который доступен по всему миру. Поэтому размещение обучающих материалов на международной платформе — отличный выход.



Waves — платформа с открытым кодом для разработчиков, на базе которой они создают свои приложения. Блокчейн — сложная и обширная тема. Поэтому мы решили сделать курс, в котором рассказываем разработчикам о нем на понятном им языке. IT-компаниям, разрабатывающим решения для программистов, можно обойтись документацией, книгами и репозиториями данных. Но формат видеокурса предлагает более широкие возможности, позволяя общаться с разработчиками, отвечать на их вопросы и проверять домашние задания. Такое общение помогает получать обратную связь и улучшать свои продукты.

Массовые открытые онлайн-курсы помогают достигать глобальных целей бизнеса, становясь новым маркетинговым инструментом, но могут рассматриваться и как самостоятельный продукт, который решает узкие задачи компании. Бизнес должен искать баланс, где ему можно делать что-то самому, а где целесообразно привлекать партнера.





Фото на обложке: Shutterstock/GaudiLab